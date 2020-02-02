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Все про:Міноборони (3044) обстріл (5939) операція Об'єднаних сил (2015)

 Від початку доби - 6 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Окупанти обстрілюють захисників України з мінометних систем 82-го калібру і гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість фактів недотримання російсько-окупаційними військами режиму перемир’я.

При цьому окупанти вже встигли застосували заборонену зброю. Йдеться про мінометні системи 82-го калібру, з яких сьогодні вранці противник обстріляв наші оборонні укріплення біля н.п. Луганське та Кримське. За підрахунками штабу операції, вже від початку поточної доби російсько-окупаційні війська витратили 22 міни цього калібру та здійснили близько тридцяти пострілів з гранатометів. Окрім того, в районі Кримського окупанти відкрили вогонь з бойової машини піхоти, здійснивши п’ять пострілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: 1 воїн загинув, 2-х поранили

Утім, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил надійно контролюють противника по всій лінії зіткнення, в готовності до будь-яких дій окупантів", - кажуть в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС 1 людина загинула й 1 підірвалася, але вижила, за добу - 14 обстрілів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173286
 
 
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военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения, в готовности к любым действиям оккупантов Источник: https://censor.net.ua/n3173286
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а опстрєл - це не дєйствія??? І в чьом готовность? Спрятацца?
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слава нашему главнокомандующему! который своей грудью на передовой защищает наших ребят!
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Сподіваюсь, що третя сила щось таки і зробила цім клятим рогатим окупантам!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Также в районе Крымского оккупанты открыли огонь по боевой машины пехоты, совершив пять выстрелов.Источник: https://censor.net.ua/n3173286

Окрім того, в районі Кримського окупанти відкрили вогонь з бойової машини піхоти, здійснивши п'ять пострілів.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173286

Як так перекладати, то краще хай би вже було тільки українською.
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