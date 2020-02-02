 Українець побив і покусав перехожого у Варшаві

Інцидент стався на околиці Варшави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Місцевий житель стояв на тротуарі і розмовляв телефоном, коли до нього підійшов українець і попросив позичити трубку, щоб зателефонувати у швидку допомогу. Наш співвітчизник пояснив, що йому зле, хоча виглядав цілком здоровим, розповів поляк.

Власник смартфону відповів, що у нього сіла батарея, і тоді українець спробував відібрати телефон силою.

"Він повалив жертву на тротуар і почав бити його кулаками по голові, бити і кусати. Бачачи, що відбувається, до них підбігли жінка і чоловік. Вони намагалися відтягнути нападника", - сказано в повідомленні поліції.

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На місце прибули правоохоронці. Українець пояснив, що працює в розташованому неподалік ресторані. За його словами, колеги отруїли його, підсипали щось у їжу, і йому терміново потрібна допомога.

Українця обстежили медики, але жодних проблем зі здоров'ям у нього не виявили.

Громадянина України відправили під арешт на місяць. Йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років.

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