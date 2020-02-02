EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2834  76
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4334) Іран (478) компенсації (159) МАУ (135)

 Іран запропонував $80 тис. компенсації кожній родині загиблих в авіакатастрофі, але Україна вимагає збільшити суму, - Зеленський

Іран запропонував сім'ям українців, загиблих в авіакатастрофі літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", компенсацію у $80 тис.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі програмі "ТСН. Тиждень" у неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується іранської сторони, вони нам одразу запропонували $80 тис. кожній родині, за кожного постраждалого, за кожну жертву. Мені здається, що це зовсім не ті речі. Якщо жінка говорить: "А як моя дитина піде в інститут? У мене немає роботи. У мене був чоловік, тільки він один був годувальником". Тому $80 тис. - це дуже мало. Хоча я з вами повністю, на 100%, згоден, що людське життя не вимірюється жодними цифрами, жодними грошима. Але будемо тиснути, тиснути на більшу суму", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада просит МАУ ускорить выплату компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Иране, - глава МИД Шампань

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173314
 
   
 Топ коментарі
 
За збитий над ЧМ літак , Україна свого часу , виплатила Ізраїлю по мільйону за кожного загиблого ... це так , між іншим ..
 показати весь коментар
 
Разве он требует?
Это называется иначе - он торгуется
Где международная комиссия, где трибуна ООН и санкции, где "черные ящики"?!
 показати весь коментар
 
Порохоботы, это как понимать: правильно или неправильно требует Зе'?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікаво скільки наша влада дає сім'ям загиблих при виконанні службових обов'язків...
Просто, щоб порівняти...
 показати весь коментар
 
 
600 тис. грн. Це далеко не 80 тисяч доларів.
 показати весь коментар
 
 
ваша влада - ви з неї й питайте...
міністри старцюють... в першу чергу потрібно їм підвищити
 показати весь коментар
 
 
На виборах обов'язково спитаю за все... Як запитав і з попередньої...
А поки, що як заповідав дідусь петя, не розхитую будку...
 показати весь коментар
 
 
За ато за два тижні, за ліпєцк, за ленінську кузню, за торгівлю з окупантом, за долар по 30, за грановського, кононенка і свинарчуків, за синка учасника бойових дій на донбасі, за молодшого синка в футболці росія, за третє місце петра і 100 тисяч гектарів приватизованої Української землі, за браковані танки, за мальдіви під вигаданими прізвищами, за стакан з якого пєтя не злазить, за ціну на газ при власних родовищах, і за електрику при атомних станціях, що на експорт по 33 копійки кіловат продають... За ахметова і кучму що не в тюрмі І далі далі далі...
І я не малорос, я Українець... І рано чи пізно в моїй державі буде порядок.
 показати весь коментар
 
 
Спрашиватель с власти.
"Скажите а кто у нас новый голобородько?. За кого мне голосовать скажите в этот раз"
Вот и всё твое спрашивание с власти.
 показати весь коментар
 
 
Побачимо... У цього ще є шанси... Як не як ще чотири роки попереду...
І вам всім не надоїло у когось запитувати? Своя голова ні, не авторитет?
 показати весь коментар
 
 
дать ему еще 100 дней?так сам состаришься,раздавая соточки
 показати весь коментар
 
 
Про термін у 5 років не я придумав... Це Конституційні повноваження, а Конституція це основний закон...
Тому не сто днів, а рівно 5 років. А там побачимо.
 показати весь коментар
 
 
А ти знаєш, я не вірю тобі, що ти був на майдані, бо ти б тоді проросійську владу зеленського не підтримував би, а ось що ти був на антимайдані повірю.
 показати весь коментар
 
Зато очевидно, что твоя голова в авторитете у таёжносоюзников в лайкерах. На Майдане ты был, выходит, со стороны беркутни, которых твой Зелемойский отпустил.
 показати весь коментар
 
