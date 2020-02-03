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 Політика України, Економіка
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 Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук

В Україні дорого брати кредити.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Олексій Гончарук, коментуючи державну програму кредитування під 5-9%, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це насправді важлива програма дуже, вона ... спрямована на те, щоб у людей, які хочуть почати або розвинути власну справу, тобто у підприємців, був доступ до дешевих ресурсів. Бо однією з головних проблем нашої економіки є те , що гроші дуже дорогі, тобто ти не можеш піти в банк, фінансову організацію, і взяти кредит. Це дуже дорого, це недоступно, і ти потім не можеш його обслуговувати", - сказав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі

За його словами, держпрограма доступних кредитів означає, що частину процентної ставки компенсуватиме держава.

"Кредит ... видаватиме банк. Насправді це ніяк не відрізнятиметься від звичайної процедури видачі кредиту банком, за винятком двох речей: частину відсотків компенсує держава ... друге - це спеціальні умови, про які ми домовилися з банками, щоб підприємці простіше могли отримати кредити", - пояснив Гончарук.

Він наголосив, що "банки мають бути менш прискіпливі, вони мають зі своїми ризиками трохи інакше працювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173339
 
 
 Топ коментарі
 
Мені подобається, що до флешмобу #непродамсвогособаку почав приєднуватися корінний електорат "найвпливовішого".
Ну що ж ви так? У серіалі "Слуга Народу" ви гордо несли в загальну купу золоті каблучки і ​​зуби. А тут вам собаку жалко?
Звикайте. Наступним мемом від Слуг народу буде - "Немає грошей на комуналку - продай нирку". Причому вас позбавлять від сумнівів - "продати або не продати". Будуть приходити до вас відразу з рішенням суду. Незаконно? Припиніть. У них монобільшість. Буде вам закон.
Але не турбуйтеся. Це буде не відразу.
Чує моє серце, спочатку вони проституцію легалізують. І дадуть вам шанс зберегти нирки, печінку, селезінку і інші ваші високоліквідні органи. На майбутнє. Вам скажуть "Немає грошей на комуналку - відправ дружину на панель або йди сам! Анал - не табу!"
Ось саме там, через інтимні місця, до вас почне почне доходити, що треба було користуватися головним органом - головою.
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Правильный вопрос: "Кому эти кредиты будут давать?".
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Ещё один перл от премьера молодого и раннего.
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Якщо я щось вам скажу за Пєцю, то мене модератор вже вп'яте за цей рік забанить на три дні.
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Не треба вішати всіх собак на Пєцю, краще продайте їх і зробіть дешеві кредити для бізнесу! Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9977
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У мене є песик, його звати Боцман - він теж таке робить під стовбами, але я його не баню - бо це його природа. Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8519
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Хочите мене розговорити, щоб мене знову забанили?
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Триденна відпустка нікому не завадить.
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У нас почти все олигархи остались должны казне за предыдущие кредиты. Это всего лишь десятки миллиардов гривен.
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Варто пригадати що прізвище одного з танкістів було Ярош, а другого - Саакашвілі.
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при таких процентах для банкиров экономика вообще не нужна
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"Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие, - Гончарук" - морально подготавливают нас к грядущей инфляции.
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Я не удивлюсь, если это действительно так- есть в этом прислужнике урода что-то ***************.
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Це чудово. Мені також стало байдуже, що там останнє без солі доїдають зе пенсіонери. Ви самі це заслужили.
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Интересно: а Премьер-министр разобрался -- почему в Украине такие дорогие кредиты? Кто в этом виноват?
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Ох и дурак ты Саша . Как раз сейчас оч оч дешевые деньги , фрс снижает ставки ,печатает кучу долларов ,что бы оживить процессы, а тебе деньги дорогие . Дешевые деньги это создание пузырей и кризисов .Саша ты не то читал .
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Чому ви всі накидаєтесь на цю владу, з самого початку було видно що це - чорти з вітром у голові, профани і дебіли (с)? Винуваті не вони, уся відповідальність лежить не на них, а на тих, хто їх обрав. Ви хотіли подивитися і почекати - тож відкиньтесь на крісла і насолоджуйтесь своїм вибором.ЗІ Якщо у вас в дворі є песик - ваше майбутнє буде безбідне. Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2720
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на жаль!! ті хто обрав це!! понесуть наїменьшу відповідальність!!
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На самом деле ответственность на тех, кто обиравводинтур. Зеленский это лишь отклик, реакция на пятилетнее барыжничество. Ото сначал гляньте как поднялись олигархи и обеднел народ за 5 лет войны, а потом подумайте, почему этот народ проголосовал за оманского. Даже затрудняюсь сказать кто хуже, те кто за Пе, за ОПЗЖ или те кто за Зе....все вы друг друга стоите...
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Тролику, ти знаєш країни які розбагатіли під час війни?
Ми обрали у 2014 ефективного менеджера і не шкодуємо. "Ми" - це українці які мають голови, а не порожні макітри.
Може ти не лахтинець, а риг чи юльок? Тоді продовжуй плакати.
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Да когда ж уже Порох перестанет срать в штаны придуркам...
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не деньги дорогие, а идиоты у власти.
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Ну да, ну да. Ну а пока Гончарук читает сводки с фронта, то бишь, ситуацию по экономике за январь. Он огорчен. И это мягко сказано. Но 4-е уже завтра. А потому есть все шансы, что проблемы Гончарука останутся позади очень скоро. Но я сомневаюсь, что его это слишком расстроит.
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Гончарук і економіка - це речі не сумісні
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конфискуйте деньги у ворья и они подешевеют...
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"Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие, - Гончарук"главной проблемой является то что власть имущие НЕ МОГУТ нажраться
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