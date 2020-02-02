 Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

Так, автомобіль з російською реєстрацією перетнув кордон України в пункті пропуску "Дякове" в Закарпатській області. В Гамаліївці він зупинився на заправці.

Водій стверджує, що не знав про мігрантів в рефрижераторі, але нібито почув, що вони стукали звідти. Але фура була опломбована, і він викликав митників і поліцію, які розкрили холодильну камеру і виявили там нелегалів з Афганістану 15, 16, 17 і 23 років.







Мігрантам надали медичну допомогу, зараз загрози їхньому життю немає.

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За словами нелегалів, вони заплатили організатору "поїздки" по $2 тис. за те, що їх доставлять з Північної Македонії в Німеччину, а до цього 10 місяців їхали в Європу з Афганістану через Іран, Туреччину і Грецію.