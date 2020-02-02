 Україна наполягатиме на отриманні чорних скриньок збитого в Ірані літака в разі, якщо їх не розшифрують на місці, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Іранська сторона вже запропонувала нам, щоб до розшифровки чорних скриньок ми залучили своїх фахівців. Тобто вони нас зараз запрошують у понеділок летіти до Ірану. Я вам скажу відверто: ми дуже боїмося цього. Чому? Бо вони можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, до їхньої, напевно, сучасної лабораторії. Але нам вже тоді наші фахівці сказали, що технічно вони не готові до правильної, правдивої розшифровки. Тому я боюся, що вони можуть їх залучити, мовляв, будь ласка, давайте тут на місці ми розшифруємо. І навіщо вам тепер чорні скриньки? Ні, ми хочемо взяти ці чорні скриньки. Остання наша розмова була з представником іранської сторони. Він сказав: "Окей. Якщо ми не зможемо розшифрувати, ми вам їх віддамо". Я йому сказав: "Мені ваш президент теж давав слово, що нас допустять до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і ми зможемо взяти чорні скриньки. Тому я думаю, що якщо наші фахівці полетять туди, то вони, напевно, мусять мати мандат того, що в разі неповного розшифрування на місці, вони можуть забирати чорні скриньки. Для нас це дуже важливо", - сказав він у коментарі програмі "ТСН. Тиждень".
За його словами, Іран вже розуміє, що українська сторона має більше доказів того, що лайнер було збито, ніж було на самому початку.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Можно будет забить на ящики?
Традиционно, засунешь голову в песок, а твоя никчемная команда будет рассказывать что в этом и был гениальный план.
Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo нa вибopax нe в "нoвиx" вибopчиx тexнoлoгiяx, нe в 95 квapтaлi, нe в cepiaлi, нe в aгpecивнiй poбoтi з coцiaльними мepeжaми, нe в тoму, щo Пopoшeнкo бaгaтo в чoму викликaв нeзaдoвoлeння, нe в тoму, щo пpи Пopoшeнку бaгaтo кpaли.
Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo в тoму, щo нeбaчeнa зa мacштaбaми кaмпaнiя диcкpeдитaцiї Пopoшeнкa, poзв'язaнa кoлoмoйcьким i мocкoвитaми, виявилacя нaдeфeктивнoю.
Вoнa виявилacя б нaдeфeктивнoю нaвiть в тoму випaдку, якби Пopoшeнкo був cвятим, a cвинapчуки xoдили в pубищax i бocoнiж.
Олiгapxiчнi тeлeкaнaли i мocкoвити мaють мoжливicть знищити peпутaцiю кoжнoгo укpaїнcькoгo пoлiтикa, якoгo зaxoчуть. Тoму вoни тoтaльнo впливaють нa вибopця.
Зeлeнcький, який зa пiвpoку зpoбив бiльшe дуpниць, нiж Пopoшeнкo зa п'ять, дoci мaє пoпуляpнicть лишe з тiєї пpичини, щo йoгo нe "мoчили" тeлeкaнaли i пpoплaчeнi coцмepeжi.
Йoгo нe "мoчили" лишe з тiєї пpичини, щo вiн є вигiдним бiльшocтi oлiгapxiв i мocквi.
Дмитpo Кopчинcький
3 ч. ·
Ох, и цифры... «За оперативними даними Держказначейства, надходження до загального фонду держбюджету України становили в січні 42,6 млрд грн за розрахункових 56,4 млрд грн, зазначили в Міністерстві фінансів.»
То есть на целых 24% меньше, чем было запланировано. В долларах это аж 552 миллиона всего за один месяц! Для Украины это огромные средства. Для сравнения - мега-скандал вокруг приостановления Трампом предоставления Украине помощи касается суммы в 391 миллион долларов. А тут аж 552 млн. ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Учитывая вероятное охлаждение мировой экономики из-за распространения коронавируса, перспективы поступлений средств в госбюджет могут стать ещё более мрачными. Славнозвісних инвесторов из Омана не видать, а из Давоса наши счастливые можновладці привезли только синие шапки. Расходы на содержание государственного аппарата не падают, либертарианство снова прошло мимо нас, никаких революционных идей по перестройке государственной бюрократии мы не видим, а стратегический запас свободно конвертируемых собак нам не светит.
А какие могут быть революционные идеи, если даже первая власть в истории Украины, которая имеет беспрецедентную полноту рычагов, в том числе монобольшинство в парламенте, несколько месяцев (!) безуспешно боролась с несчастными «площадками» А.Яценко? Я уже про таможню вообще молчу. Там «наверх» неправомерную выгоду действительно не несут (насколько мне известно), но князьки радостно оставляют всё себе на местах и теперь активнее скупают квартиры в Лондоне, поднимая экономику Британии.
В общем, если в ближайшие две недели власть не найдёт в себе силы на «шоковую терапию», то чувствую, что в этом году нас ждёт обвал остатков экономики с внеочередными выборами. И президентскими, и парламентскими.
Вот и все.
Ирран не от хорошей жизни ввел полную боеготовность, а если палец на крючке, при взведенном курке. там сердце стукнет и стрельнет.
Вышел Зеля из тумана.
ПорохА стояли врозь --
Где-то, шо-то не срослось!
Постелили стадион,
Шо б анализы сдал Он!
Не текло и не сдавалось
Токо функция осталась.
Выбрал выборы Народ!
Стало всё наоборот.
Хером в урны насовали,
Всех из этих урн избрали.
Щас кипит народа жесть:
Шо бы дали, шо поесть!
...я таких стихов, для вас --
хоть с три короба -- на раз! *)
Олександр Погребиський
@nasia014
Де там Ікру пенсіонери роздають?
ти можеш тільки слізно благати
саме такого слимака агресор й хотів нам у президенти