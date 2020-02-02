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Все про:ДТП (2745) Кіровоградщина (185) ДСНС (2255)

 Автомобіль в'їхав в електроопору на Кіровоградщині, постраждали 5 осіб

Водій і 4 пасажирів у лікарні. Машина, зіткнувшись з електроопорою, загорілася.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Кіровоградській області.

"2 лютого о 02:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у м. Гайворон на вул. Ніни Богач сталося зіткнення легкового автомобіля "Chery Amulet" з електроопорою.

Травмовано водія і чотирьох пасажирів.

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Постраждалих госпіталізовано до Гайворонської центральної районної лікарні. Внаслідок ДТП виникла пожежа автомобіля, яку о 03:18 локалізували та о 03:28 – ліквідували бійці 21-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Гайворон.

На гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та 1 одиниця техніки", — повідомили  в ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173296
 
 
 Топ коментарі
 
спочатку писали про автомобіль, а потім виявилося "чайна амулєт"
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Искренние соболезнования родственникам опоры.
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Хотів зарядити камулятор, але щось пішло не так.
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спочатку писали про автомобіль, а потім виявилося "чайна амулєт"
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а далі цілком можливі уточнення: «водітєль нєоднокрптно прівлєкался за єзду в нєтрєзвом состояніі, і прєвишеніє допустімой скорості»...
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Искренние соболезнования родственникам опоры.
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А пассажиры были диабетиками... Господь им судья..
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Ты же такой харошій, умный, міслячій... Што ты дэлаєшь срєді соєвіх?? Автомобіль в'їхав в електроопору на Кіровоградщині, постраждали 5 осіб - Цензор.НЕТ 1169
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Шо то пассажиров маловато...Обычно в Амулет влазит от 8 до 12 пассажиров.Это без детей и собак
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Хотів зарядити камулятор, але щось пішло не так.
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Говорят же всем, не покупайте китайский автохлам, значительно лучше корейские авто.
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