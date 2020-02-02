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 Кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV перевищила 300 - є перша смерть за межами Китаю. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевалила за позначку в 300 осіб, понад 14,3 тисяч осіб інфіковано.

Про це з посиланням на Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Спалах коронавірусу забрав життя щонайменше 305 осіб і заразив понад 14 300 осіб у всьому світі, продовжуючи поширюватися за межі Китаю. Одна людина за межами материкового Китаю померла", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019 nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, який став епіцентром поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах", - цитує повідомлення DW.

Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: не йдеться про місцевий спалах інфекції.

Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.

Жінка, що приїхала з ним, у якої також були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні і одужує, зазначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дуке.

Кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV перевищила 300 - є перша смерть за межами Китаю 01

Поширення коронавірусу в Китаї

Кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV перевищила 300 - є перша смерть за межами Китаю 02

Поширення коронавірусу у світі

Побачити повний список місць за межами материкового Китаю з підтвердженими випадками коронавірусу можна тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173272
 
   
 Топ коментарі
 
Там хуйлів вагон. Замінять на іншого.
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писали, что если заражаются представители других рас , не азиатских, то болезнь проходит довольно легко...
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая - Цензор.НЕТ 8272
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В тому і могутність що вірус створений цією наукою.
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подякуйте МОЗу і особисто Скалецькій. за відсутність карантину щодо останніх бортів з Китаю.
а ще уряду Гройсмана і Супрун за заплановане знищення системи інфекційних стаціонарів в Україні з 1-го квітня 2020.
ну І ,звичайно,Порошенко -Гонтарєвої за політику доведення до банкротства(з метою приватизації) останніх трьох заводів що могли робити вакцини Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 5296
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европейцы не заразятся . через 2 года о вирусе вообще все забудут .
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У рекомендаціях ВОЗ маски потрібні захворівшим, щоб не розпосюджували, а так вірус може кілька годин бути на одязі і з ним йде його розповсюдження. А якщо правда що вірус розповсюджується до симптомів, то це капець.
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я бачив вчора азiатiв ,чоловіка і жінку, не можу сказати з якої країни вони походять , але вони були в масках, йшли по шопінг центру в масках, не думаю що це були вже Інфіковані так як їх відразу ж ізолюють, та й до півдня Баварії від мене далеко
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Епідемія лише набирає оберти, тому вірогідність що вони заражені дуже низька, майже нульова, з урахуванням кількості населення Китаю. Та й логічно що розповсюдження йде через чихання, або кашель , під час якого виривається на наружу, як у інших вірусів.
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О то і я ж про те ... Буду шефа смикати нехай купує ці маски, тому що по роботі доводиться іноді спілкуватися в різних містах , частинах краiни з китайськими фірмами ..
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якщо правда що вірус розповсюджується до симптомів, то це капець.

це ДОВЕДЕНО.

ТОМУ Й ПАНІКА В КИТАЇ.
а ще вірус мутує Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 2912
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Говорят,що Китай граничит з США и Казахстаном
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с установлением сухой погоды эпидемия уйдёт на спад, вирус сам собой перестанет передаваться.
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Валентина Николаевна не хочет умереть от "палочки Коха"...

Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 4327
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Пані Супрун добила цим українську вірусологію(
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ага...
теперь многие поймут что такое зе- Доктор Смерть...
Накликали...
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Ваш сарказм занадто тонкий для більшості.
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ну так..
Прихід Зе до влади викликав епідемію в Китаї.

\'Просунута порохоботська конспірологія' Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 2737
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Ну...
Поїхав в Париж - згорів Нотр Дам,
Поїхав в Японію - згорів старий храм,
Поїхав в Америку - Трампу імпічмент,
...
Продовжувати? Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 6697
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А нащо тоді туди літав Богдан і де він був 2 тижні по прильоту?
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Говорят, что корона вирус выведен для уничтожения троллей, но все видать вышло из под контроля.
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Да ту один местный (Дудра) уже явно подхватил - все утро беснуется
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А як його краще лікувати? Маску на писок, чи клавіатурою по писку?.. Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 9527
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порохоботи,нариваєтесь..
ні.. не клавіатурою по писку...

а на операцію на гландах через задній прохід автогеном
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спростування ХОЧ ЧОГОСЬ ,ЩО Я НАПИСАВ ,будуть Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 4092
чи у Гарі вся аргументація-сам дурак !
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непонятно как можно эвакуировать людей с зоны эпидемии, а не изолировать их. Читаю, что с этого очага летят самолеты в Украину с ? при том, что нет для исследования ни аппаратуры ни медикаментов. Только ждут через время, а люди уже прилетели. Как то легкомысленно...
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Китаюшкам потрібно пересилятися до Сибіру, щоб зменшити концентрацію населення на вяличій території !!!
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Моё мнение- это генетическое оружие.Оно пока порожает только китайцев.
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У азіатів є генетична особливість, особливо у китайців, вони не переносять лактозу з 3-х річного віку, в той час словьяни можуть пити молоко пожиттєво, східні європейці не слов'янського походження з середнього віку теж погано переносять лактозу. От такий у нас генетичний код.
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Я не возражаю.Согласно последним научным данным,человеку показаны только кисломолочные продукты.Молоко -зась.
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Все вирусы приходят оттуда-,свинячий,птичий.Я бы не спешил упрекать китайцев.У них там люди от пещер до хайтека.Но они учатся.Политическая система не в дугу.Это их и тормозит.
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Люблю на ночь молочко свежее. Неужели я славянин???
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Немцы проводили исследования в Европе делая анализ народов по генетическому коду и пришли к выводам что полная переносимость лактозы связана с генетическим кодом и свойственна только у восточной части, где и находится Украина, вот так будет точнее.
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Китайці "довикаблучувалися"... Випустили"демона" з яким самі впораться, не здатні..."...
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Далі ситуація, я певен буде, розвиватися так само як при спалахах грипу Гонконг, пташиного і свинячого:
Інфекція охопить всю планету, ала мірою розповсюдження вірус буде нарощувати вірулентність і зменшувати патогенність по механізму мутації+відбір. З рештою цей штамм поповнить низку вірусів, що вкликають легкі ГРЗ
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Какими надо быть кончеными по жизни чтобы жрать летучих мышей и змей.. Это Божья кара тем кто занимается идопоклонством - конфуцианство, даосизм и прочая ересь.
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Летучих мышей жрать,говорите....Оззи Осборн Одобряет !
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меня интересует национальная культура а не извращенцы-индивидуумы.
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Мой больной друг, атомы - неразличимы.
Что мышь, что пирог с ревенем...
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блин, такое складывается ощущение. что китай разрабатывал бактериологическое оружие, и у них что то не так пошло.
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Індонезія евакуює громадян, зупиняє рейси з Китаю
238 евакуйованих осіб, включаючи одного іноземця, були перевезені військовими на віддалені острови Натуна, де вони пройдуть два тижні карантину


\\*Скалецька,бл..дь,каратин рейсам з Китаю оголосиш!?


Також у неділю міністр закордонних справ Ретно Марсуді оголосив, що рейси до та з материкового Китаю будуть тимчасово припинені.
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