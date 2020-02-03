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 Політика України
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Все про:опалення (153) Тарифи на газ (161) Гончарук_Олексій (603)

 Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі

Коли в питання тарифоутворення втручаються політики, з'являється корупція.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз за грудень всі отримали платіжки і побачили: так, є перешкоди на місцях, хтось впорався краще, хтось гірше, але загалом, якщо порівняти зима до зими, то люди заплатили набагато менше. І не лише тому, що зима тепла. Там багато причин, бо від теплої зими насправді залежить обсяг споживання - у цьому плані так, але в тому числі й через те, що ми в уряді ухвалили рішення про те, щоб на місцях могли зробити знижку щодо тарифу, бо він був розрахований ще в цінах, які діяли в минулому опалювальному сезоні", - наголосив Гончарук.

За його словами, ціна на газ має формуватися у прозорих умовах, адже коли в ці питання втручаються політики, з'являється корупція.

Також дивіться: Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло. ВIДЕО

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.

За інформацією прем'єр-міністра, загалом 143 підприємства в 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і частина українців отримала реальне зменшення рахунків у грудні. Споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше - залежно від міста та регіону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173328
 
 
 Топ коментарі
 
Але прихильники Зе впевнені, о тепла зима прийшла за допомогою зевлади.🐸
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А в моей платежке сумма НЕ СТАЛА меньше.
И Гончарук не хочет сказать "благодаря чему это"?
Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 6970
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Але прихильники Зе впевнені, о тепла зима прийшла за допомогою зевлади.🐸
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Порохочерти ложитесь спать уже 😌
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Зачем по украински через гугл транслейт пишешь?
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ЗЕльоные жабы теплую зиму наквакали Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 5811

но элитным собакам это не поможет Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 6637
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гиздеж соросятного зелебобика

густо приправлен гиздежом
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Порошенко перестав красти градуси Цельсія. Тепер їх Бубочка з Оману рейсовим літаком возить.
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зима неймовірно тепла. Тільки із-за цього суми в платіжках мусіли зменшитись вдвічі-втричі
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Загадочная фраза-"когда в ценообразование газа вмешиваются политики".
Это шо за такие политики? Т.е министры,НКРЭ и прочие государственные органы не выполняют приказа Гончарука на понижение цены,а слушаются каких то вредных политиков,которые отдают распоряжения на повышение? Бред какой то!
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А в моей платежке сумма НЕ СТАЛА меньше.
И Гончарук не хочет сказать "благодаря чему это"?

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Мало молились, наверное, или не искренне, не усердно, - вот и результат! Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 2350
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А вот если Ахметов вмешивается, или Фирташ, то коррупции не будет, потому, что там нет государства.
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Пощастило Україні))). За Порошенка зима була холодною, а за зеленського стала теплою. Навіть і в Онтаріо поки що тепло, як для зими (хоч би не наврочити).
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А вы не задумывались, почему летом теплее, чем зимой, а зимой холоднее, чем летом?
В чем тут подвох? Может это проделки барыги, что еще понаживаться на простом народе? Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 9556
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Единственное отличие этого урода от предыдущего то, что он не обещал научить управлять государством
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А бажання дати воду в Крим не є відмінністю?
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Влада України думала над можливістю продавати воду до анексованого Криму - депутат
Вчора 2 лютого о 22:43•Hromadske.ua
Депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов розповів, що нинішня влада роздумувала над тим, аби продавати воду до анексованого Криму. У Росії вже позитивно оцінили таку ідею.Про таку можливість Арістов розповів журналістам «Схем», які зустріли його біля Офісу президента.«Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду практично у країну в стані війни, заробляють. Тобто вони фактично вирішують свої соціальні проблеми за чийсь рахунок. Може, й тут…», - сказав він.Депутат спочатку заявив, що йдеться про Росію, а потім виправився, що має на увазі Крим. У Російській Раді Федераації (Верхня палата парламенту РФ) позитивно оцінили таку можливість. «Розумна заява. Ми із самого початку казали, коли вони перекрили Великий Кримський канал, що ми готові платити за цю воду. Але жодні доводи не сприймались», - сказав член комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров.Він також додав, що через те, що вода не поступає в Крим, на підконтрольній Україні території нібито піднімаються ґрунтові води й це шкодить сільському господарству України.Член того ж комітету Сергій Цеков вважає, що про ціну можна домовитися, але РФ не готова платити будь-яку ціну.«Звісно, мати щось гарантоване з точки зору водопостачання було б правильно, але на уклін до України ми йти не будемо», - сказав він.Нагадаємо, у липні 2019 року тодішній представник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що Київ може відновити водопостачання до Криму в обмін на деокупацію північної частини півострова.В середині липня 2018 року Міністерство у справах тимчасово окупованих територій України оприлюднило дані дистанційного зондування за індексом NDVI - показником кількості активної рослинної біомаси. Дослідження міністерства підтверджують: посуха швидко змінює екосистему півострова.Наскільки серйозною сьогодні є проблема водозабезпечення окупованого півострова та як за 4 роки без дніпровської води змінилася кримська природа - у 2018 липні 2018-го говорили у спеціальному випуску програми Громадське.Крим.
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В этом году, без снега, и самим воды может не хватить, но Слуги, как решили для Х**** проблему с трибуналом при обмене моряков, решат, очевидно, и эту проблему для оккупантов...
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Москва согласна покупать у Украины воду для Крыма. Но уже торгуется

