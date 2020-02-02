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 Окупанти провели в Криму навчання

Військовослужбовці держави-агресора в Криму відпрацьовували бойові вправи на морському полігоні в акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в пресслужбі Південного військового округу Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Екіпажі кораблів "Адмірал Григорович" та великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ", діючи автономно, виконали перевірку засобів зв'язку та радіотехнічного обладнання, провели навчання з боротьби за живучість на переході морем", - розповіли у відомстві.

У рамках навчань моряки держави-агресора стріляли з артилерії по повітряних і берегових цілях, метали гранати для захисту кораблів від умовних підводних диверсантів, а також провели тренування з протиповітряної оборони з літаками Су-24М морської авіації Чорноморського флоту Росії.

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Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Дії агресора є незаконними, підкреслюють у Генштабі України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173299
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да... То ж овечки пришли в Крым. А уж волчьи шкурки они там в магазинах купили))
СтоЯт в полном обмундировании - совсем еще дети, а уже агрессоры((
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))))) на фото СМЕШНОЙ русский солдат ))))) в КАСКЕ с ОЧКАМИ может весь СПРЯТАТЬСЯ !!!
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Ну да... То ж овечки пришли в Крым. А уж волчьи шкурки они там в магазинах купили))
СтоЯт в полном обмундировании - совсем еще дети, а уже агрессоры((
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Новочеркаск - старинный корабль польской постройки, а вот "Григорович" - новенький. Достойная цель для "Нептунов"
Оккупанты провели в Крыму учения - Цензор.НЕТ 1258
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.....пора проводить учения по добычи ПРЕСНОЙ ВОДЫ путем кристализации !!!
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))))) на фото СМЕШНОЙ русский солдат ))))) в КАСКЕ с ОЧКАМИ может весь СПРЯТАТЬСЯ !!!
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его ПУЗЯКУ даже калаш не берет с первого раза (((((
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не солдат это, а московитско-фашистский оккупант....палач и убийца.. Окупанти провели в Криму навчання - Цензор.НЕТ 4904...
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Татары маршем в Крым собираются в мае.
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Мне пока не докладывают, Чубарова спросите.
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Какие ж они оккупанты , цензор политика партии уже поменялась , это ж наши люди 😂 , им и воду скоро дадут , а вы все аккупанты😂
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