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 За кордоном, Здоров'я
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 Країни G7 можуть домовитися про спільне реагування на поширення коронавірусу, - глава МОЗ ФРН Шпан

Країни "Групи семи" провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії) хочуть домовитися про спільне реагування на поширення нового коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, з американським колегою вони домовилися, що з цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.

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"Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо в Європі", - додав Шпан.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173325
 
 
 Топ коментарі
 
"Решением руководства США функции главного распорядителя и ответственного за эвакуацию, локализацию и изоляцию лиц у которых предполагается заражение вирусом2019nCoV возложены на военную медико-биологическую службу США. Это впервые в истории США."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Ну, и что на это скажет Скалецкая и этот нардеп, как его, "**й вам в сраку"(С)?
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Пик идет каждый день около +20% рост
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Нон че ты шугаешся у меня сосед наркоман пару лет назад зажмурился его тоже такие космонавты с хаты выносили он 2 недели в хате пролежал пока штинк в коридор не вышел и не вызвали полицию !!!
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Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса.

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Все поручили путину хлу он справился
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В итоге Китай просто спустит им всё это г вниз по Амуру- и правильно сделает.
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Тред: ТАК КТО КОГО ОПЫЛИЛ КОРОНОВИРУСОМ? Есть такое федеральное бюджетное учреждение -ГНЦ ВБ "Вектор" Находится в пос.Кольцово с филиалом в г.Бердск(Новосибирская обл) Читаем в WIKI историю и причины его появления Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 4397

16.09.19 произошёл взрыв в центре вирусологии "Вектор" в пос. КольцовоНовосибирской обл.Аккурат в том самом,где разрабатывается бак.оружие Вирус вырвался на свободу или решили "потренироваться на кошках", т.е. на жителях другой страны, но ...Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 3025

Место выбрано идеально -Китай: - население многочисленное,за день пандемия всех не выкосит - течение болезни,скорость и ареал распространения вируса легко изучать,особенно предложив помощь -повод скинуть вину за распространение на Китай всегда под рукой

И тут же шквал вбросов от запоребриков про китайское происхождение вируса и распространение через летучих персонажей, которых якобы исключительно китайцы принимают в пищу

Ох, офигеть:ученые «Вектора»уже разработали диагностику к/в. На разработку ушло менее 7дней Существуют 2 тест-системы,ими оснащены все
рф-лаборатории Оперативность!Быстро найти вакцину может тот,кто изготовил вирус.Уже готовы препараты:"Купите у нас!"Пазлы в пользу версии "вирус мэйд ин раша" КВ нацелен заражать азиатов,нежели белых и афроамериканцев.Не будут китайцы выкашивать самих себя.Они собираются брать рф числом. Вот русские выкосят с удовольствием,не взирая на"русский с китайцем-братья навек"Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 1082

Будем считать это каминг-аутом. Кому, как не крыссинам, точно знать, что вирус искусственного происхождения с 4-мя подсаженными белками от ВИЧ?Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 3278
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_Может быть. Но вирус избирательного действия учёные называют фантастикой. Сейчас меня гораздо больше волнует удастся ли остановить эту проклятую дрянь, чтоб оно сдохло! Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 7977
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Кто разрабатывал, у того и вакцина уже есть.
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Пик заболеваний уже практически наступил. Китайцы справляются.
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так то китайцы

не дай Бог, занесут заразу в Украину, с ЗЕльоными самокатчиками нам будет конец
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Не паникуйте. Ни одного погибшего белого. Только азиаты. Что намекает.
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Просто путин хло разработал под Новосиборском этот вирус и забросили в Китай.
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Интересное предположение. Если РФ разработает вакцину быстрее, чем китайцы, то и увидим.
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И к тому же в основном умирают старики.
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"Решением руководства США функции главного распорядителя и ответственного за эвакуацию, локализацию и изоляцию лиц у которых предполагается заражение вирусом2019nCoV возложены на военную медико-биологическую службу США. Это впервые в истории США."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Ну, и что на это скажет Скалецкая и этот нардеп, как его, "**й вам в сраку"(С)?
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_Бодрые заявления в духе "всё хорошо, прекрасная маркиза"... Успокоительное для стада. А вот одно из множества видео как космонавты там трупы выносят.
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Нон че ты шугаешся у меня сосед наркоман пару лет назад зажмурился его тоже такие космонавты с хаты выносили он 2 недели в хате пролежал пока штинк в коридор не вышел и не вызвали полицию !!!
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Надо зеленкой помазать и все пройдет
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а тут вчера один истерик-паникер кричал, что там везде ходят расстрельные команды Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 3757
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Долбиков тоже достаточно что бы все уничтожить Украину. Знают они...
Что помимо палат изолированных спец костюмов еще и канализацию отдельно с спец чисткой и обработки всей системы канализации это касается аэропортов и вокзалов и карантин на 7 дней пустых помещений. И иметь дорогие лекарства и обработку.Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 6456
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