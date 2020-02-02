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 Суспільство
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Все про:газ (1140) Нафтогаз (694) Євген Брагар (10)

 "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара

Замість того, щоб продавати домашніх тварин, потрібно звернутися за субсидією. У бюджеті на це виділено 50 млрд. гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.

В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму.

Споживачі, які сумлінно сплачують за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону подбали, щоб ці гроші у держави були. Ну і ми трохи.

Для інформації є сайт Мінсоцполітики.

Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не є і не може бути нашою позицією", - фракція СН вибачилася за Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах

Продавати собак, кішок, хомяків, черепах й інших друзів не треба, - в Нафтогазі прокоментували слова Брагара 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173281
 
 
 Топ коментарі
 
ну так зестарушка и обратилась к зевласти
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 6640
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Пізно ,панове.Пізно.
Відділення укрпошти після отримання квитанцій:
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 7150

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1098
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Зачем нам субсидии.Мы должны получать так,как министры.А министры и зеленая плесень должны жить на субсидии.
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Зачем нам субсидии.Мы должны получать так,как министры.А министры и зеленая плесень должны жить на субсидии.
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Хотів порадити щоб продали всіх "слуг народу" разом з їхнім президентом, так кому такий непотріб потрібен.
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ну так зестарушка и обратилась к зевласти
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 6640
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..туда к ней едет Кива!!! Следствием будет то, что бабка и всё село следующий раз проголосует за Жоппо Блок!! У кого то есть сомнения? И потом так же будет скулить и плакать!! Обіцянки-цяцянки - и полная дурная вера в это!!))))
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Жалеет она,паскуда тупая....Все странукретины продали в ярмо за обещание комуналки(Собаку жалко,а ее ТП-Нет!
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Ну, при Порошенке то она жировала - на корм собаке ведь хватало.
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То-то она за Пороженко голосовать не захотела и доверилась комику.
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Ну,еслиб проголосовала зп Пороха или другого,тоже б пожалела.
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За 5 лет программы субсидий вы стоко ограничений на получение субсидий навводили что чтобы ее получить это надо приличный квест сдать! а после скоращения так называемой социальной нормы то даже получив субсидию всеравно приходится нехило доплаичвать за услуги (да с субсидией меньше но всеравно не мало выходит)! так что сказки про субсидии оставте полным ЛОХАМ которые не в курсе реалий!!
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👏 І не забуваймо, що субсидії лише зменшують. В тому числі і суми у б'юджет. Простіше кажучи там відтискають тих, хто вже отримували минулими роками, і аж ніяк не призначають нові.
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В моём случае не было никакого квеста. Спросили, почему обратился только в середине зимы. Сказал, что надеялся, что субсидия не понадобится. Через 2 недели пришла смс-ка, что субсидия оформлена.
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всегда встречал гавно которое расказывает что ему субсидию дали вообще без документов!! но это гавно почему то боится назвать город район в котором такое счастье людям привалило!!
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Теперь я пожалел, что вообще ответил этому гавну...
Тем более, что это гавно не указало свой населённый пункт.
Пшёл вон!
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ну я же в отличии от гавна не рассказываю что субсидии раздают на лево и направо просто на основаниеи цвета штанов! у тебя какие штаны желтые или малиновые?!
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.."Через 2 недели пришла смс-ка, что субсидия оформлена."
Да,как же повезло мужику..один раз обратился и главное ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ уже назначили субсидию...а я в ноябре 2018 оформил,а в марте пришло подтверждение о назначенной субсидии....которая почему то уменьшилась на 430гр... "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 4639
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Но если "волшебные мысли" так и фонтанируют из депутатов одной фракции, то может, что-нибудь поправить во фракции "**й вам в сраку"(С), "куплю **дей прямо в зале Рады"(С), "продай собаку, оплати счет за газ"(С) ?
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Лиза ! За своими зашкварами умозаключениями следи !
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Краще Брагара каструвать і продать Яременку або Киві.
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Для киВи кішеньковий більярд ліпше!!! "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 9946
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Добро пожаловать в "ваш Вечерний квартал!"
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Этот депутат Брагар, точно может принести пользу государству?? есть подозрение, что мы зря его кормим!!!
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Мысль здравая, но вот кому?
Продать то продают, да разве покупают? "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 6590
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Наши граждане всё покупают. Усадили ж себе на шею это зелёное стадо.
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Пізно ,панове.Пізно.
Відділення укрпошти після отримання квитанцій:
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 7150

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1098
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Не підкажете який зараз курс собаки до доляра ?
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Навіщо долар, 50 депутатів одна собака, дворняга!!!
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Лучше открыть охоту на депутатов, они подороже.
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Сегодня - День Сурка. Сурков, значит, модно продавать?)) Или, наоборот, категорически нельзя...

