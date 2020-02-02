 Коронавірус може виявитися для світової економіки небезпечнішим, ніж криза 2008 року, - Moody's

Про це йдеться в дослідженні, присвяченому можливому впливу вірусу на світову економіку, яке опубліковано на сайті агентства, інформує Цензор.НЕТ.
Так, аналітики агентства вважають, що, на відміну від кризи, яку деякі експерти передбачали заздалегідь, епідемія вірусу обрушилася несподівано для всіх і вже негативно позначилася на деяких важливих індикаторах майбутнього розвитку економіки.
"Пандемія коронавірусу може бути більш істотним "чорним лебедем", ніж глобальна фінансова криза або Велика рецесія 2008-2009 років", - сказано в дослідженні.
На відміну від обвалу на американському іпотечному ринку, на початку 2020 року ніхто не передбачав появи потенційно спустошливої пандемії. І, на відміну від фінансової кризи, державні діячі в галузі охорони здоров'я та економіки можуть бути обмежені в своїх здібностях протистояти або згладити пандемію, подібну іспанському грипу в 1918 році", - вважають в агентстві.
Крім непередбачуваності, швидкості поширення у різних країнах і потенційно пандемічного характеру китайського коронавірусу аналітики Moody`s вже зафіксували тривожні сигнали негативного впливу епідемії на деякі ключові індикатори, що впливають на найближчі перспективи світової економіки, а саме ціни на промислові метали (мідь, нікель, цинк, алюміній тощо). А падіння цін на промислові метали за останні 30 років завжди було пов'язано з низькою світовою економічною активністю.
На думку аналітиків, через непередбачуваність поширення коронавірусу під сумнівом виявилося і прогнозоване раніше зростання світового ВВП на 3,3% в 2020 році.
Причины (по версии Минфина): дорогая гривна, падение (sic!) цен на газ и сворачивание производства сигарет. . . .
Индия вообще под угрозой. Там тотальная антисанитария и высокая плотность населения.
Хорошо хоть мы находимся в минимум десяти часах лета от них.
А что, разве Chicago Mercantile Exchange еще не создал дериватива, страхующего риски коронавируса?
80% мирового производства - в Китае.
У них и сейчас рентабельность 500%, а годовой оборот в г. Киев составляет минимум полмиллиарда гривен, они врачам скорых, которые сбрасывают им контакты родственников покойников отстёгивают по 4 000 гривен за труп.
Грипп 2008 года
Только вот как из нового кризиса выбираться будут?
Может, денег напечатать, по Кейнси?
Ой, да внешний долг стран и так уже выше крыше (а там, где долга внешнего нет, как в РФ, там вместо долга население свое до трусов раздели, что оно скоро последний хрен без соли доедать начнет).
Тогда, может продать государственное "ненужное" что-то, приватизировать то есть, по Хайеку?
Ой, да почти все "ненужное" государственное закончилось, а то, что продали, неэффективное оказалось почему то, так что цены "рынок" регулирует как-то странно, вместо понижения - повышает, как цены на газ аж в 5 раз. И получается "по коту Матроскину": чтобы продать что-то государству "ненужное", нужно сначало купить это "ненужное", а у государств денег нет.
И выходит, что придется только сажать.
Нет, не олигархов, на всех все равно не хватит, а традиционно: кому вишню, кому сливу, а кому и репу.
Потому что доходы (и налоги с них) дает только массовое производство, которое вывели все в Китай, а там - оппа - вирус.
Нынешний век - век бездарей и быдла. Последствия действительно могут быть катастрофическими. Выход Британии из ЕС - может быть попыткой спастись в предверии глобального кризиса, но так же шагом в бездну.
Пример выхода США из "великой депрессии" оставляет надежду на спасение. Заложенные Рузвельтом экономические формулы позволили снизить величину колебаний кризис-подъем.
То есть нынешнему быдлу достаточно не ломать то, что изобрели до них.
Например отмена закона Стиггола-Гласса Клинтоном лупанули кризисом 2008 года спустя десять лет после отмены.