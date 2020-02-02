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Все про:ОБСЄ (2388) СЦКК (506) операція Об'єднаних сил (2015)

 Окупанти від початку року понад 90 разів не пускали патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території

Найбільше випадків недопуску - у Волноваському й Новоазовському районах Донецької області.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Від початку 2020 року представниками СММ ОБСЄ зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Найбільше відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (22 обмеження) та Заїченко (17 обмежень).

У щоденному звіті від 31 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост північніше населеного пункту Заїченко та затримку приблизно на 20 хвилин на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр).

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії з перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими", — кажуть у СЦКК.

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Окупанти від початку року понад 90 разів не пускали патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173294
 
 
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Просто Лугандония готовится к выборам по формуле Швайнтрахера . Зачем пускать ОБСЕ... ведь голосование будет тайным
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Вони там вже обрали собі владу, ось нехай і живуть з нею.
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ОБСЕ не пустят на выборы и без них посчитают пустые бюлетени в свою пользу , автомат - это сила.
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и какие действия на их действия??????????
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Захотели пустили,захотели не пустили. Да им все похер.Гум.конвой пришлют.Граница с Украиной не на замке,за пенсиями ездят ит.д.Там в рублях тут в гициках ,две пенсииТак у них там лафа.
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один крокодил ...
два крокодила ...
три крокодила ...
Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории - Цензор.НЕТ 1226 ...
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Донецк 16- 00 д
Сити опять бабахи пошли с севера Шахт. площадь - Бой разгорелся, помимо артиллерии, очереди на улице слышно, сторона Октябрьского, Пески
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О да!!! Даёшь американские военные базы в Орше, Витебске и Мстиславле!!!! В 400 км от Москвы!!!
Лукашенко дает добро
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Теперь можно ответить.. по приказу Зеленского..
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