 
Я був з тої сторони яка петю копняками з трактора зганяла... І гучномовець його, йому ж в сраку б запихнув...
З тої сторони яка знала, що він яйценюк і клочко домовились майдан зливати з януковочом на зустрічі... Але Народ не дав...
Тому скільки б ти не тужився... Народ не дасть.
 показати весь коментар
 
Власник МАУ Каломойський вимагає більше.
 показати весь коментар
 
 
За збитий над ЧМ літак , Україна свого часу , виплатила Ізраїлю по мільйону за кожного загиблого ... це так , між іншим ..
 показати весь коментар
 
 
Аякже. А своїм українцям, які загинули в Скнилівській трагедії Україна виплатила від 10 тисяч гривень до 100 тисяч гривень і це всі виплати разом.
 показати весь коментар
 
 
именно...
80 тыс.дол это издевательство..... - цена авто премиум класса...
Иран вообще охренел....
Потом посмотрим сколько он выплатит гражданам Канады....
 показати весь коментар
 
 
В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по 200 тыс. долларов США за каждого погибшего - 7,8 млн долларов России и 7,5 млн долларов Израилю.[11][12][13].
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы, это как понимать: правильно или неправильно требует Зе'?
 показати весь коментар
 
 
Не порохобот... Але хотів би дізнатись скільки наша влада за загиблого воїна платить сім'ї?
 показати весь коментар
 
Ого... Боюсь запитати, шо ти таке і звідки виплило...
Я на двох майданах був від початку до кінця. А ти?)
 показати весь коментар
 
 
А я не був на Майданах. Я після Майдану в іншому місці був.
 показати весь коментар
 
 
Очевидно, малоросс, что был наблюдателем, думал, что халява привалит, всё сразу, и ничего не надо делать и при этом ты не заметил агрессию паРаши и разрушение экономики, в результате этой агрессии.
 показати весь коментар
 
 
По перше не агресію, а війну... У нас війна з парашою... Під час якої різного роду мальдівські мародерством займались...
 показати весь коментар
 
он гадю мертвечуковскую прикрывал...есть даже фотки
 показати весь коментар
 
 
Не буду відповідати...
Це дуже некоректне порівняння...
І я вам вірю, що ви не порохобот, тому не буду це вважати маніпуляцією...
 показати весь коментар
 
Чуєш Илько, ти мені поясни одне, ти був на Майдані, і зараз підтримуєш кого, зелених , чи кого?.
 показати весь коментар
 
 
4. Розміри одноразової допомоги не залежить від службового становища військовослужбовця і становить:
- у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - 609 тис. грн. (500-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством,у 2014 році - 1218 грн.).З 01.01.2020р. повинно бути 2102грн. х 500 = 1051000грн./25= 42040 дол.США (десь так)
 показати весь коментар
 
 
Разве он требует?
Это называется иначе - он торгуется
Где международная комиссия, где трибуна ООН и санкции, где "черные ящики"?!
 показати весь коментар
 
 
Это всё было бы логично, если бы Иран не признал вины и не принёс извинения. Я например, не помню, чтобы Кучму осуждали с трибун ООН и на Украину бы наложили санкции в своё время.
 показати весь коментар
 
 
щас пощитають,погодь.скорее всего малавата.
 показати весь коментар
 
 
знову будуть "зраду" розганяти - Зеленський написав цілком слушно , але все одно (для них) все не так ! Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский - Цензор.НЕТ 596
 показати весь коментар
 
 
А сколько Иран предложил за погибших канадцев?
 показати весь коментар
 
 
Наверное, то же, только в канадских долларах. А своим, наверное - в иранских. Хорошо хоть, что нашим - не в украинских. Іран запропонував $80 тис. компенсації кожній родині загиблих в авіакатастрофі, але Україна вимагає збільшити суму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5980
 показати весь коментар
 
 
Это трагедия. Вину Иран признал. Вина явная обстрел пассажирского самолета в столичном аэродроме. Торг здесь как говорится не уместен ( хотя деньгами это и не измерить) Но выплаты от Ирана должны быть на порядок выше, еще с одним "0", и это будет правильно.
 показати весь коментар
 
