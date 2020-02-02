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 Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас

РРФСР першою визнала незалежність Естонії й уклала мирний договір, згідно з яким до складу цієї прибалтійської держави входила частина нинішніх Ленінградської і Псковської областей РФ.

Під час виступу в неділю в місті Тарту з промовою з нагоди сторіччя укладення Тартуського мирного договору з Радянською Росією спікер парламенту Естонії Генн Пиллуаас заявив, що цей документ є "символом правонаступництва, що поєднує наше минуле з майбутнім", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він назвав таким, що "не відповідає дійсності", твердження російської сторони, що договір є лише історичним документом. "Як договір про ненапад, укладений між Естонією і Радянським Союзом у 1932 році, так і договір про бази 1939 року безпосередньо посилаються на Тартуський мирний договір. Він не містить жодних термінів дії або відступу від них. Згідно з міжнародним правом, Тартуський мирний договір чинний і зараз, у XXI столітті", - підкреслив голова парламенту.

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Пиллуаас заявив, що "Росія, анексувавши Занаров'я і Печори і відмовляючись визнавати чинність Тартуського миру, порушує міжнародне право".

"Але ми жодним чином не можемо погодитися з бажанням деяких кіл добровільно і безкоштовно віддати належні нам території разом із багатьма природними копалинами", - сказав спікер.

Він також заявив: "Естонія не потребує нового прикордонного договору, що заперечує Тартуський мирний договір. Це не в наших інтересах".

2 лютого 1920 року Естонська Республіка і Радянська Росія підписали в місті Тарту мирний договір, що завершував розпочату в 1918 році Визвольну війну в Естонії. Згідно з цією угодою, РРФСР була першою у світі державою, яка визнавала де-юре незалежність і самостійність Естонської Республіки. За цим договором проліг і довоєнний кордон між Естонією і Радянським Союзом, що відділяв до складу Естонії низку територій на схід від Нарви, а також Печорський край, які в 1944-1945 роках було передано до складу РСФСР і нині входять до складу Ленінградської і Псковської областей РФ відповідно.

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Наразі РФ розглядає договір як історичний документ, який не має юридичної сили, тоді як Естонія вважає його чинним.

Різні позиції щодо Тартуського миру заважають державам укласти договір про кордон.

18 травня 2005 року в Москві міністри закордонних справ Естонії Урмас Пает і Росії Сергій Лавров підписали договори про сухопутний і морський кордони, які коротко називаються "прикордонним договором". Однак потім парламент Естонії вніс до закону про ратифікацію преамбулу про чинність Тартуського мирного договору з РРФСР від 2 лютого 1920 року. Російська сторона визнала, що визнання договору може дозволити Естонії в майбутньому пред'являти Росії територіальні претензії. Тому Москва відкликала підписи під прикордонними договорами.

18 лютого 2015 року Пает і Лавров вдруге підписали договори, до яких було внесено дві зміни: сторони не мають територіальних домагань одна до одної і договори стосуються лише рішення прикордонних питань.

