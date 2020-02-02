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 Події, За кордоном
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Все про:Росія (15423) вбивство (2048) найманець (193)

 Найманець РФ із Молдови, який утік із Донбасу після вбивства дружини, перерізав горло коханій у російському Петербурзі, - російські ЗМІ

Тіло дівчини виявила в її квартирі в Санкт-Петербурзі рідна мати. Вже наступного дня зловмисника затримали і він давав свідчення в поліцейському відділку.

Уродженець Молдови з громадянством РФ тривалий час служив в "ополченні ДНР", поки в стані сп'яніння не вбив свою дружину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Регіон online". Злякавшись відповідальності за скоєне, чоловік виїхав у Санкт-Петербург, де познайомився з молодою місцевою мешканкою.

Через деякий час між ними сталася сварка, і уродженець Молдови розтрощив мешканці Петербурга молотком голову і перерізав горло.

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Тіло дівчини виявила у власній квартирі її мати, яка повернулася після поїздки до родичів. Вже наступного дня зловмисника затримали і він давав свідчення в поліцейському відділку.

"Стосовно чоловіка завели кримінальну справу за статтею №105 КК РФ (вбивство). Під час суду обвинувачений відмовився від свого зізнання й почав відчайдушно "косити" під психічно хворого. Зараз зі зловмисником працюють фахівці, розслідування триває", - повідомило джерело в правоохоронних органах Санкт-Петербурга.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173320
 
   
 Топ коментарі
 
Золотой человек... Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5448


Авиакомпания сохранит рейсы в Китай, потому что «природа сама отрегулирует численность людей на планете» - сказал глава «Аэрофлота» Савельев..."



Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4989

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Золотой человек... Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5448


Авиакомпания сохранит рейсы в Китай, потому что «природа сама отрегулирует численность людей на планете» - сказал глава «Аэрофлота» Савельев..."



Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4989

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Однако немецкий самолёт отказались принять у себя для дозаправки. Видимо испугались что природа начнёт прямо с них регулировать численность людей на планете.
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Самое интересное чтобы избежать ответственности в днр))) что само по себе уже смешно, оно сбежало в Санкт-Петербург, на кацапщине таких героев чтят)))
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Згадалась пісня Висоцкава,де є слова:"Но колє жил ти,как свинья,--Останешься свиньєю..."
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ггрускій мір бессмьісленьій и беспощадньй. Вьіпил, убил, в тюрьму. ® ...В антракте бамбас який гоніт порожняк..
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От дебіли.
Яка =возлюбленная= може бути у уркагана-вбивці-садюги ???
Воно слова такого не знає ... Про які почуття говорити ? Звірина та й годі.
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А, да ...
"високі почуття" у примітивних організмів ...
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А вось ні на да"Загадачьная русккая душьйонка єта.(Вам єта ні пайнять).
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"Русский мир" повернувся додому, звідки і вийшов. Там ще десь близько 50 тис. блукають, але неодмінно більшість повернеться.
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Сколько можно постить эту фотку из Краматорска?
Напишите заявление в полицию.
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Пишите в полицию и в СБУ.
Вот видите там барышня с иконкой?
Это одна банда.

В Сеть попали откровения одного из бывших охранников предводителя российских боевиков на Донбассе, военного реконструктора Игоря Гиркина, который также любит называть себя «Стрелковым», Максима Деркача.

Среди прочего, Деркач дал понять, что между так называемыми «ополченцами» и РПЦ существовала неразрывная связь. В частности, он заявил о том, что священник в Славянске предупреждал будущих боевиков о том, что «будет война» еще за два месяца до начала кровавых событий на востоке Украины. «Я посещал храм и там отец Иоанн нам еще месяца за два до захвата горотдела сказал, что будет война, надо готовиться. И мы готовились», - заявил Деркач.
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Да какой там шепнул?
Там в открытую пропаганда против Украины идет.
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Наче до того ніхто не бачив і не знав що се є таке -кацапстанське кодло у сутанах,під якими галіфе і кірзаки замість ********** лаптів.Та й тепер вони такі ж.Терпимо ,дурні,кацапопопів і всіляких ОПЗЖ тощо...Чекаємо на ніж у спину знов?
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чи то на вдобрива останеться...) хоча вдобрива з них не якісні...
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Достоевский бы лайкнул эту новость....
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чік головку, на морковку... в.путін-*****!!
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Лишняя хромосома, однако.
ВВХ - "Наш генный код является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире - он очень гибкий, он очень устойчивый."
Чувак очень устойчиво и настойчиво продолжал убивать людей...
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ничего удивительного. типический представитель русского мира
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