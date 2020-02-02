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 Політика України
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Все про:Порошенко (8222) Росія (15423) Донбас (13194) Європейська Солідарність (236)

 За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко

Збройні сили України, які було створено практично з нуля, змусили країну-агресора платити високу ціну за розв'язану війну на Донбасі.

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю головному редактору видання Euractiv Георгію Готєву, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Коли мене було обрано президентом, то в Україні взагалі не було армії. Сьогодні ми маємо одну з найефективніших та одну з найдосвідченіших армій Європи, і ми витрачаємо більше 6% нашого ВВП на розвиток сектора. І результати цього Путін чітко розуміє, але, безумовно, нам дуже важко боротися проти найбільшої військової машини Європи", - зауважив Петро Порошенко.

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"Зараз ми демонструємо, що Путін платить набагато вищу ціну за прийняття рішення продовжити наступальну операцію на Донбасі", - наголосив Порошенко.

"Зараз надзвичайно важливо, що увесь світ розуміє, що це російська агресія проти суверенної та незалежної держави. Росія також втрачає тисячі своїх солдатів на українському полі бою, і до цієї ситуації, безумовно, Путін не готовий, оскільки це небезпечно для стабільності всередині РФ", - переконаний п‘ятий президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173307
 
   
 Топ коментарі
 
Нічого...
Зебіли шувидко все понищать. Пуйлу полегшає.
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да он то в курсе что он уже не президент но все равно зебилам в штаны срет
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ВИнторогий мокша так уже 10 месяцев твоя сепарская банда при власти ..или ты до усрачки ещё 5 лет за Петю будешь вспоминать. А шо тогда твой кловун делает, и когда конец эпохи бедности будет???
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Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?

А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
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Смотрю как лахтинские боты за пороха жопу рвут. Ржу не могу.
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ну так ми ж не рівня твоїм патріотам, таким як макс бужанський, пудель скоростний, портнов, та інші любітєлі рашки. брагару передай привіт!
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+1. ЗЕбил в ЗЕкоманде которого одна откровкнная сепарня и враги Украины закудахтал про патриотизм..Давно не банили наверно этого сепара прокацапского Ринат Амедов
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Єлажєв, пам'ятаєш як я сказав що комуняцьку та сєпарську шваль ганяти буду?
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Армию воно построило, пять лет обосцанными штанами протрусил и вконце всрався...
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Давно не чули. За 5 лет уже столько лапши от свиночола наслушались, но ему все мало. Ото послухайте шо оно думает. Тьху, гадость какая.
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а сколько поросенко наворовал миллионов и вывел в офшоры за эти 5 лет? пусть расскажет..
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А не твои любимые Зеля и Рябошапка должны это рассказывать?!
Как там, "весна пришла, всех посадили"?!
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в отличие от тебя, не зеля, ни вальцман не являются моими кумирами))
один мародерище, второй - голобородько))
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Навіщо "одна з найсильніших армій" сидить в окопах і не забирає назад донбас?..Причина одна - Пороха копнули з главнокомандующего і прото нікому лічним прімєром повєсті в бой ету найсильнішу армію...
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Оно только в обход через Мальдивы! Стратех!
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После публикаций Петра Алексеевича Порошенко у рашистских крыс аж подгорает. У зеБилов, кстати, тоже. Хотя какая между ними разница?
Хороший президент, пусть один срок отдохнет, сил наберется.
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Вот про один срок - ты здесь прав, дядя! Скорее бы. Да с конфискацией!
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уймись - не за что. труба чуть яйца не потерял, так хотел выслужиться. и хрен! развели тебя, зяблик.
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Ты все ждешь посадки Пороха? Ой д-и-б-и-л! Как можно быть таким тупорылым? Вот объясни, КАК?
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Илловайский и Дебальцевский Главнокомандующий вешает лапшу своим соевым сектантам
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За п'ять років, соєвий барига, став найефективнішим корупціонером, гребе все що бачить, і українське військо оббирає, давно його чекають нари з конфіскацією.
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Ого як регіоналів та сєпарів плющить. Бідні аж захлинаються від злості. За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 506
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Так сколько же можно эту несусветнюю брехню терпеть?! Тут самый флегматичный пофигист закипит. От такой хуцпы! Армию оно создало...
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Ну розкажи яка армія була в 2014 і яка зараз. Ти ж військовослужбовець? Від самого початку служиш, мій Герою?
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шо ти від уклоніста хочеш? воно спєц відмазуватися тільки.
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Пети иди нахрен, толку от армии если ссышь ответить на агрессию. Даже во время откровенного вторжения ты принимал парады в Киеве а не спасал положение в котлах, я уже молчу что ты зассал обьявить войну.
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І тільки те що Порошенко не оголосив РФ війну не дало тобі знайти де саме військомат? За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 299
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на и тебе на рюмку стекломоя
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АНТИ-КОЛОРАДОС про подписанный контракт США И ПОЛЬША самолетов 5поколения

https://youtu.be/rPXRGRKjILU
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поляки не простили кацапам сбитый самолет с политической польской элитой
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если б не простили, сделали б тоже самое..а так...пустое пускание пузырей..
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"Когда я был избран президентом, то в Украине вообще не должно было быть армии. Но она вопреки мне, появилась"- подчеркнул Пётр Порошенко.
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коли вже це с(в)иняче рило заткне пельку? Погони з плечей сповзли в сраку і печуть хряку, от воно і кувікає як недорізане
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Петя, ты - политический труп. То, что ты не сидишь - наша общая беда. Ты себя уже показал, результаты выборов - оценка твоей эффективности. Меня оскорбляет то, что мне приходится натыкаться на твои высеры.
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угораю читать каменты....

одни топят за бездаря порошенко, который профукал все в рекордно короткие сроки - другие за марионетку зеленского, который профукает оставшееся еще быстрее...
Или - или....
Холопы которым нужен всегда хозяин...
Извините...
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задание ему такое ставили, из мацквы! верховный правитель всея-всея куйло 1,5 метровый!
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Ну ничего, вот Бубочка придёт к власти, и война сразу прекратится.
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ну и гнида этот пэдро!
да, армия стала получше, чем была до начала войны с кацапами! НО!

1. Во многом это заслуга добровольцев в добробатах и волонтеров!
2. При открытой агрессии завтра со стороны кацапстана сколько дней продержится эта эффективная армия, созданная пэдро???

ублюдок. ни стыда ни совести!
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Тётя Роза
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Если вы продадите собаку, чтобы заплатить за газ,
как советует вам депутат от Слуги Народа,
вам не нужно будет строить для неё будку,
как в своё время требовал от вас Порошенко.
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Интересно чего этот боров гавкает? Неужели он надеется что будет еще у руля?на счет армии он же с ющем ее и распродал в 2005 лично видел своими глазами как военное оборудование завозили на разборку и золотишко вымывали
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Первый тур выборов президента 2014:
Порошенко 54.7%
Первый тур 2019:
Порошенко 15.95%

Ну от хоть хтось йому поясніть що все не так як він каже, він живе в іншій реальності.
Україна за 5 років втратила 7-8 мільйонів людей і це лише приблизний мінімум.
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прошу любить и жаловать -просто святой петя, царь гаоактики и апмератор вселенной
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ст.10 нужно привести в соответствие с международными нормами, а выпячивать один иностранный изык над другими такими же, не есть правильно.... хочешь изучать изыки иностранные, покупай, арендуй или строй школу, согласовывай учебные программы, плати коммуналку, налоги, учителей нанимай и вперед!..китайский скоро в приоритете станет в районах будующего ареала обитания, заполонивших Европу под видом "асвабадителей" ее от, то ли фошизма, то ли нацизма, то ли патриотизма, толи еще х.з. от чего, а по факту оккупировавшей ее на долгие десятилетия не самыми лучшими нащадками осколков Орды болотной.... За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3761...
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В Украине вымираты каждые сутки 638 человек. Это сравнимо с интенсивными боями на фронте.
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..... Порох красава .! Что не скажет , вата тут - аж мигом загорается . А вой её , аж на соседних ветках слышно . .
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