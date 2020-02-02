 Україна наполягатиме на отриманні чорних скриньок збитого в Ірані літака в разі, якщо їх не розшифрують на місці, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Іранська сторона вже запропонувала нам, щоб до розшифровки чорних скриньок ми залучили своїх фахівців. Тобто вони нас зараз запрошують у понеділок летіти до Ірану. Я вам скажу відверто: ми дуже боїмося цього. Чому? Бо вони можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, до їхньої, напевно, сучасної лабораторії. Але нам вже тоді наші фахівці сказали, що технічно вони не готові до правильної, правдивої розшифровки. Тому я боюся, що вони можуть їх залучити, мовляв, будь ласка, давайте тут на місці ми розшифруємо. І навіщо вам тепер чорні скриньки? Ні, ми хочемо взяти ці чорні скриньки. Остання наша розмова була з представником іранської сторони. Він сказав: "Окей. Якщо ми не зможемо розшифрувати, ми вам їх віддамо". Я йому сказав: "Мені ваш президент теж давав слово, що нас допустять до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і ми зможемо взяти чорні скриньки. Тому я думаю, що якщо наші фахівці полетять туди, то вони, напевно, мусять мати мандат того, що в разі неповного розшифрування на місці, вони можуть забирати чорні скриньки. Для нас це дуже важливо", - сказав він у коментарі програмі "ТСН. Тиждень".

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За його словами, Іран вже розуміє, що українська сторона має більше доказів того, що лайнер було збито, ніж було на самому початку.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.