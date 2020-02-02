 Загиблих від коронавірусу у світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ

Дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 2 лютого 2020 року у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків. Підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції).

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - сказано в повідомленні.

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Оперативний штаб МОЗ проведеде сьогодні засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних новим коронавірусом (2019 nCoV).

"Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019 nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

-часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

-під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

-якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей;

-не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження", - додали в МОЗ.