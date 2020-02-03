 Смертоносний коронавірус: у Китаї ізолювали ще одне місто-мільйонник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Це місто розташоване приблизно за 800 кілометрів від міста Ухань, яке стало епіцентром коронавірусу, проте в ньому вже зареєстрували 265 інфікованих - найбільше за межами провінції Хубей.
У місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри і музеї. Влада ввела жорсткі обмеження на вихід із приміщень для місцевих жителів.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Як повідомлялося раніше, місто Тяньцзінь на півночі Китаю, в якому проживають 15 мільйонів осіб, оголосило про введення воєнного стану через смертоносний коронавірус з Ухані.
модератор внештатгый))
или штатный??
Все войска держат на украинской границе - а со стороны китайской защищаться нечем 😀
Сподіваюся, для нашого Богопосланого презЕдента приготували бункер?
Звідти можна попасти і на Грушевського, і на Хрещатик, і на ЖД вокзал і казали що начебто хід є кудись за місто.
Втрати в ООС порівняно з минулим роком - зросли.
«Треба просто перестати стріляти» - президент Зеленський цю ідею наполегливо втілює в життя. Результати - відомі. Ми розвели сили на трьох ділянках. Ми погодилися з формулою Штайнмайєра. Набрали зобов'язань під час Паризької зустрічі з Путіним.
Але, доречне питання - протилежна сторона готова просто перестати стріляти? Різноманітні Сивохи і Устенки нас регулярно переконують, що треба замирюватися і що задля єдності країни ми мусимо порозумітися з бойовиками «ДНР-ЛНР». Та чи хочуть якогось порозуміння самі бойовики?
Є простий маркер, аби дізнатися це - подивитися на динаміку втрат на фронті, від моменту коли намір «просто перестати стріляти» почав втілюватися, тобто - від початку роботи уряду Гончарука. І порівняти з втратами минулорічними. От що виходить у результаті.
Торік, від вересня 2018 р. по січень 2019 р. (включно) в зоні проведення ООС загинули 84 силовики. Нині, від вересня 2019 р. по 1 лютого 2020 р. втрати українських силовиків склали 78 бійців. Вже одне це свідчить - від намагань «перестати стріляти» толку ніякого. Солдати продовжують гинути, і зменшення втрат на 7% погоди не робить - чисельність втрат не буває стабільною. У жовтні 2018 р. загинув 21 боєць, тоді як у грудні того ж року - 13. Причин тому - маса, від інтенсивності боєзіткнень до банального везіння. Але.
Набагато цікавіше все стає, якщо придивитися до причин загибелі військовослужбовців. Вони в зоні ООС бувають різні. Солдати гинуть від ворожої зброї. Солдати гинуть у ДТП. Солдати гинуть через необережне поводження зі зброєю. Трапляються випадки самогубства. Тощо. Умовно втрати розділяють на бойові і небойові. І от тут на нас чекає сюрприз.
У період вересень 2018 р. - січень 2019 р. втрати українських силовиків від ворожої зброї становили 44 особи - 9 у вересні, 14 у жовтні, 11 у листопаді, 7 у грудні і 3 у січні. Але вже зараз, в період від вересня 2019 р. по січень 2020 р. у бойових умовах загинули 55 військовослужбовців. 14 у вересні, 10 у жовтні, 6 у листопаді, 11 в грудні, 14 у січні. Переважна більшість наших солдат загинули від кулі снайпера або від ворожих мін. Серед 55 загиблих від зброї ворога - полковник Коростельов, командир 128-ї гірсько-штурмової бригади. Другий комбриг протягом війни. Заслуговує на увагу також динаміка загиблих - зменшення до мінімуму в листопаді, після чого - знову збільшення. Очевидно, причина в Паризькій зустрічі Путін-Зеленський, яка сталася 9 грудня.
Зменшення статистики загиблих навіть на 7% сталося не через зменшення активності бойовиків, а через зменшення в зоні ООС небойових втрат. Існує чимало причин такого зменшення. Одна з них - змобілізованість солдат і офіцерів через значне ускладнення обстановки. І це має місце. Розведення сил - з одного боку, і явне пожвавлення терористів - з іншого.
Думаю, нікому не треба доводити, якби Москва хотіла припинення війни - стрільба на Донбасі припинилася б уже зараз. Але вона посилюється. Наших солдат гине не менше - їх гине більше. Ворог відверто дає зрозуміти, що на всі мирні ініціативи Зеленського він чхати хотів. Москва навіть не приховує, що її кінцева мета - посадити Зеленського за стіл переговорів з терористами, аби Зеленського руками терористів примушувати до нових і нових поступок, а Заходу показати, що ніякої російської агресії нема - є лише «громадянська війна» в Україні.
Очевидно, намір Зеленського замиритися з Москвою провалився. Втрати на фронті не стали менші ніж були - проте Росія повернулася в ОБСЄ, а ЗЕкоманда, віддавши Москві терориста Цемаха, зіпсувала стосунки з Нідерландами і розвалила коаліцію союзників України на Заході, яку так важко формував президент Порошенко. Під питанням - санкції проти Кремля. Що на це каже Зеленський? Він каже, що «війна продовжується, і треба з іще більшими зусиллями намагатися її завершити». Знову - просто перестати стріляти.
07:14 03.02
Главная » Мир » Страшнее коронавируса: китаец обомлел, когда увидел российскую больницу (видео)
Условия повергли его в шок
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в свыше 10 странах мира. В воскресенье, 2 февраля стало известно, что на Филиппинах скончался 44-летний гражданин Китая, приехавший из Уханя. Это первый летальный случай за пределами Китая.
В России 31 января подтвердили два зафиксированных случая заболевания на коронавирус, сообщает ТСН.
Однако, больше всего больного китайца поразил не диагноз, а условия в больнице, куда его госпитализировали. Более того, он рассказал, что о своем заболевании узнал из новостей, которые транслировались по российскому телевидению.
Китаец пожаловался на ужасные условия в больнице. По его словам, повсюду грязь, валяются какие-то тряпки, а врачи в конце недели не работают.
По данным издания Meduza, пациента зовут Ван Юньбинь. Он рассказал, что доктора не сообщали ему об опасном диагнозе и не хотят выдавать результаты анализов. Мужчина уверяет, что из симптомов у него только кашель. Он очень обеспокоен за здоровье своей двухлетней дочери, которую поместили в карантин.
Ван Юньбинь принес свои извинения гражданам за то, что подвергает опасности людей. Он добавил, что если бы знал, что заболеет, то не отправился бы на отдых в Китай.
получается он более токсичен чем вазелин. после второго только землетресения и потопы с пожарами а богдан реально чуму несет
убогие блохеры и всраные журналюги из под сохи..
у людей реально проблема и горе в сотнях семей
а эти дибилы то про богдана то про собак
то забор
чем вы отличаетесь от жывотных????