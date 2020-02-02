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 Політика України
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Все про:Зеленський (4334) Путін (5582) Клімкін (1525)

 Путін хоче затягнути Зеленського в "емоційну вирву", - Клімкін

Президент Росії Володимир Путін спробує затягнути українського лідера Володимира Зеленського в "емоційну вирву", коли під час кожного наступного обміну утримуваними особами результат має бути значущішим, ніж під час попереднього.

Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення приймає остаточно тільки Путін. Я вважаю, що логіка Росії в тому числі - це затягнути Зеленського в "емоційну вирву". Тобто перший обмін, потім другий обмін, а потім піде далі. І кожен результат потім має бути  вагомішим, ніж попередній. ... Аж до політичних поступок", - зазначив Клімкін.

Він вважає, що "саме така логіка і буде у Росії".

На думку Клімкіна, Зеленському не варто вітати Путіна з Новим Роком.

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"Я вважаю, що не варто. Це в суспільстві, звичайно, було зустрінуте вкрай негативно. Це було стилізовано як розмова в останній день року. Але Зеленський вибрав собі цю логіку. Він хоче підтримувати з Путіним контакт, зокрема якийсь мінімальний контакт як керівники двох держав. Чи вийде це у нього? У мене в цьому великі сумніви", - сказав ексміністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173261
 
