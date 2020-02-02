 Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю. ІНФОГРАФІКА

Про це з посиланням на Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Спалах коронавірусу забрав життя щонайменше 305 осіб і заразив понад 14 300 осіб у всьому світі, продовжуючи поширюватися за межі Китаю. Одна людина за межами материкового Китаю померла", - йдеться в повідомленні.

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"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в неділю, 2 лютого, про смерть першого зараженого коронавірусом 2019 nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, який став епіцентром поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах", - цитує повідомлення DW.

Представник ВООЗ на Філіппінах Рабіндра Абеясінге підкреслила: не йдеться про місцевий спалах інфекції.

Зазначається, що, судячи з усього, пацієнт заразився вірусом ще до прибуття на Філіппіни.

Жінка, що приїхала з ним, у якої також були виявлені ознаки зараження, перебуває в лікарні і одужує, зазначив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дуке.

Поширення коронавірусу в Китаї

Поширення коронавірусу у світі

Побачити повний список місць за межами материкового Китаю з підтвердженими випадками коронавірусу можна тут.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.