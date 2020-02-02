 "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.
"Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.
В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму.
Споживачі, які сумлінно сплачують за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону подбали, щоб ці гроші у держави були. Ну і ми трохи.
Для інформації є сайт Мінсоцполітики.
Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом".
Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.
Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".
Тем более, что это гавно не указало свой населённый пункт.
Пшёл вон!
Да,как же повезло мужику..один раз обратился и главное ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ уже назначили субсидию...а я в ноябре 2018 оформил,а в марте пришло подтверждение о назначенной субсидии....которая почему то уменьшилась на 430гр...
Продать то продают, да разве покупают?
Відділення укрпошти після отримання квитанцій:
И вот еще вспомнился старый фильм. Как раз в тему, по-моему).
"Цикава арыхмэтыка" или в мире непуганых 3,14дарасов, НАК заключил грандиозный пэрэможный коунтрахт на транзит газа "агрессора", по которому агрессор платит 2.6 бакса за 1000 кубов при прокачке на несколько тыщ километров. Это целых 6 коп за куб. Если разделить на километраж, получим "даром", ага. Цифра в пределах погрешности калькулятора.
С меня, при среднем потреблении 5 куб в месяц, за "доставку" от ближайшего распределителя за январь выставили 5 гривен.
Гривна/куб.
Внимание, ваприс.
Кто для этой подоночной власти "свой", а кто "агресар"?
Но вы не сомневайтесь, громадяне! Данная прозрачная, честная схема закупки создана исключительно в целях повышения благосостояния трудящихся и недопущения доминирования гибридного агрессора на европейском газовом рынке.
Кстати, газ собственной добычи мы тоже везем в Амстердам. И там его покупаем- по европейской, справедливой цене.
В сексуальне рабство Тетяні Монтян
Источник: https://censor.net.ua/n3173281
Трейнинг в Трускавце не помог?
Может, мало поили?
Может, девки были негодные?
Что то пошло не так...
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мусора и судьи прикормлены ...