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 Події, За кордоном, Здоров'я
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 Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 361, лише за останню добу померли 57 осіб, - держкомітет КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 17 тис. 205 осіб, смертельних випадків зафіксовано 361.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, що заразилися, збільшилася в країні на 2 тис. 829 осіб, смертельних випадків - на 57. З них у провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу, померло 56 осіб, 1 - у місті центрального підпорядкування Чунціні.

З підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни перебувають 152,7 тис. осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Читайте: Тіла померлих від коронавірусу спалюватимуть у спеціальних крематоріях, - влада Китаю

Влада адміністративного центру Хубей міста Ухань, звідки пішло поширення захворювання, вживає екстрених заходів з надання допомоги хворим. Заплановано будівництво нових спеціалізованих лікарень та медичних центрів. З уведенням їх у дію загальна кількість ліжко-місць для тих, хто заразився новим коронавірусом, у місті сягне 12 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні достатньо бригад інфекціоністів, які знають, що робити для боротьби з коронавірусом, - Гончарук

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173332
 
   
 Топ коментарі
 
Хм. 700 миллионов помереть. Это ты оптимист. 700 миллионов выживет.
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Так и есть на самом деле.....
Они не больницы строили...
Смотришь видио - обращаются с своими гражданами как с животными....

Пан Буддист





@sranysovok

·51 мин

Мы узнали, что Китай умеет строить большие концентрационные лагеря за неделю
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Так и есть на самом деле.....
Они не больницы строили...
Смотришь видио - обращаются с своими гражданами как с животными....

Пан Буддист





@sranysovok

·51 мин

Мы узнали, что Китай умеет строить большие концентрационные лагеря за неделю
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Интересно, если вакцины от вируса нет - значит ли это, что проводя симптоматическое лечение иммунитет человека способен победить этот вирус ? "475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения" или прошли внешние проявления и человек остался носителем как герперса, ВПЧ и подобным?
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Лишаються носіями. І чи не бабахне в майбутньому невідомо.
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Коронавірус полює на людей з роскосими очима. Нам, головне, треба добре десь заникати Бодю і все буде пучком.
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Золотая жила для медицины, мечта Супрун.
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В цих новинах ніякої інформації про те що хтось одужав . Таке враження що таких немає , а є лише ті хто помер . Якось непевно почуваєшся від неконкретної інформації з Китаю , враховуючи потужність країни та розмах нових і нових заходів . Та й інші напівфейки не додають бадьорості при нинішньому стані медицини і якості керівництва України .Керівником МОЗ повинен бути медик , але аж ніяк не доктор юриспруденції . Розкрутка ситуації схожа на початок постапокаліптичного роману . Крупинка марганцівки робить всю воду в банці зафарбованою , так і з вірусом , дійде до кожного . Людство приїхало на станцію "Вилізай" ?
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Можу трохи втішити, у китайців на відміну від європейців, є якісь відмінності у легенях, через які вони в пять разів менш стійкі до пневмоній.
Тож можна припустить що коли вірус пошириться по Європі, важкість перебігу хвороби, буде в пять разів нижча! Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 361, лише за останню добу померли 57 осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 9937
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457 виписано, 361 померло...
Невтішна статистика.
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Хорошо, что китай далеко. А так у нас намвойне больше погибло
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І ще ні один не обернувся на валькінрго дєда! Кацахол засумував...😊
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На этой фотке есть один заболевший - за невестой, без маски.
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И как ты с короновирусом не борись, от курения все равно смертность ниже.
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Это только присказка,
Сказка впереди.(С)
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Эпидемия пойдёт на спад после инфицирования семи миллиардов человек.
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а оставшиеся 700 миллионов должны помереть от корова-вируса? "оптимист", однако.
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Хм. 700 миллионов помереть. Это ты оптимист. 700 миллионов выживет.
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Эпидемия пойдет на спад когда ни одного тролля на земле не останется.
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В громадських місцях не зайвим було б встановити рамки з кварцевим(ультрафіолетовим) опромінюванням. Ці струми вбивають всіх мікробів.
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Вирус это не микроб. Он вообще вне организма носителя, больше 30 минут никогда не живёт и без ультрафиолета. Но тем не менее успевает заразить окружающих и при этом постоянно мутирует.
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Україна зникне коли помре останній з тих кого зєбіли називають порохоботами .
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Караул, на Цензорі зараза!
Модератори, надягніть на писок попереднього коментатора маску...
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Варто подивитись фільм "Зараження", 2011р. Події розгортаються подібним чином.
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В тому мурашнику так мало заразилось? Китайці брешуть навіть щодо офіційної статистики. Комуняки всі брехуни
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Шутки шутками , а у нас в столице маски медицинские уже закончились.А вернуться китайцы после нового года???
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