 Іран запропонував $80 тис. компенсації кожній родині загиблих в авіакатастрофі, але Україна вимагає збільшити суму, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі програмі "ТСН. Тиждень" у неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується іранської сторони, вони нам одразу запропонували $80 тис. кожній родині, за кожного постраждалого, за кожну жертву. Мені здається, що це зовсім не ті речі. Якщо жінка говорить: "А як моя дитина піде в інститут? У мене немає роботи. У мене був чоловік, тільки він один був годувальником". Тому $80 тис. - це дуже мало. Хоча я з вами повністю, на 100%, згоден, що людське життя не вимірюється жодними цифрами, жодними грошима. Але будемо тиснути, тиснути на більшу суму", - сказав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Просто, щоб порівняти...
міністри старцюють... в першу чергу потрібно їм підвищити
А поки, що як заповідав дідусь петя, не розхитую будку...
І я не малорос, я Українець... І рано чи пізно в моїй державі буде порядок.
"Скажите а кто у нас новый голобородько?. За кого мне голосовать скажите в этот раз"
Вот и всё твое спрашивание с власти.
І вам всім не надоїло у когось запитувати? Своя голова ні, не авторитет?
Тому не сто днів, а рівно 5 років. А там побачимо.
З тої сторони яка знала, що він яйценюк і клочко домовились майдан зливати з януковочом на зустрічі... Але Народ не дав...
Тому скільки б ти не тужився... Народ не дасть.
80 тыс.дол это издевательство..... - цена авто премиум класса...
Иран вообще охренел....
Потом посмотрим сколько он выплатит гражданам Канады....
Авіакатастрофа над Чорним морем. Чи прикрив Кучма Путіна 15 років тому?
Я на двох майданах був від початку до кінця. А ти?)
Це дуже некоректне порівняння...
І я вам вірю, що ви не порохобот, тому не буду це вважати маніпуляцією...
- у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - 609 тис. грн. (500-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством,у 2014 році - 1218 грн.).З 01.01.2020р. повинно бути 2102грн. х 500 = 1051000грн./25= 42040 дол.США (десь так)
Это называется иначе - он торгуется
Где международная комиссия, где трибуна ООН и санкции, где "черные ящики"?!
100 миллионов евро, за и для каждого пострадавшего, но не больше 15 миллионо евро, за каждую персону.
...это простейшее шо есть -- дешевле не бывает -- 164 евр. в год. 28 процентный класс -- страховка коштує.
Всего, 80 штук доллярив за самолётного пасажира?
-- ...если Зеля возьмёт -- значит разборок не будет.
...а шо с Земным притяжением разбираться?
Это при том, что там случай был куда менее вопиющий, чем сейчас. То есть, с учетом инфляции те 300 тыс. долларов теперь около 700 тыс. долларов если не миллион, и Иран виновен куда очевиднее - сбил гражданский самолет в собственно воздушном пространстве, когда он взлетал из иранского же аэропорта. По справедливости компенсация должна выражаться в миллионах за каждую трудоспособную жертву.
Посмотрим, как справится с этим украинская власть.
Приезд Майкла Помпео в Киев в очередной раз раскрыл инструментально-смысловую пустоту внешней политики Украины.
Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Украину, который состоялся 1 февраля, не принёс ничего нового. Честно говоря, изначально, я не хотел ничего писать об этом мероприятии. Однако, немного поразмыслив, я пришёл к выводу, что вот эта политическая «бесполезность» данного события всё-таки заслуживает небольшой, беглой зарисовки. Кроме того, об этом и так многие пишут, и удержаться от соблазна лечь в тёплую ванну информационно-медийного тренда уж очень тяжело.
Такие соображения излагает сегодня эксперт-международник из Украинского института будущего Илья Куса на страницах издания «Хвиля».
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Я не разделяю трепетно-жеманной нарочитости многих украинских наблюдателей, аналитиков и журналистов относительно важности самого визита как такового, количества произнесённых госсекретарём фраз о поддержке Украины или особенностях тайминга этого события.
Не нравятся мне и ядовито-кислотные комментарии на разных ток-шоу про «плохого Зе» и «хорошего Пэ» (и наоборот), имеющие яркий, неприкрытый политический окрас, характеризующие наш красочный национальный информационный фон. В подобных дискуссиях это несерьёзно, примитивно и крайне глупо. Я буду писать по существу, без дополнительных красок, со своей субъективной колокольни, и немного шире, чем обычно рассматривают этот визит.
Приезд Майкла Помпео в Киев в очередной раз раскрыл инструментально-смысловую пустоту внешней политики Украины. Выступая множество раз на различных образовательно-дискуссионных площадках, я часто обращался к теме нашей внешней политики и её основоположных вызовов. Так вот, визит Помпео вскрыл их все, и на этом примере можно чётко и ясно увидеть фундаментальные проблемы, просвечивающиеся сквозь пелену патетических, возбуждённых речей и спесивых общественно-политических обсуждений.
Проблемы такие: Не сформулированность нашего функционала;Неполноценность отношений;Закомплексованность информационно-идеологической среды.
Разумеется, мы можем остаться в пределах медийно-идеологической капсулы, и успокаивать себя тем, что визит Помпео сам по себе очень важный, несущий серьёзные дивиденды для Украины и дающий надежды на то, что период кризисных отношений Вашингтона и Киева окончен. В конце концов, именно так чаще всего и поступали представители нашего правящего политического класса, когда сталкивались с серьёзными препятствиями или тяжёлыми задачами на внешней арене. Вынужден разочаровать: это не так.
Каждая из вышеперечисленных проблем характеризует не только нынешние отношения Украины и США, но и в целом, нашу внешнюю политику. Каждая из этих проблем - это не продукт скандала вокруг телефонного звонка Зеленскому 25 июля или процедуры импичмента против Дональда Трампа. Это причины, по которым Украина оказалась в данной ситуации, и окажется ещё много раз не только на американском, но и на других направлениях, если не начнёт решать этот вопрос.
Отсутствие у Украины чёткого международного функционала, понятного внешним партнёрам, оставляет нашу политику не сформулированной, в первую очередь для нас самих. Проблема национального и локального самосознания и поиска себя у нас проявляется даже на бытовом уровне социального взаимодействия, что уж говорить об уровне государственной политики. Отсутствие понимания (а кроме него, ещё и осознания и осмысления) своего функционала ведёт к деградации государственного внешнеполитического мышления, отодвигая на второй план национальные интересы (которые не сформулированы в соответствии с этим самым функционалом), вместо которых вакуум на 100% заполняют интересы принимающих решения политических субъектов.
Речь Майкла Помпео на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским не отличалась ничем новым. Она была короткой, такой же стерильной и однотонной, как и все предыдущие годы до этого, с теми же фразами и идеологемами, что и пять последних лет: про Украину-форпост, свободу, демократию, коррупцию, Россию, санкции и военную помощь. И эта не так проблема администрации Дональда Трампа, как институциональное поражение Украины.
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Безусловно, нынешняя команда президента США (да и он сам) не питает особенного интереса и симпатий к Украине. Неприятный для нас процесс импичмента предоставил множество информации об этом. Кроме того, в Белом Доме не считают, что это направление должно быть приоритетным. Торгово-экономический вес Украины, её инвестиционная привлекательность, политическая и идеологическая ценность остаются на слишком низком уровне, чтобы занять сколь-нибудь значимое место во внешнеполитической повестки Штатов и других глобальных игроков.
Однако стоит помнить, что внешняя политика формируется, среди прочего, на основе качества внешней коммуникации со страной-партнёром, которое создаёт определённое впечатление о ней. Украина не смогла наладить такую коммуникацию с внешним миром, чтобы создать о себе благоприятное впечатление, и продемонстрировала неспособность генерировать смысловые блоки и идеологические концепты, позволяющее удерживать внимание внешних игроков и объясняющее им ценность Украины как партнёра (а не как буфера, территории и груши для битья).
Поэтому, симптоматично, что на шестом году войны, лидеры США и Украины разговаривают на том же языке и теми же заезженными фразами, что и в 2014 году. Не смогла Украина создать стабильный, понятный функционал, подобно тому, что выковала после 1989 года Польша на основе доктринального сплава идей Дмовского-Пилсудского, взяв курс на проамериканский евро-атлантизм с ярко выраженной функцией противодействия России и Германии.
Выступление Владимира Зеленского на пресс-конференции мне не понравилось. Оно характеризует вторую проблему в наших отношениях с США. Возможно, она гораздо глубже и сложнее первой. Украинцы - крайне закомплексованная нация, особенно, когда речь заходит о международных отношениях на глобальном уровне. Нерешительная, местами робкая и почтенно-подобострастная речь президента Украины, пронизанная благоговением перед американским госсекретарём, вызывала чувство нерешительности и неопределённости. Наша внешняя политика по отношению к США поглощена идеологическими предубеждениями, размывающими любые попытки рационализации этого сотрудничества. И я сейчас вовсе не о том, что отношения с США - это плохо. Нет, конечно. Просто важен характер этих отношений.
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Слова Зеленского о том, что импичмент в США никак не повлиял на «тёплые и дружественные отношения двух стран» скорее свидетельствует об оторванности его команды от оперативной реальности. Токсичность Украины для США в связи со скандалом вокруг импичмента выросла в разы. Это видно и по официальным заявлениям американских политиков, и по комментариям Трампа, и по свидетельствам в Палате представителей и Сенате.
А готовность президента Украины, по его словам, «хоть завтра» бежать в Вашингтон по приглашению Трампа выглядит унизительно и странно. Майкл Помпео ушёл от ответа журналистов касательно возможной даты приезда Зеленского в Белый Дом. Не стал он отвечать и о том, является ли игра на стороне Трампа против его политических оппонентов всё ещё условием для приезда Зеленского. Всё это наводит на мысль, что администрация Белого Дома продолжает рассматривать Украину лишь как источник скандальной информации, которую всё ещё можно выкачать из Киева в угоду узких политических интересов одной стороны на выборах. А значит, мы всё ещё заложники американской внутренней политики.
Надежда Зеленского на «более активное участие США в де-оккупации Крыма и разрешении конфликта на Донбассе», его призывы назначить нового спецпредставителя США по украинскому направлению (то есть, очередного куратора) ещё больше усиливают чувство безнадёжной неуверенности и стратегического тупика Офиса Президента.
Приглашать внешнего игрока (тем более, такого крупного) для участия в урегулировании вопросов, касающихся национальной безопасности