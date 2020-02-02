 Загиблих від коронавірусу у світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ

Дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 2 лютого 2020 року у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків. Підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції).
В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - сказано в повідомленні.
Оперативний штаб МОЗ проведеде сьогодні засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних новим коронавірусом (2019 nCoV).
"Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019 nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:
-часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
-під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
-якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей;
-не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження", - додали в МОЗ.
Враховуючи рівень "нашої" медицини цей % буде явно більшим аніж 3% бо неможливо порівнювати рівень технологічного та медичного обладнання, що є у Китаї та у нас.
1 - Є країни з гарною медициною.
2 - Є країни з поганою медициною
3 - І є українська медицина...
Но, если появится, то......
У нас тут свой. Из 50 миллионов уже 13 выкосил.
Даже если и будет то могут и не заметить на фоне прочих проблем уносящих миллионы жизней ежегодно.
Мы тоже уже по многим параметрам - "Африка" и даже хуже. У нас без всяких пандемий население сократилось на 15млн за последние 20 лет.
Природа понятно исправит эту ошибку. Деграданты вымрут и будут заменены на тех, кто способен. Тех же негров, индусов, арабов. Данный процесс в Европе уже принял необратимые формы. Особенно это заметно во Франции.
Проблему можно ослабить развитием сервисов, где можно оставить ребенка для временного проживания-обучения. Что-то типа закрытых школ. У родителей будет возможность паралельно делать карьеру.
С религиозными догматами тоже пора завязывать особенно в Украине.
А вообще проблема большая и комплексная. Одной мерой ее не решить и одним абзацем не описать
М: скажу є - проситимуть позичити, скажу нема - який же ти хазяїн шо СПІДу не маєш?
- Йє, але тільки для себе
Вот что делает телевизор животворящий...
если что в Украине, "минздрав" абсолютно бессилен, медицину разваливали последние 3 десятилетия, с каждым годом все хуже))..
в минздраве этом - абсолютные дилетанты, еще что то рассказывают, создают видимость работы))
https://www.youtube.com/watch?v=oEwbHhp6LUY&t=616s
меньше вірте цензор нет,в разную парашу.
а это видео строительства госпиталя в Ухани
Прилетевших из Китая никто не поместил на карантин.
Этот вирус уже свободно гуляет и будет гулять "инкогнито", пока не начнут умирать люди.
Эта власть никогда не признает свою импотентность в решении чрезвычайных ситуаций.
Будет врать обо всем и всегда.
Тільки не питайте звідки я це знаю.
..в 2012 году - возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды. Тогда при лечении вируса, добавил академик, также применялся рибавирин, однако он снова не показал своей эффективности.
По словам Чучалина, с позиции медицины, основанной на доказательствах, сегодня нет данных по эффективности антивирусных препаратов при такой инфекции, как коронавирус.
Чучалин также указал на то, что на сегодняшний день у медиков нет данных об эффективности препаратов, содержащих антибиотики и глюкокортикоиды, при лечении коронавируса. «На международных консилиумах мы пришли к консенсусу - это неэффективные методы лечения. Более того, стероиды не рекомендуется назначать», - сказал он. Чучалин отметил, что коронавирус опасен развитием синдрома острой дыхательной недостаточности (так называемого кислородного голодания), а на осложненной стадии заболевания человек нуждается в первую очередь в грамотной респираторной терапии. «Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», - заключил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/02/2020/5e35970d9a7947526659e78b?from=newsfeed
Тодуров:
До десятка клінік мають апарати ЕКМО.
У Києві-3.
По 1-му апарату на клініку.
ВСЕ.
нам говорят, что эта дрянь сдохнет по дороге.
так никто еще не знает с чем мы имеем дело.
напомнило черный юмор - прогресс сделал розетки недоступными большинству детей.
гибнут самые одаренные.
немаєНЕ ВИЯВЛЕНО, - МОЗ
ТЕСТИ будуть за 2 тижні.