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 Політика України
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Все про:ВР (5700) депутат (1010) законопроект (918)

 Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів

Український парламент наступного пленарного тижня (4-7 лютого) може попередньо схвалити внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України про зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи (законопроєкт №1017).

Це випливає з попереднього порядку денного, опублікованого на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Профільні комітети пропонують народним депутатам також продовжити роботу над іншими законопроєктами про внесення змін до Основного закону, за якими Конституційний суд вже дав свої висновки. Зокрема, це внесення змін до Конституції, що закріплюють повноваження президента створювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посаду та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (№1014), а також внесення змін до ст. 93 Конституції про законодавчу ініціативу народу (№1015).

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У попередньому порядку денному - також законопроєкти №1016 про внесення змін до Конституції України про уповноважених Верховної Ради і №1027 про внесення змін до ст. 81 Конституції про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Ці законопроєкти Верховній Раді пропонується розглянути у вівторок.

На порядку денному на вівторок також звільнення Олени Бабак із посади міністра розвитку громад і територій та призначення Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

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Як відомо, затверджує порядок денний пленарних засідань погоджувальна рада керівників фракцій і груп. Її засідання відбудеться в понеділок.

Як повідомлялося, третя сесія Верховної Ради дев'ятого скликання відкриється у вівторок, 4 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173306
 
 
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Еще рано, не все еще развалили и не все формулы ввели

Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 9176
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Если бы так! Они просто вводят жесткое крепостничество! Расея и Беларусь отдыхают в плане ободрать народ!
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І таке дивне "співпадіння" з запоребриком. Тут запроваджують кріпацтво, а там посаду "верховного правителя". Синхронно
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Ну це тіко на ПЕСиків,а ще ж на зажиддя треба! Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 4615
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Там в СН 90% депутатов такие. Каков поп -- таков приход.

Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 4211
Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 6364
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«Прівєсті в соотвєтствіє, с колічествєнним составом «Квартал-95».
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ну от і все. Якщо в усіх громадян були шанси хоч якось бути обраним, то відтепер тільки партійні списки.. Досить дивно для країни де партії радше ширма ніж партія в класичному розумінні
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главное влезть в Конституцию,а там как по маслу пойдет!народ все хавает и "референдумов" не надо,собак продавайте и живите,тем более заеон про продажу земли поджимает
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А можна обміняти Сабакова на комуналку? Займіться цім...
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На наступному тижні будуть дерибанити українську землю, чи згодні Ви аби земля була розпродана олігархам? думайТе
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Они в курсе, что нужно будет сокращать количество всех депутатов, в том числе и СН?
Или такое понятие как пропорция, им не знакомо.
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А ты в курсе, шо теперь твоих любимых рыгопэсов не будет в Раде. Пропорционально не будет))))
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Как хорошо, что останутся одни слуги!
Реформатор на реформаторе сидит и реформатором погоняет!
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Речь не о том. Сейчас для внесения изменений в Конструкцию необходимы голоса 3/4 депутатов от их количественного состава (334 депутата). А хотят внести изменения именно в пропорциональное соотношение, скорее всего 2/3 (300 депутатов).
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Извиняюсь, я был не прав. Со.76 говорила о об количестве депутатов в 450 человек.
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Хотят жулики Конституцию под себя подстроить... -- извините, шо не пафосно выразился...*)
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С этого зеленым лягушкам и нужно было начинать,а не кассовых аппаратов и стукачества.
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Каждое рыло , которому народ дал честь быть Президентом Украины все время хватается за полномочия. Это было бы может быть и не плохо, если бы эти полномочия приносили пользу стране, а не стали бы предметом торга и набивания карманов.Надеюсь все таки зелёное повесят на зелёный каштан в Киеве.....
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та будуть. За них 8% полюбасу проголосують тим більше вже в жовтні хочуть повернути лугандон....
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На горщик вже, напевно, самостійно ходить...))
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ти вгадав. бо ти до цих пір під себе ходиш сцикопіхотинець зєлєний.
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Через якийсь час нас стане меньше чи більше, і знову змінювати Конституцію? Чому не узаконити пропорцію між кількістю населення та кількістю депутатів? Чому кожен раз битися головою об стіну, шукаючи вихідНаступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 8628 Дійсно, якісь долбо#оби...
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Після 70 років Зони СРСР, і відразу демократія?
Хіба, що ряжена.
Пародіювання країн, які мають півтисячолітній досвід .
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а затем внести изменения в Конституцию с цель впаривания тех про-кацапских анклавов в Украину...- чего не понять , все по-сценарию кремля...
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Это такая Власть -- шо не знает, как ей ещё начать, шо бы не кончить так, как она уже знает...*)
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Вы бы лучше рассмотрели исключение брагара из партии. Понапродавали места мажорам безмозглым, на всю страну опозорились, рейтинг потеряли.
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Они ему место и не продавали. В СН на кастинге специально отбирали идиотов, чтобы они не вникая ни во что в турборежиме тупо нажимали на кнопки, как им скажут. Для этого для них ещё и тренинги проводили в Трускавце.
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Он идиот, я не спорю. Но зачем брать идиотов бесплатно если можно с ихних родителей неплохие деньги получить ? А то что он мажор у него на роже написано
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Нічого путнього не роблять. За все хапаються і все перегажують. Мені цікаво, зменшення кількості депутатів Ради буде пов'язано з запланованими фуйлом- єрмаком виборами у сепарів?
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А уменьшать состав ВР за счёт какой партии(й) будут, пропорционально количеству или качеству работы в роли парламентариев?
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А для чого потрібні депутати, якщо достатньо офісу президента?
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"законопроєктами про внесення змін до Основного закону, за якими Конституційний суд вже дав свої висновки. Зокрема, це внесення змін до Конституції, що закріплюють повноваження президента створювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посаду та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (№1014)" - це означає, що Президенту надаються ьезпрецендентні важелі впливу на правоохоронну систему.