 
 Топ коментарі
 
Я бы сказал в сортир. Там тоже есть воронка. Место Зеленского именно там. Впрочем, Путина тоже, поскольку два @уйла - пара.
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А я вважаю, що це перший нормальний законопроект від СН, тому вони його не приймуть.
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Это лохотрон по французски.А потом девальвация гривны и все попадут под раздачу.Но самое главное,что средний класс перейдёт на конверты,а большой бизнес сбежит из Украины волосы назад.И коррупция на всех местах.Монако строили с нуля с точностью до наоборот.
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Девальвація гривні буде у всіх випадках, а чиновники СН здуріли із своїми зарплатами. Тоді зробіть, щоб не було як в Укрпошта, де у директора 1 млн200 тис., а у поштальйонів 2000 грн. Це справедливість?
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Ви вважаєте, що Смілянський відазу побіжить платити податки? Та він відразу збільшить собі зарплатню, щоб компенсувати.
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Він її відразу компенсує. Ви читали його пояснення високої зарплатні? Бо в нього є кредити за навчання. А у поштарів немає кредитів, у них тільки діти, яких треба годувати, але це так - сміття.
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Не компенсує, бо в кінці він здрисне з України.
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Али,ты полагаешь,что Дубинский имеет цель увеличить зарплаты почтальонам? Его цель проста,как чистый лист бумаги.Наполнить бюджет,чтобы потом его САМОМУ и дербанить вместе со СН. А зарплаты директора Укрпочты можно просто на мертвые души распределить кум,сват,брат,тёщя,зять,сестра,брат сестры...ещё и стаж будет на пенсию. Должности он сам им придумает и подгонит под минимизацию налога(в зависимости от шкалы Дубинсково назовём). Нормальные инвесторы в Украину с такими правилами игры НИКОГДА не придут,арканом не притянешь.Значит потом пойдут поправки в законодательство..... для привлечения иностранных инвестиций со льготными условиями.И придут Бенины капиталы через подставные иностранные фирмы. СН-не глупые люди.
простой пример:Если у директора предприятия будут взимать больше налогов,то он будет больше работникам платить или меньше? Либо закроется.
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Звичайно, що ціль СН пограбувати, але ця ситуація може призвести до впровадження прогресивної податкової шкали!
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Плохой закон! Прогрессивный налог - плохая модель, она пораждает несправедливость, которая ведёт к поиску путей сокрытия доходов. Отдать пол-зарплаты - перебор. Самая справедливая модель - определить предел необлагаемой налогом зарплаты, а дальше для всех одна процентная норма. Думаю, примерно 15-20%. Есть ещё одна модель, которую нужно убирать - налог на корпорацию. Он тормозит развитие компаний. Налогом надо обкладывать только то, что идёт в карман, а не то, что можно вложить в создание новых мест, улучшение условий труда работникам... итд.
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Це ти розповідай британцям чи норвежцям, які мають прогресивну шкалу податку.
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А,шо не правильно предлагает дубинский? Пусть таким,как кобылев увеличат налог в 54%,а самому кобылю можно и все 70%.
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"нєправільно" те, що Дубіниський взагалі щось "прєдлагаєт".
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Усім, хто отримує високі зарплати без особистостей.
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Прогрессивный налог - плохая модель, она пораждает несправедливость, которая ведёт к поиску путей сокрытия доходов. Отдать пол-зарплаты - перебор. Самая справедливая модель - определить предел необлагаемой налогом зарплаты, а дальше для всех одна процентная норма. Думаю, примерно 15-20%.
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А буде справедливо, якщо вам у США зробити зарплату 2000 грн?
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будет справедливо, если ты пахаешь много и получаешь много. А не пахаешь много, а получаешь на 200 грн. больше, чем коллега-лоботряс.
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Все "Илоны Маски" живут, работают и создают в США, а не в Европе с её прогрессивным обломом. Вся мотивация создавать что-то крутое и новое для человечества будет урезана на 50%+
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Кризиса нет, они просто пи..дят наши деньги Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 3622
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Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин
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Так Же вже давно робить те, що путіну вигідно. Треба було Ще обирати собі спеціалістів, а не профанів.
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Я бы сказал в сортир. Там тоже есть воронка. Место Зеленского именно там. Впрочем, Путина тоже, поскольку два @уйла - пара.
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дарагие наркоторговцы, бyдте так добры, продайте в следyющей партии нашемy гарантy, некачественный кокс или герыч с примесью страшно ядовитой, чтоб не откачали.
зараннее благодарен.
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Буде наш Зюзя, як жаба перед вужем - верещить, але нікуди не тікає...
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Пока что Зеля из воронки не вылазит, и это ещё без эмоций.
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mozet i tak no dumaju sto putller skoro pomriot.Nexociu sglazit no pricustvuju eto,nadejus neosibajus Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 5165
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ЗЕ уже не презедент а просто лидер ....
Президент России Владимир Путин попытается затащить украинского лидера Владимира Зеленского в "эмоциональную воронку"
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даже не обратил внимания, очень интересно.
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Він лідер лише своїх прихильників, які починають щось розуміти.
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Ай вей такі Ж да Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 6777у багатьох посіпак шмарклі почало прояснюватися в пустопорожних макитрах.За шмарклю зелену голосувало 23% виборців(+21%"протіф Порошенко").За"партію" шмарклі голосували ті ж самі 23% І серед них і серед тих хто "на хвилі"шизофрєнії бидломаси впхався в ВР почались відцентрові тенденції коли вони придивилися - шо воно таке той "піаніст"
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Откуда эта цифровая брехня?! Порохонутым дебилам выдали новые методички?
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А за порошенко тогда сколько голосовали, исходя из вашей логики?
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О да!
К словам г-на Климкина нужно прислушиваться очень внимательно. И брать их на веру безоговорочно.
Это ведь был такой столп в дипломатии! Такими международными успехами отметился!
Правда, если напрячь память, то никаких успехов вспомнить не получается. Единственное, что хорошо получалось у Климкина - это глубокомысленно надувать щеки и делать прогнозы, которые никогда не сбывались.
Теперь вот выкинули из обоймы за профнепригодностью, и приходится вставлять пять копеек по любому поводу, чтобы хоть как-то напомнить о себе.
Значит, прогресс в деле обмена пленными по г-ну Климкину - это плохо?
Надо, чтобы обмениваемых пленных при каждом обмене было меньше и меньше?
Мол, вы воюйте, ребята, защищайте Украину, а попадете в плен - ваши проблемы? Мы вас оттуда вытаскивать не будем?
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кто такой климкин все уже и позабыли.
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Дійсно, немає часу на спогади, час комусь ржати, а комусь плакати дивлячись на цього тупого кловуна та його команду
☹️
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Климкин, как раз, обычно взвешенно не соглашается и оставляет место для сомнений и неправоты, в отличие от ЕвроСолённых.
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Климкин был одним из лучших министров прошлого правительства. То что он отказался войти в новое правительсво очень показательно. Видимо сразу понял что это за писец будет.
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а шо там мелочиться забирайте всего вместе с писюном и роялем к нему
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Если Россия считает, что у нас внутренний конфликт, а его решение - это Минские соглашения, то граница Украины никак не может определятся этими соглашениями (если это внутренний конфликт), её целостность относительно России должна определяться Будапештским Меморандумом! Почему никто не видит, что при подобной трактовке конфликта возникает две отдельные проблемы: внутренняя и внешняя, и решать их необходимо как две проблемы, а не одна!!!
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Данилов вместе с Портновым вначале 90-х бегали в бригаде Доброслава, после убийства которого Портнов свинтил в Киев, а Данилов лег под донецких .... так что Мячеславович тертый калач ... выкрутится ...
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и решать их необходимо как две проблемы, а не одна!!! ...Ну да не только Донбасс, а Крым и Донбасс