Перше читання оновленого закону про ратифікацію прикордонних договорів відбулось у парламенті Естонії в 2016 році, після чого подальше діловодство було призупинено в очікуванні аналогічних дій із боку Росії, проте в січні 2018 року посольство РФ в Естонії повідомило: "Росія своїх зобов'язань дотрималася. З боку естонського уряду русофобська риторика продовжує зашкалювати. У такій ситуації щодо просування ратифікації прикордонних договорів говорити не доводиться".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173315
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы всегда ссылаются на те документы, которые им выгодны. Тут видим, тут не видим, а тут мы селёдку заворачивали...
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Кацапи, віддайте нашу Кубань! І Ростов також!
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Зайвий раз підтверджує слова Степана Андрійовича:
Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас - Цензор.НЕТ 8346
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Кацапи, віддайте нашу Кубань! І Ростов також!
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Для чего? Чтобы потом уж точно 80% страны гАвАрили?
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Вот-вот, именно.
И чья будет, если 80% гАвАрят?
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Вы хотя бы наведите порядок на той территории что у вас сейчас есть. А то только коррупция воровство, беспросветная нищета номер один в Европе и минус лям населения в год.
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Как вы относитесь к русскому языку как второму государственному?
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Где, в Украине или Латвии?
Хотя какая разница, де факто он второй государственный и там и там.
В Риге например вас не возьмут работать даже официантом без знания латышского и русского, в Киеве думаю так же.
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Я согласен, что у нас не все так прекрасно, но! Мы к этому стремимся, да и война знаете ли, да и любители россии, которые привыкли жить в дерьме, а государственный язык у нас один, Украинский.
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Ne objasniajte emu on na prezidenskix vasyx vyborax bil za Boiko sam tak pisal.Nemogu tocno skazat pro Latviju no tut tolko odin gosudarstveny jazyk bez nego roboty nepolucis
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U nas ruski jazyk tocno ne vtoroj,bolsinstvo ego realno neznajet daze slova neskazet.Vtoroj jazyk jest angliski.Villniuse mozet tam bolse liudej ponimajet po ruski,a drugix gorodax po ruski tebia nepojmut,po angliski tolko ili po litovski
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po angliski molodyje liudi xoroso govorit vsio taki vtoroj jazyk
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Ocen malo tut ruskix tam 3% bolsinstve v gorodax ruskije oni xoroso govoriat po litovski naucilis po drugomu rabotu nepolucili bi.Ocen redki slucaj sto ruski tut negovoril po litovski
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Мы, что Канада или Швейцария, нам без конфликта нельзя, куда тогда девать бездельников?
Віра, мова, армія. Работать идите!!!
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Щас Захарова вспомнит, что Петр Первый Нарву брал... Ну и потребует отдать. Или ещё какую-то хрень. Но, что-то вспомнит.
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Ну вообще Петя-1 Эстонию тупо купил. У шведов.
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андрей, а ваша квартира на каких землях находится? Украинских? По-справедливости нет, но что такое справедливость? Слово написанное в интернете)
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в случае с крымом кацапы ссылаются на исторические документы..
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Кацапы всегда ссылаются на те документы, которые им выгодны. Тут видим, тут не видим, а тут мы селёдку заворачивали...
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Опять и снова эта.. вот эта... русафобия.
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Интересно конечно.
Значит Эстонию взяли в НАТО с территориальными проблемами.
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А Турцию не так взяли с проблемой Северного Кипра?
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Кремлівський загарбник та агресор, як завжди бреше

Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 1290
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Из рубрики "Это любопытно". Вот так Нарва выглядела на первых её рисунках. Обратите внимание на морские корабли слева.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 9352
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А вот уже осада Нарвы Петенькой-1. Уже никакого моря и кораблей.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 7431
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И сейчас это город на речке в 12 км от побережья. Прикиньте как отошло море.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 1769
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А мне всегда было непонятно с чего это Петя-1 основал новую столицу на болотах Невы. Да ничего он не основывал! Просто отремонтировал древний город непонятной высокоразвитой цивилизации, который отдало море.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 2308
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И не говорите мне, что этот монолит весом 600 (!!!) тонн вырубили, отшлифовали и поставили на пьедестал уникальные масковские камнерезы
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в Питере основанном вроде в 1703 году есть Крепость Ландскрона основанная в 1300 году...))) Поинтересуйтесь как посреди Города основанного в 1700 годах оказалась Старая Крепость???)))...или не было никакого Питера как заливают кацапы?)))
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Было конечно что-то, что-то торчало из воды и использовалось. Когда море отступило стало возможным использовать весь древний город. Тем более климат на тот момент был видимо близок к сегодняшнему итальянскому. Дворцы строились, или точнее восстанавливались, без каких либо признаков отопления. Вменяемые печи, дымоходы, летние и зимние дворцы появляются там лишь в 19 веке. Кстати нижние этажи дворцов так и не смогли откопать от наслоений морского ила. Сейчас говорят - так строили, ну типа окна в землю, чтобы смотреть червяков
Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас - Цензор.НЕТ 8981
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Петровская площадь,старая фото)))..а в Крепости Я была в той Белой Башне на Крыше!!!))) там сейчас Музей).
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Раньше из Пскова у России был единственный морской путь в Балтийское море через реку Нарва. После постройки Питера, этот путь стал не актуальный, и этот путь застроили и мостами и городами.
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Какие нахрен там полезные ископаемые?
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"Путинские",отказавшись соблюдать Хельсинкские соглашения о нерушимости границ после 2-й Мировой войны в Европе в своих отношениях с Украиной, дали повод для предъявления к ней претензий со стороны как минимум Финляндии, Эстонии и Латвии, а в перспективе также со стороны Беларуси и Украины, а также сомнений в статусе российской части Восточной Пруссии с Кенигсбергом.
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Все эти претензии могут эти из твоего списка писать в спортлото.
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Как знать. Вода камень точит. К развалу Рашки надо быть готовым. И забрать своё.
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Вам не кажется смешным говорить про развал Рашки, когда население Украины официально сокращается на 1 100 000 в год?
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Развал хоть и неминуем, к бабке не ходи, но я бы на месте мирового сообщества предложил такой вариант. Мировое сообщество всё же поможет , чтоб не стало ещё хуже им, но только в случае, если ближе Урала ни одной падлы даже с автоматом не было, не говоря о в/ч, и ракетах. Вот тогда помогут чтоб не больно рушилась.
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А что именно они не соблюли?
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основное-нерушимость послевоенных границ.
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чо,неграмотный?читать не умеешь?решение госдумы раиськи о вводе кацапских войск на территорию Украины.
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А куда их ввели кому принадлежало после войны?
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решение госдумы было?это прямое нарушение ялтинских договоренностей.не говоря уже обо всех иных договоренностях.
в гввге,думаю,разберутся...
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Это прямое нарушение всего, единственное что здесь не причём - "нерушимость послевоенных границ" Просто перед тем как вещать лозунги иногда стоит несколько секунд подумать.
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Было, но не послевоенных.
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а каких?все случилось после войны,неважно в каком году
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Бедные немцы Придётся им опять делится на ФРГ, ГЖР + 2 Берлина
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И уж конечно Ялтинские договорённости, которыми Сралин, Рузвельт и Черчиль поделили Европу здесь вдвойне не при чём
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а это потом обьяснят,когда рашка гикнется,надорвавшись усиленным надуванием щек Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас - Цензор.НЕТ 8721
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Потом я могу тебя не найти, поэтому поиздеваюсь сейчас
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неважно куда.это не единичный случай.важно ,что нарушили границы.
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Зайвий раз підтверджує слова Степана Андрійовича:
Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас - Цензор.НЕТ 8346
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видать єстонцы что то чувствуют...или даже знают....раз начинают подымать территориальные вопросы тартусского договора.
капля,как говорится,камень точит.
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Лизистрата
А вот уже бдительными российскими гражданами обнаружены и белорусские нацисты - не заставили себя долго ждать. По традиции русские патриоты уже готовы защищать несчастных притесняемых русскоговорящих белорусов от бульбафошыздов. Готовьтесь к новым санкциям, россияне.

