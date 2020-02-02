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 В Україні достатньо бригад інфекціоністів, які знають, що робити для боротьби з коронавірусом, - Гончарук

Через поширення коронавірусу 2019-нCoV у світі в Україні всі служби працюють у режимі максимальної готовності. 3 лютого Мінздоров’я має представити чіткий план заходів щодо недопущення занесення вірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть у разі виникнення такого захворювання ми розуміємо, що треба робити. У нас у достатній кількості є бригади інфекціоністів - щонайменше дві оснащені бригади у кожній області, - які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для хвилювання", - сказав Гончарук у прямому ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері.

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За його словами, в країні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання, проте влада готова до будь-яких сценаріїв.

"У нас всі служби працюють у режимі максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які в'їжджають до України з ризикованих територій, маємо їхні контакти. Інформуємо їх про те, як вони мають поводитися у разі виявлення мінімальних симптомів і кому потрібно повідомити, щоб відразу оглянули за потреби", - підкреслив глава уряду.

Прем'єр-міністр зазначив, що українська влада дуже тісно співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з якою двічі на день контактує щодо ситуації у світі.

За словами Гончарука, на ранок понеділка, 3 лютого, він очікує чіткого плану заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173318
 
 
 Топ коментарі
 
Блин в Китае не знают что делать -- наши все знают только не летают . когда читаешь такое понимаешь все это популизм чистой воды В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4917
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Мля.
Та вашим заявкам уже НИКТО НЕ ВЕРИТ!!!
Столько за год наврали, что ппц.
В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2637
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По ходу и он такой же
мне нынешняя власть напоминает фильм тупой и еще тупее




Sean Brian Townsend
8 мин. ·

Я обычно стараюсь не комментировать свежие новости, только ферментированные, но, внезапно бл...., где ж они нашли такого кошмарного идиота?..В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4612
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Мля.
Та вашим заявкам уже НИКТО НЕ ВЕРИТ!!!
Столько за год наврали, что ппц.

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А навйть якщо є - дві бригади на область, це жарт такий? Чи ЗЕбіл статистику захворюваності по Китаю подивитися не може.
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Обласні інфекційні лікарні не готові до китайського короновірусу! Хай проведуть тренування зі звичайними пацієнтами хворими на грип і побачать що можливості обласних інфекційних лікарень вичерпаються за кілька діб! Всі місця будуть зайняті і навіть якщо хворих будуть розташовувати в наметах, просто не вистачить лікарів-інфекціоністів! Їх немає в достатній кількості, не вистачить лабораторій та лаборантів, не вистачить звичайного медперсоналу - медсестер та санітарок! За ці копійки ніхто не хоче працювати в тяжких умовах і у випадку реальної небезпеки позвільняються навіть ті хто зараз там ще є! Це дуже просто перевірити! Достатньо дати команду інфекційній лікарні розмістити в себе 100 пацієнтів хворих на застуду і провести тренування ніби це коронавірус! Все стане зрозумло в перший день, коли просто не стане місця для розміщення хворих!
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Блин в Китае не знают что делать -- наши все знают только не летают . когда читаешь такое понимаешь все это популизм чистой воды
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По ходу и он такой же
мне нынешняя власть напоминает фильм тупой и еще тупее




Sean Brian Townsend
8 мин. ·

Я обычно стараюсь не комментировать свежие новости, только ферментированные, но, внезапно бл...., где ж они нашли такого кошмарного идиота?..В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4612
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Почему тупой?
Оно уже заявило, что на осень там запланированы выборы: Украину присоединят к Лугандону.
А понятие хаб растяжимое: уже были времена, когда все бабло уходило на то, что бы кормить кормильцев.
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в Раше чечня а у нас Чавкающая республика дыра
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и Да им поборту главное деньг которые выделять вовремя распилить вот и вся цель страна воров страна ворья чиновников и казнокрадов
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зелень хочет ВСЕ ЗАХАПИТЬ
и Сивохо уже торбинку приготовил
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торбинка це добре по торбити будуть не по дитячі В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3280
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Ні. У випадку з ним - не варіант. Там і без слів все ясно.
Мені вистачило тієї фотки з автоматом ...
Не могла зрозуміти, що то таке, і повірити, що це - прем*єр.
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В Таиланде нашли способ победить коронавирус
02.02.2020, 21:05 • 719 • 0

А тем временем в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии будут запрещены.
В столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных коронавирусом, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа.
Как сообщает Reuters, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.
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Представительница больницы Раджавити в Бангкоке, в которой и провели такой эксперимент, отметила, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса, но будут применять лекарства от ВИЧ и гриппа для тяжелых пациентов.
Отметим, в Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавируса. Восемь больных уже вылечились.
А в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии в таких случаях запрещены. Об этом пишет информагентство "Синьхуа".
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Согласно директиве правительства, останки инфицированных тел не должны перевозиться между различными населенными пунктами и не должны сохраняться. Тела будут продезинфицировать медицинские работники и помещать в герметичный пакет, который после этого запрещено открывать.
Похоронные бюро будут отправлять специальный персонал и транспорт для перевозки таких тел в отведенные для этого крематории по заранее определенным маршрутам.
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Выживший в уме@Hlopak_14 ч
Ого!

