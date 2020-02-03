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 Політика України
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 Набули чинності зміни до "трудового кодексу", що передбачають пом'якшення санкцій для роботодавця

Закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)" набув чинності 2 лютого.

1 лютого документ опублікували в газеті "Голос України", інформує Цензор.НЕТ.

Положеннями закону передбачено, що зміни набувають чинності з дня, наступного після опублікування.

Закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)" Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

Його метою є "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України та зупинки процесу ліквідації малого і середнього бізнесу в Україні у зв'язку із застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій".

Відповідно до закону, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків буде каратися штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

У разі повторного вчинення порушення протягом 2 років з дня його виявлення вводиться штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Також читайте: У новому Трудовому кодексі передбачать компенсацію при звільненні, трудові договори для фрілансерів, декретну відпустку для обох батьків одночасно

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці спричиняють штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати; недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у чотириразовому розмірі мінімальної заробітної плати.

Порушення інших вимог законодавства про працю тягне за собою штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне.

У разі сплати юридичною або фізичною особою - підприємцем, яка використовує найману працю, 50 % розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173330
 
 
 Топ коментарі
 
Да вводите уже крепостное право..зебики малороссы изнемогают в ожидании шоб барин сапогом в рожу заехал.
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Закон і раніше не працював, а тепер усі почнуть працювати без оформлення трудових договорів.
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Закон і раніше не працював, а тепер усі почнуть працювати без оформлення трудових договорів.
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Да вводите уже крепостное право..зебики малороссы изнемогают в ожидании шоб барин сапогом в рожу заехал.
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Ну что граждане Украины теперь вас можно увольнять и во время беременности и во время больничного.

Закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" вступил в силу.
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Конечно можно. Даже нужно. Вот откроеш свой фоп, наймешь единственную работницу, а она залетит. И фигач тогда и на себя, и не нее, когда рядом на рынке все фигачат только на себя, а значит цены у них ниже теперь.
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Ларик Гор, у вас не караван, у вас стадо Зебаранів...
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О , чудо кацапське вискочило і свої зуби гнилі скалить.)
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Вони і на колесо кидаються та гавкають. Дурнішої істоти я ще не бачив.
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Сначала посмотрите на хозяев, чтобы узнать - какая собака или наоборот - посмотрите на собаку, чтобы узнать - какие хозяева люди.
Я всегда смотрю на хозяина, чтобы узнать - адекватная собака или нет.
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смотри на ПЕСиків.. то твоє... бач як вони зашкварчали, коли про собак зайшлося Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя - Цензор.НЕТ 4302
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Ага, ведь собаки знают что в конце пути караванщик рассчитается собаками за газ
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и что не закон... то штрафы-штрафы! это они так будут бюджет наполнять, когда промышленность не работает!
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Ти українську мову вже вивчив , патріЙОт ?
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Мені якось нахати на те , як до моїх постів ставиться зграя тупих соєвих зомбаків. Я прийшов сюди , що б побажати доброго ранку українцям. Так що , кацапчику , не переймайся. Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя - Цензор.НЕТ 9445
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так за незнання мови штрафи не ввели, навпаки, закодували украiiнськi телеканали, тепер зебня може дивитись своэ рiдне гiвно, вiрно зебаран?
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Закон для ЗЕбобиков сойдет. Барыга Коломойский может не отчислять в пенсионный фонд и ЗЕбобик останется с минимальной пенсией сколько там 1800 а комуналка 3000 ну продаст собаку и продаст хату и расчитаеться с комуналкой!
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шутите ??? оне в Оман уедут казино там откроют или заведение с недорогими актрисами
определённого жанра.....
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Интересно бобикофермы в пенсионный фонд отчисляют?
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Навіщо 73% рабів захист їхніх трудових прав? Вони й слів таких не знають.
А як без з/п хазяїн вкотре під сраку вижене - скажуть, що то "Порох винний".
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И это на фоне постоянных разговоров о детенизаии экономики. А если ещё учесть, что за год количество наличной гривны выросло на 25 миллиардов, то это все выглядит наоборот, как приглашение бизнесу входить в тень.
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Якже в країні хворій на корупцію та злочинність, та не зменшити відповідальність за злочини, для стимуляції і сприяння скоєння злочинам... Ну, логічно же, з погляду злочинців.
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ОЛЕГ ЛЕУСЕНКО
Отношение к журналистам у всей команды ЗЕ - агрессивное.
А циничные "шутки" Квартала-95 над страной, святынями украинцев и горем людей?
Можно упомянуть и хамство родного папочки Зеленского, считающего украинцев быдломассой.
Правительство уЗеленского сплошь напихано людьми врага Украины Азарова.
Сам спикер от зеленых Разумков верой и правдой служил партии Януковича.
Наименьший проступок депутатов "Слуги народа" - это поиск проституток на рабочем месте. Остальные, начиная с калорада Дубинского и фсбшной сучки Богуцкой, запугивающей общество военным путчем - либо антимайдановские титушки, либо откровенные марионетки олигархов. Есть и такие личности, как Верещук, которую связывают с Медведчуком, прямой лоббист российских интересов - Герус. А откровенных придурков и клоунов там сколько? Тушите свет!
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БОРИСЛАВ БЕРЕЗА "Тo, кaк вы peaгиpуeтe нa глупocть в эфиpe тв пpиcлужникa-coбaкoпpoдaвця мы вce увидeли. Нo шум вoкpуг eгo глупocти и ceгoдняшнee пpoвoкaциoннoe зaявлeниe Еpмaкa o тoм, чтo тoт нaдeeтcя нa пpoвeдeниe выбopoв в ОРДЛО oceнью этoгo гoдa, coздaют oпpeдeлённый фoн, кoтopый oтвлeкaeт oт глaвнoй пpoблeмы cлeдующeй нeдeли. Этo зaкoн o зeмлe, пoд кoтopый ужe coбpaли гoлoca. И ecли дуpaчoк, кoтopый ляпнул o пpoдaжe coбaки вo имя oплaты кoммунaлки, пpocтo cлучaйнo пpoявил cвoи цинизм и глупocть, тo зaявлeниe Еpмaкa - этo peaльнaя пoпыткa зaпуcтить мecceдж вoкpуг кoтopoгo нaчнeтcя xaйп и oтвлeчeт внимaниe oт зeмли. А пpo нee oни ужe дoгoвopилиcь. Ктo-тo coглacилcя oтдaть гoлoca зa пapу кoпeeк и пpoгoлocoвaть зa этoт дикий вapиaнт пpoдaжи зeмли, ктo-тo зa тo, чтoб eгo нe тpoгaли, ктo-тo зa пapу мecт губepнaтopoв, ктo-тo зa пapу квoт в гoccтpуктуpax и нужныx миниcтepcтвax. В oбщeм, гoлoca coбpaли. О пocлeдcтвияx нe думaют. Они peшaют cвoи кpaткocpoчныe пpoблeмы. Тo, чтo будeт чepeз гoд, этиx вpeмeнщикoв нe интepecуeт."
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И этот же Брагер, который и заявление на волонтёрок подал за ущемление русского языка, будет голосовать за закон о земле и за выборы...
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знаю персонально несколько индивидов из 73%...... на сегодня после вопроса "ну и как"
кто отводит бегающие глазки кто вздыхает устремя взгляд вникуда кто поджимает губ-
боньки............
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73% украинцев обладают одной негативной чертой - они хотят получить все и сразу.
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Навпаки . Це соєва братва хоче все і одразу. Але після того , що натворила за 5 років ворожа влада порошенки , ще довго в країні прийдеться розгрібати хаос і вичищати бруд.
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Типова морда дурного порохобота. О ходу конХВеток переїв з пеціних преміальних .
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Вот ро што а тпро Порохоботов ни кто дебилами не называл , а вот вас адептов Моники янелоха Оманского все
Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя - Цензор.НЕТ 1359
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Это говорит об одном, порохоботы СКОТЫ, которые по человечески общаться не могут....
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не могу не согласится.. редкое агрессивное стадо олигофренов
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Зебілам тільки те і лишається, що промовляти мантру "все буде добре!". Вже майже рік як Віслюк Оманський президент, коли там кінець епохи бідності????
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Доброго ранку Українці, а ти Ларик Гор, йдеш нах... троль кремлівський.
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Якраз туди вас порохоботів та пецю вашого , народ України на виборах послав Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя - Цензор.НЕТ 1365
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На данный момент ОТУДА пошли ПЕСыкы промежбулочные!
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Трудовій кодекекс для країни з якої мільйони вже поїхали на заробітки дуже важливий. Люди повинні розуміти де краще.
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Вот и поехали и поедут! С таким трудовым кодексом лучше за границей работать вот только как Слуги Народа будут бюджет пополнять? Наверное будут собак зебобиков продавать! Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя - Цензор.НЕТ 9813
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Хоть немного послабили коррупционную удавку для бизнеса созданную порохоботом ревкой,но этого мало,с таким диким есв и таким взяточничеством в держпарци инвестор не появится никогда.
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что ты мелешь, ты хоть статью читало?
этим законом они уменьшили штрафы ха нарушение прав работника, тоесть теперь работодателю дешевле нарушить закон, чем работать честно
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Этот закон писали в бэпэпэ ради поборов с бизнеса - огромный налог на бизнес,дикие внесудебные штрафы,а тут вам инспектор держпраци вежливо предлагает за 20-50 процентов от суммы налога прокрышевать его неуплату,работники и их права тут вообще не при делах.
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"Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя", что в купе с нашим профсоюзом, по своей сути - совковой отрыжкой, в своём большинстве, развяжет руки работодателю.
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Шота принимают, принимают...А спроси - зачем? - А хер его знает...Создают видимость работы. Ни цели, ни ума, ни образования, ни совести, ни порядочности у своры зетипиллов в раде нет.
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Сдается мне, что ЗЕфанатиков высокого ранга скоро будет бить обычная ЗЕчелядь, возможно ногами, возможно по лицу, за то, что поймут, что соевая канхвета-рошенка за щекой все таки лучше, чем обрезанная и не питательная шняга ЗЕшмоньки.
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раз лучше.. смокчи те шо там тримаєш за шєкой.. а нам своє робити Вступили в силу изменения в "трудовой кодекс", предусматривающие смягчение санкций для работодателя - Цензор.НЕТ 8284
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Уже б називали речі своїми іменами - не Трудовий кодекс, а Кодекс рабовласника.
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Рабочая сила это товар. Хочу покупаю, хочу - не покупаю. Купил, не понравилось, выбросил!!!
Фоп все налоги платит сам за себя. И есв, и единый налол, и налог на прибыль. Работник тоже должен все сам за себя платить а не быть хитрожопым вместо которого о его пенсии побеспокоится работодатель.
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Все що роблять "слуги неукраїнського народу" абсолютно логічне, якщо їх ціль знищити Україну. Рабовласнецький закон пожене робітників з Батьківщини. Кількість населення, зрозуміло і народжуваність зменшиться. Бюджет не буде наповнюватись. Країна пуста і голодна. Заходь і роби що хочеш. Приєднуй до мордора без напрягу, бо захищати її нікому. А тут запоребриком і законодавство, "випадково", дозволяє це робити, і "верховний правітель"- сцарьок вже є. Клоуни відпрацьовують сценарій рашки по тихій анексії України
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Есть повод гордиться 73% зебилоидам
"Ви зробили це разом"!
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