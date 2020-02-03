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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (180) США (6035) Керрі (107) Шокін (150)

 Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мала його здихатися, щоб вижити

В Адміністрації президента США Барака Обами хотіли відставки генерального прокурора Віктора Шокіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Голосу Америки", про це заявив ексдержсекретар США Джон Керрі.

"Я можу вам сказати, як держсекретар США, я був глибоко залучений у це питання. Всі в нашій адміністрації хотіли відставки того прокурора. Від Обами до держсекретаря і віцепрезидента всі над цим працювали. Посол... Ми знали: для того, щоб Україна вижила і вийшла переможцем з революції, після Майдану, вони мали його здихатися. Вони так і зробили", - сказав він.

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Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування щодо імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.

Водночас сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173334
 
   
 Топ коментарі
 
Если понимать всю ситуацию в Украине и знать, что шокин не с неба упал, никогда не был самостоятельной фигурой, а был и есть человеком порошенко, то понятно, чтобы Украина выжила нужно было сменить порошенко. Ведь если шокина Штаты неприкрыто назвали крупнейшим коррупционеров в стране, то сразу понятно- кто был и остаётся найкрупнецшим коррупционеров в стране.

Надеюсь , что рябошапке Штаты тоже выпишут пендель, чтобы ему прибавилось решительности и скорости.
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Лишнехромосомное, в кармане лежит бумажка, на которой написано, что Президент обязан отчитаться, если свыше 100 тысяч потратил.
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То вже історія. Чому зараз чувак на самокаті покриває головного корупціонера Оманського? За чий кошт був вояж до Оманії?
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То вже історія. Чому зараз чувак на самокаті покриває головного корупціонера Оманського? За чий кошт був вояж до Оманії?
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Смотри в свой карман
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Лишнехромосомное, в кармане лежит бумажка, на которой написано, что Президент обязан отчитаться, если свыше 100 тысяч потратил.
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Где написано ? Покажи бумажку,а иначе балабол
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Лишнехромосомное, посмотри на счёте за проживание у Зелемойского, который не летел в Оман, но полетел в Оман и потратил, даже по самым скромным подсчётам, не менее 150 тысяч Гривен. Защитник мутных схем, бл.
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Тобто, якщо цей вояж йму хтось оплатив то це не корупція? Ти мабуть забув що він посадова особа. Якщо їздив за свої, то повинен відобразити це в декларації на протязі 10 днів. А він мовчить як риба апльод.
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04.12.19 21:50 Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"
https://censor.net.ua/news/3163509/djuliani_pribyl_v_kiev_dlya_vstrechi_s_shokinym_i_kulikom_new_york_times


29.01.20 18:02 Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена
https://censor.net.ua/news/3172627/shokin_prosit_gbr_otkryt_delo_protiv_bayidena

История?
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Бо завтра це також уже стане історією. А отже, якщо не починати розплутувати усі корупційні клубки з самого початку, принаймні, допоки живі їх фігуранти, то немає чого чекати змін і в майбутньому. Ще можна закрити очі на деякі корупційні оборудки часів Януковича - від тих і не доводилося чекати якихось патріотичних проявів, пацани навіть і не приховували особливо, що йшли до влади збагачуватися, обростати жирком. Але ті, що прийшли на хвилі революції Гідності, після скількох смертей і проспіваних гімнів з правицею на серці та клятвами показати світові зовсім інші зразки політики.... З цих, напевне, має бути вже зовсім інший звіт.
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Если понимать всю ситуацию в Украине и знать, что шокин не с неба упал, никогда не был самостоятельной фигурой, а был и есть человеком порошенко, то понятно, чтобы Украина выжила нужно было сменить порошенко. Ведь если шокина Штаты неприкрыто назвали крупнейшим коррупционеров в стране, то сразу понятно- кто был и остаётся найкрупнецшим коррупционеров в стране.

Надеюсь , что рябошапке Штаты тоже выпишут пендель, чтобы ему прибавилось решительности и скорости.
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Ти натякаєш, що рябокепка нарешті має взятися за каломойшу? Бо в Штатах його зачекалися!
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воно всралося та не відповість, ніб в нього... чи то в неї...)
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де був зеленський і що він роби чи то робило у омані?? та ще, бачу на Сході Країни стріляють, а ви язик у дупу запхали???)
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Шокин расследовал разворовывание недров Украины сыном одного из кандидатов в президенты США, что могло подпортить последнему политическую карьеру. Впрочем, он уже политический труп
ТРАМП 2020
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Ага, был человеком Порошенко, да таким конкретно его, что её Порох не выдержал и по беспределу сменил его на Югика!
Типичная "логика" зебилов. Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мала його здихатися, щоб вижити - Цензор.НЕТ 2771 Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мала його здихатися, щоб вижити - Цензор.НЕТ 5040
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Ну сменил он его не сразу, а через год непрекращающихся коррупционных скандалов и требований его убрать, то же самое было до этого с Яремой.
Вообще с Петиными ручными генпрокурорами была одна и та же история - назначение, практически сразу громкий коррупционный скандал, требование общественности его увольнения, полные провалы во всех громких расследованиях, в ответ полный игнор власти и только через год, когда точка кипения доходила да какой-то точки - увольнение. Порочный круг остановился только на Юге Луценко, который тоже ничего не делал, но и не отсвечивал, лишь изредка всплывал с каким-то бредовым высказыванием.
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Та да, все боролись против Шокина из-за непрекращающийся коррупционных скандалов а Петя сопротивлялся из последних сил...
Это как все "боролись" против Роттердам+ при Пете а потом альтернативы ему не нашли... ))
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Ага.Главного злодєя позбулися.Тільки от Шокін чистий перед законом,і в світлі його заяви в ДБР про незаконний вплив Байдена,заява Керрі виглядає тьмяненько.
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О, цапопикий прилiз. А ну станцюй калiнку, i заспiвай ТРАМП 2020!
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Секта святого Петрили в судомах шукає темники Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мусила його здихатися, щоб вижити - Цензор.НЕТ 8118
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Шокін - то дрібниці, ми нарешті ***** позбулись
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Это конечно хорошо. Но что-то барыга сильно вольготно себя чувствует как для человека который за свои грехи должен ответить по закону.
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Не кажи "гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
Так и с революциями.
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Кого потрібно Україні перш за все позбутись, так це - бариги і основних підбарижників.
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Українцям можеш і не розповідати,і так всі бачили що то за фрукт.
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******* чем оправдывать пшокина будете ? Давайте сказочку про тепловизоры, ртуть и еще чего нибудь придумайте своими обдолбанными несвежей соей мозгами.
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Одно слово: Байден и его ворюга-сыночек
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У тебя же только что латвийский флажок был, ты уже в Эстонии?)
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Это приграничная зона. Тут ловит и из соседней страны
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Повторюсь мыслью Татьяны Лайф.- Если шокин гавно,то из чьей оно жопы ? )) На п начинается и о заканчивается )) - Кери жесток с порохоботами....
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Для тех,кто поумнее,становится все больше очевидным,что весь режим парашенко был опирающимся на коррупцию. Американцы пока еще мягко,но упорно об этом намекают. Это как ни крути ,а преступление с точки зрения демократии. И только феодализм Украины спасает этого преступника от расплаты.
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А о своем коррупционере Байдене они вспомнить не хотят, да? Не является ли его покрытие политической коррупцией?
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Для ЛЮДЕЙ давно вже стало ясно що фашисти=фєдєрасти ведуть інформаційно-ґібрідну війну проти цивілізованого людства.
їх мета щоб фашизмом та диктатурою смерділо з кожного куточка Землі
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