 Найманець РФ із Молдови, який утік із Донбасу після вбивства дружини, перерізав горло коханій у російському Петербурзі, - російські ЗМІ

Уродженець Молдови з громадянством РФ тривалий час служив в "ополченні ДНР", поки в стані сп'яніння не вбив свою дружину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Регіон online". Злякавшись відповідальності за скоєне, чоловік виїхав у Санкт-Петербург, де познайомився з молодою місцевою мешканкою.
Через деякий час між ними сталася сварка, і уродженець Молдови розтрощив мешканці Петербурга молотком голову і перерізав горло.
Тіло дівчини виявила у власній квартирі її мати, яка повернулася після поїздки до родичів. Вже наступного дня зловмисника затримали і він давав свідчення в поліцейському відділку.
"Стосовно чоловіка завели кримінальну справу за статтею №105 КК РФ (вбивство). Під час суду обвинувачений відмовився від свого зізнання й почав відчайдушно "косити" під психічно хворого. Зараз зі зловмисником працюють фахівці, розслідування триває", - повідомило джерело в правоохоронних органах Санкт-Петербурга.
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Яка =возлюбленная= може бути у уркагана-вбивці-садюги ???
Воно слова такого не знає ... Про які почуття говорити ? Звірина та й годі.
"високі почуття" у примітивних організмів ...
Напишите заявление в полицию.
Вот видите там барышня с иконкой?
Это одна банда.
В Сеть попали откровения одного из бывших охранников предводителя российских боевиков на Донбассе, военного реконструктора Игоря Гиркина, который также любит называть себя «Стрелковым», Максима Деркача.
Среди прочего, Деркач дал понять, что между так называемыми «ополченцами» и РПЦ существовала неразрывная связь. В частности, он заявил о том, что священник в Славянске предупреждал будущих боевиков о том, что «будет война» еще за два месяца до начала кровавых событий на востоке Украины. «Я посещал храм и там отец Иоанн нам еще месяца за два до захвата горотдела сказал, что будет война, надо готовиться. И мы готовились», - заявил Деркач.
Там в открытую пропаганда против Украины идет.
ВВХ - "Наш генный код является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире - он очень гибкий, он очень устойчивый."
Чувак очень устойчиво и настойчиво продолжал убивать людей...