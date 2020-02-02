 Окупанти від початку року понад 90 разів не пускали патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Від початку 2020 року представниками СММ ОБСЄ зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Найбільше відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (22 обмеження) та Заїченко (17 обмежень).

У щоденному звіті від 31 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост північніше населеного пункту Заїченко та затримку приблизно на 20 хвилин на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр).

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії з перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими", — кажуть у СЦКК.

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