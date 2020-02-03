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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (510) Зеленський (4338) Іран (482) МАУ (137)

 У розпорядженні української сторони є ще один запис переговорів про катастрофу літака МАУ в Ірані, який дублює опублікований ЗМІ, - Зеленський

Іранська сторона від самого початку знала, що Boeing 737-800 NG авіакомпанії МАУ збито ракетою.

Про це він сказав у коментарі ТСН.Тиждень, коментуючи опубліковані переговори пілота іншого літака і диспетчера в Тегерані, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в українських фахівців є запис, який отримали без доступу до диспетчерських переговорів та інформації бортових самописців, він повністю збігається з відео, яке опубліковано ЗМІ.

"Це запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який йшов тоді на посадку. Наш літак злетів, а о 6:30 мав на посадку йти іранський літак. Він все це бачив і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що "мені здається, що летить ракета", він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано. Дійсно, це доводить, що іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття. Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв’язок з нашим літаком дуже багато разів, але там тиша", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна наполягатиме на отриманні чорних скриньок збитого в Ірані літака в разі, якщо їх не розшифрують на місці, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173326
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо Трюдо,что на весь мир заявил,что самолет сбили,а то зелёное недоразумение и дальше бы мычало про технические проблемы.А сейчас он "герой",он знал,оказывается
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В том-то и дело, что оно НЕ МОЛЧАЛО!!!
А на весь мир кричало:
"Техническая неисправность, проблемы с двигателем, теракт , ..."
В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5529
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Ясно, было что сбили. Неясно, на хера вы объявили о "проверках технической исправности всего авиапарка" , если вы все знали, но не могли оторваться от отдыха в Омане???
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Чего же оно молчало, раз всё знало?
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Спасибо Трюдо,что на весь мир заявил,что самолет сбили,а то зелёное недоразумение и дальше бы мычало про технические проблемы.А сейчас он "герой",он знал,оказывается
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Був контрольований злив інформації у ЗМІ з боку ЦРУ.
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В том-то и дело, что оно НЕ МОЛЧАЛО!!!
А на весь мир кричало:
"Техническая неисправность, проблемы с двигателем, теракт , ..."

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..."теракт исключается" (че то слово последнее потерял)
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Да и ещё намекал что те кто разгоняют версию о сбитии ракетой больные люди верящие в заговоры.
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Вы лучше скажите нахрена оно сейчас заявило, что у него были записи переговоров ("у украинских специалистов есть запись, которую получили без доступа к диспетчерским переговорам и информации бортовых самописцев.")
Вся суть в том, что эта запись может быть только в диспетчерской и самописце самолета с которым велись переговоры.... А это может означать, только то, что запись получена через спецслужбы и наверняка не украинские (которых в Ираке нет вообще). Этому придурку дали записи чтобы он был в курсе и мог принимать решения, а не делать заявления о на весь мир о наличии у него таких записей и намеках какими способами они получены точно не были.
Придурок совершенно не понимает, что такое разведданные и в порыве выкрутиться из дерьма в которое же сам вляпался, тянет в это дерьмо всех остальных
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Они сделали паузу- пока свино-********* не нашли чёрные ящики и не вывезли их в Москву.
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Кто-то скажет: дайте ему еще 100 дней, кто-то скажет: дайте ему тумаков еще вчера...
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похоже сбили кацапы, чтобы вояж Зеленского в москву
замаскировать ...
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Ясно, было что сбили. Неясно, на хера вы объявили о "проверках технической исправности всего авиапарка" , если вы все знали, но не могли оторваться от отдыха в Омане???
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мурло разгоняет волну об "отдыхе" в Омане ...
типа - он не с кацапами на стрелке был - а просто отдыхал...
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Если ведьмы летают, то пусть забирают с собой зебобиков и фигачат прямо на центавру!
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Такое ощущение что это недоразумение только что раздуплилось
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Правда все-одно вилізе наззовні, як би її не приховували б. І боляче вріже, вколить брехуна. Як і в цьому випадку: клован - брехло. Те, що він брехло - він ще не визнав (і, скоріш за все, не визнає ніколи). Але: чи нам потрібне його визнання власної брехливості, якщо ми вже неодноразово пересвідчились в такій? Риторично.
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Петики, хватит всякую ... писать! Утро вечера мудренее ... методичками. В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6081
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Говоріть фактично і прямо, а не гаслами. І до речі нік ваш теж не відповідає істині.
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Каждый раз даю себе слово не реагировать,но...
вылазит вот такое существо с коментом
И просто хочется задать вопрос :" А ты КАК спишь?"
Хотя , да , ты спишь. Т.к. мозги не проснулись с момента рождения
" Сон разума порождает чудовищ"(с)
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Понятно, шо зефилитики уже во всем разобрались, но делают вид, шо они "на морозе"...
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Какие-то периодические приступы криптологической лихорадки: "мы все знаем раньше всех, у нас масса доказательств, но до поры мы молчим как рыба об лед"...
Надежда пока только на старые кадры, которые на этом собаку съели, потому как потуги квартальной шоблы вызывают больше вопросов, чем ответов...
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Да 100% и она у них была в первый же день, но не говорили об этом потому-что это был хитрый план...
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Бред зеленой кобылы. Вообще-то эту кобылу должен интересовать другой вопрос: кто слушает саму кобылу(наверняка ведь есть такие энтузиасты), премьера, руководителя офиса кобылы, трубу и остальных. Вот это важные вопросы. Все остальное - ерунда. Кстати, на позавчера(1 февраля) должна была состояться пресс-конференция по поводу прослушки премьера. Ее отменили. Вопрос: зачем?
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они не собирались лохобанам пояснения давать,
да и боятся вороосов, видимо,
похоже у зеленскошо теперь только по скайпу
пресс-конференции будут,
так легче лохам про взорвавшийся двигатель
лапшу вешать
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