 Путін хоче затягнути Зеленського в "емоційну вирву", - Клімкін

Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення приймає остаточно тільки Путін. Я вважаю, що логіка Росії в тому числі - це затягнути Зеленського в "емоційну вирву". Тобто перший обмін, потім другий обмін, а потім піде далі. І кожен результат потім має бути вагомішим, ніж попередній. ... Аж до політичних поступок", - зазначив Клімкін.
Він вважає, що "саме така логіка і буде у Росії".
На думку Клімкіна, Зеленському не варто вітати Путіна з Новим Роком.
"Я вважаю, що не варто. Це в суспільстві, звичайно, було зустрінуте вкрай негативно. Це було стилізовано як розмова в останній день року. Але Зеленський вибрав собі цю логіку. Він хоче підтримувати з Путіним контакт, зокрема якийсь мінімальний контакт як керівники двох держав. Чи вийде це у нього? У мене в цьому великі сумніви", - сказав ексміністр.
Слуга народу пропонує втричі збільшити оподаткування зарплат українців
простой пример:Если у директора предприятия будут взимать больше налогов,то он будет больше работникам платить или меньше? Либо закроется.
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Так Же вже давно робить те, що путіну вигідно. Треба було Ще обирати собі спеціалістів, а не профанів.
зараннее благодарен.
Президент России Владимир Путин попытается затащить украинского лидера Владимира Зеленского в "эмоциональную воронку"
К словам г-на Климкина нужно прислушиваться очень внимательно. И брать их на веру безоговорочно.
Это ведь был такой столп в дипломатии! Такими международными успехами отметился!
Правда, если напрячь память, то никаких успехов вспомнить не получается. Единственное, что хорошо получалось у Климкина - это глубокомысленно надувать щеки и делать прогнозы, которые никогда не сбывались.
Теперь вот выкинули из обоймы за профнепригодностью, и приходится вставлять пять копеек по любому поводу, чтобы хоть как-то напомнить о себе.
Значит, прогресс в деле обмена пленными по г-ну Климкину - это плохо?
Надо, чтобы обмениваемых пленных при каждом обмене было меньше и меньше?
Мол, вы воюйте, ребята, защищайте Украину, а попадете в плен - ваши проблемы? Мы вас оттуда вытаскивать не будем?
☹️
а пока это настоящая правда!
и оно не собирается что либо изменять!
Офуенно интересно жить на Свете! ...на Даше, на Маше, на Глаше... ...и пр.
Суть в чём? У транзитной территории, заминки с национальным меньшинством! -- никаким интернациональным большинством, никак его задавить не могут...
...меньшинство хочет, шоб большинство свалило в Ростов... -- а само сваливает в Польшу и в Чехай...
-- в сухом остатке токо повод для борьбы за услуги для общеизбранного руководства во Франциях, Оманах и Бермудах... -- ...а так же, за пенсионеров -- шо б не сильно и долго мучались после напряжённого труда и избирательных комапаний! Аминь...
Под камеру они(ордловцы) может с вами и гопак станцуют в Донецке, Луганске.
Команда предоставит ордло самый особый статус, включать статус будут под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.
Ведь у него ж вроде как дело есть - надраивать тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма». Да и Порохатый Шоколатье тоже хорош - мог бы от щедрот хоть бы какие сосательные леденцы «Рошен» для кодлы сообразить. Или как истинный Барыга даже Клим(Чугун)кину - круглые по 3, квадратные по 5?
Одразу видно, що Клімкін - дипломат, бо назвати дупу "емоційною воронкою" тільки вони так вміють.