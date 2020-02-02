 Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю. ІНФОГРАФІКА

Про це з посиланням на Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Спалах коронавірусу забрав життя щонайменше 305 осіб і заразив понад 14 300 осіб у всьому світі, продовжуючи поширюватися за межі Китаю. Одна людина за межами материкового Китаю померла", - йдеться в повідомленні.
"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019 nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, який став епіцентром поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах", - цитує повідомлення DW.
Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: не йдеться про місцевий спалах інфекції.
Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.
Жінка, що приїхала з ним, у якої також були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні і одужує, зазначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дуке.
Поширення коронавірусу в Китаї
Поширення коронавірусу у світі
Побачити повний список місць за межами материкового Китаю з підтвердженими випадками коронавірусу можна тут.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
совпадение? гне думаю!
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?
їм смішно.
віруси мутують.
вакцину для теперішнього обіцяють за пів року..
після клінічних випробувань-за рік..
'відставання від графіку'- 1 день:
це ви,пі..араси довели ситуацію до:
Загроза поліомієліту для України[ред. | ред. код]Ризик поширення поліомієліту в Україні значно підвищується у зв'язку з поширенням вірусу на Середньому Сході та продовженням епідемії у Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також частими переміщенням людей та низьким рівнем вакцинації в Україні.Менше 50 % українських дітей у віці до 1 року повністю вакциновані від поліомієліту[33].Для попередження спалаху поліомієліту потрібно вакцинувати щонайменше 95 % дітей. Це означає, що діти мають отримати три ревакцинації протягом першого року життя.Україна є однією із 13 країн з «червоного» переліку, які мають високий ризик спалаху поліомієліту. Іншими є Ємен, Центральноафриканська Республіка, Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея[34].
але конкретно Щоб надійно,вірус привезе 'борт' з Санья 4.02.2020