 Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз за грудень всі отримали платіжки і побачили: так, є перешкоди на місцях, хтось впорався краще, хтось гірше, але загалом, якщо порівняти зима до зими, то люди заплатили набагато менше. І не лише тому, що зима тепла. Там багато причин, бо від теплої зими насправді залежить обсяг споживання - у цьому плані так, але в тому числі й через те, що ми в уряді ухвалили рішення про те, щоб на місцях могли зробити знижку щодо тарифу, бо він був розрахований ще в цінах, які діяли в минулому опалювальному сезоні", - наголосив Гончарук.

За його словами, ціна на газ має формуватися у прозорих умовах, адже коли в ці питання втручаються політики, з'являється корупція.

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Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.

За інформацією прем'єр-міністра, загалом 143 підприємства в 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і частина українців отримала реальне зменшення рахунків у грудні. Споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше - залежно від міста та регіону.

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