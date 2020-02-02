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Все про:партія (176) Росія (15423) Казанський Денис (146) Прилєпін (27) Мефьодов (7)

 Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та "ексміністр ДНР". ФОТОрепортаж

Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який воював на Донбасі проти України, заснував у Росії політичну партію "За правду", до складу якої увійшов нещодавно переданий в рамках обміну організатор трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року Євген Мефьодов.

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Російський письменник Захар Прилєпін, який приїжджав на Донбас пополювати на українців, заснував у Москві нову фашистську партію "За правду", в яку увійшли російські знаменитості різного ступеня упоротості (Чичеріна, Охлобистін) і американський актор Стівен Сігал, який вирішив зрубати бабла на старості років .

Але це ще не все. Найцікавіше, що в нову партію увійшли колишній "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко, а також один з організаторів побоїща 2 травня в Одесі - Євген Мефьодов, якого нещодавно передали РФ щодо обміну. Тепер Мефьодов збирається стати депутатом Держдуми", - написав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна

Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та ексміністр ДНР 01
Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та ексміністр ДНР 02
Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та ексміністр ДНР 03
Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та ексміністр ДНР 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков ще стане в нагоді Путіну у вибудовуванні відносин з Україною, - Клімкін

"У "міністра ДНР" чисто випадково опинився російський паспорт. А в Одесі 2 травня чисто випадково опинився друг Прілєпіна, російський політик, який брав участь в організації масових заворушень, що призвели до загибелі людей. Просто так співпало, звичайно ж Росія тут зовсім ні до чого", - резюмує Казанський.

Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та ексміністр ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173276
 
 
 Топ коментарі
 
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Святослав Носов
· 29 августа 2018 г. ·

Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером. На удивление вменяемым. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.

Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском.

После чего его перекосоебило.

«Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

- То есть, ты в курсе случившегося?

- Все в курсе.

- И что?

- А что?.. Застрелиться теперь?

И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе.

Мы никогда не договоримся. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца.

Отсюда желание убить жертву, разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха, и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.

- Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все… Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!

- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте.

А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?

- Блять, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

И переключил канал.

Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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Ну, и партия! Союз фриков и убийц.
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Такі самі дебіли, як і опзж, там вони за правду - і її там немає, а інші - за життя, а нормального життя не спостерігається. Саме лайно спливає на гору.
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Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ
2 февраля в 01:13
Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в субботу, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. По прибытии эвакуированные временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

Действия России назвали «надуманной отговоркой» и «недружественным актом»

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».

«Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать «, - заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль (Johann ********), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции.

По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде». «Это говорит о многом», - считает политик.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Этот ублюдок Прилепин объявлен в международный розыск? Ведь есть плёнки где он сам на камеру признается как он убивал большое количество украинцев. Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 8109
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ВОЗЬМИТЕ К СЕБЕ В ЧЛЕНЫ ЗЕЛЕНОГО ОСМАНСКОГО ОСЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не говори загадками, назови фамилию!
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"Союз скрепних ватних имперских возрожденцев", читай вирожденців.
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Ничего удивительного - на расие все партии такие, остальные уничтожены большевичьем и их продолжателями.
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Такі самі дебіли, як і опзж, там вони за правду - і її там немає, а інші - за життя, а нормального життя не спостерігається. Саме лайно спливає на гору.
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У них ленточки и цвета вам ничего не напоминают? Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 3823
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Фіолет+зелений. А що креативно, улюблене сполучення кольорів неадекватів.
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такі нагадують..
як казав Єрмак, невдовзі будемо проводити вибори на дамбабве, це така підготовка.
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«Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, которые мы даже не мечтали и не говорили об этом», - сказал Ермак.

Экономическим хапом может стать.
Много бюджетных денег слуги хапнуть смогут.
Поэтому тут интерес понятен.
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А Сегал на айкідо багато не заробить, а тут в кацапії можна їпло поторгувати.
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Там ще одне опудало отримало громадянство Орди,
те що назвало свою другу родіну Раска Федераска.
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О, а я й не знав що Яценко скинули.
Хоча, він для мавп свою справу зробив,віджав Київстар, Лайф, Інтертелеком.
Мавр моде на вихід.
Як ще одна мавпа Трапезніков, вона тепер, УВАГА! мер ординської Елісти.
Може Пришилепін і його до себе забере...
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===




Святослав Носов
· 29 августа 2018 г. ·

Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером. На удивление вменяемым. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.

Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском.

После чего его *************.

«Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

- То есть, ты в курсе случившегося?

- Все в курсе.

- И что?

- А что?.. Застрелиться теперь?

И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе.

Мы никогда не договоримся. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца.

Отсюда желание убить жертву, разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха, и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.

- Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все… Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!

- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте.

А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?

- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

И переключил канал.

Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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Для русского мира Прилепин, Путин, Жириновский,Панин, Берич-родные люди./ «Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель./"Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко.- Путин./ "Небольшая бомба. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский ./ Скандалист и гомосексуалист Панин, любимый артист Путина: «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко». /Порошенко ожидает судьба военного преступника.- Сербский наемник донецкий снайпер Берич
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Терористы это бедуин на ишаке где то в Сирии,дом и семью которого убили представители цивилизованной страны,члена совета Европы.
А Прилепин и ко это политики этой цивилизованной страны.
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Очередная партия для пропаганды программы "ШАТУН" для Украины
как замутить украинцев в авантюры и скандал..
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Было бы классно что бы так воровал зеленский и был полный бюджет , а то 30% за январь украли..СН и зе
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На россии могут делать что угодно, главное из Украины выместь всю эту заразу, не позволить им попадать в Украину и не позволить их последователям укореняться в Украине.
На их фоне очень важна активная деятельность проукраинских сил в регионах Украины, чтобы не дать возможности агрессору укореняться и вести пророссийскую подрывную деятельность в регионах Украины.
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Хех! Є такий в моєму архіві. Жаль що не згорів в Одесі.
Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 5809
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Відкрий Тютчева, "Крим" "Ахренеешь"...Його царська цензура "вирубала".... За "шовінізм"....
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Хлопці давайте не будем робить рекламу лайну і не будем далі коментувати!
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Это не реклама это Осенью будет на выборах в Украине в ОРДЛО по программе ермака-зеленского-путина
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73 % манкуртов одобряют.
Ждут подешевления коммуналки.
В 14 году манкурты тупо обосрались и сидя на чемоданах в Польшу орали героям слава и ставили в фейспуках свечечки и плакающие смайлики хлопцам,которые пошли защищать их сраки.
А в 19 году их смертушка посрать отпустила и они выбрали убийц этих хлопцев в раду,а то коммуналка сильно дорогая,прямо жизни нет.
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в партии "За Захара!" собирается просто элитный контингентТеррорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 405Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 6983Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 2909Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 8144
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Нормальный контингент.
Будут в совете Европы рашку представлять.
Обдолбанные члены совета Европы не заметят что они убили много украинцев.
Деньги не пахнут.
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Это для тех кто надеется, что все будет хорошо когда уйдет путин. вот реальная смена.
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Формируется команда для для освоения и последующего захвата Московией юго восточной части территории Украины...Помощник Зеленского считает Донбасс перспективным "экономическим хабом", а Нардеп від "Слуги народу" назвав Крим "російським" і запропонував продавати на півострів воду ...вот и всё приехали,кольцо замыкается, да и украинскую армию из контрактников легко переориентировать к союзной армии под управлением Главного правителя московских земель...всё чем гордились будет всё прокакали.
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В дополнение, ...непонятно куда будут девать боевиков Московия и как будут избавляться новая власть при союзном государстве от украинских патриотов?
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будущие де3,14сдаты ПАСЕ от рабсеи .которых протолкнут туда немецкие фашисты с жабоедами французскими... Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі і "ексміністр ДНР" - Цензор.НЕТ 4902
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Скоро она зарегистрируется в ОРДЛО и будет в октябре 2020 г. участвовать в местных выборах вместе с выборами в Украине ( по Ермаку - Зеленскому) , а там и до представительства в Раде не далеко.