И вот еще вспомнился старый фильм. Как раз в тему, по-моему)."Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1110
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А ще є чудовий фільм: «Как убить соседскую собаку». Комедія в стилі Вуді Аллена.
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Я не собираюсь обращаться за собственным унижением. Пусть лучше растёт долг. После дефолта всё станет на свои места.
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Туфта эти субсидии, должна быть инд. норма соц. гарантий, чтобы человек мог оплачивать определенный метраж и чтобы ему хватало на мыло рыльное и еду, а если у пенсионерки блудный сынок или больше, ее система субсидий убивает.
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завтра отчётный день по электроэнергии - веду в Облэнерго трёх дворовых собак может возьмут хоть по курсу оливье...
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Продам родословные, недорого.Сдадите дороже
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"Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 7484денег нет, только обмен, остались два хомячка безхозных...на сдачу...
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Кто этой подоночной власти "свой", а кто "агресор"?
"Цикава арыхмэтыка" или в мире непуганых 3,14дарасов, НАК заключил грандиозный пэрэможный коунтрахт на транзит газа "агрессора", по которому агрессор платит 2.6 бакса за 1000 кубов при прокачке на несколько тыщ километров. Это целых 6 коп за куб. Если разделить на километраж, получим "даром", ага. Цифра в пределах погрешности калькулятора.
С меня, при среднем потреблении 5 куб в месяц, за "доставку" от ближайшего распределителя за январь выставили 5 гривен.
Гривна/куб.
Внимание, ваприс.
Кто для этой подоночной власти "свой", а кто "агресар"?
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Sobaki jest umnej cem etot nardel ot sluga naroda Bragar odnaznacno
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Теперь выражение: "Цены кусаются" можно понимать буквально))
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нужно обратиться за субсидией. - Кому не надо унижаться и просить субсидию./Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети. /Смелянский Игорь Ефимович. Три года учёбы в одесском экономическом университете, мигрировал в США, затем консультировал московский офис. Платили мало-подался в Украину. Кадровик Украины Коломойский пристроил хорошего мальчика на хорошее место в Укрпочту.
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Беня всех по пристраивал, и Лещенко, и Наема. Такие зарплаты им дал, что теперь задавать вопросы, откуда квартиры, тупо.
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Цену на газ в своих платежках видели? А цену, с которой российский газ пересекает украинскую границу, вам никто не скажет. Ибо тайна великая сие есть. Иначе Путин нападет.

Но вы не сомневайтесь, громадяне! Данная прозрачная, честная схема закупки создана исключительно в целях повышения благосостояния трудящихся и недопущения доминирования гибридного агрессора на европейском газовом рынке.

