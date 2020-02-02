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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4334) Іран (478) чорна скринька (31)

 Україна наполягатиме на отриманні чорних скриньок збитого в Ірані літака в разі, якщо їх не розшифрують на місці, - Зеленський

Іранська сторона запросила українських фахівців взяти участь у спільній розшифровці чорних скриньок збитого Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Іранська сторона вже запропонувала нам, щоб до розшифровки чорних скриньок ми залучили своїх фахівців. Тобто вони нас зараз запрошують у понеділок летіти до Ірану. Я вам скажу відверто: ми дуже боїмося цього. Чому? Бо вони можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, до їхньої, напевно, сучасної лабораторії. Але нам вже тоді наші фахівці сказали, що технічно вони не готові до правильної, правдивої розшифровки. Тому я боюся, що вони можуть їх залучити, мовляв, будь ласка, давайте тут на місці ми розшифруємо. І навіщо вам тепер чорні скриньки? Ні, ми хочемо взяти ці чорні скриньки. Остання наша розмова була з представником іранської сторони. Він сказав: "Окей. Якщо ми не зможемо розшифрувати, ми вам їх віддамо". Я йому сказав: "Мені ваш президент теж давав слово, що нас допустять до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і ми зможемо взяти чорні скриньки. Тому я думаю, що якщо наші фахівці  полетять туди, то вони, напевно, мусять мати мандат того, що в разі неповного розшифрування на місці, вони можуть забирати чорні скриньки. Для нас це дуже важливо", - сказав він у коментарі програмі "ТСН. Тиждень".

Читайте також: Іран запропонував $80 тис. компенсації кожній родині загиблих в авіакатастрофі, але Україна вимагає збільшити суму, - Зеленський

За його словами, Іран вже розуміє, що українська сторона має більше доказів того, що лайнер було збито, ніж було на самому початку.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173317
 
 
 Топ коментарі
 
кто вас будет слушать...)хуже вас еще в УКРАИНЕ не было...
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А если расшифруют?
Можно будет забить на ящики?
Традиционно, засунешь голову в песок, а твоя никчемная команда будет рассказывать что в этом и был гениальный план.
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Ти нам зуби не заговорюй. Чого шлявся по Оманії і за чий кошт?
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А если расшифруют?
Можно будет забить на ящики?
Традиционно, засунешь голову в песок, а твоя никчемная команда будет рассказывать что в этом и был гениальный план.
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Чо ты ноешь? Что тебе даст расшифровка? Иран официально признал, что лайнер был сбит ими. Надо добиваться не ящиков, а компесаций погибшим, за самолет и наказания виновных, а также трубить на весь мир о тупой российской технике, которая на отличает гражданский самолет от военного и тупых российских инструкторах, которые не могут научить.
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Ты понимаешь, что такое престиж государства и авторитет его лидера?
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Не не понимаю, а ну просвети знаток или ты только сопли распускать и умеешь?
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кто вас будет слушать...)хуже вас еще в УКРАИНЕ не было...
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От ёлки, а я и не знал, теперь буду знать. А то там говорят, что кто-то Крым сдал, а другой грозился за 4 часа закончить АТО, но потом засцал и подписал Миские угоды и Украина угодила в г... по самые уши, что то там про офшоры, контрабанду, каких то свинарчуков ... брешут наверное? И оказывается, что есть еще хуже. Вот тпрь буду знать.
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..а что...пришли лучше???? ))))) За Крым вообще молчит, грозился просто перестать стрелять и мир наступит!! Что то там подписывал в Париже о прекращении огня и почти два десятка погибших только за январь. И опять молчит!!! Топит за формулу Штанмайера, отводит войска и мы в говне ещё глубже. За офшоры..контрабанду, лес, бурштын молчим...но ничего не поменялось. Брешут наверное? Организовали падение производства ...дырочку в бюджете в сотню миллиардов. И наконец...показывают полнейший идиотизм партии дебилов народа и самого лично!!! Полностью обгадились во внешней политике. Ну а депутатах вообще помолчим... Что не депутат от Зе..то идиот!!! И это оказывается лучше, чем у Пороха. Вот тпрь буду знать!!!))))))
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Сказав би простіше - всрався з вимогою передачи їх Україні.
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Ти нам зуби не заговорюй. Чого шлявся по Оманії і за чий кошт?
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Заговорщик зубов, а чего твой Петя поехал отдыхать на Мальдивы во время войны.
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Ти зуби не забалакуй, чого зебіл за пів року 5 разів відпочивав? І в нас війна йде!
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Где за границей, он раз всего был, как и твой Петя, а в Украине можно.
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«ЗE, ЯКИЙ ЗA ПIВPOКУ ЗPOБИВ БIЛЬШE ДУPНИЦЬ, НIЖ ПOPOШEНКO ЗA П'ЯТЬ, ДOCI МAЄ ПOПУЛЯPНICТЬ ЛИШE З ТIЄЇ ПPИЧИНИ…» - КОРЧИНСЬКИЙ


