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 Загиблих від коронавірусу у світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало оновлену інформацію про поширення в світі коронавірусу з Китаю.

Дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 2 лютого 2020 року у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків. Підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції).

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - сказано в повідомленні.

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Оперативний штаб МОЗ проведеде сьогодні засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних новим коронавірусом (2019 nCoV).

"Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019 nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

-часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

-під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

-якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей;

-не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження", - додали в МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173285
 
 
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Навіть якщо смертність складає не 10 і не 5%, а лише 3%, а це вже підтверджена цифра то при епідемії, а вона нажальне відворотня в Україні може загинути близько 1 млн. осіб.

Враховуючи рівень "нашої" медицини цей % буде явно більшим аніж 3% бо неможливо порівнювати рівень технологічного та медичного обладнання, що є у Китаї та у нас.
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А ВОЗ не згодний з такою постановкою питання медицини в Україні. Його класифікація з данного питання виглядає так;
1 - Є країни з гарною медициною.
2 - Є країни з поганою медициною
3 - І є українська медицина... Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2452
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в Украине вируса нет

Но, если появится, то......
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...то станет меньше ваты и зебобиков!
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вова, не политизируй капельную инфекцию
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А я не политизирую. Просто констатирую факт! Среди ваты и изберателей зеленского много неабразованных маргиналов которые вымрут в первую очередь!
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а среди соевых вундеркиндов ты только один необразованный избЕратель? Загиблих від коронавірусу в світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2925
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Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав

У нас тут свой. Из 50 миллионов уже 13 выкосил. Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6569
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как можно утверждать, что его нет, если нет систем диагностики?...
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Экпресс тестов нет, а в лаборатории могут определить, вопрос времени... Там что-то типа 5 дней анализ, за это время можно окочуриться.
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глядя, как лечат обычную пневмонию в городке областного подчинения, пришел к выводу, что и ее возбудителей определяют примерно в 20 случаях из 100...
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Да никто не определяет возбудителей, курс универсального антибиотика в задницу и будь здоров.
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вот и я о том же... но при вирусной пневмонии (обычно при гриппе) антибиотики просто бесполезны (это в лучшем случае)...
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Никому такого не рассказывайте, лучше к врачу, а то сейчас налечим. В селах пневмония часто заканчивается смертью из-за самолечения, в основном народной медициной, которая уж сто процентов безсильна против нее.
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дык я и не призываю к самолечению!!... но и врачи вирусную пневмонию должны лечить не антибиотиками, а противовирусными препаратами...
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от того и наблюдается не менее печальная картина - последовательное назначение все более сильного (и в разы дороже) антибиотика с совершенно нулевым результатом для пациента... (не для аптечных киосков)
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Противовирусные препараты не эффективны при пневмонии, не пишите чушь, они могут паралельно с антибиотиками быть назначены.
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Коронавірус, як і любоффь, проходить сам!
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У Вас даже тестов нет как Вы можете говорить Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1762
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У них план только к понедельнику должен быть готов а Вы о каких то тестах Загиблих від коронавірусу в світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3786
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Так у нас тестов до сих пор нет! Нет официальных подтверждений, это да .
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От обычного гриппа больше умирают, нашли проблему.
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а некоторые, инфаркты от алкоголизма зарабатывают...)
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Заболевших больше - не у всех симптоматика явно проявляеться.
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В Африке тоже его как бы нет. Да и обнаружить в общем нечем.
Даже если и будет то могут и не заметить на фоне прочих проблем уносящих миллионы жизней ежегодно.
Мы тоже уже по многим параметрам - "Африка" и даже хуже. У нас без всяких пандемий население сократилось на 15млн за последние 20 лет.
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Оно во всем мире сократилось потому что ребёнок экономически не выгоден. Только в Африке ребёнок экономически выгоден и в Индии поэтому там население и растет!
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Иоже не выгоден смотрю население саудовской аравии и ирана не растет!
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"Экономически невыгодный ребёнок" - это называется деградация системы ценностей ниже порога биологического выживания.
Природа понятно исправит эту ошибку. Деграданты вымрут и будут заменены на тех, кто способен. Тех же негров, индусов, арабов. Данный процесс в Европе уже принял необратимые формы. Особенно это заметно во Франции.
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Ну вобще ты прав. Но кто виноват мы разобрались. А делать то что? Кстати это уже было в истории. Падение Римской империи произошло по тем же причинам. Уменьшение рождаемости в следствии гибели мужчин и догматы христьянства запрещающие внебрачный секс и многоженство!
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Основная проблема в том, что в условиях высокой конкуренции на рынке труда надо выбирать или карьера (экономический успех) или дети. При этом идёт массированная пропаганда (реклама) в СМИ о том что счастье - это потребление то есть экономический успех.
Проблему можно ослабить развитием сервисов, где можно оставить ребенка для временного проживания-обучения. Что-то типа закрытых школ. У родителей будет возможность паралельно делать карьеру.

