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 "Цим людям я руки не подаю", - прокурор у справі ексберкутівців Донський про колег, які сприяли їхньому звільненню

Прокурор Олексій Донський не розуміє вчинку колег, які сприяли звільненню з-під варти колишніх співробітників спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ України "Беркут", обвинувачених у розстрілі учасників протесту в Києві у 2014 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Можу лише сказати щодо тих колег, які зайшли в процес. Я цього не зрозумів ані із законної точки зору, ані із суто людської. Цим людям я руки не подаю і не вітаюсь із ними, хоча вони досі працюють у підрозділі, в якому працюю я", - розповів Донський.

Він каже, що позитивно сприймає повернення в справу старої групи прокурорів.

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"Я, безумовно, позитивно сприймаю ту обставину, що зараз вирішили повернути тих прокурорів, які займались цим провадженням раніше. Чи ефективно ми працюємо, чи кращі ми за інших? Тут справа у двох аспектах. По-перше, у відповідальності. Наше повернення цей принцип відповідальності за процес дотримує. Це важливо і для самого процесу, і для його учасників. І другий момент: це особливо складне провадження, з великим обсягом матеріалів. Тобто будь-якому новому прокурору, яким би сильним чи ефективним він не був, потрібно не лише увійти в курс процесу, але й відчути його зсередини. На це потрібен тривалий час, який вплинув би на терміни розгляду. Тому рішення про повернення прокурорів - позитивне", - сказав прокурор.

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Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли обвинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. Того ж дня Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання.

29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. У рамках обміну Україна передала ексберкутівців.

14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину.

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Водночас суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі (Сергія Куцого), оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх із матеріалами цього провадження.

28 січня генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах про розстріли на Майдані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173305
 
   
 Топ коментарі
 
Стопроцентный поменял прокуроров на время обмена с чьего повеления?
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так і є - руки дубінського ростуть з дупи каломойського
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а причем прокуроры? рыба гниет с головы!
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Слышал и другое. Рыба гниёт изнутри. И тут прокуроры уже причём и очень.
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І як тільки в такій гнилизні прокурор Донской зміг зберегти таку рідкісну чистоту душі,принциповість і безкомпромісність?..А як на мене,він або рідкісний довбень,або рафінований гівнюк...
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Все правильно. Прокурори виконують наказ. В тому ч соі і Донськой. Йому наказали - справу мовчки віддав. Інший наказ - повернувся до справи. Викликає повагу тим, що не приховує огиди заради кар'єри.
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Ти хочаб знаєш, що таке прокурор і з чим їдять!
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Він знає, що влада не вічна, і при наступному президентові він зможе обійняти вищу посаду.
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Верю. Он мой однокурсник. Он хорошо учился и не был замечен ни в чем плохом. Поверьте, там были такие мудаки, что Донской на их фоне образец порядочности. Между прочим, с Донским в группе учился чувак, который был прокурором, работал в Крыму на момент аннексии и стал предателем, теперь на рашку работает. Вот вам судьбы двух человек из одной группы...Один предатель, другой - патриот.
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Стопроцентный поменял прокуроров на время обмена с чьего повеления?
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« 2 февраля 2020
Саакашвили предрек Украине распад на пять государств.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина распадется на пять независимых государств. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает ФАН.»
«Я розумію тих, хто голосував за Зеленського.
Я, не розумію тих, хто голосував проти Порошенка.»
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снова наркотиков своих обнюхался...
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и сожалел,что ему не доверили приложить к этому руку?ведь в грузии получилось же...
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На пять незаквисимых государств ? Такое мог написать только идиот . В то что Мишико идиот я не верю . Какие независимые государства тут могут образоваться ? Бандитские Бантустаны типа ды-ры управляемые с кремля .Да могут .Но для их хотя бы теоретического существования туда нужно вводить кацапские войска .Как в Крыму и ды-ре . Сделать можно это только развязав войну
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Може навпаки! Я не розумію, тих хто голосував за Зеленського. Я розумію тих, хто голосував проти Порошенка!?
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Вас там в генпрокуратуре 1600 дармоедов по штату, не удержал товарища от недостойного поступка - косвенно виновен, если ты свою работу не делаешь то кто её за тебя должен делать будет , Сашко Бiлий? Так вам и мусорянским резко не понравится.
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а що, там всі вони товариші поміж собою?
В райвідділі - і те далеко-далеко на всі поміж собою дружать.
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Они там все товарыщи по корыту и по ответственности, если это для тебя новость то ты сэкономил на обновлении мозга и на окулисте.
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і як після такого вас, зебілів не посилати нах? Як з вами можна вести цивілізовану дискусію?
Та щоб ви повиздихали!
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Файл "прослушки" Гончарука монтували на "1+1", - ЗМІ

"Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению - Цензор.НЕТ 6616

Файл із матеріалами "прослушки" розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з керівниками економічного блоку уряду і Нацбанку монтували на одному з провідних телеканалів. Про це пише видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в силових органах.
У свою чергу колишній нардеп Сергій Лещенко зазначає, що, ймовірно, йдеться про "1+1" та журналістів, близьких до Олександра Дубінського - нинішнього народного депутата із фракції "Слуга народу", близького до Ігоря Коломойського.
"ДТ" нагадує, що 31 січня минуло два тижні, відколи президент Володимир Зеленський зажадав від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Гончарука з керінивниками Кабміну. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає та анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які займаються несанкціонованою "прослушкою".
Однак, пише "ДТ", "вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувалася і як розміщувався на YouTube. В той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.
Виданню "відомо від джерел в обох силових відомств, що остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста розслідувальної ТБ-програми, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів".
"Опублікування цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольовані наслідки для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського", - пише "Дзеркало".
Сергій Лещенко у свою чергу вказує: "Під даний опис найбільше підходить хтось із журналістів програми Дубінського ["Гроші"] з "1+1".
"Прослушка розмов за участю прем'єр-міністра Гончарука, міністрів і керівників НБУ з високим ступенем ймовірності могла монтуватися на каналі "1+1″ - судячи з усього, на комп'ютері журналіста, що працює в програмі телеведучого-нардепа Олександра Дубінського", - резюмує Лещенко у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, 15 січня в YouTube опублікували записи розмов людей із голосами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави Мінекономіки Тимофія Милованова та інших. Під час розмови, що справді відбулася за участю згаданих осіб у грудні, співрозмовники обговорювали економічні питання перед зустріччю з президентом Зеленським. Гончарук говорив про те, що він погано розбирається в економіці, і був не надто високої думки про фаховість Зеленського.
За словами джерела "ДТ" в керівництві "Слуги народу", аудіозапис розмови "злили" спеціально перед засіданням фракції, щоб були підстави оголосити недовіру чинному уряду.
Як результат, Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але подав її президентові, а не Верховній Раді, як мало б бути за законом. Глава Кабміну назвав таку "прослушку" "загрозою національній безпеці". Зеленський вирішив залишити Гончарука на посаді.
Колишній президент Петро Порошенко натякав, що до "зливу" компромату на Гончарука може бути причетний олігарх Ігор Коломойський, власник каналу "1+1".
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так і є - руки дубінського ростуть з дупи каломойського
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наоборот,не?руки каломойского торчат из дупы дубинского
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до речі, в каломойського багато рук, які керують його же маріонетками, як петрушками. І клованом - в т.ч.
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Ты сформулировал точнее. Наверное часто сыга в кукольный тетар водил? "Цим людям я руки не подаю", - прокурор у справі ексберкутівців Донський про колег, які сприяли їхньому звільненню - Цензор.НЕТ 1792
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Із зебілами в прокуратурі жити, по вовчому зебільному вити.
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В рядах ЗЕлёных этот полезный ИДИОТ ну оччччень полезен. А?
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Зєлєчмо собаче женька брагар закрив свою сторінку у ФБ. і чого б це, не розумію "Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению - Цензор.НЕТ 9792
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Говорят у нас есть:
Исполнительная, законодательная и судебная власть. Если в судебной власти засели враги Украины. то почему молчит законодательная власть. Где законопроекты, направленные на реальную реформу, а не как бы реформы от Порошенко. Их нет. Значит зе-команду все устраивает. И Портнов, и Садовник и "Беркут". И такие суды как Печерский
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Так-то да, но, с другой стороны, а что он ещё может сделать? Если так и есть, как он говорит, то это тоже поступок.
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Тупорылый (судя по фото) не понимает, что его коллеги, кому он не подает руки, не беркутовцев освободили, а наших ребят из плена.
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Врачи-дерматологи и венерологи тоже никому руки не подают.
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"Этим людям я руки не подаю"............... а их на нары надо.
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Розумію всих. Навіть кончених порохоботів. АЛЕ. Порохобот, Юлебот, ****, ти хочеш бути на місці полонених у кацапів? Та ні, ти ж обране лайно?
Пишіть правду, не порохоботствуйте, та тварина не європеєць.
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Всю антидержавну сепаратиську маріонеточну зрадливу сволоту повинен судити ....Народний Державний (Військовий) Трибунал. Все. Хіба можна довіряти безпекові та військові справи цивільним судам з суддями типу Волковоі? Ви ж бачите,які абсурдні нелогічні антиконституційні антидержавні небезпечні рішення приймають вони. Це не рішення. Це диверсіі проти безпеки держави. Штепи,Харківські сепари,зрадники,перебіжчики- ходять по магазинам, роблять манікюр,зачиски,іздять на авто,відпочивають,а між цим продовжують нести "свою масковскую вахту" на ТВ,серед людей, в інеті,в Украіні.І все безкарно!!!!!!!!!!!!!!!!?????????
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