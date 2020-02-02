EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4283  28
Все про:Львівщина (1031) нелегали (194) патрульна поліція (975)

 Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану. ФОТОрепортаж

Увечері 1 лютого в селі Гамаліївка Львівської області затримали автомобіль-рефрижератор, який віз яблука з Північної Македонії в Росію. Крім цього він віз чотирьох нелегалів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

Так, автомобіль з російською реєстрацією перетнув кордон України в пункті пропуску "Дякове" в Закарпатській області. В Гамаліївці він зупинився на заправці.

Водій стверджує, що не знав про мігрантів в рефрижераторі, але нібито почув, що вони стукали звідти. Але фура була опломбована, і він викликав митників і поліцію, які розкрили холодильну камеру і виявили там нелегалів з Афганістану 15, 16, 17 і 23 років.

Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану 01Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану 02
Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану 03
Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану 04

Мігрантам надали медичну допомогу, зараз загрози їхньому життю немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На територію мечеті не входили, права людини не порушували, виявили 15 порушників, - ДМС про операцію після п'ятничного намазу

За словами нелегалів, вони заплатили організатору "поїздки" по $2 тис. за те, що їх доставлять з Північної Македонії в Німеччину, а до цього 10 місяців їхали в Європу з Афганістану через Іран, Туреччину і Грецію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173283
 
 
 Топ коментарі
 
нелегали поверталися додому, хай би їхали, ще б в Києві братів Наємів впридачу запакували і до сонячного Афганістану в лави талібану.
 показати весь коментар
 
Ну хоч яблука кацапам понадкушували? Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 8720
 показати весь коментар
 
А чого це москалики вільно шастають Ненькою ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тільки Маньці Захаровій не кажіть
хай собі й далі розповідає про роль України у наркотрафіку
 показати весь коментар
 
 
нелегали поверталися додому, хай би їхали, ще б в Києві братів Наємів впридачу запакували і до сонячного Афганістану в лави талібану.
 показати весь коментар
 
 
спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана

======================
Це яблуневі хробаки які мутували і перетворилися на нелегалів. Як у мульті про черепашок-ніндзя.
 показати весь коментар
 
 
из Афгана в Россию через Северную Македонию?
 показати весь коментар
 
 
"По словам нелегалов, они заплатили организатору "поездки" по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию" - Но как по пути оказалась Россия???

Похоже "организатор" оказался еще тем троллем... Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану - Цензор.НЕТ 5731
 показати весь коментар
 
 
А чого це москалики вільно шастають Ненькою ?
 показати весь коментар
 
 
а как быть? Вот сейчас подойти к ашану, и каждая 10я авто будет на козломордых номерах из белгородских ипиней...кстати, белгородское быдло сильно отличается по внешнему виду от харьковчан... можно сравнить разве что с синяками на вокзале.
Но вопрос остается: что с ними делать? Мять машины? Стрелять?
 показати весь коментар
 
 
да так и быть ,как ты сказал.если гей-оргиевских ленточек нацепляют и руцкий мир несут...
 показати весь коментар
 
 
Нет. Вернее есть, но он ударил по украинским перевозчикам контейнеров. Россияне ездят на юг Европы спокойно.
 показати весь коментар
 
А как они с нелегалами заехали в Украину? Или рассейские фуры теперь не проверяют - братья ведь.
 показати весь коментар
 
 
Ну хоч яблука кацапам понадкушували? Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 8720
 показати весь коментар
 
 
А що, дві штуки - цілком прийнятна ціна за можливість вклонитися тілу вождя світового проетаріату на Красній площі.
 показати весь коментар
 
 
Я так понял что сканеры...в которые вбухано миллионы гривен...и запуске которых отрапортовало зеленое стадо ...на пункте пропуска "Дьяково"....работают исправно.... Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану - Цензор.НЕТ 2158
 показати весь коментар
 
 
Уволить всю смену таможененикрв- САМАЯ ДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА
А общественность Украины могла бы потребовать отчёт от таможенной службы, которой платит зарплату из своих налогов
 показати весь коментар
 
И на хер они тут надо? Хай бы себе ехали прямо к макрону.
 показати весь коментар
 
Интересно, они Кавказскую пленницу смотрели или нет? В любом случае - толково откосплеели.
 показати весь коментар
 
И на хер они тут надо? Хай бы себе ехали прямо к макрону.
 показати весь коментар
 
Наконец то на нут трясти РАШКИНЫ И СЕРБСКИЕ ФУРЫ
Через Украину везут массу контрабанды
 показати весь коментар
 
Украина может сделать предъявы отправителю и продублировать МИД северной Македонии
 показати весь коментар
 
Дальнобойщик придумал «оберег» от нелегалов в поездках из Кале в Великобританию В такие огромные фуры мигранты залезают нелегально. Немецкие шоферы остроумно придумали свининой фуры украшать. Они не тогда не лезут. Боятся.
 показати весь коментар
 
Депортировать побыстрее - нам и Найемов за глаза хватит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору