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 Пілот іранського лайнера бачив пуск ракети і вибух літака МАУ, - ЗМІ опублікували розшифровку переговорів. ВIДЕО

Іранські авіаслужби бачили ракету з моменту пуску і до того, як вона влучила в український літак.

Проєкт "ТСН.Тиждень" отримав запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана та другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", пише Цензор.НЕТ.

Борт "Міжнародних авіаліній України" злетів о 6:20 8 січня. Тоді ж сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз". Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету. 

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Наводимо повну розшифровку розмови:

"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Хронометраж запису - 5:12.

Диспетчер: Доброго ранку, "Українські міжнародні авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту - 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.

Диспетчер: Після 6000 футів напрямок на Парок.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Диспетчер: Доброго ранку, 3768. 

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Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110.

Пілот EP3768: Борт 3768, на зв’язку.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Пілот EP3768: Ні, сер?

Пілот EP3768: Зона 320, для прольоту активна?

Диспетчер: GPS (нерозбірливо).

Пілот EP3768: За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?

Диспетчер: Зона 320? На відстані скількох миль? Де? 

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Пілот EP3768: Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Пайам, (місто) Карадж.

Диспетчер: Скільки миль? Де?

Пілот EP3768: Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.

Диспетчер: Нічого про це нас не інформували.

Диспетчер: Як виглядає? На що схоже це світло?

Пілот EP3768: Це точно світло від ракети.

Диспетчер: Вона ж не в бік міста (Тегерану) летить, ні?

Пілот EP3768: Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.

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Диспетчер: Нам нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.

Пілот EP3768: Добре. Стаю на курс посадки.

Диспетчер:  "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом.

Диспетчер:  "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом!

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, як чути?!

(Запит повторюється кілька разів із 2:27 до 4:25, без відповіді.)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку.

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Диспетчер: "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?

Пілот EP3768: Пане інженер, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.

Диспетчер: Ми точно не знаємо…

Пілот EP3768: На нашому курсі все нормально?

Диспетчер: Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.

Пілот EP3768: Дай Боже!" 

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173322
 
 
 Топ коментарі
 
гребані іранці-расіянці... щоб ото таке з масква-бадом сталося!!
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Сбили не случайно, а чтоб переключить внимание с удара по амерской базе на сбитый МАУ пассажирский самолет. Боялись что амеры ответят и начнется кровавая заварушка. МАУ выбрали как самых слабых и безответных. Там еще турецкий самолет был, но турки дали бы по соплям
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Всегда жутко читать такие записи, даже записи посторонних бортов, а уж записи разбившихся читать вообще ужас..., когда пилоты понимают, что конец через секунды.
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гребані іранці-расіянці... щоб ото таке з масква-бадом сталося!!
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Всегда жутко читать такие записи, даже записи посторонних бортов, а уж записи разбившихся читать вообще ужас..., когда пилоты понимают, что конец через секунды.
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А от я наприклад довіряю заявам ЗЕ-бубочки, що ніяких ракет там не було і то все "технічні несправності"... І всього на всього, для не повторення подібної катастрофи, треба оголосити позачергову технічну перевірку авіації... Пілот іранського лайнера бачив пуск ракети і вибух літака МАУ, - ЗМІ опублікували розшифровку переговорів - Цензор.НЕТ 3743
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Пилот EP3768: Дай Боже! Це точно іранець сказав?
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У мусульман, християн і юдеїв, один Бог.
Різні пророки.
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Я звісно не спеціаліст, але мені здається що вони бога інакше як Аллах не називають. Хоча могу помилятися.
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Радіообмін пілотів з диспетчером:
https://news.pn/ru/incidents/230235
5:55
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Арабську не знаю. Диспечер з іранським борьом спілкуються точно не англійською.
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Дуже на те схоже. Так переклали б "на все воля Аллаха" чи якось так. Навіщо Дай боже...
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Аллах у перекладі з арабської на українську, і є Бог.
Вас же не дивує, що God англійською не перекладається, українською, як Ґод ? А Бог.
(Нам в Україні нажаль, прийдється ще дуже довго розгрібати тупі культурологічні штампи після азєопів...Випадок коли колонія у плані культури, була розвинутіша за метрополію...)
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Бог у всех один и тот же. У иудеев, христиан, мусульман. Разные обряды и их трактовка. Немного отличаются заповеди как жить и молиться - по Торе, по Евангелию, по Корану. Но не сильно отличаются. Главное их облюдать и жить в Добре!
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Странные переговоры с диспом.
"Поверните направо",
"Господин инженер" ....
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... перевод сказанного ** иншалла**....как угодно Аллаху, или по нашему Дай Бог...((((
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Так що іранці за ракету знали зразу. І приховували. От воно як...
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АГА И СБИЛИ "СЛУЧАЙНО" ИМЕННО МАУ? АГА УЖЕ ПОВЕРИЛ! ПРЕСУЙТЕ ИРАН ПУСТЬ ОТДАЮТ ЯЩИКИ ИЛИ ПОДАВАЙТЕ В СУД.
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Какой суд, Барышевский или сразу в Стокгольмский? Иран под жёсткими санкциями и ничего им хуже никакой суд не сделает
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чхали вони на міжнародні суди. Так само як і засраха. Ізгої не празднують людські суди.
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Журналисты смогли получить расшифровку переговоров, а государство в лице "не лоха", до сих пор не мог договорится где же будут расшифрованы "черные ящики"...
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Сбили не случайно, а чтоб переключить внимание с удара по амерской базе на сбитый МАУ пассажирский самолет. Боялись что амеры ответят и начнется кровавая заварушка. МАУ выбрали как самых слабых и безответных. Там еще турецкий самолет был, но турки дали бы по соплям
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У нас президент безвольная тряпка и терпила .Только ленивый его по всем вопросам не макнул.Не способность противостоять угрозам и вызовам нашей власти внешним вызовам отбрасывает страну назад на десетелетия.А они за бабло тогуются ,мрази.
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нет, ублюдки из МИД Украины чётко сказали - взрыв неисправного двигателя,
и Зеленский тоже самое говорил на пресс-конференции через час после терракта
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иран - государство террорист, государство ублюдочных свиней
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самолёт сбит ПРЕДНАМЕРЕННО, ВЛАСТЯМИ ИРАНА
зеленский вообще двое суток не появлялся, говорят с мертвеитчуком в москве был,
ИРАН - государство ТЕРРОРИСТ
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шото нет на ветке пособников террористов..
где ак мурза?
где али хасан?
ишака дрючат нечесть
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Пілот помиляється, бо наші перші повідомили, що літак був несправним і винуватив перевізника. А ще підтримали версію Ірана і росії, що літак мав проблеми.
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ой...пишіть в лапках - сарказм...
то ж сарказм? так?
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коли це? Ніби то казали, що розглядатимуться всі версії трагедії, і навіть повідомили що літак пройшов перевірку перед злетом, і що він був майже новий.
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Жах який.. Наче фільм жахів дивишся.(( Іранський пілот, напевно, також злякався. Побачив ракету, і хєр зна куди вона летить, може і в його борт.
Чортові мавпи..
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