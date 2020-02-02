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 Економіка
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 Коронавірус може виявитися для світової економіки небезпечнішим, ніж криза 2008-го року, - Moody's

Рейтингове агентство Moody's вважає, що китайський коронавірус може мати для світової економіки важчі наслідки, ніж фінансова криза 2008-2010 років.

Про це йдеться в дослідженні, присвяченому можливому впливу вірусу на світову економіку, яке  опубліковано на сайті агентства, інформує  Цензор.НЕТ.

Так, аналітики агентства вважають, що, на відміну від кризи, яку деякі експерти передбачали заздалегідь, епідемія вірусу обрушилася несподівано для всіх і вже негативно позначилася на деяких важливих індикаторах майбутнього розвитку економіки.

"Пандемія коронавірусу може бути більш істотним "чорним лебедем", ніж глобальна фінансова криза або Велика рецесія 2008-2009 років", - сказано в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю. ІНФОГРАФІКА

На відміну від обвалу на американському іпотечному ринку, на початку 2020 року ніхто не передбачав появи потенційно спустошливої ​​пандемії. І, на відміну від фінансової кризи, державні діячі в галузі охорони здоров'я та економіки можуть бути обмежені в своїх здібностях протистояти або згладити пандемію, подібну іспанському грипу в 1918 році", - вважають в агентстві.

Крім непередбачуваності, швидкості поширення у різних країнах і потенційно пандемічного характеру китайського коронавірусу аналітики Moody`s вже зафіксували тривожні сигнали негативного впливу епідемії на деякі ключові індикатори, що впливають на найближчі перспективи світової економіки, а саме ціни на промислові метали (мідь, нікель, цинк, алюміній тощо). А падіння цін на промислові метали за останні 30 років завжди було пов'язано з низькою світовою економічною активністю.

На думку аналітиків, через непередбачуваність поширення коронавірусу під сумнівом виявилося і прогнозоване раніше зростання світового ВВП на 3,3% в 2020 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173262
 
 
 Топ коментарі
 
Есть данные по выполнению бюджета за январь - пока только Загальний фонд. Выполнено менее 70% от плана. Давно такого разгрома не было, скорее всего - с самих 1990-х.
Причины (по версии Минфина): дорогая гривна, падение (sic!) цен на газ и сворачивание производства сигарет. . . .
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Самый опасный вирус для человечества - российский фашизм
Коронавирус может оказаться для мировой экономики опаснее, чем кризис 2008-го года, - Moody's - Цензор.НЕТ 3129
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Есть данные по выполнению бюджета за январь - пока только Загальний фонд. Выполнено менее 70% от плана. Давно такого разгрома не было, скорее всего - с самих 1990-х.
Причины (по версии Минфина): дорогая гривна, падение (sic!) цен на газ и сворачивание производства сигарет. . . .
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Це головні причини, а ще є додаткові - імміграція та розуміння, що ця влада не дає нормально працювати. Є збільшення боргів по зарплаті бюджетників, а тому йде гальмування економіки.
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Сейчас по-тихоньку спустят гривну. Уже 27.7 официальный курс
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Ну так, вот Зеленкин на девятомай воду в Крым и пустит, путину подарок и оф. поздравления. А нашей ваше скажут, что пенсии нечем платить потому что коммуналку "снизили". Малоросы и схавают предательство как благо и перемогу от вiслюка
Коронавірус може виявитися для світової економіки небезпечнішим, ніж криза 2008-го року, - Moody's - Цензор.НЕТ 726
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Самый опасный вирус для человечества - российский фашизм

