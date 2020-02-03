 Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 361, лише за останню добу померли 57 осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, що заразилися, збільшилася в країні на 2 тис. 829 осіб, смертельних випадків - на 57. З них у провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу, померло 56 осіб, 1 - у місті центрального підпорядкування Чунціні.

З підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни перебувають 152,7 тис. осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

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Влада адміністративного центру Хубей міста Ухань, звідки пішло поширення захворювання, вживає екстрених заходів з надання допомоги хворим. Заплановано будівництво нових спеціалізованих лікарень та медичних центрів. З уведенням їх у дію загальна кількість ліжко-місць для тих, хто заразився новим коронавірусом, у місті сягне 12 тис.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.