 Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів

Це випливає з попереднього порядку денного, опублікованого на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Профільні комітети пропонують народним депутатам також продовжити роботу над іншими законопроєктами про внесення змін до Основного закону, за якими Конституційний суд вже дав свої висновки. Зокрема, це внесення змін до Конституції, що закріплюють повноваження президента створювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посаду та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (№1014), а також внесення змін до ст. 93 Конституції про законодавчу ініціативу народу (№1015).

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У попередньому порядку денному - також законопроєкти №1016 про внесення змін до Конституції України про уповноважених Верховної Ради і №1027 про внесення змін до ст. 81 Конституції про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Ці законопроєкти Верховній Раді пропонується розглянути у вівторок.

На порядку денному на вівторок також звільнення Олени Бабак із посади міністра розвитку громад і територій та призначення Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

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Як відомо, затверджує порядок денний пленарних засідань погоджувальна рада керівників фракцій і груп. Її засідання відбудеться в понеділок.

Як повідомлялося, третя сесія Верховної Ради дев'ятого скликання відкриється у вівторок, 4 лютого.