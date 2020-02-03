 Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, з американським колегою вони домовилися, що з цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.
"Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо в Європі", - додав Шпан.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
16.09.19 произошёл взрыв в центре вирусологии "Вектор" в пос. КольцовоНовосибирской обл.Аккурат в том самом,где разрабатывается бак.оружие Вирус вырвался на свободу или решили "потренироваться на кошках", т.е. на жителях другой страны, но ...
Место выбрано идеально -Китай: - население многочисленное,за день пандемия всех не выкосит - течение болезни,скорость и ареал распространения вируса легко изучать,особенно предложив помощь -повод скинуть вину за распространение на Китай всегда под рукой
И тут же шквал вбросов от запоребриков про китайское происхождение вируса и распространение через летучих персонажей, которых якобы исключительно китайцы принимают в пищу
Ох, офигеть:ученые «Вектора»уже разработали диагностику к/в. На разработку ушло менее 7дней Существуют 2 тест-системы,ими оснащены все
рф-лаборатории Оперативность!Быстро найти вакцину может тот,кто изготовил вирус.Уже готовы препараты:"Купите у нас!"Пазлы в пользу версии "вирус мэйд ин раша" КВ нацелен заражать азиатов,нежели белых и афроамериканцев.Не будут китайцы выкашивать самих себя.Они собираются брать рф числом. Вот русские выкосят с удовольствием,не взирая на"русский с китайцем-братья навек"
Будем считать это каминг-аутом. Кому, как не крыссинам, точно знать, что вирус искусственного происхождения с 4-мя подсаженными белками от ВИЧ?
не дай Бог, занесут заразу в Украину, с ЗЕльоными самокатчиками нам будет конец
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ну, и что на это скажет Скалецкая и этот нардеп, как его, "**й вам в сраку"(С)?
https://youtu.be/Tn3cgAoNrFE
И ещё!
Что помимо палат изолированных спец костюмов еще и канализацию отдельно с спец чисткой и обработки всей системы канализации это касается аэропортов и вокзалов и карантин на 7 дней пустых помещений. И иметь дорогие лекарства и обработку.