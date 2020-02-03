 Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мала його здихатися, щоб вижити

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу "Голосу Америки", про це заявив ексдержсекретар США Джон Керрі.
"Я можу вам сказати, як держсекретар США, я був глибоко залучений у це питання. Всі в нашій адміністрації хотіли відставки того прокурора. Від Обами до держсекретаря і віцепрезидента всі над цим працювали. Посол... Ми знали: для того, щоб Україна вижила і вийшла переможцем з революції, після Майдану, вони мали його здихатися. Вони так і зробили", - сказав він.
Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw— Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020
Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування щодо імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.
Водночас сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.
https://censor.net.ua/news/3163509/djuliani_pribyl_v_kiev_dlya_vstrechi_s_shokinym_i_kulikom_new_york_times
29.01.20 18:02 Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена
https://censor.net.ua/news/3172627/shokin_prosit_gbr_otkryt_delo_protiv_bayidena
История?
Надеюсь , что рябошапке Штаты тоже выпишут пендель, чтобы ему прибавилось решительности и скорости.
ТРАМП 2020
Типичная "логика" зебилов.
Вообще с Петиными ручными генпрокурорами была одна и та же история - назначение, практически сразу громкий коррупционный скандал, требование общественности его увольнения, полные провалы во всех громких расследованиях, в ответ полный игнор власти и только через год, когда точка кипения доходила да какой-то точки - увольнение. Порочный круг остановился только на Юге Луценко, который тоже ничего не делал, но и не отсвечивал, лишь изредка всплывал с каким-то бредовым высказыванием.
Это как все "боролись" против Роттердам+ при Пете а потом альтернативы ему не нашли... ))
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
Так и с революциями.
їх мета щоб фашизмом та диктатурою смерділо з кожного куточка Землі