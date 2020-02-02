 В Україні достатньо бригад інфекціоністів, які знають, що робити для боротьби з коронавірусом, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навіть у разі виникнення такого захворювання ми розуміємо, що треба робити. У нас у достатній кількості є бригади інфекціоністів - щонайменше дві оснащені бригади у кожній області, - які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для хвилювання", - сказав Гончарук у прямому ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері.
За його словами, в країні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання, проте влада готова до будь-яких сценаріїв.
"У нас всі служби працюють у режимі максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які в'їжджають до України з ризикованих територій, маємо їхні контакти. Інформуємо їх про те, як вони мають поводитися у разі виявлення мінімальних симптомів і кому потрібно повідомити, щоб відразу оглянули за потреби", - підкреслив глава уряду.
Прем'єр-міністр зазначив, що українська влада дуже тісно співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з якою двічі на день контактує щодо ситуації у світі.
За словами Гончарука, на ранок понеділка, 3 лютого, він очікує чіткого плану заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Та вашим заявкам уже НИКТО НЕ ВЕРИТ!!!
Столько за год наврали, что ппц.
мне нынешняя власть напоминает фильм тупой и еще тупее
Sean Brian Townsend
8 мин. ·
Я обычно стараюсь не комментировать свежие новости, только ферментированные, но, внезапно бл...., где ж они нашли такого кошмарного идиота?..
Оно уже заявило, что на осень там запланированы выборы: Украину присоединят к Лугандону.
А понятие хаб растяжимое: уже были времена, когда все бабло уходило на то, что бы кормить кормильцев.
и Сивохо уже торбинку приготовил
Мені вистачило тієї фотки з автоматом ...
Не могла зрозуміти, що то таке, і повірити, що це - прем*єр.
02.02.2020, 21:05 • 719 • 0
А тем временем в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии будут запрещены.
В столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных коронавирусом, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа.
Как сообщает Reuters, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.
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Представительница больницы Раджавити в Бангкоке, в которой и провели такой эксперимент, отметила, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса, но будут применять лекарства от ВИЧ и гриппа для тяжелых пациентов.
Отметим, в Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавируса. Восемь больных уже вылечились.
А в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии в таких случаях запрещены. Об этом пишет информагентство "Синьхуа".
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Согласно директиве правительства, останки инфицированных тел не должны перевозиться между различными населенными пунктами и не должны сохраняться. Тела будут продезинфицировать медицинские работники и помещать в герметичный пакет, который после этого запрещено открывать.
Похоронные бюро будут отправлять специальный персонал и транспорт для перевозки таких тел в отведенные для этого крематории по заранее определенным маршрутам.
Выживший в уме@Hlopak_14 ч
Ого!
Глава "Аэрофлота" Савельев сказал, что авиакомпания не прекратит летать в Китай: "Природа сама решит, кому пришло время умереть".
Бгггггг. Грешно смеяться над убогими, но это какое-то орейро просто. А заболевшим бортпроводникам выздоровления, они ведь не виноваты, что у них начальник *****...
Фонтанка. Новости
@fontanka_news
Прилетевших рейсом из Китая российских бортпроводников госпитализировали с симптомами коронавируса
А наши инфекционисты, еще даже не получили наборы для диагностики, но уже знают как быть.
Им всем нужна пересадка мозга но боюсь мозг здорового человека в организме пораженным короновирусом подвида Зе не приживется
Выживший в уме@Hlopak_1 ч
Завтра открывается китайская фондовая биржа.
Правда компартия Китая запретила брокерам продавать пакеты акций свыше 10 млн. юаней. Оригинальное понимание капитализма и фондовых торгов..
Гурьянов Сергей@Segozavr 11 ч
Народный банк Китая завтра выбросит на рынок ¥1.2 трлн ($173 млрд), в попытке смягчить "черный понедельник" на финансовом рынке.
"В столичной полиции сообщили, что уже установили личность мужчины, застреленного на улице Саксаганского в центре Киева. Убитым оказался 43-летний житель столицы.
Жертвой оказался пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook."
Может убили, что плохо "слепил" чье-то сепарское рыло, чтобы не узнали.
Зачем лишний свидетель.
Не дай Бог что случись серьезное, оказывается что наши чиновники ни на что не способны, хоть и умеют толкать красивые и громкие лозунги
...я зеваю... ...
Кстати -- летом 2018 -- немецкого народу помёрло и на работу не вышло -- шо б я вас так хотел! -- 46 миллионов больничных, вроде, взяли? -- точно не скажу, но мимо уха не пролетело...
20 миллионов пенсионеров -- пожилых людей. ... вот и болеют и мрут, -- статистику портят...
Другое -- шо немецкие пенсионеры, самая путешествующая категория немецких граждан!
... скоро и я присоединюсь...
...я им нагуляю и напутешествую...! *)
Зато, электронным термометром и врачи в масках.
Тому не хвилюйтесь. Краще за газ і за абонент заплатіть, поки вірус не з'явивсь. Бо з мерців профан потім як гроші стягне?
Чому "скромно" замовчується питання-за чий рахунок буде надаватись допомога,якщо та зараза не дай Бог таки буде в Україні.Читала,що для проведення інтенсивної терапії в тяжких випадках є дуже мало обладнаних відділень.Вони в Києві.Ціна лікування там до 5 тис. доба.
Хотілось би знати,це правда чи ні.І чи є зарезервовані кошти в бюджеті на випадок епідемії.Чи людям доведеться самим платити за медичну допомогу і ліки,тоді вже продавати прийдеться не собак.
Чому такі важливі питання не висвітлюються Гончаруком,міністром,РНБО