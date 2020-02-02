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Все про:миротворці (510) Порошенко (8222) Донбас (13194) Формула Штайнмаєра (178)

 Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон

Влада Російської Федерації прагне відновити Радянську імперію у новому форматі, і агресія на Донбасі це лише частина стратегічного плану Путіна.

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю головному редактору європейського видання Euractiv.com Георгію Готєву, передає Цензор.НЕТ.

"Саме тому Кремль будь що намагається залишити за собою контроль частини українсько-російського кордону. Натомість Україні для відновлення територіальної цілісності та суверенітету на тимчасово окупованих територіях потрібна міжнародна миротворча місія, яка забезпечить встановлення контролю над кордоном до початку політичного процесу в цьому регіоні", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко

"Найголовніше, що Росії не потрібен окупований Донбас так само, як не потрібен окупований Крим. Росії потрібна уся Україна для відновлення Радянського Союзу 2.0. Ключовим елементом для цього є російська спроба контролю частини українсько-російського кордону", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми висловлюємо дуже сильні меседжі, що нам потрібно зробити кроки для встановлення міжнародного контролю за кордоном до початку виборчого процесу. Якщо ми запросимо за рішенням Ради безпеки ООН миротворців, і вони контролюватимуть кордон, це може допомогти нам зупинити російську інфільтрацію на українську територію", – зазначив Порошенко.

"Це потрібно обговорювати не за допомогою формули Штайнмаєра. Це було за мого президентства у 2015-2016 роках – дискусія за цією формулою розпочалася з ініціативи Путіна та Лаврова. Штайнмаєр не є батьком цієї формули. Це є кремлівський сценарій. Але давайте від питання формули Штейнмаєра перейдемо до миротворців. Це допоможе наблизити мир на українській землі", – наголосив Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правопорушникам з ДБР і їхнім замовникам не потрібні свідчення Порошенка, - адвокат Головань

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173279
 
   
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Спасібо жителям Кривбасса ....
оказываеться у нас там еще кроме жителей Данбасса есть еще и жители Крывбасса ..
ждите картину : Крывбасс на колени не поставить
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ты ещё кто такой, чепушила? Вашу базу вчера накрыли, так ты с нового аккаунта забрёл
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ООН? Сначала границу надо захватить.
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Снова один треп, так пригласи, ерзать по ушам все способны, а ты у них спросил, хотят они этого? Что то не вижу их желание, вроде мы против и не хотим. Я то с ними не обнимаюсь, возьми и попроси, а то надо, надо.
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Мир на Донбасі забезпечать:
- сильна українська армія, озброєна по ******** стандартах НАТО;
- економічна блокада паРаші - країни-агресора, а не постійне загравання з нею політичних еліт повій Заходу;
- адекватна нормальна влада всередині країни, а не пародія, яку ми спостерігаємо вже майже 10 останніх років.
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Адекватная влада это кто? Уж не Зеленский с Портновым?!
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бені-сабаковсько-білецькі добробати, ага...
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Только ВСУ способны обеспечить мир с народом Украины на границе с агрессором.
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тож миротворців кремль вєтіруйєт. Только якшо вони там будуть і не на кордоні, а на лінії разгранічєнія
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таким чином москва хоче легімітизувати узаконити свою присутність на дамбасі та легітимізувати псєвдо-риспублікі. Ше й попитаюця виставити "миротворців" по лінії адміністративних меж областей.
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"Раздался голос из руин и острый запах нафталина"®
Да шо ж такое-то? Точно, в шкафу, куда свалена на хранение отставная Порохлячая кодла, завелась особо кусачая моль, которую не берёт нафталин. И так эта "моль трахнула"© жёстко "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыгу, шо ему не ймётся и тихонько не сидится. Обязательно надо гавкать? Может Пороха дустом пересыпать, шоб успокоился и на гавно не исходил?
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Это тебя зебобик дустом пересыпать нада а то смотрю много в тебе московских вош сидит!
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
А ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня Оманського боляче вкуси за сраку, шоб верещав як різана свиня.
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В чому полягають ваші пропозиції ?
Повірити фуйлу на слово, відвести ЗСУ ?
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1. А хто в нас справжні діячі ?
2. За кого ви голосували на виборах ?
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1. У безоплатному порядку нікого рекламувати не буду, бо це протирічить моїй безкорисливій любові до грошових знаків.
2. Не скажу (причина - див.п.1).
P.s. Ви вважаєте нік "Anempodist Mayorov" авторським колективом(?), оскільки звернення на «ви» з малої літери застосовується у множині.
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Бажаєте пропозицій? Їх є у мене:
1) затулити хайло Порохатому Баризі, шоб не гавкав (принаймі, доки не переоберуть, якщо переоберуть);
2) врізати пенделя ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню Оманському і всьому його падлючому ЗЕ- балагану;
3) спробувати привести до влади справжніх державних діячів, доки Україна не «крякнула» в історичне небуття.
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в особах? ?? приблизно, кого з ********? Хоча би - з якою ідеологією?
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ООН не занимается освобождением территорий. Мог бы уже и знать, алкаш. Они приходят на готовое, чтоб поддержать стабильность в регионе. В нашем случае - это замороженный конфликт на десятки лет. Хотите, чтобы и петины внуки в ООС служили - вперёд. Только ж они не пойдут, а пойдут наши.
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Зачем ты её кормишь. Я хочу, чтоб Донбасс был украинским с нашей армией. ООН этого не позволит.
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А эти кто, алкаши, наркоманы?

"Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев устроит компромиссный вариант с миротворцами "на линии между Украиной и РФ".
Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина.
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Жаль, але Донбас вже у набагато гіршому стані, ніж Косово. Миротворців там не буде, а повернення Донбасу можливе після повернення Криму. Тобто на це потрібно дуже багато часу.
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А почему нельзя вернуть Донбасс до Крыма?
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кратко: у Крима нєт сухопутной граніци с мордором
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Зелескот как и кремлеботы просто помешаны на порошенко. В какую новость не зайдешь с рошеном - везде они сторонники русско-фашистского мира. Чуваки и чувихи засцанные зеленой мочей, почему вы не коментите новости с зашкварами ваших слуг?
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Если бы обоссанный алкаш не лез из каждого утюга, никто на мародёра не обращал бы внимания. И кстати, ты написал порошенко с маленькой буквы. Так что денег не получишь.
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Створена Армія, була підтримка в середині країни, була підтримка церкви, була підтримка серед сюзників, а той зачуханий клаптик бамбасу так і не вичистив.
Пять років хороводи поводили, попишались і тупо повністю злили всю владу тупарилим клоунам.
це так.. мислі вслух... Стратагема 80лвлу.
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Иван Петрович Сидоров вместе с Порошенко пережил начало войны с разоружённой армией и изменой в штабах.Украина устояла.Но ошибка Порошенко в преувеличении значимости Запада. Миротворцев не будет. Иван Петрович Сидоров разделяет точку зрения Ю.Бутусова " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру?Ю.Бутусов. 23.07.18" и согласен с Наевым : Другого выхода из вооруженного кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19
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Не зрозумів, а навіщо ти тоді це підписав?
На що сподівався?
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Так. Кордон це все. Тільки контроль кордону з рашкою дасть змогу припинити війну.
Тоді вже можна говорити про безпеку, про вибори та відбудову дамбасу.
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Каламойскому,косатій, авакову, ЗЄ не потрібні миротворці ООН
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У ватно- зебільних троляк Порошенко- поганий, а формула "фуйла- штайнмаєра- зеленського"- хороша. І куди ж це нас ця бидломаса тягне? Чи не в ватний мір?
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а шо, разві плоха била, када всє вмєстє билі? квартіри бєсплатна давалі, пламбір па 19 коп., калбаса па 2.20?
сідіш, бивало, на кухнє в комуналкє і мєчтаєш о ніх...
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Ухти))
Так формула штанмаєра це Зеленського винахід?

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Ухти))) Хто поставив підпис під нею? Нагадаєте? Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 8712
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продовжуй дивитись квартал
ти такой юмарной стал - ета што-та!
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Фуфло само писало цю хвормулу.А тепер скавчить.
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И почему же они за 5 лет там не появились ?
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точно! Порошенко, як головнокомандувач військами ООН, мав би їх туди за вуха притягти!
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тупой вопрос... все пять лет этого добивались и добились бы, в конце концов, если б не это
Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 9411
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Ты из новеньких?

