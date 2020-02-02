 "Цим людям я руки не подаю", - прокурор у справі ексберкутівців Донський про колег, які сприяли їхньому звільненню

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Можу лише сказати щодо тих колег, які зайшли в процес. Я цього не зрозумів ані із законної точки зору, ані із суто людської. Цим людям я руки не подаю і не вітаюсь із ними, хоча вони досі працюють у підрозділі, в якому працюю я", - розповів Донський.

Він каже, що позитивно сприймає повернення в справу старої групи прокурорів.

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"Я, безумовно, позитивно сприймаю ту обставину, що зараз вирішили повернути тих прокурорів, які займались цим провадженням раніше. Чи ефективно ми працюємо, чи кращі ми за інших? Тут справа у двох аспектах. По-перше, у відповідальності. Наше повернення цей принцип відповідальності за процес дотримує. Це важливо і для самого процесу, і для його учасників. І другий момент: це особливо складне провадження, з великим обсягом матеріалів. Тобто будь-якому новому прокурору, яким би сильним чи ефективним він не був, потрібно не лише увійти в курс процесу, але й відчути його зсередини. На це потрібен тривалий час, який вплинув би на терміни розгляду. Тому рішення про повернення прокурорів - позитивне", - сказав прокурор.

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Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли обвинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. Того ж дня Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання.

29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. У рамках обміну Україна передала ексберкутівців.

14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину.

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Водночас суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі (Сергія Куцого), оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх із матеріалами цього провадження.

28 січня генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах про розстріли на Майдані.