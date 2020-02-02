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Все про:вірус (151) Китай (294) смерть (3803)

 Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевалила за позначку в 300 осіб, понад 14,3 тисяч осіб інфіковано.

Про це з посиланням на Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Спалах коронавірусу забрав життя щонайменше 305 осіб і заразив понад 14 300 осіб у всьому світі, продовжуючи поширюватися за межі Китаю. Одна людина за межами материкового Китаю померла", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019 nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, який став епіцентром поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах", - цитує повідомлення DW.

Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: не йдеться про місцевий спалах інфекції.

Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.

Жінка, що приїхала з ним, у якої також були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні і одужує, зазначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дуке.

Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю 01

Поширення коронавірусу в Китаї

Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю 02

Поширення коронавірусу у світі

Побачити повний список місць за межами материкового Китаю з підтвердженими випадками коронавірусу можна тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173272
 
 
 Топ коментарі
 
Там хуйлів вагон. Замінять на іншого.
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писали, что если заражаются представители других рас , не азиатских, то болезнь проходит довольно легко...
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая - Цензор.НЕТ 8272
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В тому і могутність що вірус створений цією наукою.
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уйло тяжело заболел!
совпадение? гне думаю!
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Вот к чему привели прогулки русских "туристов" в Китае....
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писали, что если заражаются представители других рас , не азиатских, то болезнь проходит довольно легко...
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая - Цензор.НЕТ 8272
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Ось вам і могутність ******** науки. На Марс мають летіти. А тут від грипу скільки вже померло. А що чекає світ незабаром?
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В тому і могутність що вірус створений цією наукою.
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вірус то створили, а от як його знищити ще не винайшли.
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По сложившейся практике обычно сразу делают пару - вирус и аннигилятор. Так безопаснее и ... в разы доходнее...
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Ну, Войну миров читали или смотрели? Вирус способен самые высокие технологии смести.
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деякі зелені оригінали думають, що то забавка.
їм смішно.
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Какие все-таки украинцы невежественные. Неудивительно, что мы и живем по Стругацким: "Есть страны, где живут лучше, есть где живут хуже, но нет страны, где живут глупее".
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Учитывая пресловутые 73%, то немогу не согласиться.
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Вы думаете к остальным 27% это не относится? Не льстите себе - это самообман.
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Относится в меньшей степени. Нормальный на голову человек не будет смотреть сериал "Сваты" и "Слугу народа", а потом идти голосовать за Голобородько. Например, по ТВ я смотрю исключительно Discovery, Discovery Science, History, Travel, National Geographic, Viasat History и Viasat Explore. Новости черпаю в интернет, в частности на ЦН. Так что не надо про "не льстите себе". Мой IQ несравненно выше смотрящих "Скаты" и "Новини для барбоса" на Г+Г.
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Тобто філіппінський випадок підтверджує, що цей короновірус не вміють гарантовано лікувати.
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жоден вірус не лікується..
віруси мутують.

вакцину для теперішнього обіцяють за пів року..
після клінічних випробувань-за рік..
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Але інші вірусні хвороби як правило лікують. А ще деякі зебіли мені писали, що нібито вже лікують короновірус. Дійсно, що самі віруси не лікують, але з іншими випадками захворювань можна боротися більш ефективно.
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Мы рождены чтобы умереть,только порохоботам это не ведомо 😁
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Говори лише за себе, бо люди до своєї смерті встигають багато чого зробити🐸
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Томасоносец Пытро их защитит от вирусов и пообещает жизнь вечную)
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на 1.02.2020. підтверджено 14568 померло 305.
'відставання від графіку'- 1 день:Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 9234
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вау, какой кошмар... в Китае ты быстрей в ванной утонешь чем умрёшь от кронавируса, развели панику бизнесмены хреновы, а быдло мычит и паникует. бегите прививайтесь
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Паникуют походу на цензоре только порохоботы, думаю что это связано с фармамафией, поддельные лекарства плохо продаются)
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в китае ввели безпрецедентные меры для того чтобы остановить эпидемию, вплоть до военного положения в некоторых городах - тоесть разрешили военным убивать всех, кого они посчитают подозрительным. и все равно нифига оно не останавливается.
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антипрививочникам..
це ви,пі..араси довели ситуацію до:

Загроза поліомієліту для України[ред. | ред. код]Ризик поширення поліомієліту в Україні значно підвищується у зв'язку з поширенням вірусу на Середньому Сході та продовженням епідемії у Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також частими переміщенням людей та низьким рівнем вакцинації в Україні.Менше 50 % українських дітей у віці до 1 року повністю вакциновані від поліомієліту[33].Для попередження спалаху поліомієліту потрібно вакцинувати щонайменше 95 % дітей. Це означає, що діти мають отримати три ревакцинації протягом першого року життя.Україна є однією із 13 країн з «червоного» переліку, які мають високий ризик спалаху поліомієліту. Іншими є Ємен, Центральноафриканська Республіка, Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея[34]. Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 401
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Так порохоботик, знаємо ми ціну цим експериментальним псевдопрививкам
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речь идёт о прививках от грипа, там бизнеспроэкт, а кучу буков ты зря написал, пей холодную воду она успокаивает
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Взагалі думаю, що цей вірус був штучно створений як біологічна зброя масового знищення, а потім з якихось причин (випадкових або зумисних) вийшов з-під контролю. Бо якби це було щось на кшалт нового штаму грипу, то такі суворі заходи безпеки не здійснювались би. Окрім того, статистика, яку дає Китай абсолютно не відповідає всім цім заходам.
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Как думаете когда в Украине короновирус появится. Через неделю?
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якщо підтвердяться два випадки у Львові- то він вже в Україні-мінімум 8 носіїв 'наступного покоління' лише від цих двох заражених ( при r0=4).
але конкретно Щоб надійно,вірус привезе 'борт' з Санья 4.02.2020
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У складі цього вірусу 4 (Карл!) компонента ВІЛ інфекції тобто СНІДу, говорити про те що трапилася така неймовірна мутація простих простудних інфекцій дурість, цей вірус штучний, питання в тому хто його запустив, кому це вигідно?
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Если будет доказано что вирус занесли намерено то кому выгоден удар по Китаю думаю очевидно.
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Побачимо...якщо не почнемо раптово кашляти i задихатися
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то бишь, вариант контроля за численностью населения самим Китаем Вы не рассматриваете? там и лаборатория недалеко вроде местная есть...
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вам ж пояснили-вирвася на волю сам(недотримання правил безпеки при створенні бактеріологічної зброї в біолабораторії Уханю)Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 47
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Мені здається що дані про кількість жертв в самому Китаї і за межами дуже зменшені в уникненні паніки в світовій економіці і взагалі ... Наприклад Козлостан має близько 4000 км спільного кордону з Китаєм там прикордонні руху неймовірні, і хтось повірить що в Козлостане тільки 2 людини інфікованих ?? Є непрямі підтвержедння моїх думок ..але про це поки що рано
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