Глава "Аэрофлота" Савельев сказал, что авиакомпания не прекратит летать в Китай: "Природа сама решит, кому пришло время умереть".

Бгггггг. Грешно смеяться над убогими, но это какое-то орейро просто. А заболевшим бортпроводникам выздоровления, они ведь не виноваты, что у них начальник *****...




Фонтанка. Новости

@fontanka_news


Прилетевших рейсом из Китая российских бортпроводников госпитализировали с симптомами коронавируса
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ЗЕбіл знає, достатньо чи ні! І в медиціні знається, як в економіці.
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Интересно,весь мир еще не знает что делать с этим вирусом и изо всех сил затрачивая сотни миллионов ишут вакцину а наша медицина уже знает.Возможно будут сжигать трупы вместо газа тот по этому и знает.
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Очередное бла-бла-бла от тупого соросятника.
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Цей геній соломонового університету навіть уявлення немає про масштаби проблеми і шляхи її вирішення . Часу щось організувати вже не лишилось . В руках лише лапша , от і роблять те що можуть - мелють всякі нісенітниці . Зєлєбєні і близько не усвідомлюють глибину майбутньої проблеми . Інкубаційний період два тижні , плюс планетарна логістика .
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сорос тебя заставлял их выбирать? лахта такая тупая.
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В Китае побольше инфекционистов и они не знают что делать с коронавирусом.
А наши инфекционисты, еще даже не получили наборы для диагностики, но уже знают как быть.
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И членов правительства у нас идентичных достаточно))
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Честно мне команда Зе напоминает шариков и его команда

Им всем нужна пересадка мозга но боюсь мозг здорового человека в организме пораженным короновирусом подвида Зе не приживется
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Выживший в уме@Hlopak_1 ч

Завтра открывается китайская фондовая биржа.
Правда компартия Китая запретила брокерам продавать пакеты акций свыше 10 млн. юаней. Оригинальное понимание капитализма и фондовых торгов..
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Гурьянов Сергей@Segozavr 11 ч

Народный банк Китая завтра выбросит на рынок ¥1.2 трлн ($173 млрд), в попытке смягчить "черный понедельник" на финансовом рынке.
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Кстати, об убийстве в Киеве на ул. Саксаганского.

"В столичной полиции сообщили, что уже установили личность мужчины, застреленного на улице Саксаганского в центре Киева. Убитым оказался 43-летний житель столицы.
Жертвой оказался пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook."

Может убили, что плохо "слепил" чье-то сепарское рыло, чтобы не узнали.
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Или просто слепил.
Зачем лишний свидетель.
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Инфекционисты такие же как и экономисты?
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Зебилы "знают" что делать, когда вирус придёт и не знают, что делать, чтобы он не пришёл (и будут "думать" начиная с 3 февраля). Они нас за дебилов считают, или сами дебилы? В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1792
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Петра на царство! Він точно з усім розбереться! ))
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Вы с Зелей пока делаете всё, чтобы усадить на царство Ху*ла. А вот он с вами уж точно разберётся, да и поделом вам. В Україні достатньо бригад інфекціоністів, які знають, що робити для боротьби з коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6966
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Та послать туда трёх дур, что на тв буру буровят буровистую. Лётчицу Надьку, бондаренчиху и с понтом вумную юристку с лицом степной гадючки! Как в роде в разведку. Надьку за руль самоля посадить---но керосину отлить только туда. Так и проверим вирус!
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По два на область, это ж какая сила. Теперь-то вирус не пройдет.
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Гончарук. а сколько получают инфекционисты по сравнению с вами, который ни черта не делает?
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Тысячи по 4 наверное им отвалили, сейчас будут жизнями своми рисковать....
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В Украине можно только на Бога надеяться, а не на власть))
Не дай Бог что случись серьезное, оказывается что наши чиновники ни на что не способны, хоть и умеют толкать красивые и громкие лозунги
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В Бундесе всё тихо... -- ...из Китая пассажиров проверяют ... -- если насморк -- в больничку кладут.
...я зеваю... ...

Кстати -- летом 2018 -- немецкого народу помёрло и на работу не вышло -- шо б я вас так хотел! -- 46 миллионов больничных, вроде, взяли? -- точно не скажу, но мимо уха не пролетело...

20 миллионов пенсионеров -- пожилых людей. ... вот и болеют и мрут, -- статистику портят...
Другое -- шо немецкие пенсионеры, самая путешествующая категория немецких граждан!

... скоро и я присоединюсь...

...я им нагуляю и напутешествую...! *)
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Нет, потому что их массово сокращают, как и лаборатории....
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Посмотрим, будет ли карантин у пассажиров из Китая 3 числа
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Температуру померяют и свободны.
Зато, электронным термометром и врачи в масках.

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Нашему проспиртованному народу ничто не страшно, кроме вороватых правителей!
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Всех, плять госслужащих, кто получает более 40 тыс, грв. уволить, в бизнес вам ребята, там с вас будут пить кровь, а не вы с народа.
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Якщо у лікарнях абсолютно все, навіть вату люди купляють за свої кошти, то про яку готовність він говорить? В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5192
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Готовы к увеличению объемов продаж!

