 У сервісній зоні "Чонгара" до кінця року запустять хаб, - глава Херсонської ОДА Гусєв

Про це в коментарі "Крим.Реалії" повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сервісну зону КПВВ "Чонгар" добудовано, а Центр надання адмінпослуг готовий до роботи. Крім того, певні "елементи" сервісної зони планують запускати поетапно.

"Щодо сервісної зони КПВВ "Чонгар" ми працюємо над тим, щоб створити там хаб. Щоб у цьому хабі надавалися ті послуги, яких потребують люди, які перетинають адмінмежу: це і поштовий зв'язок, банківські послуги або адміністративні. Сервісну зону добудовано. Крім того, там ЦНАП готовий до того, щоб обслуговувати клієнтів", - сказав Гусєв.

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За його словами, хаб має запрацювати до кінця року. Ще до цього будуть поступово запускати в роботу окремі послуги.

Раніше в Херсонській ОДА повідомляли, що в сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують "реалізацію хаба - зовсім іншого підходу до надання адміністративних послуг".