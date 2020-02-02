 Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі та "ексміністр ДНР". ФОТОрепортаж

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Російський письменник Захар Прилєпін, який приїжджав на Донбас пополювати на українців, заснував у Москві нову фашистську партію "За правду", в яку увійшли російські знаменитості різного ступеня упоротості (Чичеріна, Охлобистін) і американський актор Стівен Сігал, який вирішив зрубати бабла на старості років .

Але це ще не все. Найцікавіше, що в нову партію увійшли колишній "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко, а також один з організаторів побоїща 2 травня в Одесі - Євген Мефьодов, якого нещодавно передали РФ щодо обміну. Тепер Мефьодов збирається стати депутатом Держдуми", - написав журналіст.

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"У "міністра ДНР" чисто випадково опинився російський паспорт. А в Одесі 2 травня чисто випадково опинився друг Прілєпіна, російський політик, який брав участь в організації масових заворушень, що призвели до загибелі людей. Просто так співпало, звичайно ж Росія тут зовсім ні до чого", - резюмує Казанський.