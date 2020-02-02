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 Від початку доби на Донбасі поранень зазнали три воїни ОС, ворог відкривав вогонь 11 разів, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі відкривав вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Пісків (із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), а також неподалік Лебединського (9 пострілів із станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї) і Василівки (з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано чотири обстріли в районі Луганського (34 міни з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), двічі - поблизу Кримського (25 мін із 82-мм міномета, а також з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), поруч із Новотошківським (6 мін із міномета калібру 120 мм).

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"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Сьогодні, 2 лютого, унаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового ураження", - інформують у пресцентрі.

Нагадаємо, 1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один зазнав поранення. Крім того, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173308
 
 
 Топ коментарі
 
ЗеДятлы, скажите, а почему этот "доблестный" говнокомандующий, не рассказывает, что парашники с предателями заняли те позиции, которые оставили ВСУ в ходе инициированного им вонючего разведения?
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Бо він і надалі планує ці розведення, а по факту приниження української держави, війська та здачу територій ворогові.
Зараз почнеться масована агітація за мир та дружбу з рашкою.
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ЗеДятлы, скажите, а почему этот "доблестный" говнокомандующий, не рассказывает, что парашники с предателями заняли те позиции, которые оставили ВСУ в ходе инициированного им вонючего разведения?
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Бо він і надалі планує ці розведення, а по факту приниження української держави, війська та здачу територій ворогові.
Зараз почнеться масована агітація за мир та дружбу з рашкою.
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Щось змінилось. В офіційних заявах почали фігурувати "російські окупаційні війська" замість "незаконних формувань" і "бойовиків".
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Я не звернула уваги, дійсно, так і є..
А ви уважний до деталей.
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Оце не стріляють - так не стріляють ...
зе-виродкам все вернеться.

Одужання пораненим воїнам.
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Нажива любит разведение . А расплачиваются своим здоровьем и жизнями украинские воины .
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что такое - боевое поражение?
найскорішого одужання і швидкого відновлення, українським соколам ясним...
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Одужання українським воїнам і терпіння, бо народ з часом знайде сили і впорядкує українську державу.
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Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Від початку доби на Донбасі поранень зазнали три воїни ОС, ворог відкривав вогонь 11 разів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 921
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