 
"11 июля 1988 года президент США Рональд Рейган заявил, что США предложит семьям погибших (но не правительству Ирана) компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности (ex gratia). При этом Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся, и частично возложил вину на правительство Ирана. В 1989 году было объявлено, что предлагаемая компенсация составит 250 000 долларов семьям работавших погибших и 100 000 долларов семьям иждивенцев"
 показати весь коментар
 
 
Компенсацию конечно нужно выплатить, но деньгами людей, погибших в этой авиакатастрофе, не вернешь.......
 показати весь коментар
 
 
...от у меня -- в простой автомобильной страховке, немецким по белому напысано:

100 миллионов евро, за и для каждого пострадавшего, но не больше 15 миллионо евро, за каждую персону.
...это простейшее шо есть -- дешевле не бывает -- 164 евр. в год. 28 процентный класс -- страховка коштує.

Всего, 80 штук доллярив за самолётного пасажира?

-- ...если Зеля возьмёт -- значит разборок не будет.

...а шо с Земным притяжением разбираться?
 показати весь коментар
 
 
Ну хоча б в гуманітарних питаннях намагається нагнати собі рейтингу
 показати весь коментар
 
Год назад, моя страховка составляла именно эту сумму. В этом- не знаю, наверное- то же самое.
 показати весь коментар
 
А скока выплатит беня Ведь он должен был их застраховать
 показати весь коментар
 
Наверняка страховые отмажутся в судах как от "форс-мажора".
 показати весь коментар
 
 
Обратите внимание на билет даже на автобус,в его стоимость входит и страховка пасажира,просто нам об этом не говорят и мы не знаем своих прав.
 показати весь коментар
 
А на какую сумму пасажиры были застрахованы авиокомпанией владельцем самолета?Что-то об этом в СМИ ни звука и на сколько был застрахован самолет?
 показати весь коментар
 
 
В данном случае компенсация от Ирана вообще никак не связана со страховкой - вещи параллельные и друг на друга никак не влияющие.
 показати весь коментар
 
 
Вполне согласен,и не должна быть связана из обещаным ЗЕ,а авиокомпанией должна быть выплачена в полной мере.Только вот Иран,нефтяная страна что-то маловато предложила тем более что страна виновница.
 показати весь коментар
 
Когда американский крейсер в 1988 году по ошибке сбил иранский пассажирский самолет, то "по условиям соглашения США должны были выплатить компенсацию в размере 131,8 млн долларов (включая 61,8 млн долларов наследникам 248 погибших, из расчёта 300 000 долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 000 за каждого иждивенца)".

Это при том, что там случай был куда менее вопиющий, чем сейчас. То есть, с учетом инфляции те 300 тыс. долларов теперь около 700 тыс. долларов если не миллион, и Иран виновен куда очевиднее - сбил гражданский самолет в собственно воздушном пространстве, когда он взлетал из иранского же аэропорта. По справедливости компенсация должна выражаться в миллионах за каждую трудоспособную жертву.

Посмотрим, как справится с этим украинская власть.
 показати весь коментар
 
 
На всякий случай вопрос- "Должны были" или "выплатили". И пруф, Билли, Нам нужны пруфы.
 показати весь коментар
 
См. Википедию. Выплатили, хотя изначально хотели меньше - был ещё суд в ООН.
 показати весь коментар
 
Точно. вывод - судились 8 лет и ,если экстраполировать сумму по инфляции, то 80 000 выглядят плевком.
 показати весь коментар
 
Назначить на доллар выше за любую особь высшего руководства Ирана плюс гражданство.Думаю в самом Иране найдется масса желающих.
 показати весь коментар
 
по конвенції має бути мінімум по 113тищ СПЗ, шо складає десь триста тищ баксів
 показати весь коментар
 
переговори сепаратні - кожна країна відстоює інтірєси своїх громадян. Українцям запропонували по 80 тищ. А канадійці затребують по кілька лімонів
 показати весь коментар
 
Визит Помпео и пустота внешней политики Зеленского - эксперт Февраль 2, 2020Без рубрикиКомментарии

