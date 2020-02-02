 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Це найгірший результат за останні 10 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Востаннє така ж ситуація була у 2010 році. Тоді українці провалили юніорський чемпіонат світу у шведському Торсбі.

Останню можливість вибороти медаль у Ленцергайді втратила в неділю, 2 лютого, Катерина Бех. Вона в гонці переслідування стартувала 16-ю (програвала призовій трійці менше хвилини) і фінішувала 11-ю, припустившись чотирьох промахів і програвши чемпіонці понад 2 хвилини.

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Нагадаємо, дорослий чемпіонат світу з біатлону стартує 13 лютого в італійській Антерсельві.