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 Чоловік, який відсидів за вбивство, вкрав із храму мощі св. Миколая і подарував їх товаришеві, - поліція. ФОТО

Правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці мощей св. Миколая з Хрестовоздвиженського храму у Вінниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Затриманому 37 років, він провів за гратами 14 років за вбивство і вийшов на волю в травні минулого року.

"За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали. За крадіжку мощей йому загрожує ще 6 років позбавлення волі.

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Чоловік, який відсидів за вбивство, вкрав із храму мощі св. Миколая і подарував їх товаришеві, - поліція 01
Чоловік, який відсидів за вбивство, вкрав із храму мощі св. Миколая і подарував їх товаришеві, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173303
 
   
 Топ коментарі
 
Читаешь новость, удивляешься и думаешь, что ничего более глупого, человек не может совершить...
И вот бац, следующая новость!
Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция - Цензор.НЕТ 3416
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Ага. Особливо, після того, що совєршилі 73,22%.
Ан, нєт.
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Ему было всё равно, что красть, лишь бы опять в тюрьму, там все такое родное и понятное и о еде не надо думать.
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Верующий оказался однако. Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция - Цензор.НЕТ 2088 Только вот заповеди плохо учил
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Они на зоне там все "верующие". Впрочем как и коррупционеры очень верующие.
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Читаешь новость, удивляешься и думаешь, что ничего более глупого, человек не может совершить...
И вот бац, следующая новость!

 показати весь коментар
 
 
Ага. Особливо, після того, що совєршилі 73,22%.
Ан, нєт.
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Как-то читал историю, семейство поехало на море на машине и взяли с собой старую бабушку. На море она умерла. Они везли её домой в специальном багажнике, который был размещён на крыше машины. Остановились переночевать в каком-то мотеле и ночью у них с машины сняли багажник. Вот это успешная кража века. А то мощи св. Николая, тоже мне.
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пока везли бабулю, тож могла мощами стать
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Ему было всё равно, что красть, лишь бы опять в тюрьму, там все такое родное и понятное и о еде не надо думать.
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Злочинця завжди тягне на місце злочину. Тут ще треба розібратися: може, саме він і завалив того мощавого Миколая. А тепер згадав про залишені відбитки пальців, або стріляну гільзу не забрав.
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За что же так наказали Николу, что тело после смерти на куски попиляли?
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не успели скурить мощи...чы то они загрызон под пиво планировали?
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Микола був не проти. Руки ж не відгоріли.
Чи не так. Ніхто там часом не зцілився, коли по людях пішло?
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Св. НИКОЛАЙ=Янах Улу Ай -Горящая Древняя Луна(Ай приставляется к многим словам) дословно.с одэри(азэри).ЕГО РОЖДЕНИЕ В ПРАЗДНИК Ноуруз=Масленница=Базанта=Магеррамлик -НОВЫЙ 5958г.от с.м.МЫ ВСЕ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ.Как мог он мощи Горящего древнего украсть?Ему посвящен один из 3 РАНГов(Эр Янгы-муж горящий) из мугамов(посв.Богам ГрекоАнара(Рима) =ИндоПэриджана-БашАтаЯнагЭр(Баштанигар)=Главный Отец Горящий Отец.=ПОСЕЙДОН (БашАтаЯн)=СОЛНЦЕ, а не море.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ!
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Поправка :БашТаНигАр-Главный отец Горящий Муж,
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Бактрія рулить. Послідовно несе істину (жаль, що нам її слів не зрозуміти).
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а як бути з тим, що українською Микола (Ай нема)
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Ви там собаку свого охороняйте.
А то сусіди за газ россчитаються....
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Цікаво, чи можна нанести матеріяльних збитків, вкравши шмат трупа? Вирок у шість років - серйозний, треба розуміти, за який еквівалент у гривнях сяде той стовп віри!
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Украл кусок гнилого мяса коровы(ибо этих "мощей" данного персонажа в мире тонны), или одно их 400-хсот ребер - получи как за ограбление банка Чоловік, який відсидів за вбивство, вкрав із храму мощі св. Миколая і подарував їх товаришеві, - поліція - Цензор.НЕТ 4198
А как же "прощать ближнего твоего"? Веруны такие смешные.
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А що в скринці з мощами знаходиться така ж сума, як у підірваному банкоматі?
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ключевой момент не указан, из какого прихода была кража? Может мужику надо премию дать?
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Це не перший випадок викрадення святих мощей і ніколи таким речам ходу не дають...А шкода...Адже потрібно реально оцінити вартість,визначити вік,цінність,провести експертизи...Церкві простіше зробити нові,аніж ганятись за старими...тому,зрозуміло,справу замнуть...
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опа на. винницкий мыролюбец начал марвихерством подрабатывать. так сказать продолжил занятие реформизмом.
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отправьте его в московию, пусть чучело чЛенина украдет из мавзолея и подарит корешу )))
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