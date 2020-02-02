 Чоловік, який відсидів за вбивство, вкрав із храму мощі св. Миколая і подарував їх товаришеві, - поліція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Затриманому 37 років, він провів за гратами 14 років за вбивство і вийшов на волю в травні минулого року.

"За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали. За крадіжку мощей йому загрожує ще 6 років позбавлення волі.

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