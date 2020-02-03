 У розпорядженні української сторони є ще один запис переговорів про катастрофу літака МАУ в Ірані, який дублює опублікований ЗМІ, - Зеленський

Про це він сказав у коментарі ТСН.Тиждень, коментуючи опубліковані переговори пілота іншого літака і диспетчера в Тегерані, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в українських фахівців є запис, який отримали без доступу до диспетчерських переговорів та інформації бортових самописців, він повністю збігається з відео, яке опубліковано ЗМІ.
"Це запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який йшов тоді на посадку. Наш літак злетів, а о 6:30 мав на посадку йти іранський літак. Він все це бачив і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що "мені здається, що летить ракета", він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано. Дійсно, це доводить, що іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття. Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв’язок з нашим літаком дуже багато разів, але там тиша", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
А на весь мир кричало:
"Техническая неисправность, проблемы с двигателем, теракт , ..."
Вся суть в том, что эта запись может быть только в диспетчерской и самописце самолета с которым велись переговоры.... А это может означать, только то, что запись получена через спецслужбы и наверняка не украинские (которых в Ираке нет вообще). Этому придурку дали записи чтобы он был в курсе и мог принимать решения, а не делать заявления о на весь мир о наличии у него таких записей и намеках какими способами они получены точно не были.
Придурок совершенно не понимает, что такое разведданные и в порыве выкрутиться из дерьма в которое же сам вляпался, тянет в это дерьмо всех остальных
замаскировать ...
типа - он не с кацапами на стрелке был - а просто отдыхал...
вылазит вот такое существо с коментом
И просто хочется задать вопрос :" А ты КАК спишь?"
Хотя , да , ты спишь. Т.к. мозги не проснулись с момента рождения
" Сон разума порождает чудовищ"(с)
Надежда пока только на старые кадры, которые на этом собаку съели, потому как потуги квартальной шоблы вызывают больше вопросов, чем ответов...
да и боятся вороосов, видимо,
похоже у зеленскошо теперь только по скайпу
пресс-конференции будут,
так легче лохам про взорвавшийся двигатель
лапшу вешать