Кстати, газ собственной добычи мы тоже везем в Амстердам. И там его покупаем- по европейской, справедливой цене.
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ну? теперь понятно КТО вложил в дурную голову СН слова "продай собаку" ? )))))))))))))))))))
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 9104
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Кацапюри від слуг уродів вже почали про водичку. Чому я навіть не здивована? "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1812
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вопрос по водє в Крим уже рєшон - осталось пропіхнуть так шоп піпиль схавав
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В олігархічній країні-Україні нічого нового. Азірів казав - бірітє лопаті і ідітє капаті, колишній гройсманівський міністр (соцполітики начебто) пропонував меньше жерти, сьогоднішні можновладці пропонують продавати домашніх улюбленців. Це все прояви зневаги - українська псевдоеліта таким чином показує справжню суть самої себе.
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Собаки это друзья, компаньоны и члены семьи. Которые зачастую умнее многих олигофренов, пафосно вещающих с экрана и пользы от них больше. Власть имущие наверняка никогда не слышали про АСТ - активную собакотерапию. У меня были ротвейлер и стаф, прекрасные собаки. Как можно продать друга и члена семьи?! Этот недоносок ляпнул откровенную глупость. За такие слова морду бить надо
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Всё правильно говорит товарищ! Собака ест а сколько мясо стоит на базаре!? Так вот на собаку деньги есть а комуналку заплатить нету?! Я бы ещё супсидии не давал бы владельцам компьютеров и смартфонов а то сидят в этих интернетах бездельники! Смотрите Г+Г и будет вам счастье!
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Sobaka ne vec,a drug,Daj jej miaso budet jest miaso,daj xleb budet jest sto jest,sam fakt tolko sto nado kormit.Ona sluzit tebe,nekogda neprodast tebia budet zacycat do konca,liudi mogut prodat drug druga a ona net..Govoriat sto oni ponimajet stolko slov skolko rebionak 2 let
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Da sobaka isteni drug.U Menia byla avcarka dve nedeli nazad pomerla.Ocen zalko ja ejio i za 1 mln evro neprodal by.Umnyje oni jest tolko govorit nemozet
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...лучше продавайте свои почки.. добавили в Нафтогазе
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Что дальше? Дальше все будет Приват.
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В условиях прогрессирующей дебилизации, все те живые организмы, который продолжают всплывать на поверхность общественной жизни в постсоветский период, пениться, сбиваться в комки, - конгломератировать, - и, таким образом и проникать у ВР Украины, а не поместившиеся под куполом цирка, во все возможные органы власти,- вплоть до сельсоветов,- и закрепляться там, - с расчета пожизненно, - предложение о снижении поголовья народных депутатов до 300 голов вполне разумно. «Лучше меньше, да лучше» - как писал т. Ленин, когда до него, наконец, начало доходить: «А что же я, - сам т. Ленин, со своей партией всевластной, натворил, до чего довел страну и население, или то, что от него, населения, еще осталось!?.
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как она получит субсидию если на ней например порше числится какого нибудь дубинского, или как обычно у бабушки 2-3 квартиры. они все несчастные, пока не начинаешь их ковырять))
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А как такое предложение не давать субсдию у тех у кого есть компьютер или смартфон! Пусть прадают и платят за коммуналку а смотрят пусть Г+Г и будет счатье!
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..если всех бродячих, и по желанию домашних, собак и котов в Нафтогаз на продажу вести, то пусть место сбора укажут и прайс... рыжие к примеру, по чем?
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по курсу оливье на 02 февраля 2020 года : 100 кубов газа - 1 собака... "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 3186 "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 2360
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Хомяков разводить невыгодно - жрут много как для своей массы.
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Представил себе, как по коридорам Житомироблгаза бегает какой нибудь симпатичный пёсик, а служители этого почтенного заведения выбегают через окна

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курс оливье на 02 февраля 2020 года : 100 кубов газа - 1 собака...
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"Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - чудова новина для мого кота що вже третю добу переховується під ліжком.
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Пропоную продати Брагара.
В сексуальне рабство Тетяні Монтян
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Ох, предложил бы я, что сделать с этим Брагаром и большинством слуг, так... "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 1392
"Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара - Цензор.НЕТ 7822
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так старенька людина не витримає процедури отримання субсидії! я мамі допомагала, то сама ледь не вмерла
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"После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он."
Источник: https://censor.net.ua/n3173281

Трейнинг в Трускавце не помог?
Может, мало поили?
Может, девки были негодные?
Что то пошло не так...
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тобто, не навчився брехати як професійний 95 квартал. Вони тепер навчать, вони майстри
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оно уже считает себя лицом в политике! 25 лет - сцыкун тупоголовый.
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Тепер за допомогою кобеля та сучки можна майнити зоовалюту:
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Чушь! Доход моей семьи 5000 гр. на 3 человека. Благодаря тёплой зиме оплата коммуналки 3500гр. Я инвалид 2-й группы. Жена ухаживает за своей мамой ей 90 лет ( доказать что она её мама она доказать не может не совпадает имя по метрику (она родилась-мама- в Австро-Венгрии) о каких 20% оно мелит ( твари!)
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у зеленского и его кодляка ещё есть время поживиться,
мусора и судьи прикормлены ...
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