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 Суспільство, Здоров'я
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 Українські вчені розробляють тест на коронавірус. Результат очікується через 10-14 днів, - ЗМІ

Українські фахівці планують розробити через 10-14 днів тест на коронавірус 2019-nCoV.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела в Міністерстві охорони здоров'я.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у суботу, 1 лютого, повідомив про те, що Моніторингова комісія при РНБО працює над системою, що дозволяє швидко визначати наявність коронавірусу 2019-nCoV в організмі людини.

"Наші вчені зараз займаються розробкою тест-систем. 20-го числа китайці дали всім охочим РНК вірусу. Зараз ми працюємо над створенням цих систем. Наша система буде найближчим часом", - заявив Данілов в інтерв'ю одному з українських каналів.

Як вдалося дізнатися виданню з джерел в Міністерстві охорони здоров'я та РНБО, в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених: лабораторія Інституту молекулярної біології та генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України. Результат очікується через 10-14 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 361, лише за останню добу померли 57 осіб, - держкомітет КНР

Тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є в організмі небезпечний "уханьський вірус". Після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.

На сьогодні Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закупила невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі.

Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині. Попередня ціна одного тесту - 1500 євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173341
 
 
 Топ коментарі
 
успіх! Вже скільки лютує вірус. а ми тут раз і взялись робити тест систему! А завезти два літаки з Китаю, і не вводити НІЯКОГО карантину!? Це який епідеміолог Вам порадив? Чи віслюк оманський так вирішив?
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Для ускорения процесса разработки, опыты надо проводить на членах ОПГ "Слуга народа". И результат будет быстрее и сэкономим в будущем на пайках и койкоместах в ИТК.
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За 10-14 діб цей тест може декому не знадобитись... А взагалі реакція нашого МОЗу на поширення коронарірусу, а точніше її відсутність, просто вражають.
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успіх! Вже скільки лютує вірус. а ми тут раз і взялись робити тест систему! А завезти два літаки з Китаю, і не вводити НІЯКОГО карантину!? Це який епідеміолог Вам порадив? Чи віслюк оманський так вирішив?
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Сывочёлый Свын посоветовал.
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Почему только нам? Эта тварь гадила 5 лет и не только в штаны!
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Так попробуйте простирнуть репетузы, бо завтра Петруха вам i вашiй популяцii зелбнi знову напрудить))
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Смотрю ваша популяция привыкла-принюхалась, вам даже нравится у Сывочёлого промежбулок...
А мы Свывочёлому педаля дали, теперь пытаемся его говна выкидать.
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главное не останавливайтесь на достигнутом, но вытряхивайте сразу в корыто, чтоб добро текло по губам))
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Для ускорения процесса разработки, опыты надо проводить на членах ОПГ "Слуга народа". И результат будет быстрее и сэкономим в будущем на пайках и койкоместах в ИТК.
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За 10-14 діб цей тест може декому не знадобитись... А взагалі реакція нашого МОЗу на поширення коронарірусу, а точніше її відсутність, просто вражають.
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Плохия новости для всех расеян.. имунная система с азиатскими ДНК очень плохо справляется с вирусом...
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Расейские специалисты и расеянам стоит к ним прислушаться:

Военный эксперт Игорь Никулин уверен, что коронавирус является американским биооружием, которое атакует только азиатов.
Новый коронавирус якобы поражает только представителей азиатских нардов. Такую теорию озвучил в интервью бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
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не отвлекай его, он перед зеркалом пытается изобразить удивление, чтобы глаз был не узке
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да что его отвлекать, у него пробка в жопе для широты глазного разрезу..
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Украинские ученые разрабатывают тест на коронавирус. Результат ожидается через 10-14 дней, - СМИ

Дай-то Бог!
Однако!!
Тем более что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания от корона-вируса. Так может это финансирование лучше направить на борьбу с гриппом, которым болеют сотни тысяч. Тем более если мы уже закупили тест-системы!


Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового типа коронавируса #nCoV2019, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу."Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net.ua/n3172983
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Принцип власти - меньше народу, больше кислороду...
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Наш МОЗ! ? Это центр коррупции, воровства и жульничества, мастерски выкачивающий деньги из бюджета и только разрушающий до конца то что еще осталось от здравоохранения
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для чого розробляти новий ровер якщо вже існують тест системи
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что бы мозг не высох у наших ученных...
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еще неделя уйдет на переклейку этикеток.
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Явно щось пропустив?А як чи яким макаром провіряли в Рівному ,Львові чи Києві на наявність короновіруса
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Як вони пояснюють, шляхом виключення. Перевіряють на інші, відомі віруси, і якщо таких не знаходять то роблять висновок що то китайський (уханьський).
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"Украинские специалисты планируют..." Дальше можно уже не читать.
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а в микроскоп посмотреть ? нету микроскопов ? тогда как лечение оказываете?
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Вірус можна розгледіти тільки в електронній мікроскоп. В звичайний його не видно, така-ж малоросла тварюка як і ЗЕ...
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Італійці перші в Європі ізолювали вірус.Що допоможе пришвидшити знайти вакцину!https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/isolato-il-virus-cure-piu-vicine_F310153701133C01
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Мне скучно напоминать,там где не существует Системы нормальной скорой помощи.Не существует ни чего и ни когда.Система существует только тогда,когда она существует сверху до низа.
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МОЗ не могло швидко відреагувати, бо не було доручення від керівництва держави.В ******** керівників такий стиль роботи, працювати по дорученнях.А от преміі за інтенсивність праці ім нараховують без доручень.
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Важно. чтоб от этих действий не возникло нового заразы "укроповируса"? Хотя, подозреваю, что плющить и лихорадить от него будет только ватных кацапов! Українські вчені розробляють тест на коронавірус. Результат очікується через 10-14 днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3039
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У нас зараз, до хворих перестали ходити лікарі по виклику, і хворий з температурою, а ще гірше з хворою дитиною з температурою, має пертися до дільнично-сімейного лікаря кашляючи навкруги...
І добре якщо дитина мала і її можна донести на руках! А як тягти за собою велику дитину у якої висока температура, слабкість, якій важко, годинами ! триматися на ногах, яку нудить...
Це найкращий тест, і на розповсюдження респіраторних хвороб, і на виживання взагалі!..
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