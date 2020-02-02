 Кіно про життя у зоні ООС отримало приз на фестивалі "Санденс". ВIДЕО

Нагородою відзначили її документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт кінофестивалю.

"Кінорежисерові, який проявляє елегантне почуття стриманості", - сказав член журі фестивалю Ерік Хайнс, вручаючи Цілик нагороду.

Режисер зі сцени зазначила, що ця премія важлива не тільки для неї, а й для її країни, України, в якій йде війна.

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Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про багатодітну сім'ю, що живе в "червоній зоні" бойових дій на Донбасі.

Європейська прем'єра стрічки має відбутися на Берлінському кінофестивалі.