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Все пять лет,свыняи и *****,этого добивались и добились.Конфликт практически заморожен.
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-пропердел очередной голубь мира, зная, что пока цела ************, миротворцев на ДАУНбасе никогда не будет.
Знаю, что наши силы с *********** не раввны, но война закончится, когда *************** куйло начнет получать по зубам. Хотя бы давать ответки на его вылазки Порошенко: Мир на Донбассе обеспечит не формула Штайнмайера, а миротворцы ООН, которые будут контролировать границу - Цензор.НЕТ 3363
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Вопрос не в тему кто знает чей канал Корупція Інфо на ютьюбе ?
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Судячи з його тематики та упередженості цей канал зевлади.
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Миротворцы ООН? Почему за 5 лет своего шоколадного президентства не обеспечил миротворческую миссию ООН?
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Фсбшная рошеновская циничная иудина.
Никакие миротворци свои жизни за чужую землю отдавать не будут
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Бери віник і біжи сам відвойовувати бамбац, тролятино лахтинська І не забудь взяти собі юдейське псевдо. Щоби тебе закопали не під номером.
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Ждем от Вiслюка поздравление Хйла на Победобесие и подарок в виде подачи воды в Крым. Прикроются провальным бюджетом. В малоросы схавают. Скажут пенсии платить нечем.

Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 2282
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1. миротворцы оон это обстрактно - в Молдове Абхазии и Юж.Осетии тоже стоят "миротворцы" из ихтамнетов......... 2. теоретически какбэ возможно но практически для этого расися должна
признать военное нападение на этот регион и естессно участие в нём своих кадровых военных
и армейских частей..... ну и боинг сюда же ложится...... то есть практически это НЕвозможно тем
более что ведущий треугольник евросоюза Берлин-Париж-Рим готовы "решить вопрос" именно
за счёт Украины - почему такая логика да потому что если расися не сторона конфликта то что
тогда на границах с ней делают военные соединения оон ??? 3. в который раз тупо задаю тупой
вопрос - почему все оккупированные территории не объединяются ну хотя бы нашей властью в
один пакет ??? то есть это Донбасс Крым и акватория Азовского моря, почему идём по пути на-
чертанному масквабадом - вот вам дамбмсс о Крыме забудте Азовское море общее ну тоесть
у кого флот сильнее того и море чего уж там............
есть ещё куча вопросов но для начала хотя бы эти осветите
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Як все таки шоколадному мародеру хочеться "ПОРУЛИТЬ"!!!
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Этот схематозник из ОРДЛО уголь брал через белорусские прокладки,спонсируя войну ,а теперь миротворцев хочеть?Вот питер!https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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5 років тому загинув Кузьма Скрябін. Він повертався з концерту у Кривому Розі. Я не натякаю, просто збіг обставин.
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Порох мне кажется виноват в гибели Кузьмы.
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Мальдівська шлюха виступає проти формули яку сама й написала???? От простітутка....
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иди продай свою собаку и заплати за газ, шлюха зеленая ,если ты конечно ее сожрать не собираешься Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 2352
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А ведь шоколадное РЫГО-УБЛЮДИЩЕ могло стать первым президентом своей страны, пообрезав яйца олигархам и своим рыговским соплеменникам, которые позвали в "гости" *************** КУЙло и которые грабили свою страну. НО, НЕТ!!! Просрал све и пошел стопами позорного Дрыща Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 9230
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відомий романс з відомого фільму - єслі у вас єсьть сабака...платьожкі вам нє страшни...
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спаситель-избавитель, земной поклон. куда ж мы без тебя.
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Лучший президент в истории Украины . Браво !!! Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 6999 .
Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 1421.
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....проквакал главный миротворец. Лживое, лицемерное, наглое и трусливое существо с развитыми хватательными рефлексами, место которому в клетке пожизненно с конфискацией. Снова пафосно надрывается с трибуны, срываясь на петушиный фальцет. Зеля, давай выполняй уже свои обещания, рябашапка, прекращай жевать сопли, нахрена вы там нужны, если наглый вор и демагог разгуливает на свободе, раздавая советы и поучая общество. Порохососы, не тужьтесь корябать лапкой по клаве, отвечать брезгую
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Строить воздушные замки хорошо в детстве, а не взрослому мужику - кроме смеха ничего не вызывает. Кто сказал Пете что ОРДЛО пойдет на его условия? Миротворцы направляются при обоюдном согласии сторон, что кто-то на это дал согласие? Живут в каком-то параллельном придуманном мире и других туда тянут.
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касап (а ти касап, судячи з "Кто сказал Пете что ОРДЛО пойдет на его условия?"), в останній рік каденції Петра Порошенко залишалось досягти згоди ***** на введення миортворців на всю територію ОРДЛО (і саме це тоді вимагав Порошенко: "на всю територію ОРДЛО!"). І подальшими санкціями, їх розширенням на вас - існувала реальна сожливість досягти вашої згоди.
Але ви, на жаль, домоглися своєї іншої мети: "кто-угодно, только не Порошенко".
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Главнокомандующий разговоров. Президент обещаний. Словесный гетьман.
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Эй вы там наверху….Что вы жуёте сопли и разводите восточные
сладости ?Государство шестой год теряет лучших представителей
нации, а значит будущее и перспективы для развития. Это связано с имитацией
бурной деятельности, т.е. почти полным бездействием мирового сообщества, агрессивностью
и безнаказанностью ядерной страны, статус которой даёт ей право на осуществление
любого вида агрессии. Государство просто обязано было на специальном заседании
ВР объявить, что в связи с тем, что подписантами Будапештского Меморандума не
обеспечена безопасность и территориальная целостности государства Украина - Украина
вынуждена самостоятельно в одностороннем порядке заменить эту смешную формулу
Штайнмайера на более действенную формулу, формулу ядерной реакции, чтобы восстановить статус,
существовавший до подписания Будапештского Меморандума и сохранить государство. Точка.

Или кем -то уже решено, что государства нет ?..
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Донбасс на самом деле возвращается. И по простой причине - эта война становится убыточной для донецких олигархов. Вот и вся причина.-Эти недоумки думали,что все так просто.А оно не так оказалось. - Сбыта нет. Поставка сырья ограничена.Расия хоть и обещала всего,а ******а как обычно. То есть крупный бизнес, который развязал эту войну,оказался в полной жопе. Сейчас им удалось уйти от возмездия и они греют жопы в Киеве.Прикрываемые раннее парашенко,а теперь и Зе. Но все производство там. И оно стоит. А это накладно. Вот поэтому и Донбасс вернется уже скоро. - Местных главарей ликвидируют. А остальным расскажут,что без Украины им не выжить. Но расия типа будет присматривать и оберегать их.- Вот такой примерно будет расклад для лохов донбасских. И лохов украинских.
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возвращается? Так пора огородить это недоразумение от остальной Украины лет на 20ть
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А не задумывался ,устранить причину из за чего все произошло ? - Территориями то зачем раскидываться. Это Украина и не тебе ее выбрасывать.
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Стрелки переводить на штахенмахера не получится-он признался уже,что формулу порось поддержал.https://www.dw.com/
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зебіл! Хто-хто піддтримав???

І що саме було підтримано? Судячи з оцієї інфи:
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є "формула Штайнмаєра", написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров "формулу Штайнмаєра". Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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Нічого дивного - коли свиню відривають від корита та зазвичай пручається і проявляючи бійцівський характер навіть маше ратицями

.
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что скоморох, что его советники - вата обоссанная...

Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 9409 Anna Skоraij





@AnnaSk75324313

·13 мин

Радник Зеленського зібрався в тур по Росії:
в мережі ажіотаж
https://www.obozrevatel.com/ukr/show/people/kolishnij-radnik-zelenskogo-zibravsya-v-tur-po-rosii-v-merezhi-azhiotazh.htm

Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 670
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Парашенко конечно клоун. Раз не понимает,что все видят как он пыхтит,будучи в ауте. Поскольку все это он без проблем мог сделать в свой срок. Но не сделал.
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