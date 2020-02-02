 Від початку доби - 6 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість фактів недотримання російсько-окупаційними військами режиму перемир’я.

При цьому окупанти вже встигли застосували заборонену зброю. Йдеться про мінометні системи 82-го калібру, з яких сьогодні вранці противник обстріляв наші оборонні укріплення біля н.п. Луганське та Кримське. За підрахунками штабу операції, вже від початку поточної доби російсько-окупаційні війська витратили 22 міни цього калібру та здійснили близько тридцяти пострілів з гранатометів. Окрім того, в районі Кримського окупанти відкрили вогонь з бойової машини піхоти, здійснивши п’ять пострілів.

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Утім, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил надійно контролюють противника по всій лінії зіткнення, в готовності до будь-яких дій окупантів", - кажуть в Міноборони.

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