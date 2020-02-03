 Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мала його здихатися, щоб вижити

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Голосу Америки", про це заявив ексдержсекретар США Джон Керрі.

"Я можу вам сказати, як держсекретар США, я був глибоко залучений у це питання. Всі в нашій адміністрації хотіли відставки того прокурора. Від Обами до держсекретаря і віцепрезидента всі над цим працювали. Посол... Ми знали: для того, щоб Україна вижила і вийшла переможцем з революції, після Майдану, вони мали його здихатися. Вони так і зробили", - сказав він.

Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

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Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування щодо імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.

Водночас сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.