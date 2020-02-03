 Набули чинності зміни до "трудового кодексу", що передбачають пом'якшення санкцій для роботодавця

1 лютого документ опублікували в газеті "Голос України", інформує Цензор.НЕТ.

Положеннями закону передбачено, що зміни набувають чинності з дня, наступного після опублікування.

Закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)" Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

Його метою є "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України та зупинки процесу ліквідації малого і середнього бізнесу в Україні у зв'язку із застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій".

Відповідно до закону, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків буде каратися штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

У разі повторного вчинення порушення протягом 2 років з дня його виявлення вводиться штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Також читайте: У новому Трудовому кодексі передбачать компенсацію при звільненні, трудові договори для фрілансерів, декретну відпустку для обох батьків одночасно

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці спричиняють штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати; недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у чотириразовому розмірі мінімальної заробітної плати.

Порушення інших вимог законодавства про працю тягне за собою штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне.

У разі сплати юридичною або фізичною особою - підприємцем, яка використовує найману працю, 50 % розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників