EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  3231  53
Матеріали за темою:
Все про:вірус (155) Китай (294) похорон (770)

 Тіла померлих від коронавірусу спалюватимуть у спеціальних крематоріях, - влада Китаю

У Китаї тіла пацієнтів, які померли від коронавірусу нового типу, мають кремувати недалеко від місця їхньої смерті. Похоронні обряди і прощальна церемонія - заборонені.

Про це йдеться в тексті директиви, яка випущена спільно канцеляріями Державного комітету у справах охорони здоров’я, Міністерства цивільної адміністрації і Міністерства громадської безпеки КНР повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що тіла інфікованих пацієнтів не повинні перевозитися між різними адміністративними одиницями провінційного рівня та не мають зберігатися шляхом поховання або іншими способами.

Натомість тіла померлих пацієнтів мають бути продезінфіковані й поміщені медичними працівниками відповідно до правил в спеціальні пакети, які герметично закриваються.

Також, похоронні бюро повинні відправляти спеціальний персонал і транспортні засоби для перевезення тіл відповідно до встановленого маршруту, а тіла мають бути кремовані в спеціально відведених крематоріях, підкреслюється в документі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих від коронавірусу в світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173297
 
   
 Топ коментарі
 
При таких похоронах многие, кто не нужен, могут заболеть...
 показати весь коментар
 
Нефига себе!
Китайцы замалчивают реальные угрозы для человечества
 показати весь коментар
 
Ні. Можеш сміливо купувати турпутівку в Китай. Там зараз величезні знижки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все-то є в Піднебесній: лікарні, крематорії...
 показати весь коментар
 
мало того, - є звичайні і спеціальні крематорії )
 показати весь коментар
 
Коммуняки как коммуняки. Для них люди - расходный материал.
 показати весь коментар
 
 
При таких похоронах многие, кто не нужен, могут заболеть...
 показати весь коментар
 
 
дык... коммуняки всё делают на благо. другого они не делают. если их послушать... зачем людям свобода? если просто сделают как сказал генсек, им же лучше буИт....
 показати весь коментар
 
 
Це щоби не розповсюджувати пошесть. З одного боку жорстоко, але з іншого гуманно по відношенню до живих
 показати весь коментар
 
 
а ещё можно сжигать живьём всех заболевших. очень гуманно по отношению к тем, кого не сожгут. а если им ещё и имущество уничтоженных передать...
 показати весь коментар
 
 
не драматизуйте, під час війни і епідемій не стійких нейтралізують першими. Нас цього в школі навчали.
 показати весь коментар
 
Очень страшно читать такое. А с другой стороны...
 показати весь коментар
 
 
Дзвони Апокаліпсису лунають все гучніше.
До речі, в Україні коронавірусу не буде.
Але буде висока смертність від ГРВІ.
 показати весь коментар
 
 
вечноулыбающиеся желтолицые ,следы преступлений заметать будут сжиганием
 показати весь коментар
 
не обязательно. вполне может быть кампанейщина
 показати весь коментар
 
можно сразу все 1,5 миллиардов сжечь ! и ещё 140 млн. кацапов за одно прихватите !
 показати весь коментар
 
 
У кацапов свои передвижные есть. Путлер для солдафонов приготовил:
Тела умерших от коронавируса будут сжигать в специальных крематориях, - власти Китая - Цензор.НЕТ 1288
 показати весь коментар
 
Хмм...мобильные крематории. Да этот вариант для птичьего гриппа.... в отдаленной местности. Но любая птицефабрика(по факту!) итак имеет свои крематории, поскольку существует ежедневный натуральный падеж птицы. А вот если будут падать люди в отдалённой местности, то это как раз то, чем возить через жилые зоны.
Собственно все помнят по фильмам, когда была чума ..то просто штабелями сжигали на открытых!!! кострах.
 показати весь коментар
 
Нефига себе!
Китайцы замалчивают реальные угрозы для человечества
 показати весь коментар
 
 
Знаєте,італійці кажуть,що найшли лікарство від цього вірусу.
 показати весь коментар
 
Ні,не дам бо чула це по новинах,що в Римі знайшли антидот.
 показати весь коментар
 
Не вірю.Без випробувань,клінічних досліджень?Як можна гарантувати ефект і наслідки від використання таких ліків?Жодну вакцину не випустили в серійне використання без досліджень,а це місяці мінімум.І якщо й отримали якісь ліки,то будуть їх тестувати,значить нема впевненості,що вони пройдуть те тестування
 показати весь коментар
 
У нас тоже жулики заявляли о лекарстве от спида ... слова и дела, между ними долгий путь.
 показати весь коментар
 
 
італійці, крім макаронів і шмоток, більше ні чорта не можуть... так що не вірте
 показати весь коментар
 
 
за Carlo Buti й багато за ким ще... але не сумую, їм Ваші ментальні конструкції якось...
 показати весь коментар
 
Испанку никто не лечил. Сама по себе закончилась, забрав свою долю в жертвах. Так и с этим вирусом.
 показати весь коментар
 
хитрі китайці хочуть зробити з себе націю стійку до коронавірусу
а потім випустять цей вірус у світ...
ги
 показати весь коментар
 
Ага! Наверное, китайцы читают Цензор! Дня четыре назад, в статье тутошней, о том, можно ли остановить распространения вируса, я написал, что- запросто. Побольше пулеметов, после перегрева которых- включить ракетные системы залпового огня и, на оконцовку- всё продезинфицировать огнемётами. Наверное, у китайцев пулемётов мало и РСЗО, бо они сразу включают огнемёты. Ну, что ж... им, безусловно- видней, на месте.
 показати весь коментар
 
 
Пулеметы, РСЗО, огнеметы... А ядерное оружие им тогда зачем?
 показати весь коментар
 
А он (вирус этот который с короной) точно существует? )))
 показати весь коментар
 
Ні. Можеш сміливо купувати турпутівку в Китай. Там зараз величезні знижки.
 показати весь коментар
 
 
Так а чё ещё Карась и прочие всякие нарваные валантёршы ещё не там? Уже должны затариться этой гадостью и бороться с маскалями на их территории. А они только бюджет пилят на всякие брошюры и семинары. И водителя пугают ещё. Эхх! Не тот патриот пошёл! Лишь бы из бюджета сриздить. Нет чтобы в московском метро коронавирус распространять.
 показати весь коментар
 
Кстати, читаю, в СМИ, что у китайцев- огромные финансовые потери, в связи с этим вирусом, выражающиеся уже не в лярдах, а на триллионы счет пошел. 20-го февраля, я смогу это или подтвердить, или- напротив. К нам, в Гану, прибывает китайская делегация, которая должна решить вопрос с дальнейшими поставками магнезитовой руды. Правительство Ганы, три месяца назад, наложили на китайцев какой-то неподъёмный то ли штраф, то ли- налог. Китайцы- упёрлись! Убытки, обе стороны- терпят огромные! Вот, последний сходняк- 20-го. Что выйдет- сообщу.
 показати весь коментар
 
 
Если точно, то 800 трлн долларов... У вас в Гане, как с пальмы упал, хвост сломал, отпал - уже человек? Школ начальных нет для безхвостых? Сообщи, заодно, и за сходняк 20-го.. Кстати, ты чё, филолог штоле? Это они обычно кубометры с килограммами путают
 показати весь коментар
 
Нормально... а зешобла нам предлагает спокойно посылки из Китая получать...
 показати весь коментар
 
Достаточно только заказать и.. всё, через два дня дохлая!
 показати весь коментар
 
Ищешь способы самоубиться? Нехай щастить)
 показати весь коментар
 
Что-то нам всем не договаривают по поводу этой эпидемии, уж больно беспрецедентные контрмеры принимаются. Тіла померлих від коронавірусу спалюватимуть у спеціальних крематоріях, - влада Китаю - Цензор.НЕТ 5236
 показати весь коментар
 
Странно все это... Теплая зима. Рашка резко перекрыла границы с Китаем.Не дала разрешение на посадку немецкого транзитного самолета. Крематории у китайцев на газе... понятно чьи уши там торчат...
 показати весь коментар
 
Наступний етап - термоядерні удари по місцях поширення коронавірусу.
 показати весь коментар
 
Раз такие меры предосторожности, значит очень опасный вирус.
 показати весь коментар
 
 
А шо гедрант зеленский... готов встречать эпидемию?нет... а она будет. Все к этому идет...а то что не обнаружили вирус это не значит что его нет...не чем в Украине его искать... потому что пофиг.продай собаку и оплати комуналку.да зебилы. Админ ты отстой...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору