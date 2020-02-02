 Чоловік, який відсидів за вбивство, вкрав із храму мощі св. Миколая і подарував їх товаришеві, - поліція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Затриманому 37 років, він провів за гратами 14 років за вбивство і вийшов на волю в травні минулого року.
"За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував", - сказано в повідомленні.
Чоловіка затримали. За крадіжку мощей йому загрожує ще 6 років позбавлення волі.
за чужой счёт правда
И вот бац, следующая новость!
Ан, нєт.
неужели не понятно
https://censor.net.ua/news/3092995/rodstvenniki_vezli_umershuyu_jenschinu_iz_rf_v_ukrainu_pod_vidom_passajirki_slobodyan
Чи не так. Ніхто там часом не зцілився, коли по людях пішло?
А то сусіди за газ россчитаються....
А как же "прощать ближнего твоего"? Веруны такие смешные.