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Все про:Велика Британія (1118) ксенофобія (33) Brexit (192)

 Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи

Інцидент стався в місті Норвіч, розташованому в графстві Норфолк, у день виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Листівки починалися словами "Вітаємо з Brexit", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Huffington Post.

Вони були наклеєні на кожних дверях багатоквартирного будинку в Норвічі. У посланні було озвучено вимогу до мешканців будинку розмовляти "літературною англійською мовою".

"Якщо ви хочете розмовляти своєю рідною мовою, ми пропонуємо вам повернутися туди, звідки ви приїхали, і звільнити цю квартиру для громадян Великої Британії, щоб ми могли повернутися до того, що було нормою, поки ви не заполонили цю колись велику країну", - свідчив текст листівки.

Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи 01

Читайте також: Велика Британія покинула Євросоюз, ставши першою країною, що вийшла з ЄС

Керівник будинку швидко зняв листівки з дверей, але жителі встигли сфотографувати їх і розповісти про це журналістам.

Поліція розслідує справу про злочин на ґрунті ненависті. Зараз слідчі вивчають записи встановлених у будинку камер спостереження.

За словами одного з мешканців будинку, в останні кілька років там оселилися кілька сімей зі Східної Європи.

"Я чув, як люди говорили щось на кшталт: "Стало гірше, коли в'їхали ці східні європейці". Це справді насторожує, бо здається, що з часом ставатиме лише гірше", - розповів чоловік.

Читайте також: У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173301
 
   
 Топ коментарі
 
хто б такі листівки дамбасянам розвішав Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы - Цензор.НЕТ 6772 молодці брити - нація має бути монолітною
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мова це ідентифікатор нації.
природньо, що засилля чужої мови, культури викликає агресію в місцевих жителів, які цю країну плекали і будували, а ті приїхали на все готове, і наче оскаржують право володіти країною.
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У нас индусов и темнокожих полно! И если чернокожие ведут себя более-менее тихо, то индусы чувствуют себя, как дома. При этом между собой перекрикиваются на хинди. Знаем, жили за стеной такие квартиранты-а-ля-студенты). А сколько армян, азербайджанцев, да что там говорить... Только вчера обсуждали подобную тему присутствия в Украине различных диаспор, которые на украинцев плевать хотели. Они друг за друга кого хочешь грохнут. В крайнем случае изобьют... Переженились здесь, детей понарожали... В общем...
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Что всех удивляет?
Националисты везде одинаковые.
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Все кацапье гоните нах.. вместе с ахметовым
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кстати это адресовано и украинцам,не понимаю почему хомяки так радуются этому
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раша в перде І що? Нехай українці вчать мову,якщо хочуть там бути.
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Все кому это нравится просто дебилы, пусть попробуют сказать бойцам АТО например чтоб они валили в Россию, язык тут не при чем.
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Да потому что многие украинцы говорят на русском но это не значит что они не патриоты и их нужно притеснять за язык.
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Андрей Бондаренко 80fa57a1 Многіє не хочуть її вчити і одразу шукають якісь виправдання.В мене немає притензій до військових і старшого покоління.Але чому молодь не хоче вчити? Та й в Британію поїхали не військові її захищати.А жити і заробляти хороші гроші.То нехай вчать мову.
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Так они наверняка английский и учат, но между собой им конечно удобнее общаться на допустим польском и это вполне можно понять.
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Какая разніца, егеж, москалику ? ***** неабияк тобі вдячне ! Воно прийшло в Україну асвабаждать таких, як ти- під приводом захищати москалощелепових адептів "рускава міра"
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Они, британцы, просто ОБЯЗАНЫ принять мигрантов из страны-форпоста борьбы со страшной Россией, при этом бесплатно кормить и всячески ублажать. Иначе они....сами ватники и вообще плохие люди и Россия их завоюет и уничтожит.
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Поддерживаю! 99.9% не желающих учить и говорить на английском в Англии, США и далее по списку малоросы и их братья по разуму кацапы.
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мексиканцы в южных штатах тоже кацапы? Хуан Иванович ЮжныеШтатыэтоМексика
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паренек просто серанул раньше чем подумать )
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Братья по разуму. Коренные американцы и проголосовали за Трампа из-за "малоросов" в сомбреро в т.ч.
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Британцы наконец вернули свою страну себе сбежав из Евроколхоза.
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Да кацап сбежали и вот думают как бы им теперь в ваше евразийское говно вступить . Так что готовьтесь скоро по всем вашим тв аналам -Британия , ицконно посконно руцкая земля .А БРИТЫ и ПИКТЫ были руцкими эмигрантами из за урала Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи - Цензор.НЕТ 58
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В НЙ прикольно -- сошёл в развалочку на берег с Корабля... ...напротив, через дорогу, таксёры жёлтые стоят... -- я к ним -- мне ж надо!
...подгребаю к водиле . (а я ж тоже таксист -- Киевский -- шо им и не снилось -- из бывших)
Грю: На Брайтон надо! Скоко денех стоит? (имел 2 сотки доллярив -- на кораблике сменял -- думал, хватит -- туда и на обратный назад ...*)

-- ...какой-то чурка пакистанский -- НЙоркский Таксист!!! -- А где это? -- у меня, спрашивает!!! *)
-- В Бруклине где-то, вроде -- должен быть внатуре! ? ..я ж сам не местный... -- отвечаю...*)
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...то было круто, шо таксёр Города не знает! Амэрыка -- страна жевачек! *)
...потом на Брайтон Бич, с нормальными Пацанами зазнакомились... -- Киевлянами!

