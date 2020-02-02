 У ЦНАПах Києва з 3 лютого можна буде зареєструвати будь-які транспортні засоби, крім водних і повітряних, - Поворозник

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.
"Тепер у ЦНАПах можна зареєструвати всі транспортні засоби, крім водних і повітряних", - повідомив Поворозник.
У всіх ЦНАПах Києва можна отримати послуги з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
У КМДА нагадали, що з 1 листопада 2018 року в столичних ЦНАПах можна зареєструвати авто, отримати дублікат посвідчення водія або обміняти його (без складання іспитів).
Чукча пісатєль?
Не даремно у сусідів сталась справжня істерика лише з факту появи трейлера цієї стрічки. І це добре.
Комедія «Наші котики», чи точніше «Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану», з'явилась на світ як продовження ідей веб-серіалу «Бліндаж» від творчого об'єднання BABYLON`13. Спочатку автори мали бажання зняти повноцінний серіал на основі цих короткометражок, але не знайшли фінансування та порозуміння з українськими телеканалами. Згодом цю ідею трансформували у формат для великого екрану. Творці стрічки сподівалися отримати половину бюджету від Мінкульту, але на першому етапі гроші їм не виділили. ДержКіно профінансувало фільм пізніше, вже під час постпродакшну....