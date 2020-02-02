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Все про:Львів (1158) Нацполіція (8927) Правоохоронні органи (729) пияцтво (438)

 П'яна жінка напала на співробітницю поліції у Львові

Поліцейських вчора о пів на шосту ранку викликала пенсіонерка. Вона поскаржилася, що її дочка і зять напилися і б'ють її.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"1 лютого, близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 63-річної жительки Залізничного району Львова про те, що її 32-річна донька разом із своїм чоловіком розпивають спиртне та вчиняють щодо неї насильство.

На місце події негайно прибули мобільна група реагування на факти вчинення домашнього насильства та екіпаж патрульних поліцейських. Правоохоронці припинили правопорушення, проте донька заявниці поводилася неадекватно, не виконувала законні вимоги поліцейських та нанесла офіцеру поліції – співробітниці мобільної групи реагування - тілесні ушкодження.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я свій, податкова, від##біться від мене": у Харкові зловили п'яним за кермом слідчого ДФС. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173263
 
 
 Топ коментарі
 
Алкоголь - найкращий стимулятор для бійок та вбивств. Бідолашна бабця, дуже шкода її. Зрада дітей, а особливо доньки, то мабуть саме страшне, що може статися в житті.
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-- после полового созревания, надо жить раздельно с родителями! -- пардон за моветон...
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-- после полового созревания, надо жить раздельно с родителями! -- пардон за моветон...
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ай вей... такі ж да!! на другий день... вже як тільки
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Алкоголь - найкращий стимулятор для бійок та вбивств. Бідолашна бабця, дуже шкода її. Зрада дітей, а особливо доньки, то мабуть саме страшне, що може статися в житті.
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Поэтому лучше легализация. От марихуаны люди спокойные и миролюбивые. Не зря же траву хиппи любили в США.
То парадокс получается. Под алкоголем больше всего преступлений совершается и он разрешен, а лёгкие наркотики запрещены.
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это не выход...
дети-наркоманы тоже не большее счастье для родителей, чем алкашня
когда стеклянные глаза и безумный неадекватный вид....и выносят всё из дома за дозу или бьют стариков за пенсию (на дозу)... чем это лучше?
что то, что другое (какая разница, цитируя классику) - ужасная зависимость и горе для окружающих
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Наркоманы так же совершают убийства под наркотическим опьянением, так что не надейся на разрешения, покупай в подворотне.
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Перехід людства до ЦИВІЛІЗАЦІЇ процес не швидкий... Саме тому "жити з мамой" ЛЮДЬМИ сприймається як рудімент бидлячого способу життя.. Бо бидло "іначі ні можит" Пьяная женщина напала на сотрудницу полиции во Львове - Цензор.НЕТ 2240
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Из обезьяны человек не получается пока, а из человека обезьяну можно получить всего лишь с помощью 0,5 водки
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Из обезьяны можно получить обезьяну всего лишь с помощью 0,5 водки.
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Нова социальна спільнота-воевничі пенсіонери.
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11полк В зону ответственности полка зафиксировано прибытие курсантов из рашки на практику. Работать будут снайперские пары, и средства РЕР. Возможны в ближайшее время провокации, и усиление обстрелов со стороны боевиков.
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Зачем такую хилую девушку взяли в полицию. Или её там неправильно используют- может, ей больше подошло бы быть снайпером.
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Рваные раны на ногах и шее: под Киевом бойцовские собаки напали на женщин
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356330-rvanye_rany_na_nogah_i_shee_pod_kievom_bojtsovskie_sobaki_napali_na_henshchin
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Преступления совершают не только во Львове.

"В Кривом Роге мужчина на похоронах родственника убил двоих людей (фото)."


http://krlife.com.ua/news/v-krivom-roge-muzhchina-na-pokhoronakh-rodstvennika-ubil-dvoikh-lyudei-foto

В КРИВОМ РОГЕ ТРОЕ МУЖЧИН ДЕРЖАЛИ В ЗАЛОЖНИКАХ И УБИЛИ СТУДЕНТА.
https://lenta.ua/v-krivom-roge-troe-muzhchin-derzhali-v-zalozhnikah-i-ubili-studenta-31618/

Жуткое убийство таксиста произошло в Кривом Роге.
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/zhutkoe-ubiystvo-taksista-proizoshlo-v-krivom-roge-1389596.html
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главное - шо за насилие над старушкой - никаких обвинений. А за сопротивление ментам - 5 лет.
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Пока за очевидное, а с остальным - не успели выяснить...
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"Пьяная женщина напала на сотрудницу полиции во Львове". Заголовок статті такий гучний, що я думав там як мінімум, поліціянтку загризла п"яна тьотка.
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