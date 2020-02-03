 Українські вчені розробляють тест на коронавірус. Результат очікується через 10-14 днів, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела в Міністерстві охорони здоров'я.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у суботу, 1 лютого, повідомив про те, що Моніторингова комісія при РНБО працює над системою, що дозволяє швидко визначати наявність коронавірусу 2019-nCoV в організмі людини.

"Наші вчені зараз займаються розробкою тест-систем. 20-го числа китайці дали всім охочим РНК вірусу. Зараз ми працюємо над створенням цих систем. Наша система буде найближчим часом", - заявив Данілов в інтерв'ю одному з українських каналів.

Як вдалося дізнатися виданню з джерел в Міністерстві охорони здоров'я та РНБО, в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених: лабораторія Інституту молекулярної біології та генетики НАН України та лабораторія епігенетики Інституту геронтології НАМН України. Результат очікується через 10-14 днів.

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Тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є в організмі небезпечний "уханьський вірус". Після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.

На сьогодні Україна за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закупила невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні в усьому світі.

Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині. Попередня ціна одного тесту - 1500 євро.