 У розпорядженні української сторони є ще один запис переговорів про катастрофу літака МАУ в Ірані, який дублює опублікований ЗМІ, - Зеленський

Про це він сказав у коментарі ТСН.Тиждень, коментуючи опубліковані переговори пілота іншого літака і диспетчера в Тегерані, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в українських фахівців є запис, який отримали без доступу до диспетчерських переговорів та інформації бортових самописців, він повністю збігається з відео, яке опубліковано ЗМІ.

"Це запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який йшов тоді на посадку. Наш літак злетів, а о 6:30 мав на посадку йти іранський літак. Він все це бачив і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що "мені здається, що летить ракета", він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано. Дійсно, це доводить, що іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття. Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв’язок з нашим літаком дуже багато разів, але там тиша", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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