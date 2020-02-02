 Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: 1 воїн загинув, 2-х поранили

Про це інформує штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по наших позиціях, а саме:
поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету;
- у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;
-неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-двічі поряд з Пісками – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 8 мін, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли та великокаліберного кулемету.
Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
-двічі неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін;
-тричі поруч із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
-поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 14 мін, а також здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
-у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемету.
На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.
Вчора, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один має поранення. Також у результаті підриву на Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=mLHQKPEdvAU&feature=emb_logo
Мы - одни. И это следует принять как должное. Увы, у нас есть рабиновичи, льофачкины, мертвеччуки, зеленские, сивухи, бакановы, трубы и прочая портновская шваль. Да, и 73% "просвещенных цивилизованных" идиотов, пожинающих кровавые плоды своего слепого равнодушия...
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Вічна пам'ять загиблому медикові, співчуття родині і близьким, хоча співчуття-невелика розрпла. І здорового глузду керівництву.
Повне приниження.
В своей новости российские пропагандисты опубликовали скриншоты якобы взломанной переписки родственников Цемаха. Из переписки следует, что Цемах уехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна. Новость была доступна на сайте в течение примерно пяти минут, после чего она была удалена.https://www.unian.net/world/10854518-rossmi-progovorilis-ob-ubiystve-cemaha.html