-- бывает же Везуха по Жизни иногда...*)
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У тебя слог не киевлянинина, а селюка пропитого. Ты хоть сам понимаешь что пишешь? Бред какой-то!
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-- покажи свой фэйс в Германии! -- потом и за -- хто из нас селюк? -- дошпрэхаемся...*)
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Он из тех, у кого родина там где ж@па в тепле)
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это у тебя она в тепле, вот и подгорает. даже не подымешь её, чтоб заработать.
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Я в отличии от вас, бегающих по заработкам и ищущих где бы поджится, живу и работаю в своем родном городе)
И живу получше, чем вы)
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Парадокс однако . Британские фашисты и козломордые антихфашизды поют в один голос слава, слава брекситу .Инородцы -вон нахъ ...и порохоботы им из за угла подпевают .Все счастливы однако. Как сказал Ярош -,,Мир катится в адъ ! "
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Якщо ви хочете розмовляти своєю рідною мовою, ми пропонуємо вам повернутися туди, звідки ви приїхали, і звільнити цю квартиру для громадян Великої Британії, щоб ми могли повернутися до того, що було нормою, поки ви не заполонили цю колись велику країну",Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3173301 СУПЕР!!!У нас теж така тема актуальна.Замість " Велика Британія" пишем "Україна"
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І ви вже маєте ,,маларосію" від Сходу до Півдня країни . Це мрії х.йла . Що рф буде усюди де розмовляють російською .
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А на цензорі 95% патякають кацапидлячим язиком і ще й гордяться цим!
А брити молодці, показують місце язичним!!!
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Серьёзно? В нашем случае, это если бы бритты сказали, что на диалекте Гемпшира говорить в Кенте - нельзя. Если мы хотим поступать как бритты, то надо запретить венгерский, цыганский, кавказские языки, языки тумбу-юмбу и прочих "студентов" из ганы.
Попытки отделить Украину от восточных славян, которыми, прости господи, московиты все таки являются - это внутриэтнический сепаратизм, который ставит крест на перспективе занять место лидера восточнославянских народов после гибели путина и фрагментации рф.
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Нада запретить русский впервую очередь! Хотя я сам русскоговорящий (издержки колониального образования) но вмію і буду розмовляти тільки на мові!
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І це вірне рішення! Але допоки наш народ на 70 з гаком відсотків бігає як тарган у запічку, щоби прогодувати себе та свою родину, то він буде матюкатися російською колоніальною мовою.
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70 відсотків вірить тільки тому що показуют по телебаченню. Як зараз єпоха бідності закінчилася але живемо гірше чим при Порохе!
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Я так понял, ты при корыте был?
У меня, например, всё также...
Единственное отличие - это в психологическом плане чувствую себя намного лучше)
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Г+Г надивився?! Ща краще? А зрозумів була одна платіжка за газ тепер їх 2!
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unizat nenado drugix.Anglicany cerez ciur xorosego mnenyje a sebe.Vot vozmiom Polsu i smotriu u nix teper uroven zyzny kak Italiji jesli smotret po pokupajemosti i zarplate sootnosenyjam.Oni ne stolko polucajet kak Italjanci no tam vsio desevle i sume polucajtsia toze.Oni skoro dagonit i angliju nemnogo i nuzno
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Там нет ни слова про убирайтесь, реакторы исправьте название статьи ! То что вы написали или ошибка или ложь !
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Все там есть. Читай внизу полный перевод.
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Я и сам понимаю что там написано. Уезжайте и убирайтесь это не одно и то же !
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Вот соберутся ваши родные в отпуск, а вы им вместо вам пора уезжать скажите убирайтесь уже. Никакой же разницы
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И где там в оригинале get out? Return переводится как возвращайтесь, а не убирайтесь.
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Все зависит от тональности. Здесь она очень резкая, поэтому вполне можно перевести как "убирайтесь".
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Ни при какой тональности Return не переводится как убирайтесь. А переводчику двойка за халтуру. Явно мокшанец переводил.
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Всё так. "Return" по-английски значит "возвращайтесь", и это нейтральное спокойное слово. Если бы хотели написать "убирайтесь" - там было бы написано "get out" или вообще "scram".
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А можно еще перевести как "провалитесь в ад" или "пошли на*уй", тональность же.
В названии манипуляция с целью придать больше негативной окраски записке
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Чемодан Вокзал Россия?! Остальные вроде английский зют! Росскоговорящая челюсть только лаптеногим слапатыедам мешает!
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тільки мова англійською не називається язик.
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Называется. Откуда столько доморощенных экспертов по-английскому?)
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Ніт. Не називається.
Для мови є слово ленгвіч, але не tongue.
Якесь кацап'я попалилось..
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tongue в британському варіанті якраз мова. Я ваш однодумець але не треба бути категоричним в дрібницях
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Якось не звертала на це уваги.
Може і так.
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До того ж там двічі повторюється артикул зе.
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Почитала листа цього чи об'яву...
spoken tongue написано... або кацапи складали, або щось на них схоже.
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Ты это слышала, в Китае мешок риса упал? Кацапы вроде толкнули.
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"Spoken tongue".
Явно кацапы листовку составляли.
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В английском язык тоже "йазык" грамотей.)
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«Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни.» (Говард Филиппс Лавкрафт)
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Нужно в Украине такие кацапам, и малоросам на двери наклеить.
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Дивні коменти. Не поділяю.
Звичайно, порівнювати ситуацію в Британії і Канаді - то невдячно, але ...
А хто такі ці притирки, що мають вказувати, якою мовою іншим розмовляти в себе в квартирі ??? (начхати - соціальне то житло, чи рентоване). Вони спілкуються між собою і нікому не заважають. Може, ще в ліжку теж мають літературною англійською висловлюватися ? В авті ?
Розмовляти англійською вони мусять на роботі, в суспільстві ... і то.
Я завжди вдома розмовляю лише українською, ідемо з донькою в музей / кафе / ресторан / просто по вулиці і т.д. - спілкуємося українською. Ще тільки цього бракувало, щоб мені забороняли. Ніхто й не подумає косо дивитися, навпаки, питають, що це за мова, бо гарно звучить. В анкетах при переписі населення і дочці в школу завжди писала, що мова, якою розмовляють вдома - українська.

Тепер щодо іншої вимоги цих дурників - літературна англійська. Вау !
Мене так само приколюють тут місцеві квебеки-сепаратисти: цікають, лакають (то їхні діалектні штучки), тут - Квебек, все френч ... А писати грамотно не вміють від слова зовсім, від акценту вуха закручуються в трубочки. Ми раніше в банку давали паперові анкети для заповнення на відкриття рахунку / кредитки. У мене очі на лоб вилазили від такої безграмотності. І в школі вони не здатні навчити дітей граматиці (Роблю пояснення: у мене досконала французька + пед.освіта), методики викладання у них нема. Віддала дитину у повністю приватну французьку школу, вони навіть зошити з Франції замовляли, тоді заспокоїлася. Тепер колега-француз те саме каже: у мене кров з вух, як я це слухаю. Віддав свого сина теж в подібну школу.
В газетах роблять помилки, національність / жителів міст тулять з маленької і ще видумують дурню в правописі і не тільки, яку називають квебекська французька. Я так не розмовляю і розмовляти не збираюся. І переймати їхній дурний акцент теж. Але вони мені і слова не скажуть, бо я відповім.
Про таке ж ставлення у Франції знайома розказувала: біла, молода, симпатична, розмовляє французькою, з Києва. Дивилися косо і прикидалися, що не розуміють (Я, правда, такого не можу сказати: була у Франції, жодних проблем у спілкуванні не мала).
Так що все залежить. Британці порушили закон однозначно. Я бажаю, щоб доля їх закинула у Францію чи той же Квебек і хай їм подібні повиносять мізки, щоб вони у своїх квартирах і скрізь спілкувалися ВИНЯТКОВО ЛІТЕРАТУРНОЮ ФРАНЦУЗЬКОЮ.
Мене здивувало, як на форумі верещать, що вдома, з друзями і т.д. кожен має право спілкуватися тією мовою, якою хоче / зручно, а у решті випадків - державною (банки, навч.заклади, держ.установи ...). На якій підставі ви підтримали прибитих британців ?
Я тут по фб навіть кампанію бачила (англ. / фр): не сміятися з людини, якщо вона розмовляє з акцентом, це означає, що крім англ / франц. вона знає, як мінімум, ще одну мову. На відміну від наших же квебеків, які фолодіють лише французькою і більшість за межі Квебека взагалі не виїжджала, знають лише своїх письменників / артистів і все. І оце такі мали б іншим вказувати, як розмовляти і що слухати ? Хай спочатку карту в руки візьмуть і побачать, що світ великий.
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Британия это не республика. Королева сказала подвинься - не смей ослушаться.
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Я такого рода англичан не встречал. Это провокаторы с руснявым шлейфом такие листовки клеят. Больше тут некому. Ну может еще недошахиды всякие.
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Этот текст составлен москалем.Это не английский уроженца Британии.Обычная провокация.
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Анекдот в тему:
Русские туристы ходят по Лондону, рассматривают достопримечательности.
И один другому говорит:
- Вася, смотри, как тут хорошо, красиво, чисто, какая замечательная архитектура, поля, скверы, ...
- И почему такая красота досталась каким-то гнилым буржуям, а не нам?!!!

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Только несколько дней назад написал, что ***** будет качать бритов и на тебе.
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А есть у великобританцев малобританцы? Аааа, есть Скотчландия🎩
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Фуйло пора брати Норвіч, це наша ісконно - кацапська територія, янкі гаварить не дают.
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