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Ермак чётко сказал - вывод иностранных вооруженных формирований...
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Их там же нет.
Вот и вывод.
Кто это будет верефицировать?
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Так даже если появятся, то только - иностранных...
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Российские кураторы получат паспорта ДНР- ЛНР, и плюс к этому местные коллаборанты, вот вам и НЕ вывод 30 -35 тысяч ( НЕ иностранных формирований) Выборы возможны только 1) после вывода российских оккупационных воск и тяжелого вооружения 2) полное разоружение местных формирований 3) демилитаризация ОРДЛО ( вплоть до охотничьего оружия и травматов) 4) установление полного контроля ВСУ на границе с РФ с ее закрытием на год ( для пересечения) с наличием наблюдателей из стран ЕС 5) судебного рассмотрения всех замешанных в сотрудничестве с оккупантами, с запретом им избирать и быть избранными минимум на 5 -7 лет .6) Полный военно политический контроль над территорией ОРДЛО силами ВСУ и СБУ 7) переходной период с введением военно гражданской администрации на 3 года Все другие варианты, это только попытка упаковать российский сценарий в красочную обертку.
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это мордва создала полный аналог мыролюбной секты свиноментвячука - за жыддя.
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Да никто их в думу не пустит,ботокс подыхает,это означает,что на засрашке возможны кровавые стычки всех со всеми,поэтому опытных и резких хлопчиков нужно собрать в одно стадо под надежный присмотр.
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Еще одна группа помощи нашим 73% черни,они ведь тоже против Порошенко.
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Да - 73% против потроха. Кстати сейчас динамика задержаний луганднской и крымской сепаратни гораздо выше чем при потрохе. Вот только дело Шеремета портит зе и рейтинг, и картинку, и всё.
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я знову ж, в 3349-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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да пусть светятся на пабликах.чем больше их засветится-тем глаже пройдет "русский бунт,бессмысленный и беспощадный".
а он все больше кажется неминуемым после ослабления кацапской власти.искать виновников будут неизбежно.и так как до ***** им врядли добраться-в расход пойдут именно такие адепты
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цікаво, вони культ бруду гівна та менструації будуть тайно справляти, чи публічно?
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а шо с сігалом? на кормлєнії у кримля
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не знал что Сигал 2 мая 2014 был в Одессе
там еще Ж. Департье и Монсон не пришли
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На сцене эта шобла выглядят как рагопилы - лугандонский бомонд, бнять. А, что касается партии, то это очередной кремлёвский проект, бо надо как-то эту шоблу содержать, чтоб не расползлись и не гавкали самостоятельно. Влияние у них на массы будет примерно равнятся нулю, но зато они будут под присмотром власти. Вон дыркин, чаплин, калашников и удальцов решили недавно сами замутить партию и сразу чаплина отравили - партия разбежалась, а дыркин забился под кровать и испуганно клипает от туда глазёнками вздрагивая от каждого шороха. Нэпэрэймайтесь, ибо лугандонско-сепарский бомонд потроху валит на машковию.
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Почётные члены этой "партии" тихо ждут пока к ним присоединятся нынешние.
Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі і "ексміністр ДНР" - Цензор.НЕТ 2124
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Я не понял:А Стивен Сигал,он кто?
Организатор побоища 2 мая в Одессе или "экс-министр ДНР"?
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Продажная тварь...
Первую продал супругу... и тестя...
В общем, ничего в его жизни не изменилось...
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А супругу и тестя у него кто купил? Ну жена понятно,но чужой тесть кому нужен?
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Если реально интересно, поищи его отношение с тестем...
Скажу так, я никапельки не удивлен этому поступку Сигала...
Также, как и не был удивлен его пришествию на рашу...
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Балабол ротом Прілєпін такий же, як і "снайпер" Декі. Пиляли бабло і розводили кацапню на бабки))
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Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі і "ексміністр ДНР" - Цензор.НЕТ 8566Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі і "ексміністр ДНР" - Цензор.НЕТ 6293а шо про Друха его не рассказали?)))...
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Тут читаю много писков что соединимся с парашей и будут сажать патриотов - ЧЁ ?! СКИНУЛИ ГОЛЫМИ РУКАМИ ДОНЕЦКОГО И ЧТО НЕ СМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ПАРАШЕНСКИХ И СВОИХ ГНИД ?! Так что это мы за нация такая ? Хватит сопли пускать и надо объединятся и действовать !
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разговаривал со многими одеситами
по поводу 2 мая
сложилось два мнения
плохо --- хорошо
погибли люди --плохо
Одесса -- не повторила/Донецк / хорошо
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