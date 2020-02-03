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 Міносвіти рекомендуватиме вишам дистанційне навчання для студентів із Китаю

Міністерство освіти і науки рекомендуватиме вишам організувати дистанційне навчання для студентів із Китаю і країн Південно-Східної Азії, які зараз не перебувають на території України.

Відповідний лист буде надіслано всім закладам вищої освіти в понеділок, 3 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV)",- зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Зазначається, що такі заходи рекомендовані у відповідь на лист секретаря РНБО №283/14-04/2-20 від 31.01.2020 р.

Передбачається, що до 10 лютого 2020 року виші мають повідомити усім своїм студентам/слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173327
 
 
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Невідомо скільки може продовжуватися ця епідемія, тому поки дистанційне навчання. Цікавлять також хто підказав їм про дистанційне навчання?
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хто? хто ?

у рашки як завжди зідрали.
самі рукокрилі нічого придумати не можуть
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зачастую так и есть,мы сдираем у рашки,а те у запада
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в вузах Украины можно неплохо деньги платить через приват24
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Пока угрожающе не выглядит судя по этой статистике. Но меры, которые предпринимает правительство Китая наводят на мысли, что все хуже чем в этой статистике
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_График внизу неверный: горизонтального участка вверху нет, это его пока не перестроили по обновлённым данным.
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