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Вот реально узнал, что существует 5-е Управление ГКР в "конторе". Это что за бредотина? ДКР есть такое, ГУ ВКР ДКР есть такое, а такой муйни , как ГКР - нет в природе.
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Петіни шавки час від часу вискакують з бредовими ідеями як чортики з табакерки )))
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затащить украинского лидера Владимира Зеленского в "эмоциональную воронку", когда при каждом следующем обмене удерживаемыми лицами результат должен быть более значим, чем при предыдущем....другими(прямыми) словами, более предательней ? Зеленский вряд ли на это пойдёт,вот у Януковича и его окружения это семейное Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 5127 Источник: https://censor.net.ua/n3173261
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Враньё! Скажите это тогда, когда закончится его каденция, а пока это - ЛОЖЬ.
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ты уверен что оно пробудет до конца каденции?
а пока это настоящая правда!
и оно не собирается что либо изменять!
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А что сейчас есть хоть какие то предпосылки к тому что все это он выполнит? Какие?
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Романтизируют Зелю... ...драматизируют Путина... ...
Офуенно интересно жить на Свете! ...на Даше, на Маше, на Глаше... ...и пр.

Суть в чём? У транзитной территории, заминки с национальным меньшинством! -- никаким интернациональным большинством, никак его задавить не могут...
...меньшинство хочет, шоб большинство свалило в Ростов... -- а само сваливает в Польшу и в Чехай...
-- в сухом остатке токо повод для борьбы за услуги для общеизбранного руководства во Франциях, Оманах и Бермудах... -- ...а так же, за пенсионеров -- шо б не сильно и долго мучались после напряжённого труда и избирательных комапаний! Аминь...
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Але без української меншості проросійська більшість здохне від голоду.
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бедненький дамбасянин..кормилец ты всех украинцев Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 6158
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Я не з Донбасу. Так, що твою брехню в спам.
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Позорная команда товарища коломойского, скоро вместе с пушилиным будет возлагать цветы в Донецке к памятникам захарченко, гиви и мотроле.
Под камеру они(ордловцы) может с вами и гопак станцуют в Донецке, Луганске.
Команда предоставит ордло самый особый статус, включать статус будут под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.
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"Одним из последствий Moody's назвало падение цены на нефть до 40 долларов. Что плохо для всех, но для сырьевых придатков вроде Анчурии это станет полной катастрофой. А у нас своя печаль - именно сейчас **** загорелось устроить маленький государственный переворотик."
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Штош, бюджет в январе выполнен на 70% Первыми думаю будут драть самых богатых Не, не Ахметова и Беню В общем работникам ЕРАМ, Luxoft, GlobalLogic и других IT компаний приготовиться. Выгребать прийдется вам, в независимости от того за кого вы голосовали
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Оманский ишак-членограй будет делать ровно то, что ему скажут кремлевские кураторы. У этого дурачка не хватит мозгов попасть в эмоциональную ловушку
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Троє "слуг народу" разом з ексрегіоналкою Льовочкіною увійшли до складу проросійської групи в ПАРЄ - предатели украинских интересов.

Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 6668
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Ну чё хоть Клим(Чугун)кину в шкафу, куда свалена на хранение отставная Порохлячая кодла, тихо не сидится?
Ведь у него ж вроде как дело есть - надраивать тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма». Да и Порохатый Шоколатье тоже хорош - мог бы от щедрот хоть бы какие сосательные леденцы «Рошен» для кодлы сообразить. Или как истинный Барыга даже Клим(Чугун)кину - круглые по 3, квадратные по 5?
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Кого там затаскивать. Нашли мне Зелю - политика Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 457. так скоморох на гастролях
Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин - Цензор.НЕТ 7470
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Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин.

Одразу видно, що Клімкін - дипломат, бо назвати дупу "емоційною воронкою" тільки вони так вміють.
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