Іран запропонував $80 тис. компенсації кожній родині загиблих в авіакатастрофі, але Україна вимагає збільшити суму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9187Приезд Майкла Помпео в Киев в очередной раз раскрыл инструментально-смысловую пустоту внешней политики Украины.
Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Украину, который состоялся 1 февраля, не принёс ничего нового. Честно говоря, изначально, я не хотел ничего писать об этом мероприятии. Однако, немного поразмыслив, я пришёл к выводу, что вот эта политическая «бесполезность» данного события всё-таки заслуживает небольшой, беглой зарисовки. Кроме того, об этом и так многие пишут, и удержаться от соблазна лечь в тёплую ванну информационно-медийного тренда уж очень тяжело.
Такие соображения излагает сегодня эксперт-международник из Украинского института будущего Илья Куса на страницах издания «Хвиля».
В тему - Помпео хочет заставить Зеленского выполнить «Минск» и помочь Трампу - политолог
Я не разделяю трепетно-жеманной нарочитости многих украинских наблюдателей, аналитиков и журналистов относительно важности самого визита как такового, количества произнесённых госсекретарём фраз о поддержке Украины или особенностях тайминга этого события.
Не нравятся мне и ядовито-кислотные комментарии на разных ток-шоу про «плохого Зе» и «хорошего Пэ» (и наоборот), имеющие яркий, неприкрытый политический окрас, характеризующие наш красочный национальный информационный фон. В подобных дискуссиях это несерьёзно, примитивно и крайне глупо. Я буду писать по существу, без дополнительных красок, со своей субъективной колокольни, и немного шире, чем обычно рассматривают этот визит.
Приезд Майкла Помпео в Киев в очередной раз раскрыл инструментально-смысловую пустоту внешней политики Украины. Выступая множество раз на различных образовательно-дискуссионных площадках, я часто обращался к теме нашей внешней политики и её основоположных вызовов. Так вот, визит Помпео вскрыл их все, и на этом примере можно чётко и ясно увидеть фундаментальные проблемы, просвечивающиеся сквозь пелену патетических, возбуждённых речей и спесивых общественно-политических обсуждений.
Проблемы такие: Не сформулированность нашего функционала;Неполноценность отношений;Закомплексованность информационно-идеологической среды.
Разумеется, мы можем остаться в пределах медийно-идеологической капсулы, и успокаивать себя тем, что визит Помпео сам по себе очень важный, несущий серьёзные дивиденды для Украины и дающий надежды на то, что период кризисных отношений Вашингтона и Киева окончен. В конце концов, именно так чаще всего и поступали представители нашего правящего политического класса, когда сталкивались с серьёзными препятствиями или тяжёлыми задачами на внешней арене. Вынужден разочаровать: это не так.
Каждая из вышеперечисленных проблем характеризует не только нынешние отношения Украины и США, но и в целом, нашу внешнюю политику. Каждая из этих проблем - это не продукт скандала вокруг телефонного звонка Зеленскому 25 июля или процедуры импичмента против Дональда Трампа. Это причины, по которым Украина оказалась в данной ситуации, и окажется ещё много раз не только на американском, но и на других направлениях, если не начнёт решать этот вопрос.
Отсутствие у Украины чёткого международного функционала, понятного внешним партнёрам, оставляет нашу политику не сформулированной, в первую очередь для нас самих. Проблема национального и локального самосознания и поиска себя у нас проявляется даже на бытовом уровне социального взаимодействия, что уж говорить об уровне государственной политики. Отсутствие понимания (а кроме него, ещё и осознания и осмысления) своего функционала ведёт к деградации государственного внешнеполитического мышления, отодвигая на второй план национальные интересы (которые не сформулированы в соответствии с этим самым функционалом), вместо которых вакуум на 100% заполняют интересы принимающих решения политических субъектов.
Речь Майкла Помпео на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским не отличалась ничем новым. Она была короткой, такой же стерильной и однотонной, как и все предыдущие годы до этого, с теми же фразами и идеологемами, что и пять последних лет: про Украину-форпост, свободу, демократию, коррупцию, Россию, санкции и военную помощь. И эта не так проблема администрации Дональда Трампа, как институциональное поражение Украины.