С религиозными догматами тоже пора завязывать особенно в Украине.

А вообще проблема большая и комплексная. Одной мерой ее не решить и одним абзацем не описать
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- Миколо! В тебе СПІД є?
М: скажу є - проситимуть позичити, скажу нема - який же ти хазяїн шо СПІДу не маєш?
- Йє, але тільки для себе
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Дохтор Коморовский поехал в Сибирь от вируса лечить языком
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Он этим языком, нехило зарабатывает. Ответственности ноль, парится не нужно, живи себе и радуйся!
Вот что делает телевизор животворящий...
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статисты пустобрехи))
если что в Украине, "минздрав" абсолютно бессилен, медицину разваливали последние 3 десятилетия, с каждым годом все хуже))..
в минздраве этом - абсолютные дилетанты, еще что то рассказывают, создают видимость работы))
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Взгляд изнутри на то, что происходит в Китае. Улицы, дома, магазины, аптеки...
https://www.youtube.com/watch?v=oEwbHhp6LUY&t=616s
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А что конкретно не устраивает? Еще напиши, что коронавирус изза Зеленского появился. Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2210
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їште сало і часник,самогон і кашу,
меньше вірте цензор нет,в разную парашу.
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А этих считали, они даже до больницы не дошли?


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Считают только умерших в больнице с установленным диагнозом. Остальных сразу грузят в крематорий. Это ж Китай. Там всё предельно рационально. Никто не будет возиться с трупом и устанавливать от чего он умер.
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От коли у нас будуть на вулицях трупаки валятися тоді визнають, що щось є, але що саме не скажуть бо нічим перевірити.
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Звичайно, що ніт! А ще у зубожілих грошей нема, щоб лікуватись, та ще й собаки-безхатченкі всі кудись поховалися, наче останні новини читають. Чують собачі морди, що щось прогнило у нашому королівстві.
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А кто вам скажет, есть ли он в Украине? Тест-систем нет.
Прилетевших из Китая никто не поместил на карантин.
Этот вирус уже свободно гуляет и будет гулять "инкогнито", пока не начнут умирать люди.
Эта власть никогда не признает свою импотентность в решении чрезвычайных ситуаций.
Будет врать обо всем и всегда.
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А померлим ставитимуть ГРВІ.
Тільки не питайте звідки я це знаю.
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 февраля

..в 2012 году - возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды. Тогда при лечении вируса, добавил академик, также применялся рибавирин, однако он снова не показал своей эффективности.
По словам Чучалина, с позиции медицины, основанной на доказательствах, сегодня нет данных по эффективности антивирусных препаратов при такой инфекции, как коронавирус.


Чучалин также указал на то, что на сегодняшний день у медиков нет данных об эффективности препаратов, содержащих антибиотики и глюкокортикоиды, при лечении коронавируса. «На международных консилиумах мы пришли к консенсусу - это неэффективные методы лечения. Более того, стероиды не рекомендуется назначать», - сказал он. Чучалин отметил, что коронавирус опасен развитием синдрома острой дыхательной недостаточности (так называемого кислородного голодания), а на осложненной стадии заболевания человек нуждается в первую очередь в грамотной респираторной терапии. «Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», - заключил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/02/2020/5e35970d9a7947526659e78b?from=newsfeed
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Що і хто може КОМУСЬ допомогти. Зараз в Україні.

Тодуров:
До десятка клінік мають апарати ЕКМО.
У Києві-3.
По 1-му апарату на клініку.

ВСЕ.
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Сегодня зашёл в метро зашёл мужичок азиатской внешности с повязкой - я вылетел из вагона сразу.
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по поводу посылок. я сам шопоголик. но сейчас табу.
нам говорят, что эта дрянь сдохнет по дороге.
так никто еще не знает с чем мы имеем дело.
напомнило черный юмор - прогресс сделал розетки недоступными большинству детей.
гибнут самые одаренные.
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На Барабан больше не хожу, там полным полно китайцев и других азиатов.
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в Україні вірусу немає НЕ ВИЯВЛЕНО, - МОЗ

ТЕСТИ будуть за 2 тижні.
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