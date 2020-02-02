 Росія фальсифікує історію, - МЗС Естонії

Відповідне повідомлення було поширене пресслужбою МЗС Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У неділю, в зв'язку зі святкуванням в Естонії століття з укладення Тартуського мирного договору з Радянською Республікою, глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу під час покладання вінка до пам'ятника герою національного епосу Калевіпоегу заявив, що "Тартуський мир діє, правова наступність діє".
"Фальсифікація історії Росією, котра заперечує анексію Естонії, означає виправдання політики сфер впливу і політики насильства тоталітарних режимів, й Естонська Республіка засуджує це", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.
Водночас російська сторона вважає Тартуський мирний договір історичним документом, що втратив юридичну силу.
Як сказала на брифінгу 30 січня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, "Естонія як держава, що існувала в період із 1918-го до 1940 рр., втратила статус суб'єкта міжнародного права з огляду на входження до складу СРСР, а Тартуський договір втратив силу, оскільки обидві сторони, його уклавши, опинилися в складі одного суб'єкта міжнародного права - СРСР. Окрім того, він відсутній у реєстрі діючих міжнародних договорів ООН".
За її словами, "на відміну від Російської Федерації (продовжувача СРСР), сьогоднішня Естонія - нова держава, що утворилася через розпад Радянського Союзу, є одним із його правонаступників і визнана міжнародним співтовариством саме в цій іпостасі".
"З урахуванням вищевикладеного Тартуський договір 1920 року є недійсним і "належить історії", - наголосила Захарова.
2 лютого 1920 року Естонська Республіка і Радянська Росія підписали в місті Тарту мирний договір, що завершував розпочату в 1918 році Визвольну війну в Естонії. Згідно з цією угодою РРФСР першою у світі державою визнавала де-юре незалежність і самостійність Естонської Республіки. За цим договором проходив і довоєнний кордон між Естонією і Радянським Союзом, що відділяв до складу Естонії низку територій на схід від Нарви, а також Печорський край, які в 1944-45 роках були передані до складу РСФСР і нині входять до складу Ленінградської і Псковської областей РФ відповідно.
Наразі РФ розглядає договір як історичний документ, який не має юридичної сили, тоді як Естонія вважає його чинним.
У 2005 році на дієвість Тартуського миру в законі про ратифікацію підписаних у травні того самого року естонсько-російських договорів про сухопутний і морський кордон послався і парламент Естонії. У Росії цей крок був сприйнятий як спроба зарезервувати в майбутньому територіальні претензії до РФ, і російська сторона відкликала підписи під договором.
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (нем. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) - 9 (20) сентября 1778, остров Эзель - 13 (25) января 1852, Кронштадт) - один из первооткрывателей Антарктиды.
По происхождению - балтийский немец из остзейского дворянского рода Беллингсгаузенов.
Сааремаа (эст. Saaremaa - «островная земля», прежнее название в Российской империи - Эзель) - самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага.
только более 60% -эстонцы.
вонючей на весь мир паРаше и ничего не решают , они - бараны, нищие духом, потому и кичатся, что причастны к стае
вороватых наглых, писдливых и зубастых
волков . Им «в падлу» задумываться, во
имя чего все эти сталины, ленины, гитлеры, путины устраивают на земном шарике человеческие мясорубки, что из-за их генетической бздливости и
раболепия, они входят в конфликт со
всем миром??? Сами не жили - другим не
дадим - вот их краснопузый девиз, пока в мавзолее лежит труп того , кто его выдумал в 1917-м...
Скільки існує Московія/Росія стільки вона фальсіфікує історію і знищує історичні документи на окупованих єю територіях.
Так захопивши Крим після 1730 х вони спалили всі згадки про данину яку платила Московія Кримському ханству.
Першим про народи Росії написав німецький етнограф, медик-хімік Йоганн Готліб Георгі (Johann Gottlieb Georgi; роки життя 1729-1802). З 1776 року він займався дослідженням Поволжя, Середнього і Південного Приуралля, Західного Сибіру, Прибайкалля, Даурії. Це була велика робота для дослідження російського етносу. Сьогодні про це мовчать росіяни. Чому?Йоганн Георгі першим склав карту Байкалу в масштабі 10 верст в дюймі (1: 420 000 1772 року, першим висловив припущення про тектонічне походження озера. Вивчаючи природу Прибайкалля, вчений склав детальний опис його флори і фауни (в тому числі дав перший опис байкальського омуля), зібрав гербарій рідкісних рослин, зібрав відомості про рибному промислі на Байкалі. Його праця "Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772", онлайн-читання туточки.
Далеко и идти не надо, спросите украинца что такое в Украине ,,Рух, и уверен что 99 процентов об этом ничего не скажет.А в новейшем учебнике Истории Украины об нем сказано не более одного двух абзацев.
Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой МИД Эстонии,
Тот же говорят в США, ЕС, Польше, Украине, Белоруси, Финляндии, страны Балтии, казахи, японцы, китайцы…….. все идут не в ногу. и врут Только россия не врет и не ворует трусы и унитазы.
І без своєї рідної національної Української як об'єктивно істинної, неупереджено чесної історії не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас кацапську історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити наші одвічні вороги москалі. І це вже як для своєї кацапської колонії, ці наші найлютіші вороги -загарбники Крима і Донбаса криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті Слуги -холуї Іуди, продажні ЗЕбіли капітулянти..
2) Напасть, оккупировать эту страну, насильно включить ее в свой состав.
3) "Ко-ко-ко, это государство утратило статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав паРаши, а мирный договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права".
Типичное поведение лживой и гнилой паРаши, ничего нового...
Оккупация ужасными москалями - ордынцами ( замаскированных в 18 веке под якобы русских) завоевателями суверенных территорий её соседних стран.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу -войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии, Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
11 .Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные И в составе проклятой фашистской России)
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армения.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены её врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.
Горе то какое:
"За январь Brent рухнула на 15%.
Котировкам нефти Urals осталось всего $3 до уровня, на котором бюджет Анчурии станет дефицитным."
Путин хло будет своих свинособак продавать по миру в горячие точки