В тему - Помпео: «Украина - это нация с глубокой историей коррупции»
Безусловно, нынешняя команда президента США (да и он сам) не питает особенного интереса и симпатий к Украине. Неприятный для нас процесс импичмента предоставил множество информации об этом. Кроме того, в Белом Доме не считают, что это направление должно быть приоритетным. Торгово-экономический вес Украины, её инвестиционная привлекательность, политическая и идеологическая ценность остаются на слишком низком уровне, чтобы занять сколь-нибудь значимое место во внешнеполитической повестки Штатов и других глобальных игроков.
Однако стоит помнить, что внешняя политика формируется, среди прочего, на основе качества внешней коммуникации со страной-партнёром, которое создаёт определённое впечатление о ней. Украина не смогла наладить такую коммуникацию с внешним миром, чтобы создать о себе благоприятное впечатление, и продемонстрировала неспособность генерировать смысловые блоки и идеологические концепты, позволяющее удерживать внимание внешних игроков и объясняющее им ценность Украины как партнёра (а не как буфера, территории и груши для битья).
Поэтому, симптоматично, что на шестом году войны, лидеры США и Украины разговаривают на том же языке и теми же заезженными фразами, что и в 2014 году. Не смогла Украина создать стабильный, понятный функционал, подобно тому, что выковала после 1989 года Польша на основе доктринального сплава идей Дмовского-Пилсудского, взяв курс на проамериканский евро-атлантизм с ярко выраженной функцией противодействия России и Германии.
Выступление Владимира Зеленского на пресс-конференции мне не понравилось. Оно характеризует вторую проблему в наших отношениях с США. Возможно, она гораздо глубже и сложнее первой. Украинцы - крайне закомплексованная нация, особенно, когда речь заходит о международных отношениях на глобальном уровне. Нерешительная, местами робкая и почтенно-подобострастная речь президента Украины, пронизанная благоговением перед американским госсекретарём, вызывала чувство нерешительности и неопределённости. Наша внешняя политика по отношению к США поглощена идеологическими предубеждениями, размывающими любые попытки рационализации этого сотрудничества. И я сейчас вовсе не о том, что отношения с США - это плохо. Нет, конечно. Просто важен характер этих отношений.
В тему - Откровенное угодничество Зеленского перед Трампом - унижение для Украины, - «Зеркало недели»
Слова Зеленского о том, что импичмент в США никак не повлиял на «тёплые и дружественные отношения двух стран» скорее свидетельствует об оторванности его команды от оперативной реальности. Токсичность Украины для США в связи со скандалом вокруг импичмента выросла в разы. Это видно и по официальным заявлениям американских политиков, и по комментариям Трампа, и по свидетельствам в Палате представителей и Сенате.
А готовность президента Украины, по его словам, «хоть завтра» бежать в Вашингтон по приглашению Трампа выглядит унизительно и странно. Майкл Помпео ушёл от ответа журналистов касательно возможной даты приезда Зеленского в Белый Дом. Не стал он отвечать и о том, является ли игра на стороне Трампа против его политических оппонентов всё ещё условием для приезда Зеленского. Всё это наводит на мысль, что администрация Белого Дома продолжает рассматривать Украину лишь как источник скандальной информации, которую всё ещё можно выкачать из Киева в угоду узких политических интересов одной стороны на выборах. А значит, мы всё ещё заложники американской внутренней политики.
Надежда Зеленского на «более активное участие США в де-оккупации Крыма и разрешении конфликта на Донбассе», его призывы назначить нового спецпредставителя США по украинскому направлению (то есть, очередного куратора) ещё больше усиливают чувство безнадёжной неуверенности и стратегического тупика Офиса Президента.
Приглашать внешнего игрока (тем более, такого крупного) для участия в урегулировании вопросов, касающихся национальной безопасности
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору