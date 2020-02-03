 Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз за грудень всі отримали платіжки і побачили: так, є перешкоди на місцях, хтось впорався краще, хтось гірше, але загалом, якщо порівняти зима до зими, то люди заплатили набагато менше. І не лише тому, що зима тепла. Там багато причин, бо від теплої зими насправді залежить обсяг споживання - у цьому плані так, але в тому числі й через те, що ми в уряді ухвалили рішення про те, щоб на місцях могли зробити знижку щодо тарифу, бо він був розрахований ще в цінах, які діяли в минулому опалювальному сезоні", - наголосив Гончарук.
За його словами, ціна на газ має формуватися у прозорих умовах, адже коли в ці питання втручаються політики, з'являється корупція.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.
За інформацією прем'єр-міністра, загалом 143 підприємства в 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і частина українців отримала реальне зменшення рахунків у грудні. Споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше - залежно від міста та регіону.
но элитным собакам это не поможет
густо приправлен гиздежом
Это шо за такие политики? Т.е министры,НКРЭ и прочие государственные органы не выполняют приказа Гончарука на понижение цены,а слушаются каких то вредных политиков,которые отдают распоряжения на повышение? Бред какой то!
И Гончарук не хочет сказать "благодаря чему это"?
В чем тут подвох? Может это проделки барыги, что еще понаживаться на простом народе?
Вчора 2 лютого о 22:43•Hromadske.ua
Депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов розповів, що нинішня влада роздумувала над тим, аби продавати воду до анексованого Криму. У Росії вже позитивно оцінили таку ідею.Про таку можливість Арістов розповів журналістам «Схем», які зустріли його біля Офісу президента.«Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду практично у країну в стані війни, заробляють. Тобто вони фактично вирішують свої соціальні проблеми за чийсь рахунок. Може, й тут…», - сказав він.Депутат спочатку заявив, що йдеться про Росію, а потім виправився, що має на увазі Крим. У Російській Раді Федераації (Верхня палата парламенту РФ) позитивно оцінили таку можливість. «Розумна заява. Ми із самого початку казали, коли вони перекрили Великий Кримський канал, що ми готові платити за цю воду. Але жодні доводи не сприймались», - сказав член комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров.Він також додав, що через те, що вода не поступає в Крим, на підконтрольній Україні території нібито піднімаються ґрунтові води й це шкодить сільському господарству України.Член того ж комітету Сергій Цеков вважає, що про ціну можна домовитися, але РФ не готова платити будь-яку ціну.«Звісно, мати щось гарантоване з точки зору водопостачання було б правильно, але на уклін до України ми йти не будемо», - сказав він.Нагадаємо, у липні 2019 року тодішній представник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що Київ може відновити водопостачання до Криму в обмін на деокупацію північної частини півострова.В середині липня 2018 року Міністерство у справах тимчасово окупованих територій України оприлюднило дані дистанційного зондування за індексом NDVI - показником кількості активної рослинної біомаси. Дослідження міністерства підтверджують: посуха швидко змінює екосистему півострова.Наскільки серйозною сьогодні є проблема водозабезпечення окупованого півострова та як за 4 роки без дніпровської води змінилася кримська природа - у 2018 липні 2018-го говорили у спеціальному випуску програми Громадське.Крим.
https://www.ostro.org/general/politics/news/584149/
.....
а как на публику , с начала, Олежку попускал ...
платёжки стали БОЛЬШЕ
цены за лето осень ВЫРОСЛИ
Гончарук це,що платіжкі стали меншими?
***
Пенсіонерка розповіла, що у неї 31 рік робочого стажу, але вся пенсія йде на оплату комунальних платежів.
"За цей місяць за транспортування, за світло, за газ у мене отримується 2650 тис. гривень платить, я просто поставила питання, що нам робить пенсіонерам далі?Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173284
у них потребление газа
118*6,1=719,8
150*6,86=1029
148*6,1=902,8
это отопление, приготовление пищи и купание в ванной
у меня с той же квадратурой
отопление
1400
2150
2075
+
каждый месяц газ на приготовление пищи и ванную
30*6,1=183
38*6,86=260,7
34*6,1=207,4
и кучка баранов из рады заявляют что топиться толпой экономнее...ТВАРИ..