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Все про:обстріл (5937) Донбас (13194) втрати (1552) операція Об'єднаних сил (2012)

 Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: 1 воїн загинув, 2-х поранили

1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це інформує штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по наших позиціях, а саме:
поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету;
- у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;
-неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-двічі поряд з Пісками – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 8 мін, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли та великокаліберного кулемету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС 1 людина загинула й 1 підірвалася, але вижила, за добу - 14 обстрілів

Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
-двічі неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін;
-тричі поруч із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
-поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 14 мін, а також здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
-у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.
Вчора, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один має поранення. Також у результаті підриву на Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.

Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: 1 воїн загинув, 2-х поранили 01
Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС, застосувавши важкі міномети: 1 воїн загинув, 2-х поранили 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173270
 
   
 Топ коментарі
 
Зелене непорозуміння, загиблі приходитимуть до тебе вночі і ти жахатимешся. Казьол.
Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены - Цензор.НЕТ 2623
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жду с нетерпением когда наш главнокомандующий-рядовой, снимет ролик с передовой, где он под вражеским обстрелом стойко отбивается от мин врага, запрещая дать ответку!!!
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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жду с нетерпением когда наш главнокомандующий-рядовой, снимет ролик с передовой, где он под вражеским обстрелом стойко отбивается от мин врага, запрещая дать ответку!!!
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Писака ,ты готов слезть с дивана и лично участвовать в полномаштабной войне с парашей.Человек который был на войне,такую херню не напишет никогда.
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А наши можновладци-предатели разговаривают о каких-то выборах осенью! Не пора ли Вове-Бубочке в Ростов к Вите-Овощю?! Спасибо жителям Кривбаса за президента....
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Не лише Кривбасу. І, до речі, там не всі за нього, бо чи не найкраще знають, хто це такий.
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Это было показано по российскому телевидению в апреле 2013 года за год до нападения на Украину. Русское телевидение снимало промосюжеты про будущих гибридных "ИХТАМНЕТОВ", готовых к нелегальной работе за рубежом. Войска предназначенные для политических целей в любой точке мира представляющей интерес для Российской Федерации, "силы, которые вступают в дело, когда дипломатические методы уже не действуют, отвлекают силы и внимание определенных стран от внешних проблем, создавая им проблемы внутренние". Так готовилась гибридная война как оказалось против Украины. Мировое сообщество сделало вид , что ничего страшного для себя в этом сюжете правительственного российского телеканала не увидело. Ну что же теперь " просвещенный цивилизованный Мир" пожинает кровавые плоды своего слепого равнодушия и политики примирения с агрессором в Грузии, Сирии, Украине, Ливии, Центральной Африканской Республике, Судане.Под угрозой страны Балтии и Республика Беларусь.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=mLHQKPEdvAU&feature=emb_logo
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" просвещенный цивилизованный Мир" НЕ пожинает кровавые плоды своего слепого равнодушия... ему просто нет до того никакого дела. План ***** действительно сработал. Микрошка попробовал насмехаться над молью, моль ему всунула желтые жилеты (до этого устроив футбольные беспорядки с погибшими). Микрошка пустил тяжелый дух и предпочел спрятаться под юбку к своей бабушке. Вот чего ему думать про микро-Грузию? Микро-Эстонию? Та же история с Гелей Меркель. Регулярно бегает на прием к *****, как ленин по льду в Финляндию. И она будет думать про украинскую ГТС? Это еще айн гроссмутер цу цвайге гезахт хат...

Мы - одни. И это следует принять как должное. Увы, у нас есть рабиновичи, льофачкины, мертвеччуки, зеленские, сивухи, бакановы, трубы и прочая портновская шваль. Да, и 73% "просвещенных цивилизованных" идиотов, пожинающих кровавые плоды своего слепого равнодушия...
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Зелене непорозуміння, загиблі приходитимуть до тебе вночі і ти жахатимешся. Казьол.
Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены - Цензор.НЕТ 2623
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Єрмак серйозно планує з Бубочкою вибори на Донбасі у жовтні провести. Це замість того, щоб укріпити оборонні позиції для зміцнення безпеки військових, переглянути стратегію відповіді на обстріли і загрози, які вони несуть, зібрати РНБО і скиригувати стратегію і тактичні кроки по Донбасу. Вже очевидно навіть сліпо-глухо-німій ОБСЄ, що розведення, вірніше, одностороннє відведення військ українською стороною не привело до зміцнення безпеки, а навпаки, погіршиило її. Тому стало більше і частіше сигналізувати про порушення домовленостей бойовиками. І лише українське керівництво до втрати здорового глузду вчепилося у міраж замирення з ворогом.
Вічна пам'ять загиблому медикові, співчуття родині і близьким, хоча співчуття-невелика розрпла. І здорового глузду керівництву.
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козломордые войска уже в 30 км от Тбилисона. Потихоньку, крок за кроком крокують, откусывая территории... та же история в лугандоне. зеленский - президент??? Хахахаха
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Так що знову "без потерь" ? Дякувати Господу, якщо так. Будуть приховувати і чекати що Єрмак скаже ?
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Ну и что дала сдача украинских территорий, названных хебилом - "разведением войск"? При Пете ВСУ медленно, но наступали. а это зеленое дерьмо просто сливает украинскую землю и губит ее защитников
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Уявіть, який настрій у військових ?
Повне приниження.
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А коли я називаю преЗЕдента і його шоблу кідарасами з буквою "п" на початку, мене моментально адміни блокують на 3 доби. А я всього на всього називаю речі своїми іменами.
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Такі тут правила. Стосуються вони вашого слова на п. Підберіть якийсь менш обсценний синонім, люди вас і так зрозуміють, і банів уникните.
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Гнати зебільну нечисть на фронт, хай там їх розведуть по ящиках.
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Кто там в кого стреляет, нет никакой разницы. Кто-то ватник имперец, кто-то патриот Украины, пофиг. Поэтому все равно кто там победит, все мы одинаковые.
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Нормандская встреча и ее "договоренности". Договорились о системном и постоянном прекращении огня, о круглосуточном и постоянном мониторинге линии соприкосновения представителями ОБСЕ.. А как оказалось договорились только о "ГАЗЕ".. а шуму то шуму было.. наконец то "встретились". Как там Бисмарк говорил " Договор подписанный Россией не стоит и бумажки на корой он написан", и добавить нечего. ( Это если даже не вспоминать Будапештские договоренности и Большой договор России с Украиной)
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Российский пропагандистский ресурс Russia Today опубликовал новость об убийстве боевика Владимира Цемаха, фигуранта дела об уничтожении самолета рейса MH17. Публикация о смерти боевика появилась на сайте RT сегодня в 10:03, но через короткое время была удалена,-
В своей новости российские пропагандисты опубликовали скриншоты якобы взломанной переписки родственников Цемаха. Из переписки следует, что Цемах уехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна. Новость была доступна на сайте в течение примерно пяти минут, после чего она была удалена.https://www.unian.net/world/10854518-rossmi-progovorilis-ob-ubiystve-cemaha.html
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Одужання пораненним воїнам України!!! Щирі співчуття родині нашої загиблої лікарки((( Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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