 Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю головному редактору європейського видання Euractiv.com Георгію Готєву, передає Цензор.НЕТ.
"Саме тому Кремль будь що намагається залишити за собою контроль частини українсько-російського кордону. Натомість Україні для відновлення територіальної цілісності та суверенітету на тимчасово окупованих територіях потрібна міжнародна миротворча місія, яка забезпечить встановлення контролю над кордоном до початку політичного процесу в цьому регіоні", - зазначив він.
"Найголовніше, що Росії не потрібен окупований Донбас так само, як не потрібен окупований Крим. Росії потрібна уся Україна для відновлення Радянського Союзу 2.0. Ключовим елементом для цього є російська спроба контролю частини українсько-російського кордону", – переконаний Петро Порошенко.
"Ми висловлюємо дуже сильні меседжі, що нам потрібно зробити кроки для встановлення міжнародного контролю за кордоном до початку виборчого процесу. Якщо ми запросимо за рішенням Ради безпеки ООН миротворців, і вони контролюватимуть кордон, це може допомогти нам зупинити російську інфільтрацію на українську територію", – зазначив Порошенко.
"Це потрібно обговорювати не за допомогою формули Штайнмаєра. Це було за мого президентства у 2015-2016 роках – дискусія за цією формулою розпочалася з ініціативи Путіна та Лаврова. Штайнмаєр не є батьком цієї формули. Це є кремлівський сценарій. Але давайте від питання формули Штейнмаєра перейдемо до миротворців. Це допоможе наблизити мир на українській землі", – наголосив Петро Порошенко.
оказываеться у нас там еще кроме жителей Данбасса есть еще и жители Крывбасса ..
ждите картину : Крывбасс на колени не поставить
- сильна українська армія, озброєна по ******** стандартах НАТО;
- економічна блокада паРаші - країни-агресора, а не постійне загравання з нею політичних
елітповій Заходу;
- адекватна нормальна влада всередині країни, а не пародія, яку ми спостерігаємо вже майже 10 останніх років.
легімітизуватиузаконити свою присутність на дамбасі та легітимізувати псєвдо-риспублікі. Ше й попитаюця виставити "миротворців" по лінії адміністративних меж областей.
Да шо ж такое-то? Точно, в шкафу, куда свалена на хранение отставная Порохлячая кодла, завелась особо кусачая моль, которую не берёт нафталин. И так эта "моль трахнула"© жёстко "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыгу, шо ему не ймётся и тихонько не сидится. Обязательно надо гавкать? Может Пороха дустом пересыпать, шоб успокоился и на гавно не исходил?
А ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня Оманського боляче вкуси за сраку, шоб верещав як різана свиня.
Повірити фуйлу на слово, відвести ЗСУ ?
2. За кого ви голосували на виборах ?
2. Не скажу (причина - див.п.1).
P.s. Ви вважаєте нік "Anempodist Mayorov" авторським колективом(?), оскільки звернення на «ви» з малої літери застосовується у множині.
1) затулити хайло Порохатому Баризі, шоб не гавкав (принаймі, доки не переоберуть, якщо переоберуть);
2) врізати пенделя ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню Оманському і всьому його падлючому ЗЕ- балагану;
3) спробувати привести до влади справжніх державних діячів, доки Україна не «крякнула» в історичне небуття.
"Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев устроит компромиссный вариант с миротворцами "на линии между Украиной и РФ".
Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина.
Пять років хороводи поводили, попишались і тупо повністю злили всю владу тупарилим клоунам.
це так.. мислі вслух... Стратагема 80лвлу.
На що сподівався?
Тоді вже можна говорити про безпеку, про вибори та відбудову дамбасу.
сідіш, бивало, на кухнє в комуналкє і мєчтаєш о ніх...
Так формула штанмаєра це Зеленського винахід?
ти такой юмарной стал - ета што-та!
Знаю, что наши силы с *********** не раввны, но война закончится, когда *************** куйло начнет получать по зубам. Хотя бы давать ответки на его вылазки
Никакие миротворци свои жизни за чужую землю отдавать не будут
признать военное нападение на этот регион и естессно участие в нём своих кадровых военных
и армейских частей..... ну и боинг сюда же ложится...... то есть практически это НЕвозможно тем
более что ведущий треугольник евросоюза Берлин-Париж-Рим готовы "решить вопрос" именно
за счёт Украины - почему такая логика да потому что если расися не сторона конфликта то что
тогда на границах с ней делают военные соединения оон ??? 3. в который раз тупо задаю тупой
вопрос - почему все оккупированные территории не объединяются ну хотя бы нашей властью в
один пакет ??? то есть это Донбасс Крым и акватория Азовского моря, почему идём по пути на-
чертанному масквабадом - вот вам дамбмсс о Крыме забудте Азовское море общее ну тоесть
у кого флот сильнее того и море чего уж там............
есть ещё куча вопросов но для начала хотя бы эти осветите
Порошенка робота!
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Але ви, на жаль, домоглися своєї іншої мети: "кто-угодно, только не Порошенко".
сладости ?Государство шестой год теряет лучших представителей
нации, а значит будущее и перспективы для развития. Это связано с имитацией
бурной деятельности, т.е. почти полным бездействием мирового сообщества, агрессивностью
и безнаказанностью ядерной страны, статус которой даёт ей право на осуществление
любого вида агрессии. Государство просто обязано было на специальном заседании
ВР объявить, что в связи с тем, что подписантами Будапештского Меморандума не
обеспечена безопасность и территориальная целостности государства Украина - Украина
вынуждена самостоятельно в одностороннем порядке заменить эту смешную формулу
Штайнмайера на более действенную формулу, формулу ядерной реакции, чтобы восстановить статус,
существовавший до подписания Будапештского Меморандума и сохранить государство. Точка.
Или кем -то уже решено, что государства нет ?..
І що саме було підтримано? Судячи з оцієї інфи:
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є "формула Штайнмаєра", написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров "формулу Штайнмаєра". Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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что скоморох, что его советники - вата обоссанная...
Anna Skоraij
@AnnaSk75324313
·13 мин
Радник Зеленського зібрався в тур по Росії:
в мережі ажіотаж
https://www.obozrevatel.com/ukr/show/people/kolishnij-radnik-zelenskogo-zibravsya-v-tur-po-rosii-v-merezhi-azhiotazh.htm