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Кстати то лечение, которое сейчас практикуют от коронавируса недешовое, дорогие препараты против вич
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Значит в штатах не знают , в бундесе не знают , в Израиле не знают . А Гончарук знает . Блин . какая киздливая нынешняя зелешобла.
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Эти чмыри недоношенные . третью неделю не могут экспресс-тесты завезти. Твари брехливые.
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Поясніть хтось самокату, що інфекціоністи це заїбісь, але для боротьби з заразою їх одних трохи замало. Чи пан гончарук думає, що інфекціоністи бігатимуть з віниками вздовж кордону і з криками "киш-киш бацила клята" проганятимуть вірус?
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Та да... То в Китаї тих бригад не вистачає.
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ВІн навіть не уявляє масштабів проблеми і того, що в нас попереду....
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Зеленые носят розовые очки как и те кто за них голосовал
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Він знає, що ще трохи і його звільнять. Тому навіщо йому зайвий клопіт про упередження вірусу??? Цей головняк дістанеться наступному зеленому профану
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Это да. Но остановить авиасообщение с Китаем можно было? А если не останавливать, то хотя бы всех пропускать через карантин.
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...Дебільність - легкий ступінь слабоумства. Дебіли здатні до навчання, опановують нескладні трудові процеси, можливе їхнє соціальне пристосування у відомих межах (IQ = 50 - 70). Легку дебільність важко відрізнити від психіки на нижній межі норми. На відміну від імбецилів, дебіли нерідко виявляють досить високий розвиток мови; їхнє поводження більш адекватне і самостійне, що деякою мірою маскує слабкість мислення. Цьому сприяють гарна механічна пам'ять, наслідування. Однак, спостереження і спеціальні дослідження виявляють у дебілів слабкість абстрактного мислення, перевага конкретних асоціацій. Перехід від простих до складніших відвернених узагальнень для них ускладнений. На відміну від імбецильності, при дебільності можливе навчання в школі, але при цьому виявляються відсутність ініціативи в самостійності в навчанні, повільність та інертність. Особи з дебільністю опановують переважно конкретні знання, засвоєння теорії їм не вдається. Емоції, воля і вся особистість при дебільності більш розвинуті, ніж при імбецильності. Характерологічні особливості представлені набагато ширше, тому простий поділ осіб з дебільністю на торпідних (загальмованих, млявих, апатичних) і еретичних (збудливих, дратівливих, злісних) недостатній й умовний. При дебільності завжди можна відзначити слабкість самовладання, нездатність придушувати свої потяги, недостатнє обмірковування своїх вчинків, деяку імпульсивність поводження, підвищену суґестивність. Попри це, особи з дебільністю непогано пристосовуються до життя. З роками, особливо при помірковано вираженій дебільності, відставання стає менш вираженим і виступає не так виразно. Багато практикуючих лікарів і дефектологи, з огляду на широкий діапазон відставання і темпу психічного розвитку, розрізняють виражену, середню і легку (майже невідокремлювана від нижньої межі нормального інтелекту) дебільність...
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Украину эпидемия минует. Бог не настолько суров, чтобы наслать на нас одновременно 2 чумы - власть зеленского с гончаруками и еще этот вирус. (с) Ходжа Насреддин
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к сожалению к концу года будет заражено почти всё население планеты так или иначе...
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Українці! Чуєте, що вам профан каже? В нас всього вистачає!
Тому не хвилюйтесь. Краще за газ і за абонент заплатіть, поки вірус не з'явивсь. Бо з мерців профан потім як гроші стягне?
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Як набридли пусті балачки.Бла-бла,якому ніхто не вірить.Конкретики нуль.Один зеслуга говорить одне,другий інше,як лебідь рак та щука.
Чому "скромно" замовчується питання-за чий рахунок буде надаватись допомога,якщо та зараза не дай Бог таки буде в Україні.Читала,що для проведення інтенсивної терапії в тяжких випадках є дуже мало обладнаних відділень.Вони в Києві.Ціна лікування там до 5 тис. доба.
Хотілось би знати,це правда чи ні.І чи є зарезервовані кошти в бюджеті на випадок епідемії.Чи людям доведеться самим платити за медичну допомогу і ліки,тоді вже продавати прийдеться не собак.
Чому такі важливі питання не висвітлюються Гончаруком,міністром,РНБО
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Тому що їм треба залишити лише 5 млн. українців! Зайвих в утіль...Тому й знають що робити!
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В Украине достаточно Гончаруков, которые думают, что они что-то понимают, умеют и могут управлять ситуацией.
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Будуть знати що робити тільки працівники бюро ритуальних послуг.
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Схоже що Всевишній вирішив почистити планету . Лшаться жити певно один із тисячі ?
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Гончарук, во ти тупий придурок, аби ото мекати та ляпати уселяку муйню...
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Бред! это же Нада что-то курить особенное чтобы такую ересь молоть.Оказывается унас даже бригады есть. Это из ряда наколотые ********.
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