Украина будет настаивать на получении черных ящиков сбитого в Иране самолета в случае нерасшифровки их на месте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9460

Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo нa вибopax нe в "нoвиx" вибopчиx тexнoлoгiяx, нe в 95 квapтaлi, нe в cepiaлi, нe в aгpecивнiй poбoтi з coцiaльними мepeжaми, нe в тoму, щo Пopoшeнкo бaгaтo в чoму викликaв нeзaдoвoлeння, нe в тoму, щo пpи Пopoшeнку бaгaтo кpaли.
Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo в тoму, щo нeбaчeнa зa мacштaбaми кaмпaнiя диcкpeдитaцiї Пopoшeнкa, poзв'язaнa кoлoмoйcьким i мocкoвитaми, виявилacя нaдeфeктивнoю.
Вoнa виявилacя б нaдeфeктивнoю нaвiть в тoму випaдку, якби Пopoшeнкo був cвятим, a cвинapчуки xoдили в pубищax i бocoнiж.
Олiгapxiчнi тeлeкaнaли i мocкoвити мaють мoжливicть знищити peпутaцiю кoжнoгo укpaїнcькoгo пoлiтикa, якoгo зaxoчуть. Тoму вoни тoтaльнo впливaють нa вибopця.
Зeлeнcький, який зa пiвpoку зpoбив бiльшe дуpниць, нiж Пopoшeнкo зa п'ять, дoci мaє пoпуляpнicть лишe з тiєї пpичини, щo йoгo нe "мoчили" тeлeкaнaли i пpoплaчeнi coцмepeжi.
Йoгo нe "мoчили" лишe з тiєї пpичини, щo вiн є вигiдним бiльшocтi oлiгapxiв i мocквi.
Дмитpo Кopчинcький
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Если даже удастся расшифровать все равно нужно забирать черные ящики !!! Если дойдет дела до суда нужны доказательства чем больше тем лучше -- потому что ведут себя странно иранцы то отдают то не отдают . видно сразу ********** мразь за ниточки дергает
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а какие доказательства могут быть на записях!? Погибший экипаж сказал, перед падением, что это ракета? Там пишутся переговоры в кабине, и все параметры полёта. Высота, скорость. параметры работы двигателей, положение рулей ну и ещё много всего технического. Попадание ракеты... и всё это обрывается. Всё!! Тишина!!! Какая польза записей при признании Ираном пуска ракет и факта сбития!? только для акта, как взлетал и как работали системы самолёта. А вот если бы не признались, то моментальный обрыв записей, который там есть 100 процентно подтвердил бы факт поражения чем то!!! Поэтому расшифровка не принципиальна. А вот случай с самолётом Качинського в Смоленске... вариант принципиальный ..ибо русня не отдаёт ни обломки самолёта ни средства для ПОВТОРНОЙ расшифровки. Ибо факт возможного взрыва на борту может подтвердится. Почувствуйте разницу.
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Вибачте, але з бубочки сміється не тільки Україна, а і весь світ, тільки ще росія його підтримує і поважає.
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-- вже плачють дехто -- без усіяких вибачань...
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Знали б тебе ідіота кацапського, був би АНШЛАГ по лайкам.
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Зеля классный Актёр -- творческий ... -- генератор и дегенератор Чёрных Ящиков! *)
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Вову посылают все подрят сепары Иран все поняли кто он на самом деле да низко Вы пали что рейтингом что авторитетом приближаетесь к торбулентности притом очень сильной
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Sergey Naumovich
3 ч. ·

Ох, и цифры... «За оперативними даними Держказначейства, надходження до загального фонду держбюджету України становили в січні 42,6 млрд грн за розрахункових 56,4 млрд грн, зазначили в Міністерстві фінансів.»
То есть на целых 24% меньше, чем было запланировано. В долларах это аж 552 миллиона всего за один месяц! Для Украины это огромные средства. Для сравнения - мега-скандал вокруг приостановления Трампом предоставления Украине помощи касается суммы в 391 миллион долларов. А тут аж 552 млн. ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Учитывая вероятное охлаждение мировой экономики из-за распространения коронавируса, перспективы поступлений средств в госбюджет могут стать ещё более мрачными. Славнозвісних инвесторов из Омана не видать, а из Давоса наши счастливые можновладці привезли только синие шапки. Расходы на содержание государственного аппарата не падают, либертарианство снова прошло мимо нас, никаких революционных идей по перестройке государственной бюрократии мы не видим, а стратегический запас свободно конвертируемых собак нам не светит.
А какие могут быть революционные идеи, если даже первая власть в истории Украины, которая имеет беспрецедентную полноту рычагов, в том числе монобольшинство в парламенте, несколько месяцев (!) безуспешно боролась с несчастными «площадками» А.Яценко? Я уже про таможню вообще молчу. Там «наверх» неправомерную выгоду действительно не несут (насколько мне известно), но князьки радостно оставляют всё себе на местах и теперь активнее скупают квартиры в Лондоне, поднимая экономику Британии.
В общем, если в ближайшие две недели власть не найдёт в себе силы на «шоковую терапию», то чувствую, что в этом году нас ждёт обвал остатков экономики с внеочередными выборами. И президентскими, и парламентскими.
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Ща клоун ножками постучит и зебуины в экстазе
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Мне только интересно зачем нам эти ящики,тем более что они записуют монитроинг работы систем самолета и переговоры экипажа и уж никак не старт ракеты а тем более кто ее запустил поименно.А то что самолет сбит ракетами доказано на все сто.
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Самолет украинской авиакомпании и ящики должны вернуть Украине.
Вот и все.
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-- вот и всё -- я тебя от себя отлучаю...*(
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Я не советчик Зеленскому, я как-то до Президента не дорос. Заголовок боевой :"Будем настаивать", перец Зеленский, хоть куда. Но в тексте все гораздо мягче, не говорил такой фигни Зеленский. Иран достаточно мощное, и мудрое государство, и в этом мире, им мало кто указывать может, а проще - никто. Иран ведет себя очень взвешенно, это их горе. 90% погибших - иранцы, не зависимо от гражданства. Глава Канады Трюдо, сказал, что происшедшее - результат напряженности в регионе. Станиславский сказал проще:"Если в первом акте на стене, висит ружье, то в заключительном оно выстрелит.
Ирран не от хорошей жизни ввел полную боеготовность, а если палец на крючке, при взведенном курке. там сердце стукнет и стрельнет.
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Да.Уже пиар Зеленского на черный ящиках не проходит. Все затмил шедевр о продаже собаки за комуналку.
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В какой школе, этот дебил учился? Кто ему аттестат выдавал? Как, оно смогло поступить в институт??? ОНО, говорить умеет? Или просто складывает слова, какие вспомнит?!!! Уважаемые, Вам слух не режет???(((
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Коломою было рано,
Вышел Зеля из тумана.

ПорохА стояли врозь --
Где-то, шо-то не срослось!
Постелили стадион,

Шо б анализы сдал Он!
Не текло и не сдавалось
Токо функция осталась.
Выбрал выборы Народ!
Стало всё наоборот.
Хером в урны насовали,
Всех из этих урн избрали.
Щас кипит народа жесть:
Шо бы дали, шо поесть!

...я таких стихов, для вас --

хоть с три короба -- на раз! *)
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Ото ещё зелёное мурло растявколось со своими ящиками, не прошло и года.
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Вова, не хочу засмучувати, але ти не вмієш наполягати
ти можеш тільки слізно благати
саме такого слимака агресор й хотів нам у президенти
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