https://www.ostro.org/general/politics/news/584149/
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не правдивое название статьи. он сказал "И не только потому, что зима - теплая. Там много причин"
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Понятно, т.е. при минус 25 отопления нужно процентов на 5 меньше?
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Пан Гончарук, не политика порождает коррупцию, а гнилые люди в ней, политике, и в большей степени в ВР, кабмине, правоохранительных, судебных, фискальных и т.д. органах (везде гниль гнилая) Как следствие отсутствие ответственности, сурового наказания для этой гнили! так что, как то так!
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Долбики, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией
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В Харькове платежки у всех выше ни знаю не одного человека у которого ниже! Вопрос к что курить наше правительство!?
Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 3795
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В Кропивницком также выше.Где там"самокатчик"углядел понижение?
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Синоптик а не примьер. Где учет и контроль? Как деньги считаешь и траитишь народные шулер. Укого счетчики твои дурацкие обьяснения кажутся бредом.
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Олігархи вкотре "сделали" Гончарука і людей. Нарахували більше на 40%,зробили перерахунок і відзвітували по сумах перерахунку, а суми до оплати більші, ніж позаминулорічні в грудні. фірташ регоче і рахує. Гончарук радіє... Сюр та сльози.
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Что только на зиму наговаривают, то из-за нее спад экономики, то снижение сумм в платежках. Каких прогнозов на весну ожидать?
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Страной рулит кучка олигархов, которая обдирает народ
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В интересное время живем. Теплая зима спасла от продажи тысячи домашних любимцев.
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зеленский президент Ляшка
.....
а как на публику , с начала, Олежку попускал ...
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Вы мрази отмените начисление пдв на газ,какая элитная псина мешает вам сделать этот логичный шаг,начинайте избавлять уже страну от диких и неуместных регионало-бэпэпэшных налогов.
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Бог пошкодував бідний народ України ,давши йому субсидію теплою погодою., але лукаві "слуги" рішили її транзитом відібрати...
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гончарук гнилре брехло
платёжки стали БОЛЬШЕ
цены за лето осень ВЫРОСЛИ
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Платежки за отопление в декабре пришли на 80-100 грн меньше, чем в прошлом году, притом, что расход энергоресурсов в 1,5 раза меньше. Среднесуточная температура того же декабря 2019 года на 7-8 градусов выше 2018 года. В итоге, стоимость отопления выросла. Гончарук, твою лапшу скоро сами зебилы жрать не захотят.
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Попри теплу зиму суми в платіжках збільшилися. Не БРЕШІТЬ!
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чмошникі зелені знущаюся привселюдно,як в прямому ефірі,так і на пресконфереціях...
Гончарук це,що платіжкі стали меншими?
***

Пенсіонерка розповіла, що у неї 31 рік робочого стажу, але вся пенсія йде на оплату комунальних платежів.
"За цей місяць за транспортування, за світло, за газ у мене отримується 2650 тис. гривень платить, я просто поставила питання, що нам робить пенсіонерам далі?Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173284

Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі - Цензор.НЕТ 9371
Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі - Цензор.НЕТ 7934
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У кого суммы в платёжках меньше? 1250 грн. (уже с учётом 20% скидки) в этом против 1105 в прошлом это меньше? И так у всех знакомых. У кого-то, кроме Гончарука реально стало меньше?
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Они курят, нюхают или колются Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі - Цензор.НЕТ 229 Зима действительно аномально теплая, но платежки только растут.
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Гончаруку - если сказать нечего лучше промолчи не раздражай народ.
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у меня по стояку одна квартира с индивидуальным отоплением.
у них потребление газа

118*6,1=719,8
150*6,86=1029
148*6,1=902,8
это отопление, приготовление пищи и купание в ванной


у меня с той же квадратурой


отопление
1400
2150
2075
+
каждый месяц газ на приготовление пищи и ванную
30*6,1=183
38*6,86=260,7
34*6,1=207,4


и кучка баранов из рады заявляют что топиться толпой экономнее...ТВАРИ..

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Просто если они разрешат "индивидуалку" воровать будет сложнее. Почему они усилено начали навязывть ОСББ потому что все что можно было украсть они украли. А когда оно все стало разваливаться скинули все на жильцов. То же будет и здесь когда они поймут что все, воровать больше нечего с барского плеча разрешат "индивидуалку".
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