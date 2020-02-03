 Українські вчені розробляють тест на коронавірус. Результат очікується через 10-14 днів, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела в Міністерстві охорони здоров'я.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у суботу, 1 лютого, повідомив про те, що Моніторингова комісія при РНБО працює над системою, що дозволяє швидко визначати наявність коронавірусу 2019-nCoV в організмі людини.
"Наші вчені зараз займаються розробкою тест-систем. 20-го числа китайці дали всім охочим РНК вірусу. Зараз ми працюємо над створенням цих систем. Наша система буде найближчим часом", - заявив Данілов в інтерв'ю одному з українських каналів.
Як вдалося дізнатися виданню з джерел в Міністерстві охорони здоров'я та РНБО, в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених: лабораторія Інституту молекулярної біології та генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України. Результат очікується через 10-14 днів.
Тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є в організмі небезпечний "уханьський вірус". Після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.
На сьогодні Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закупила невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі.
Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині. Попередня ціна одного тесту - 1500 євро.
А мы Свывочёлому педаля дали, теперь пытаемся его говна выкидать.
Военный эксперт Игорь Никулин уверен, что коронавирус является американским биооружием, которое атакует только азиатов.
Новый коронавирус якобы поражает только представителей азиатских нардов. Такую теорию озвучил в интервью бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Дай-то Бог!
Однако!!
Тем более что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания от корона-вируса. Так может это финансирование лучше направить на борьбу с гриппом, которым болеют сотни тысяч. Тем более если мы уже закупили тест-системы!
Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового типа коронавируса #nCoV2019, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу."Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net.ua/n3172983
Или они не делятся?
І добре якщо дитина мала і її можна донести на руках! А як тягти за собою велику дитину у якої висока температура, слабкість, якій важко, годинами ! триматися на ногах, яку нудить...
Це найкращий тест, і на розповсюдження респіраторних хвороб, і на виживання взагалі!..