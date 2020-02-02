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Все про:тарифи (370) комунальні послуги (150) Євген Брагар (10)

 "Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено). ФОТО

Пенсіонерка, якій депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги, відповіла народному депутату.

До Любові Павлівни Колючої додзвонилися журналісти "Прямого", інформує Цензор.НЕТ.

"Собака в мене простий, в мене не елітний, вже старенький, 14 років собаці, нехай приїде я йому продам цього собаку", — сказала пенсіонерка.

Нехай приїде, я йому продам цього собаку, - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено) 01

Всі фото - Центральноукраїнського бюро новин

Любов Павлівна вважає, що відповісти на її запитання депутат міг би по-іншому.

"Я подзвонила запитати, зараз такий час, можна ж було якось відповісти по-іншому, щоб трішки почекали", — пояснила жінка.


Нехай приїде, я йому продам цього собаку, - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено) 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара

Пенсіонерка розповіла, що у неї 31 рік робочого стажу, але вся пенсія йде на оплату комунальних платежів.

"За цей місяць за транспортування, за світло, за газ у мене отримується 2650 тис. гривень платить, я просто поставила питання, що нам робить пенсіонерам далі? Ми хворі, руки в мене покручені, не згинаються, я не можу піти працювати і заробити якусь копійку", — додала вона.

Нехай приїде, я йому продам цього собаку, - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено) 03

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173284
 
   
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Еще "одно чудо" из СН! Юрий Аристов назвал Крым "российскою территориею" и предложил подавать туда воду !
Зима в Криму аномально тепла, ні дощів, ні снігу. Якщо ще спекотне літо, то Криму кабздець! І зараз повесні активуються спроби з боку окупантів відновити водопостачання, і з боку наших зрадників. Цього не можна дозволити.Це найпотужніший аргумент для повернення Криму

"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 7928
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Знакомые Слуг народа называют уже Врагами народа.

Это евроотродье нужно гнать из Украины, сколько еще они будут геноцидить Украину, дожились до того, что люди бунтуют, платежки сжигают.
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
...или собак, на худой конец...
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зеленский с мусорами сажает в тюрягу людей по своей прихоти,
его кодляк стебётся с граждан,
жаль, но это дерьмо и мы в нём по уши,
выход не платить всем пару месяцев, пени три % пусть подавятся
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Брагар - молодой, неопытный политик.
Он еще не научился скрывать свою мерзкую сущность на различных шоу. Поэтому и опозорился.
То ли дело политики со стажем: говорить умеют красиво, это они научились делать хорошо - все, как один, очень красномовны, все знают, как надо надо жить и что делать...
Но страна перманентно в заднице...а живут хорошо лишь эти, красномовные.
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Нам забивають голови
якоюсь фігнею аби не питали владу за проколи в бюджеті і зовнішній політиці. Я
так і не отримав відповіді що робив зе в Омані??? Чому терористи займають наші
позиції в зоні відведення??? Чому невині патріоти по справі Шеремета сидять в
сізо???
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Нове відео про собаку за газ https://www.youtube.com/watch?v=TjmIXA-pfBA
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Ну как хуже не будет??? Прозреваете зебилы.
Кстати за январь недобор по налогам 25%,а за последние три месяца спад экономики на примерно 25% инерция от предыдущей власти хватило на несколько месяцев и пошёл спад.
Вы заслужили такую власть бараны.Не нравился Порошенко получите клоуна...
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была бы в стране журналистика, уже мы бы посмотрели на маму этого уе....ка, на евойново папашу. Послушали их просвещенное мнение.
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