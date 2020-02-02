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Все про:біатлон (59) спорт (797)

 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

У швейцарському Ленцергайді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону. Збірна України не виборола на чемпіонаті жодної медалі.

Це найгірший результат за останні 10 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Востаннє така ж ситуація була у 2010 році. Тоді українці провалили юніорський чемпіонат світу у шведському Торсбі.

Останню можливість вибороти медаль у Ленцергайді втратила в неділю, 2 лютого, Катерина Бех. Вона в гонці переслідування стартувала 16-ю (програвала призовій трійці менше хвилини) і фінішувала 11-ю, припустившись чотирьох промахів і програвши чемпіонці понад 2 хвилини.

Дивіться також: Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. ФОТО

Нагадаємо, дорослий чемпіонат світу з біатлону стартує 13 лютого в італійській Антерсельві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173312
 
 
 Топ коментарі
 
Це Порошенко винуватий, бо досі краде мозок чесних зебілів.🐸
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мне больше нравилась шЮтка, что он по ночам цифры в платёжках исправляет
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Це не жарт, а правда. Багато хто бачив як Порох прилітав на безпілотнику з ксерокси і принтером та передруковував квитанції.😟
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Це Порошенко винуватий, бо досі краде мозок чесних зебілів.🐸
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мне больше нравилась шЮтка, что он по ночам цифры в платёжках исправляет
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Це не жарт, а правда. Багато хто бачив як Порох прилітав на безпілотнику з ксерокси і принтером та передруковував квитанції.😟
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Мне тоже Порошенко платежку напечатал что за тепло я на 20% больше заплачу чекм в декабре 2118 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 7056
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Так теплее же и газ подешевел(в мире). Они там вообще офонарели видать.
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Порошенко родил зеленского, зе сноу,это его внебрачный сын которого он родил ( высрал) пхая своим пейсатым лицемерием в очко(коломойшу) псевдореформ.Это просто жооооопааааа
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Ошибаешься, зебила и весь его 95 квартально-сортирный юмор родили такие как ты и вам подобные 73% "умного" нарида Украины.
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Да, барыга вынуватый. Не обозналась ты солдатка.
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Нет, это случилось в 2020 году, а не в предыдущий 5летний срок, период становления этих юниоров- однозначно виноват Зеленский!
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Все нормально-в футболе наверстаем.,Ну или в хоккее.
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Это потому, что последние пять лет пэтросыньоносый забил на молодежный спорт
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а я думаю, що це сталося, коли віслюк сказав, что надо просто пєрєстать стрєлять
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Спробуйте ще раз прочитати. Вдумайтесь, щоб не виглядати так жалюгідно. "Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону"
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ему платят не за то, что бы оно думало, а за то чтобы оно везде Порошенко обгавкивало.
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Твой вор-порох после этого сообщеня -всрався,трусливая гнида-вор!
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документы давай, где есть подтверждение, что Порошенко вор.
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Баба лєна, ти виглядаєш дурненькою, ти випадково не за шарія?
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Ты паламарчук-гнилой пацан,это не с твоим интеллектом говорить обо мне,ты хуже шария,
ШАРИЙ - ПОДОНОК ПРОПЛАЧЕННЫЙ ПУТИНЫМ,А ТЫ ПРОПЛАЧЕНЫЙ - ВОРОМ НА КРОВИ!!!!
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Не підгорай бабцю, зєлі буде капець, Порох буде сьомим президентом, а ти на росії в своїх братушек.
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Та канєшно! щоб до такого "інтелекту" опуститися, треба з високого дуба вниз головою впасти.
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"литвин", а вы не путаете золото с бронзой?
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Какой биатлон? Страна в жопу летит, а они на лыжах катаются...
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Никто тебе не мешал на биатлон идти, теперь лети в жопу а они катаются
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Тренеров в отставку! Пусть селедку на базар идут продавать! имхо!
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И не удивительно. В биатлоне IQ нужно высокий иметь.
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Вы думаете, что зебилы и туда квартальных пристроили?! Тогда да, с ай кью там бяда...(
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главное не результат, а участие... Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6389
А кто за нашу сборную по биатлону что скажет?
Они такая же вата, как боксеры или нет?
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Из всех постсоветских республик дела пошли в гору только в тех, где закрыли филиалы КГБ,обнародовали всех, кто в нём состоял,и запретили им на 20 лет занимать любые чиновничьи посты.Это:Литва, Латвия и Эстония.
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Liberian - скоро Back in the USSR....

