 П'яна жінка напала на співробітницю поліції у Львові

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"1 лютого, близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 63-річної жительки Залізничного району Львова про те, що її 32-річна донька разом із своїм чоловіком розпивають спиртне та вчиняють щодо неї насильство.
На місце події негайно прибули мобільна група реагування на факти вчинення домашнього насильства та екіпаж патрульних поліцейських. Правоохоронці припинили правопорушення, проте донька заявниці поводилася неадекватно, не виконувала законні вимоги поліцейських та нанесла офіцеру поліції – співробітниці мобільної групи реагування - тілесні ушкодження.
За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування".
То парадокс получается. Под алкоголем больше всего преступлений совершается и он разрешен, а лёгкие наркотики запрещены.
дети-наркоманы тоже не большее счастье для родителей, чем алкашня
когда стеклянные глаза и безумный неадекватный вид....и выносят всё из дома за дозу или бьют стариков за пенсию (на дозу)... чем это лучше?
что то, что другое (какая разница, цитируя классику) - ужасная зависимость и горе для окружающих
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356330-rvanye_rany_na_nogah_i_shee_pod_kievom_bojtsovskie_sobaki_napali_na_henshchin
"В Кривом Роге мужчина на похоронах родственника убил двоих людей (фото)."
http://krlife.com.ua/news/v-krivom-roge-muzhchina-na-pokhoronakh-rodstvennika-ubil-dvoikh-lyudei-foto
В КРИВОМ РОГЕ ТРОЕ МУЖЧИН ДЕРЖАЛИ В ЗАЛОЖНИКАХ И УБИЛИ СТУДЕНТА.
https://lenta.ua/v-krivom-roge-troe-muzhchin-derzhali-v-zalozhnikah-i-ubili-studenta-31618/
Жуткое убийство таксиста произошло в Кривом Роге.
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/zhutkoe-ubiystvo-taksista-proizoshlo-v-krivom-roge-1389596.html