 Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи

Листівки починалися словами "Вітаємо з Brexit", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Huffington Post.
Вони були наклеєні на кожних дверях багатоквартирного будинку в Норвічі. У посланні було озвучено вимогу до мешканців будинку розмовляти "літературною англійською мовою".
"Якщо ви хочете розмовляти своєю рідною мовою, ми пропонуємо вам повернутися туди, звідки ви приїхали, і звільнити цю квартиру для громадян Великої Британії, щоб ми могли повернутися до того, що було нормою, поки ви не заполонили цю колись велику країну", - свідчив текст листівки.
Керівник будинку швидко зняв листівки з дверей, але жителі встигли сфотографувати їх і розповісти про це журналістам.
Поліція розслідує справу про злочин на ґрунті ненависті. Зараз слідчі вивчають записи встановлених у будинку камер спостереження.
За словами одного з мешканців будинку, в останні кілька років там оселилися кілька сімей зі Східної Європи.
"Я чув, як люди говорили щось на кшталт: "Стало гірше, коли в'їхали ці східні європейці". Це справді насторожує, бо здається, що з часом ставатиме лише гірше", - розповів чоловік.
Националисты везде одинаковые.
...подгребаю к водиле . (а я ж тоже таксист -- Киевский -- шо им и не снилось -- из бывших)
Грю: На Брайтон надо! Скоко денех стоит? (имел 2 сотки доллярив -- на кораблике сменял -- думал, хватит -- туда и на обратный назад ...*)
-- ...какой-то чурка пакистанский -- НЙоркский Таксист!!! -- А где это? -- у меня, спрашивает!!! *)
-- В Бруклине где-то, вроде -- должен быть внатуре! ? ..я ж сам не местный... -- отвечаю...*)
...потом на Брайтон Бич, с нормальными Пацанами зазнакомились... -- Киевлянами!
-- бывает же Везуха по Жизни иногда...*)
И живу получше, чем вы)
А брити молодці, показують місце язичним!!!
Попытки отделить Украину от восточных славян, которыми, прости господи, московиты все таки являются - это внутриэтнический сепаратизм, который ставит крест на перспективе занять место лидера восточнославянских народов после гибели путина и фрагментации рф.
У меня, например, всё также...
Единственное отличие - это в психологическом плане чувствую себя намного лучше)
Purchasing power parity (PPP) takoj jest u Polsy i Italiji jest pocti odinakovi,u britov ciut vyse
В названии манипуляция с целью придать больше негативной окраски записке
Для мови є слово ленгвіч, але не tongue.
Якесь кацап'я попалилось..
Може і так.
spoken tongue написано... або кацапи складали, або щось на них схоже.
Явно кацапы листовку составляли.
Звичайно, порівнювати ситуацію в Британії і Канаді - то невдячно, але ...
А хто такі ці притирки, що мають вказувати, якою мовою іншим розмовляти в себе в квартирі ??? (начхати - соціальне то житло, чи рентоване). Вони спілкуються між собою і нікому не заважають. Може, ще в ліжку теж мають літературною англійською висловлюватися ? В авті ?
Розмовляти англійською вони мусять на роботі, в суспільстві ... і то.
Я завжди вдома розмовляю лише українською, ідемо з донькою в музей / кафе / ресторан / просто по вулиці і т.д. - спілкуємося українською. Ще тільки цього бракувало, щоб мені забороняли. Ніхто й не подумає косо дивитися, навпаки, питають, що це за мова, бо гарно звучить. В анкетах при переписі населення і дочці в школу завжди писала, що мова, якою розмовляють вдома - українська.
Тепер щодо іншої вимоги цих дурників - літературна англійська. Вау !
Мене так само приколюють тут місцеві квебеки-сепаратисти: цікають, лакають (то їхні діалектні штучки), тут - Квебек, все френч ... А писати грамотно не вміють від слова зовсім, від акценту вуха закручуються в трубочки. Ми раніше в банку давали паперові анкети для заповнення на відкриття рахунку / кредитки. У мене очі на лоб вилазили від такої безграмотності. І в школі вони не здатні навчити дітей граматиці (Роблю пояснення: у мене досконала французька + пед.освіта), методики викладання у них нема. Віддала дитину у повністю приватну французьку школу, вони навіть зошити з Франції замовляли, тоді заспокоїлася. Тепер колега-француз те саме каже: у мене кров з вух, як я це слухаю. Віддав свого сина теж в подібну школу.
В газетах роблять помилки, національність / жителів міст тулять з маленької і ще видумують дурню в правописі і не тільки, яку називають квебекська французька. Я так не розмовляю і розмовляти не збираюся. І переймати їхній дурний акцент теж. Але вони мені і слова не скажуть, бо я відповім.
Про таке ж ставлення у Франції знайома розказувала: біла, молода, симпатична, розмовляє французькою, з Києва. Дивилися косо і прикидалися, що не розуміють (Я, правда, такого не можу сказати: була у Франції, жодних проблем у спілкуванні не мала).
Так що все залежить. Британці порушили закон однозначно. Я бажаю, щоб доля їх закинула у Францію чи той же Квебек і хай їм подібні повиносять мізки, щоб вони у своїх квартирах і скрізь спілкувалися ВИНЯТКОВО ЛІТЕРАТУРНОЮ ФРАНЦУЗЬКОЮ.
Мене здивувало, як на форумі верещать, що вдома, з друзями і т.д. кожен має право спілкуватися тією мовою, якою хоче / зручно, а у решті випадків - державною (банки, навч.заклади, держ.установи ...). На якій підставі ви підтримали прибитих британців ?
Я тут по фб навіть кампанію бачила (англ. / фр): не сміятися з людини, якщо вона розмовляє з акцентом, це означає, що крім англ / франц. вона знає, як мінімум, ще одну мову. На відміну від наших же квебеків, які фолодіють лише французькою і більшість за межі Квебека взагалі не виїжджала, знають лише своїх письменників / артистів і все. І оце такі мали б іншим вказувати, як розмовляти і що слухати ? Хай спочатку карту в руки візьмуть і побачать, що світ великий.
Русские туристы ходят по Лондону, рассматривают достопримечательности.
И один другому говорит:
- Вася, смотри, как тут хорошо, красиво, чисто, какая замечательная архитектура, поля, скверы, ...
- И почему такая красота досталась каким-то гнилым буржуям, а не нам?!!!