І що, бубочка хоче набути диктаторських повноважень. подібно до тих, які є в *****?
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таки,да!

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів - по шість призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України. Кандидатура на посаду судді Конституційного Суду обирається на конкурсних засадах.
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путен 2?

Профильные комитеты предлагают народным депутатам также продолжить работу над другими законопроектами о внесении изменений в Основной закон, по которым Конституционный суд уже дал свои выводы. В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора государственного бюро расследований (№1014) и внесение изменений в ст.93 Конституции о законодательной инициативе народа (№1015). Источник: https://censor.net.ua/n3173306
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Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ ограбления населения наиболее справедливый.
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не радуйтесь...эти изменения (если будут приняты) вступят в силу только осенью 2024.
так шо у зеленого стада поголовье не изменится
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Следующим шагом будет как у Лукашенко - А давайте сейчас сократим количество депутатов до нужных...
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-- згодэн!
...если из политика не получается Хитлер или Брежнев -- то, нехай будет Лукашенкой...*)
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Когда все партии будут у одного кукловода.
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а шо рифирендум ??? уже не нужен ??????????????????????????????
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нет,все решено большинством Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 115

3 сентября Рада приняла в первом чтении и направила в Конституционный суд президентский законопроект, которым предлагается уменьшить конституционный состав Верховной рады с 450 до 300 депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему[31][32].
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів - по шість призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України. Кандидатура на посаду судді Конституційного Суду обирається на конкурсних засадах.
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Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів - Цензор.НЕТ 8939



Малось на увазі не формат, і це говорив Володимир Зеленський під час своєї виборчої кампанії, що кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоб не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення, чи підходять ті чи інші домовленості», - сказав Богдан.
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Я вважаю,що бравильно зроблять,коли депутатiв Ради буде не 450 ,а 300 депутатiв.Крiм того,правильно ,що запровадят пропорцийну систему з вiдкритими списками.Хто його знаэ,може це покращить роботу депутатiв.Це, мабудь, эдиний позитив Зе-команди.
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Поки народ дружно тролить ненависника української мови, який запропонував розраховуватися за комуналку домашніми тваринами, в Міністерстві Закордонних Справ ведуть роботу по впровадженню ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА для українців.
Суть навіть не в тому, що прийняття Закону про подвійне громадянство передбачає суттєві зміни до Конституції, або, якщо ці зміни не зроблять, йдеться вже про злочинне порушення Основного Закону Держави.
Цей неприпустимий до сьогоднішніх реалій закон збираються запровадити під виглядом допомоги та підтримки тим українським мігрантам, які зберегли культуру, мову, традиції та внесли великий культурний внесок, зокрема і фінансовий, в українську справу. Але ми всі розуміємо, що цим законом в першу чергу скористаються росіяни, які потім зможуть приймати участь у виборах на користь ворожої нам країни. Окрім цього, іноземні громадяни, отримавши в додаток до свого паспорту ще й український, зможуть безперешкодно придбати земельні ділянки, і на них, як для іноземців, вже не буде поширюватися заборона купівлі землі, яка нібито передбачається в Законі про землю. Навіть зараз, ще до прийняття Закону про землю, іноземні громадяни, якщо отримають другий (український) паспорт, зможуть претендувати на земельні паї.

Звісно, претензії до Закону про подвійне громадянство базуються не лише фактом отримання другого (українського) громадянства саме росіянами. На шкоду інтересам нашої Держави українським громадянством можуть скористатися представники будь-якої національності або країни. Згадаємо неприпустимі випадки із угорською діаспорою на заході країни, коли вони, порушуючи український Закон, отримали друге громадянство (угорське), і врешті почали скаржитися у міжнародні організації на «утиски їхньої мови».
Але звичайно, більше всього турбує надання другого громадянства представникам «братнього» народу - особливо під час українсько-російської війни, в якій поки що, за рахунок неприпустимих дій нашої влади, виграє наш противник…
До речі, прийняття цього Закону буде суттєвим кроком до інтеграції України в ОРДЛО, для реалізації якої був прийнятий до складу РНБО сумнозвісний «стратег» і «дипломат» - Сивохо.

Марія Соломонова, https://site.ua/maria.solomonova/25561-tryukachi/
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Осмелюсь спросить, сокращать будут по методу Голобородька?
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