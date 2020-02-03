 Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента України.
Так, на 11:00 - офіційна церемонія зустрічі.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 10:00.
Місце проведення: Маріїнський палац.
13:30 - церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів.
13:40 - спільна зустріч Президента України та Президента Турецької Республіки з представниками ЗМІ.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 12:30.
Місце проведення: Маріїнський палац.
16:00 – участь Президента України та Президента Турецької Республіки в Українсько-турецькому бізнес-форумі.
Початок форуму – 14:00.
Місце проведення: Торгово-промислова палата України, вул. Велика Житомирська, 33.
Як повідомлялося раніше, під час переговорів сторони планують обговорити шляхи поглиблення стратегічного партнерства і співпраці в усіх напрямках взаємодії.
За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.
(я не был поклонником парашенко, но зе-гнида убедила меня в обратном...)
Ну хотя бы документы подписывать будут под аккомпанемент маэстро имитации игра х...м на рояле?
Эрдоган, при отсутствии поддержки США и НАТО, на грани войны с паРашкой...
Турция ввела военную группировку в Идлиб. Столкновения между турками и асадитами