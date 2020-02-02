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 Політика України
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Все про:Київ (6914) Кличко (569) Джуліані (95) Єрмак Андрій (75)

 Кличко - один із хороших хлопців, - Джуліані замовив слово за мера Києва на зустрічі з Єрмаком

Адвокат президента США Руді Джуліані під час зустрічі з помічником президента України Андрієм Єрмаком в серпні 2019 року в Мадриді заступився за мера Києва Віталія Кличка.

Про це пише New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорюючи можливість зустрічі в Білому домі з президентом України, адвокат президента Трампа попросив зберегти посаду для міського голови Києва", - йдеться в матеріалі.

В інтерв'ю виданню Джуліані визнав, що 2 серпня в Мадриді обговорював роботу Кличка на зустрічі з Андрієм Єрмаком.

"Я сказав: не знаю, я не в курсі подій, але, схоже, він один з хороших хлопців. І я зараз виступаю як особистий друг, а не як представник влади або що-небудь", - зазначив Джуліані.

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Як зазначається, Джуліані і Кличко - хороші друзі. У минулому мер Києва також був клієнтом американського адвоката.

Сам Єрмак також визнав, що вони з Джуліані обговорювали майбутнє Кличка.

"Джуліані запитав, яка моя думка про мера Віталія Кличка. Він відразу ж підкреслив, що я не маю розглядати його питання як спробу вплинути на мене", - заявив Єрмак в коментарі NYT.

Помічник президента сказав, що він відповів Джуліані, що давно знає Кличка і що він користується підтримкою у киян.

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Нагадаємо, 24 липня 2019 року Кабінет міністрів отримав листа від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Після цього Кличко подав позов до Кабінету міністрів України та голови уряду Олексія Гончарука з проханням визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президенту подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови КМДА у зв'язку із закінченням терміну повноважень глави держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173288
 
   
 Топ коментарі
 
якщо брати в доларовому еквіваленті, то він значно розумніший за тебе.
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Ты даже сам себе лэкаешь,зебил.Как кива в Раде сам себе.Не стыдно?)
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Но тупой и воровитый.
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якщо брати в доларовому еквіваленті, то він значно розумніший за тебе.
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А як що в шекелях??? То він "розумніше" за кого????
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А если не брать, то он тупой и воровитый
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еленушка дрозд никак пожаловала ? собственной персоной...
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хорошо научится бюджеты пилить хороший парень)
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Ты даже сам себе лэкаешь,зебил.Как кива в Раде сам себе.Не стыдно?)
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Йому дужже сподобався свій коментар, ось і лайкнув.
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не как представитель власти или что-либо
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Фирташ сказал, когда Петр Алексеич "не оправдал доверия, осталися от П....,-лишь только пух и перия!"(вольный перевод частушки , которую распевал сов,етский народ после расстрела Берии. Вариант 2- Клычко много вкладывает в развитие инфраструктуры в США. Откуда деньги?
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Если что, то он только за один бой заоабатывал несколько лямов баксов, а боев он провел десятки. Еще будут вопросы по источникам денег или только завистливая желчь к успешному человеку?
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Я так понимаю, что у ЖулиВани и пШокин хороший парень .... и чего-же с ними хорошими делать, и сколько их ещё?
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Оооо... промоушен аля трампа..
Мs Klitschkoooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! фу туе надзоу мети..
Так бабло у виразі "капусти" не має затихів....
Чман вара узел!!!!!
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Это было заметно. Мгновенно прекратились в СМИ даже упоминания о смене мэра и несостоятельности Кличко. Вот, что Джулиани Животворящий делает! Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком - Цензор.НЕТ 5757
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Да не Джулиани... А БАКС "Животворящий"... Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком - Цензор.НЕТ 8635
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И больше никаких взаимных обвинений нет. Как нет и результатов аудитов деятельности КГГА за 5 лет, которые инициировали обе стороны.

Порешали парни между собой.
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Можете представить сколько денег педалика и его своры помоги за 5 лет отмыть на Западе всякие там джулиани и байдены, и хорошо на этом запокаваться. И ермаку намеклули обозвав хорошим парнем буквально авансом. Вся эта шобла окучивает бывший СССР наверное ещё со времён рейгана.
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До сих пор ностальгируешь по совку? Был бы на месте трампа Рейган, кацапы после захвата Крыма умылись бы кровью.
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Давай факти. Чого брешеш?
В дійсності то ти мабудь відмивав Беніни гроші у США. Ти злодюга, брехун і крадій.
🤔
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А "хороший парень" понял, что он хороший?
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Ну не сразу, сначала намеревался разбить Джулиани нос за это. Потом ему объяснили, что всё нормально-это похвала. Виталий обрадовался.
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Хороший парень это не профессия. Да и какой он там ,хороший...
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Как отмечается, Джулиани и Кличко - хорошие друзья. В прошлом мэр Киева также был клиентом американского адвоката.

В далёком прошлом? Когда с братом Вовой рэкетирил по Киеву?
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"один из хороших."-шо тоже еврей?
Читал за Кличко,тоже из обрезных.
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Я про тебя читал, что ты из отрезанных. Охотно верю всему, что пишут.
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Я больше скажу(могут заблокировать):
Кравчук-Блюм,Громыко-Кац,Брежнев-Ганопольский,Горбачев-Гардер,Ельцин-Эльцэн,ну ит.д.
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О братьях Кличко: «Видишь двух богатырей?
У них бабушка - еврей».
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Кличко в русской мафии потому что! Джулиани и Трамп друзья Сема Кислина, который в русской мафии и сам этого не скрывает! А Джулиани Сэму Кислину дал почетного гражданина Нью-Йорка. А Кличко еще в 90-х светился с криминальным авторитетом Рыбкой. Брат Кличко кум недавно стал Медведчука и связь к Путину родственная идет теперь. А Путин в русской мафии и все олигархи РФ в русской мафии. Русская мафия не имеет границ и они во всем мире стоят выше политиков даже и спецслужб потому что те им подчиняются!
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Хорош из кремлевского карлика Саурона лепить. Мозгами он не вышел, чтоб контролировать всю мафию Мира.
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Что-то и про результаты аудитов Гончарука и Кличка забыли все...

А крику было!
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Вони брехали.
Якщо новина не повторюється, чи не має продовження, це фейк.
🤔
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А між Кличком та Пальчевським (або-або), кого би вибрав?
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Хороший парень - это не значит хороший хозяйственник
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для кого він "хороший парень" ?/ Кличко заработал свои миллионы честно на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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Новина вселяє оптимізм. Клоуни з першого дня завзято рванулись до столичного бюджету, але вистачило одного єдиного слова адвоката Трампа раднику Зеленського щоб присадити апетити зелохів.
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Не нарыли на меня, взялись за подчиненных, - Кличко обвинил СБУ в манипуляциях 12.11.19 . СБУ- это юрист "Квартала" Коломойского Баканов .Квартал много лет тужится выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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Это пипец..перед каким то шариковым Ермаком..глыба мирового значения Ждулиани замолвила словечко за такую же глыбу Кличко....))))
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Хто такий Єрмак? Це проросійське … . Що з ним можна обговорювати? Але ні. Це ж "центральний корєш" Вовіка - піаніста.
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Джуліані щось там сказав Єрмаку про Кличка у серпні 2019 р. Сьогодні 02 лютого 2020 р., навіщо нам ці опуси???
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