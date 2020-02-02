 Кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV перевищила 300 - є перша смерть за межами Китаю. ІНФОГРАФІКА

Про це з посиланням на Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Спалах коронавірусу забрав життя щонайменше 305 осіб і заразив понад 14 300 осіб у всьому світі, продовжуючи поширюватися за межі Китаю. Одна людина за межами материкового Китаю померла", - йдеться в повідомленні.
"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019 nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, який став епіцентром поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах", - цитує повідомлення DW.
Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: не йдеться про місцевий спалах інфекції.
Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.
Жінка, що приїхала з ним, у якої також були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні і одужує, зазначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дуке.
Поширення коронавірусу в Китаї
Поширення коронавірусу у світі
Побачити повний список місць за межами материкового Китаю з підтвердженими випадками коронавірусу можна тут.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
а ще уряду Гройсмана і Супрун за заплановане знищення системи інфекційних стаціонарів в Україні з 1-го квітня 2020.
ну І ,звичайно,Порошенко -Гонтарєвої за політику доведення до банкротства(з метою приватизації) останніх трьох заводів що могли робити вакцини
це ДОВЕДЕНО.
ТОМУ Й ПАНІКА В КИТАЇ.
а ще вірус мутує
теперь многие поймут что такое зе- Доктор Смерть...
Накликали...
Прихід Зе до влади викликав епідемію в Китаї.
\'Просунута порохоботська конспірологія'
Поїхав в Париж - згорів Нотр Дам,
Поїхав в Японію - згорів старий храм,
Поїхав в Америку - Трампу імпічмент,
...
Продовжувати?
ні.. не клавіатурою по писку...
а на операцію на гландах через задній прохід автогеном
чи у Гарі вся аргументація-сам дурак !
Інфекція охопить всю планету, ала мірою розповсюдження вірус буде нарощувати вірулентність і зменшувати патогенність по механізму мутації+відбір. З рештою цей штамм поповнить низку вірусів, що вкликають легкі ГРЗ
Что мышь, что пирог с ревенем...
238 евакуйованих осіб, включаючи одного іноземця, були перевезені військовими на віддалені острови Натуна, де вони пройдуть два тижні карантину
\\*Скалецька,бл..дь,каратин рейсам з Китаю оголосиш!?
Також у неділю міністр закордонних справ Ретно Марсуді оголосив, що рейси до та з материкового Китаю будуть тимчасово припинені.