Sergei Zaxarov

Удивительно другое - неотличимы, казалось бы, принципиально разные группировки свидомых из укры и Белоруссии. Калька просто - вас все регулярно путают. Может, вы вообще не украинцы и не белорусы, а отдельная вненациональная секта - нацисты? Похоже - так.
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я знову ж, в 3351-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Из той же серии.ШАМ. В Сирии уничтожены 5 членов русской спецбанды ФСБ 2 февраля в 16:51

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/02/118749/sham--v-sirii-unichtozheny-5-chlenov-russkoj-spetsbandy-fsb.shtml
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל




@herooftheday10


Вчера Алеппо, откуда пришла инфа про 4х рашистов #груз 200. Может они были в этой заптуренной толпе

https://twitter.com/i/status/1224024499861032960
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Интересно, рашинзы псковской и ленинградской областей будут против вхождения в состав Эстонии?
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ежели ватники таки попрут , в паРаше будет огненный ад… хотя безумная
вата в самом деле считает шо их с миру по нитке собранное
бурятское воинство будет останавливать орды
высокотехнологичных танков, роботов, вертолетов, самолетов и ракет. 3 (три) хвалёные парашские парадные арматы
в 4 ряда быстро закончатся и ежели война будет безъядерной,то на ней будет собран целый мир,
который затем для последующего дележа сраной паРаши соберётся в украинской Ялте на
конференции. Там будет Америка и Европа и Китай, который конечно быстро успеет приблизиться к Уральскому хребту. … ну или… все просто сдохнут
из-за мнимого вяличия одного потенциального покойника…ах
да- зато "можемповторители" ипаные улетят нах в рай и будут там петь : «велика раSSея, а атступать - некаму» .

Преобладающему
большинству людей конечно же хочется жить на этой интересной планете - Земля. И чтоб у
каждого она была своя , семья и земля
и чтоб каждому её хватало и чтоб каждый был хозяином у себя в своём доме. И приходить
друг к другу в гости только на чай, делиться опытом и воспоминаниями. Приходить.
Без оружия… Но, к сожалению, шестой год этот земной шарик трясёт, из-за сраного "бессмертия" одного
потенциального кремлёвского покойника.
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Вероятно, пыыыыылуууууаааас не знает, что основные положения современного международного права были сформулированы в ходе Ялтинской и Потсдамской конференций....
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