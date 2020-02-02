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 Суспільство
  2011  25
Все про:Крим (7156) ОДА (724) Херсонщина (500) Гусєв Юрій (9)

 У сервісній зоні "Чонгара" до кінця року запустять хаб, - глава Херсонської ОДА Гусєв

На адміністративній межі між окупованим Кримом і Херсонською областю в сервісній зоні пункту пропуску "Чонгар" до кінця року планують створити хаб.

Про це в коментарі "Крим.Реалії" повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сервісну зону КПВВ "Чонгар" добудовано, а Центр надання адмінпослуг готовий до роботи. Крім того, певні "елементи" сервісної зони планують запускати поетапно.

"Щодо сервісної зони КПВВ "Чонгар" ми працюємо над тим, щоб створити там хаб. Щоб у цьому хабі надавалися ті послуги, яких потребують люди, які перетинають адмінмежу: це і поштовий зв'язок, банківські послуги або адміністративні. Сервісну зону добудовано. Крім того, там ЦНАП готовий до того, щоб обслуговувати клієнтів", - сказав Гусєв.

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За його словами, хаб має запрацювати до кінця року. Ще до цього будуть поступово запускати в роботу окремі послуги.

Раніше в Херсонській ОДА повідомляли, що в сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують "реалізацію хаба - зовсім іншого підходу до надання адміністративних послуг".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173304
 
 
 Топ коментарі
 
..значит бороться за Крым не собираются, решили начать молотить..
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та пускайте вже воду, харе шифруватися малороси. Їй богу порно-хаб якийсь
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Як же ви задрали своїм жаргоном. Побудують транспортний вузол. І в чому здобуток? Комфорт колоборантів?
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..значит бороться за Крым не собираются, решили начать молотить..
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та пускайте вже воду, харе шифруватися малороси. Їй богу порно-хаб якийсь
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..а вот воду только отсасывать коллаборантам на хабах подобных придется...лето жарким быть обещает...или морскую отчмокивать.. У сервісній зоні "Чонгара" до кінця року запустять хаб, - глава Херсонської ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 2702..
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Як же ви задрали своїм жаргоном. Побудують транспортний вузол. І в чому здобуток? Комфорт колоборантів?
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А це маскування. Це вони ХАП на всій території України роблять, джиджиталісти хренові.
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Та какой нахерХаб? Канал ройте скорее судоходный! Двусторонний, Глубина 15 метров. И порты Бердянск и Мариуполь на волю выйдут смело, и другие тоже сократят прохождение.
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новий панамський канал раз в сто дешевше вийде ...
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Японцы с 6 лет назад примерно Суэцкий канал сделали двусторонним. Результат----в два раза больше пошла прибыль за прохождение и лоцманский сбор. Саудовская Аравия сделала Катар островом, по согласованию конечно. Прибыль попёрла. Турция давно собирается открыть второй Босфор, есть и третий вариант и проект давно разработан. С целью безопасности прохождения. Допустим только один для танкеров и газовозов. Порты Бердянск и Мариуполь реально банкроты. Ещё год и дрова. И при совдепии кстати был такой разработаный проект. Но не логично было тогда. Та и поезда пёрли сильно. Очень дорого бы вышло тут решать с железнодорожным проездом. Если финансово 49% япохам, 51% нам----та пророют и забетонируют за год. Там только дноуглубление Сиваша надо делать исходя из геологии дна. Но проект такой для железной власти только---а эти серуны, бздуны.
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Тем более можно Запад и всех подписантов Будапештского меморандума подписать под это дело.
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ці скоро воду в криС пустять ...але папереднік не проклав трубу на Маріуполь (кілометрів 70 в обхід донбабве) щоб лугандони власну сечу пили ...тому такі речі не для такої "влади"
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Своїми діями по трохи визнають Крим кацапським.
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Давно вже казав (нехай мене зараз закидають помидорами патрiоти) - але ми стратили Крим назавжди на жаль, не треба перебувати в ілюзіях, тим більше ті хто біля корита влади це прекрасно знають
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Порошенко никак не угомонится. Теперь еще расширяет торговлю на крови и с Крымом. У сервісній зоні "Чонгара" до кінця року запустять хаб, - глава Херсонської ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 9165
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а потом и гыперлуп сразу - от жмеринки до чонгара за 20 секунд, а дальше на общих основаниях
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а паспорта закордонные биометрические в этом хабе тоже давать будут? а портреты наших руководителей твм купить тоже можно будет?
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Чего мелочиться, сразу поезд Киев- Севастополь.
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Шото я запутался , статья ниже , про росийских оккупантов и учения , а тут хаб строят со всеми удобствами У сервісній зоні "Чонгара" до кінця року запустять хаб, - глава Херсонської ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 4577 Удивительная страна , с чудесами У сервісній зоні "Чонгара" до кінця року запустять хаб, - глава Херсонської ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 8535
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Не забудьте еще и Крымский канал запустить, чтоб не обижать вернувшихся в родную гавань.
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Потрібно в Ростові будувати ХАБ і псих лікарню для зепридурків.
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да сделайте их островом, перекопайте перешеек.
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