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Саме смішніше, що я якось вичитав - Путін,взагалі "неруський"... Він "вепс"... Це "родичі" фіннів, що повністю "обрусіли"...
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Индия только что объявила ,что #коронавирус имел по крайней мере 4 вставки белка от ВИЧ, что является признаком инженерии, что заставляет их полагать, что это либо очень редкая мутация либо специально спроектированное биологическое оружие.
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#коронавирус имеет эффект иммунодефицита, схожего со СПИДом. Поэтому в некоторых случаях врачи используют терапию схожую с терапией от ВИЧ, те же медикаменты.
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_Также если верить не вырабатывается иммунитет и переболевшие повторно заражаются... Это просто адская дрянь!
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Так если трахаться с обезьянами, и жрать всякую падаль, то может появиться все что угодно.
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З'явитись то може що завгодно, тільки постраждають ті хто не їв диких тварин. ☹️
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Если это правда , то очень плохо. Летучий спид. Человечество таки допрыгалось со своими экспериментами и даже с привычками есть все подряд и трахать все подряд.
Индия вообще под угрозой. Там тотальная антисанитария и высокая плотность населения.
Хорошо хоть мы находимся в минимум десяти часах лета от них.
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Я тоже так думал, что в СССР СПИД из Африки не придет. Педиков, наркоманов, шлюх нет. откуда ему было взяться?.... Украина на первом месте в Европе по СПИДу. Вуаля.
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Запустили утку по сети. Скоро опровергнут, вот увидите.
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"Our vision is that the forces of the market are just that; they are forces" (чигагские мальчики a.k.a. Chicago school of economics)
А что, разве Chicago Mercantile Exchange еще не создал дериватива, страхующего риски коронавируса?
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Не может, а повлияет!
80% мирового производства - в Китае.
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Ритуальные фирмы открывайте, рентабельность - 1000%+.
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Там на потоках сидят конкретные пацаны, хрен они туда кого пустят!
У них и сейчас рентабельность 500%, а годовой оборот в г. Киев составляет минимум полмиллиарда гривен, они врачам скорых, которые сбрасывают им контакты родственников покойников отстёгивают по 4 000 гривен за труп.
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Мировая Фармацевтическая Мафия раздувает зраду. Вот это будут Барыши.
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Боже, как страшно за "мировую экономику"!
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Какой шикарный бред. По уровню смертности этот вирус не выше предыдущих. Экономика падает - это тоже обычное явление. Цикличность экономики ни кто не отменял. Хорошо помню кризисы 1998 года, 2008 года. Кстати спровоцированные решениями американских президентов-демократов.
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Согласно статистике, в США, за прошлый год, от простого гриппа умерли 6500 человек, но болели - то 11 млн. Смертность от коронвируса, практически 50 %, и еще неизвестно, что будет с вылечившимися. Есть случаи рецессии, иммунитет не вырабатывается. Это крайне опасно
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Действительно.
Только вот как из нового кризиса выбираться будут?
Может, денег напечатать, по Кейнси?
Ой, да внешний долг стран и так уже выше крыше (а там, где долга внешнего нет, как в РФ, там вместо долга население свое до трусов раздели, что оно скоро последний хрен без соли доедать начнет).
Тогда, может продать государственное "ненужное" что-то, приватизировать то есть, по Хайеку?
Ой, да почти все "ненужное" государственное закончилось, а то, что продали, неэффективное оказалось почему то, так что цены "рынок" регулирует как-то странно, вместо понижения - повышает, как цены на газ аж в 5 раз. И получается "по коту Матроскину": чтобы продать что-то государству "ненужное", нужно сначало купить это "ненужное", а у государств денег нет.
И выходит, что придется только сажать.
Нет, не олигархов, на всех все равно не хватит, а традиционно: кому вишню, кому сливу, а кому и репу.
Потому что доходы (и налоги с них) дает только массовое производство, которое вывели все в Китай, а там - оппа - вирус.
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Китай - самая мощная экономика мира, и сбои в ее работе, повлекут огромные последствия для всех стран. Больше половины "яблочной" продукции, делают в Китае, "европейские" автомашины, там же. Я для интересу посмотрел товары в американском магазине одежды. Там один Китай, и немного Таиланда с Вьетнамом. Давно хотел себе купить кроссы "361" реальные,. и купил в американском магазине. Уже дома обнаружил внутри ярлычок "361" и иероглиф. Их делают в Китае.
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