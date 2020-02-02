 За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю головному редактору видання Euractiv Георгію Готєву, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Коли мене було обрано президентом, то в Україні взагалі не було армії. Сьогодні ми маємо одну з найефективніших та одну з найдосвідченіших армій Європи, і ми витрачаємо більше 6% нашого ВВП на розвиток сектора. І результати цього Путін чітко розуміє, але, безумовно, нам дуже важко боротися проти найбільшої військової машини Європи", - зауважив Петро Порошенко.
"Зараз ми демонструємо, що Путін платить набагато вищу ціну за прийняття рішення продовжити наступальну операцію на Донбасі", - наголосив Порошенко.
"Зараз надзвичайно важливо, що увесь світ розуміє, що це російська агресія проти суверенної та незалежної держави. Росія також втрачає тисячі своїх солдатів на українському полі бою, і до цієї ситуації, безумовно, Путін не готовий, оскільки це небезпечно для стабільності всередині РФ", - переконаний п‘ятий президент України.
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
Как там, "весна пришла, всех посадили"?!
один мародерище, второй - голобородько))
Хороший президент, пусть один срок отдохнет, сил наберется.
https://youtu.be/rPXRGRKjILU
https://uainfo.org/blognews/1549021378--poroshenko-luchshiy-uchenik-putina-politolog.html
🤑
одни топят за бездаря порошенко, который профукал все в рекордно короткие сроки - другие за марионетку зеленского, который профукает оставшееся еще быстрее...
Или - или....
Холопы которым нужен всегда хозяин...
Извините...
да, армия стала получше, чем была до начала войны с кацапами! НО!
1. Во многом это заслуга добровольцев в добробатах и волонтеров!
2. При открытой агрессии завтра со стороны кацапстана сколько дней продержится эта эффективная армия, созданная пэдро???
ублюдок. ни стыда ни совести!
Тётя Роза
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Если вы продадите собаку, чтобы заплатить за газ,
как советует вам депутат от Слуги Народа,
вам не нужно будет строить для неё будку,
как в своё время требовал от вас Порошенко.
Порошенко 54.7%
Первый тур 2019:
Порошенко 15.95%
Ну от хоть хтось йому поясніть що все не так як він каже, він живе в іншій реальності.
Україна за 5 років втратила 7-8 мільйонів людей і це лише приблизний мінімум.