путин покорил Европу - ему везде рады...
выдадут вас назад как отступную....
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Ну не знаю- россияне и норвежцы разделили первое место в общем зачете.
Третьими на турнире стали спортсмены из Германии.
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французів немає? Це взагалі велика біатлона четвірка: Росія, Норвегія, Німеччина та Франція. Час від часу туди потрапляють інші, найчастіше італійці.
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у Франции есть Фуркад, он ещё долго будет делать "кассу" Франции.
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Мартен вже старіє та і норвезької молоді там достаньо. А загалом росіяни можуть здутись, бо в них проблема з пігулками частенько, а от з іншими, то вони навпаки вміють виховувати молодь до зірок і Фуркад тому підтвердження. Він на молодіжному чемпіонаті навіть в топ-десять не входив, а тепер суперзірка, чемпіон світу, Олімпійський чемпіон, володар Кришталевого кубку.
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Точно ? Дивно..... бо я вважав що інше він зробив.
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тренировался на лыжах, а султан откинул коньки... Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 3923
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увидеть такое на лыжах в Омане... так что вполне возможно.
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В Омане такое, как раз не сложно увидеть. В ОАЭ, например, есть горнолыжный курорт, а вот в Украине этой зимой с лыжами проблемы. https://www.youtube.com/watch?v=Wrse1ENEHeM
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Что в ОАЭ есть гостиница с горкой, где можно покататься, еще несколько лет назад знал. В Омане про такое не слышал.
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Сёня в Минске был Чемпионат по чирлидингу, следи мелюзги всякой... -- но их там так гоняют, шо я б давно умер... -- не успев вспотеть, даже ... *)

-- Моя девятилетняя Конфета, заняла почётное 2 Место!

Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6951
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Судя по последним скандалам - не удивительно. Всем чинушам насрать на спорт и спортсменов. Им только активы и бабло важны.
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Есть и хорошие новости:

В Сирии уничтожены 5 членов русской спецбанды ФСБ

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/02/118749/sham--v-sirii-unichtozheny-5-chlenov-russkoj-spetsbandy-fsb.shtml
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JaziraNews





@MJazira3

·35 мин

Зa пocлeдниe 72 чaca нa фpoнтax югa пp. Идлиб и пp. Aлeппo в xoдe бoeв c повстанцами уничтoжeны 170 тeppopиcтoв Acaдa, в тoм чиcлe:
@MJazira3

Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 2878
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Как это не печально, но небратья завоевали девять медалей (5 золотых, 3 серебряных и одна бронзовая награда) на чемпионате мира среди юношей и юниоров и разделила первое место в медальном зачете с норвежцами....
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Какая трагедия и как Украина это переживет.
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Ипать копать Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6141 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6141
Придури, которые выше отписались, вы, мля, и в остальных темах такие икспэрды? Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6141 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6141 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6141
ЦН, не ставь такие новости!
Взял и вскрыл всех ботовских чепуршил Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 3354
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Серьёзно?
Я думал, что вам больше платят
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Новость, может быть, и не такая уж важная.... Дело здесь в другом.... Если страна деградирует, это проявляется буквально во всем...
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Да кому нужен этот биатлон. Украинцев кроме футбола ничего не интересует. Был бокс, но там все пали жертвами коронаватного вируса.
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Жаль конечно.......🙁, НО не нужно отчаиваться.......
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Согласен, отчаиваться не следует.... Просто пора к этому привыкать и воспринимать как должное....
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зато на чемпионате по поеданию сала или скачкам в высоту первыетри места гарантированно были бы завоеваны украиной
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А вдруг "компенсация" за договорной проигрыш намного больше призовых ?
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Да в Украине снега то нема а по болоте транироваться как-то не очень,и идти туда где есть снег денег нема.Вон депутатам уже бюджета на зарплаты не хватает.Даже министр молодежи и спорда вынужден выбивать себе доплаты на оздоровление.
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