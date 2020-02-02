EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Київські новини
  1799  9
Все про:Київ (6914) реєстрація (123) транспорт (410) адмінпослуги (17)

 У ЦНАПах Києва з 3 лютого можна буде зареєструвати будь-які транспортні засоби, крім водних і повітряних, - Поворозник

У понеділок, 3 лютого, в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва стануть доступними ще кілька послуг.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

"Тепер у ЦНАПах можна зареєструвати всі транспортні засоби, крім водних і повітряних", - повідомив Поворозник.

Читайте також: Усі адміністративні послуги переведуть в онлайн упродовж 5 років, - Федоров

У всіх ЦНАПах Києва можна отримати послуги з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

У КМДА нагадали, що з 1 листопада 2018 року в столичних ЦНАПах можна зареєструвати авто, отримати дублікат посвідчення водія або обміняти його (без складання іспитів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173323
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А лісапет Голобородька і самокат Гончарука зареєструєте?
 показати весь коментар
 
 
"кроме водных и ВОЗДУШНЫХ"
Чукча пісатєль?
 показати весь коментар
 
 
Она на ней поскачет)))) возраст все таки
 показати весь коментар
 
 
Неполіткоректна комедія «Наші котики», що вийшла у загальний прокат на цьому тижні, дійсно неполіткоректна. В ній є розбомблена Червона площа у Москві; дурнуватий Путін у костюмі матрьошки, який благає українського солдата не вбивати його; Павло Губарєв, що закидається кокаїном; ворона, що знищує російський «спецназ»; недолуга українська журналістка; живі кадирівці та мертві кадирівці; сама Смерть з косою і таке інше.
Не даремно у сусідів сталась справжня істерика лише з факту появи трейлера цієї стрічки. І це добре.
Комедія «Наші котики», чи точніше «Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану», з'явилась на світ як продовження ідей веб-серіалу «Бліндаж» від творчого об'єднання BABYLON`13. Спочатку автори мали бажання зняти повноцінний серіал на основі цих короткометражок, але не знайшли фінансування та порозуміння з українськими телеканалами. Згодом цю ідею трансформували у формат для великого екрану. Творці стрічки сподівалися отримати половину бюджету від Мінкульту, але на першому етапі гроші їм не виділили. ДержКіно профінансувало фільм пізніше, вже під час постпродакшну....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору