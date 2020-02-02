 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Це найгірший результат за останні 10 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Востаннє така ж ситуація була у 2010 році. Тоді українці провалили юніорський чемпіонат світу у шведському Торсбі.
Останню можливість вибороти медаль у Ленцергайді втратила в неділю, 2 лютого, Катерина Бех. Вона в гонці переслідування стартувала 16-ю (програвала призовій трійці менше хвилини) і фінішувала 11-ю, припустившись чотирьох промахів і програвши чемпіонці понад 2 хвилини.
Нагадаємо, дорослий чемпіонат світу з біатлону стартує 13 лютого в італійській Антерсельві.
ШАРИЙ - ПОДОНОК ПРОПЛАЧЕННЫЙ ПУТИНЫМ,А ТЫ ПРОПЛАЧЕНЫЙ - ВОРОМ НА КРОВИ!!!!
А кто за нашу сборную по биатлону что скажет?
Они такая же вата, как боксеры или нет?
путин покорил Европу - ему везде рады...
выдадут вас назад как отступную....
Третьими на турнире стали спортсмены из Германии.
-- Моя девятилетняя Конфета, заняла почётное 2 Место!
В Сирии уничтожены 5 членов русской спецбанды ФСБ
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/02/118749/sham--v-sirii-unichtozheny-5-chlenov-russkoj-spetsbandy-fsb.shtml
JaziraNews
@MJazira3
·35 мин
Зa пocлeдниe 72 чaca нa фpoнтax югa пp. Идлиб и пp. Aлeппo в xoдe бoeв c повстанцами уничтoжeны 170 тeppopиcтoв Acaдa, в тoм чиcлe:
@MJazira3
Придури, которые выше отписались, вы, мля, и в остальных темах такие икспэрды?
ЦН, не ставь такие новости!
Взял и вскрыл всех ботовских чепуршил
Я думал, что вам больше платят