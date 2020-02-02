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 Кіно про життя у зоні ООС отримало приз на фестивалі "Санденс". ВIДЕО

Український режисер Ірина Цілик отримала приз за найкращу режисеру на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".

Нагородою відзначили її документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт кінофестивалю.

"Кінорежисерові, який проявляє елегантне почуття стриманості", - сказав член журі фестивалю Ерік Хайнс, вручаючи Цілик нагороду.

Режисер зі сцени зазначила, що ця премія важлива не тільки для неї, а й для її країни, України, в якій йде війна.

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Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про багатодітну сім'ю, що живе в "червоній зоні" бойових дій на Донбасі.

Європейська прем'єра стрічки має відбутися на Берлінському кінофестивалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173282
 
   
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Так, біда! І шо робити? Просто пиристать стрилять (С)???
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так уже ж і розвели - та тільки обстрілів побільшало
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