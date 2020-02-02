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 Політика України
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Все про:Крим (7156) Росія (15423) Чубаров (401)

 Окупанти будуть ще більшими масштабами знищувати узбережжя після призначення куратором Криму Хуснулліна, - Чубаров

Росіяни дозволяють Сергію Аксьонову вже шість років керувати Кримом, бо "він готовий робити все, що скаже патрон".

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки Кримом керує не він, а інші структури, інші люди, такий "попка" їм потрібен. Зараз Криму не потрібна людина, яка в умовах окупації буде локомотивом. Там зараз не коняка потрібна, а людина, яка імітує посаду. Там керують ФСБ і московські відомства, якщо ми беремо фінансовий та економічний аспекти", - пояснив голова Меджлісу. За словами Чубарова, таким є новопризначений заступник голови уряду РФ  Марат Хуснуллін, який раніше був заступником мера Москви Сергія Собяніна.

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"Тепер він ще й куратор Криму у російському уряді. Це означає, що ця людина там, де найбільші фінансові потоки, зокрема це будівництво доріг, житла, військової інфраструктури, де крутяться найбільші кошти. Тобто вони поставили "на Крим" людину, яка продемонструвала свою лояльність у межах московського уряду", - стверджує голова Меджлісу і додає, що тепер окупанти ще більшими масштабами знищуватимуть Крим і особливо його узбережжя.

Чубаров говорить, що, судячи з дописів у соцмережах кримських колаборантів, "з призначенням Хуснулліна там просто паніка почалася, зокрема серед тих, хто підтримує російську окупацію". "Мовляв, тепер ці люди просто знищать, забудують усе узбережжя, знищать Крим. І все це заради того, аби відмивати великі кошти. Зносять цілі схили. У це мало хто вірить, але ландшафт Криму знищують", - запевнив голова Меджлісу.

Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віцепрем'єром, нещодавно призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова. Козака змінив віцепрем'єр Марат Хуснуллін - людина з команди мера Москви Сергія Собяніна. Він також підтримує хороші відносини з нещодавно призначеним прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173316
 
 
 Топ коментарі
 
Воду нельзя жалеть , что-бы топить таких , как ты .
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Ну шо ребят готовимся к тому шо ЗЕбобики весной пустят воду в Крым?? Говорят понимающие люди шо зима без снега и без дождя. Ни снега ни дождя....с водичкой в Крысу будет теперь совсем туго..А если ещё жара врубит летом ...Хранилища говорят пересохли там уже почти совсем... Думаю ЗЕбилы сейчас начнут землю рогом рыть шоб воду в Крыс пустить...
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Підключити їх до каналізації.
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Ну шо ребят готовимся к тому шо ЗЕбобики весной пустят воду в Крым?? Говорят понимающие люди шо зима без снега и без дождя. Ни снега ни дождя....с водичкой в Крысу будет теперь совсем туго..А если ещё жара врубит летом ...Хранилища говорят пересохли там уже почти совсем... Думаю ЗЕбилы сейчас начнут землю рогом рыть шоб воду в Крыс пустить...
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суки, що тут скажеш але схоже так і буде
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первые закиды...
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3 ч. назад - Украина рассматривает вариант с продажей воды в Крым, - нардеп от "Слуги народа". В России такую идею оценили положительно.
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Дамбу надо было делать сплошную, без шлюзов.
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Эти твари уже договариваются с оккупантами, чтобы продавать воду в Крым, называя его Россией, максимальный репост. Это что происходит? Окупанти будуть ще більшими масштабами знищувати узбережжя після призначення куратором Криму Хуснулліна, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7846 Окупанти будуть ще більшими масштабами знищувати узбережжя після призначення куратором Криму Хуснулліна, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7846 Окупанти будуть ще більшими масштабами знищувати узбережжя після призначення куратором Криму Хуснулліна, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7846
https://twitter.com/i/status/1223984852795564032
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Будет не только это. Пора нам привыкать к названию - Украинский федеральный округ.
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Там и есть канализация, вода в канале, со стороны Украины застаивается, и эту зловонную жижу, периодически в Черное море сливают.
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пусть платят, пустим, рано или поздно это будет. Это справедливо. Или воды жалко?) Воды жалеть нельзя, не по-людски это
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Воду нельзя жалеть , что-бы топить таких , как ты .
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жаль что ты так думаешь, жизнь покажет настоящие ценности. Удачи(
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З нелюдами і поступати потрібно не по людському.
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А пацаны каждый день гибнут? Это по-людски?!
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Ты можешь это изменить? Нет, только коммент. Вечно воевать нельзя, ну нельзя, а в воде даже фашисты не отказывали. Реальная жизнь отличается от диванной.
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Фашисты не отказывали, а почему русня тогда отказывает своим оккупированным??
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Кацапе, їж "камни_с_неба". Хрін вам, а не воду. Кримські кацапи отримали крисм у стані 1954 року. Нехай плодяться і радіють.
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ти гордишся що в тебе є вода, а в інших нема? Ну гордись. Ти гордість нації!
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Лахто, стули писок. Ти нижче порогу моєї уваги. І не лише моєї. Коли наб'єш достатньо гуль і синців, зорієнтуєшся де можна мекати, а де краще промовчати.
Пшло у спам, кацапське лайно!
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Я против! ... "И Дух носился на водою" -- это Святое! ...нехай сперва будет Слово! -- а мы рассмотрим...*)
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Фамилия какая то не русская. Да и имя, так себе.
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Стихи мишустина о нем. Честно сказал-будут грабить.
На Красной планете все твари уснули,
Попрятались в щели моллюски и йети,
Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,
Он завтра проводит обход на рассвете.

