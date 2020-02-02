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Все про:допомога (984) США (6032) Трамп (2148)

 Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа блокує оприлюднення невідредагованих варіантів електронного листування представників Білого дому, яке стосується затримки у наданні Україні військової допомоги влітку 2019 року.

Відповідне пояснення міністерства юстиції США було опубліковано на сайті громадської організації The Center for Public Integrity в п'ятницю, 31 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться про електронні листи, отримання яких у громадській організації вимагали від Білого дому відповідно до Акту про свободу інформації. Center for Public Integrity домігся судового рішення на свою користь, однак у грудні минулого року міністерство юстиції США надало кореспонденцію можновладців у сильно відредагованому вигляді - значна частина інформації була зафарбована чорним кольором.

Відомство пояснило надання документів у такій формі "президентським привілеєм", що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо "внутрішніх дискусій" у адміністрації навіть на вимогу суду. За словами Хізер Волш, юристки бюро Білого дому з менеджменту та бюджету, листи "відображають спілкування між президентом, віцепрезидентом та найближчими радниками президента щодо ухвалення президентом рішень", а тому вони є "привілейованими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173278
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что Трамп связан с русской мафией и их с Джулиани друг лучший Сэм Кислин, который в русской мафии. Русская мафия - это международный синдикат в которой и высшие чиновники США и высшие чиновники Украины и еще много где. И у русской мафии триллионы долларов! Все олигархи в русской мафии и Украины и России и с других стран. Путин тоже в русской мафии! русская мафия еще с 90-х стала связана с спецслужбами РФ и властью РФ - это все один организм! У Трампа долг перед русской мафией, которая его спасла от банкротства деньгами и он отдать пытается эти долги. И конечно параллельно пытается свои вопросы решить, чтобы конкурентов, как Байден уничтожить. грязь повсюду в мировой власти!
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Тем временем:
В Сирии бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали "ихтамнетов" к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. "Великие русские воины" бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг", - написал он.
"Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен", - говорится в сообщении.
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Шоумен вони мають спільну рису - лукавство.
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Тем временем:
В Сирии бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали "ихтамнетов" к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. "Великие русские воины" бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг", - написал он.
"Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен", - говорится в сообщении.
 показати весь коментар
 
 
Потому что Трамп связан с русской мафией и их с Джулиани друг лучший Сэм Кислин, который в русской мафии. Русская мафия - это международный синдикат в которой и высшие чиновники США и высшие чиновники Украины и еще много где. И у русской мафии триллионы долларов! Все олигархи в русской мафии и Украины и России и с других стран. Путин тоже в русской мафии! русская мафия еще с 90-х стала связана с спецслужбами РФ и властью РФ - это все один организм! У Трампа долг перед русской мафией, которая его спасла от банкротства деньгами и он отдать пытается эти долги. И конечно параллельно пытается свои вопросы решить, чтобы конкурентов, как Байден уничтожить. грязь повсюду в мировой власти!
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Маасква - гніздо всесвітнього зла. Там Сатана лежить в мавзолеї.
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Тобто ЗеТрампогейт "висвітлюється" у нових кольорах???
Бубочка... а щож на це ти скажеш своїм "73%"...
Чи як твій патрон Х".ло... их там нет.. та і яка різниця....
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Трамп - это худшая власть в США, которая может быть для Украины! Им на Украину насрать и Помпео это недавно сам орал.
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Это ты правильно заметил. Власть в США для Украины.
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таки, кацапа,тебя передергивает,шо не кремлядская? Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 6572так отож...заслужили
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Во,блин-ослам морковку привязали на палочке и кнута не нужно-прут напролом с криками-импичмент.Так ведь и в Украине -поросенкам корыто покажи-они и копыта поламают с визгами зрада.Животные,кули.
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В США для американцев будет рубикон 3 ноября, когда президентские выборы пройдут. В восьми свинг штатах всё решится, идти Трампу на кичу или нет.
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Это при 51:49 счёте в пользу Трампа при голосовании за новые ослиные "и-а-а"?С 53 республиканцами в Сенате и необходимостью 67 голосов, чтобы удалить Президента,нет сомнения, что Трамп будет оправдан.Интересно другое-как 2-а предателя республиканцы будут появляться на публичных дебатах после 5-го февраля?
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Зелебобики.! Почему при Пете ни Обама, ни Трамп никакую помощь Украине не блокировали, а при зеленом *********** случилось. Или у вас во всем Трамп виноват?
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Почему при Пете не было коронавируса в Китае, а при проклятом зельоном кловане он есть?
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Потому что Обама ничего уроме подушек и одеял Укрвине не давал, а Трамп заблокировал военную помощь из-за двойной игры Порошенко и Зеленского. Привет *****
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ну раз отказались в конгрессе судить трампа-какой смысл выдавать добровольно улики? Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 8599
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Схоже ублюдкам не поздоровиться якщо Трамп пройде на другий термін. Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 6075
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Фсбшним слугам дырку от бублика и балалайку на шею, а не американское оружие
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Зачемь добро разбазариваешь?Шампусика за Трампа больше не будет-единственная память бутылка в жо...с гимном "Умру за пупина!"
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трудно предположить чтобы мы делали без Джавелинов, хотя зачем их накопычуваты?
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блокировании помощи Украине/ Естественная реакция Трампа на проблему шибздиком ему созданную :"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19
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