Надев свой скафандр большого размера,
Которому равных по прочности нету,
И куртку с портретом московского мэра,
Он взглядом хозяйским окинет планету.

По местному грунту пошарив руками,
Ну как по столу своего кабинета,
Он в нем обнаружит строительный камень
Закатно-багряного красного цвета.

И мысль, что стремительней метеорита,
Пронзит его мозг ослепительной спицей:
"Я Кремль вот таким марсианским гранитом
Потом на Земле облицую в столице.

Ведь это такая алмазная жила,
Предложим строительному комитету.
Здесь нет же налогов, ядреная сила,
С собою возьму все, что влезет в ракету".

Ракета тревожно свистит словно пуля,
Ее ожидают тяжелые роды.
Везет космонавт и строитель Хуснуллин
На Землю гранит марсианской породы.

И вот он, раскинувшись словно в карете,
Готовится к старту в трудах и в заботе,
А рядом трофей марсианского йети,
Которого он усыпил на охоте".
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Не повторяйте кацапскую хрень, на одной из передач депутат рассказывал как на комитете рассматривали бюджет, и кто-то предлогал продавать воду а кацапы развезли, типа -Украина рассматривает ... вспомните когда принимался бюджет - "новость" давно протухла ..
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Хм, на воду в Крым можно выменять пленных.....
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Таксистов или пенсионеров? Кто достоин собой оплатить воду? А на следующий обмен уже и Украину можно отдать!
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Може ті дві шльондри вже вирішили повернутися в Україну. Пам'ятаєте тих двох які відмовились? От саме за таких він турбується.
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Щось в Судак захотілося, походити під пекучим сонцем по Генуезькій фортеці. Окупанти будуть ще більшими масштабами знищувати узбережжя після призначення куратором Криму Хуснулліна, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9512
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Я не очень с уважением отношусь к Чубарову, Джемилеву и прочим "лидерам" крымцев Татары Крыма, их также ненавидят, особенно Ильясова. . Ханский дворец, развалили, "Артек" убили, Северо-крымский канал-убит. Его строили всем СССРом. Его уже по новой строить надо, ремонтировать дороже. 2/3 заилено, и этот ил, уже железобетон. И еще, вода в канале - техническая, и нигде кроме орошения не использовалась.
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Кана будували не всім совком, а на кошти бюджету УССР. Заради цього було переселено кілька десятків сіл, знищено унікальну екосистему (плавні, птахи, риби), тож водичка для заселеного кацапами крисму дорого обійшлася бюджету України.
Кримокацапи хатєлі "не родіну"? Палучітє крисм абразца 1954 года.
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Колись у мого котика після 2-тижневого загулу було зневоднення організму і щось із нирками. Подруга-ветеринар швидко його вилікувала, але я геть забув чим. Тому нічого корисного для кримокацапів не можу порадити. Може крисські ветеринари допоможуть?
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